Nummer vijf voor Jasper Philipsen in Bourg-en-Bresse?

Bourg-en-Bresse vormt voor de derde keer het decor voor de finish van een Touretappe. In 2002 snelde Thor Hushovd er naar de winst, in 2007 was Tom Boonen de sprintende laureaat.

20 uur 50. Boonen triomfeerde in 2007 in Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse vormt voor de derde keer het decor voor de finish van een Touretappe. In 2002 snelde Thor Hushovd er naar de winst, in 2007 was Tom Boonen de sprintende laureaat. .

clock 20:22

20 uur 22. Snelt Jasper Philipsen naar zijn vijfde ritzege? Het is al een ruim een week geleden dat de sprinters nog eens konden uitpakken in de Tour. Na zes etappes in de bergen krijgen de snelle mannen wellicht een nieuwe kans in Bourg-en-Bresse. Maar ook vluchters lijken niet kansloos. Door het afhaken van onder meer Fabio Jakobsen, Caleb Ewan en Phil Bauhaus én de grote dominantie van Jasper Philipsen is het maar de vraag hoeveel ploegen nog geïnteresseerd zijn in een massasprint. Afwachten dus of groenetruidrager Jasper Philipsen straks mag sprinten voor zijn vijfde ritzege in deze Tour. .