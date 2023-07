Nummer 5 voor Jasper Philipsen in Bourg-en-Bresse?

clock 06:36 06 uur 36. start om 13.35 uur. Om 13.05 uur stappen - of kruipen - de renners weer op hun fiets. Een halfuur later zwaait Tourdirecteur Christian Prudhomme met zijn vlag om de rit officieel van start te laten gaan. Rond 17.30 uur kent u de winnaar van de dag. Jonas Vingegaard begint in het geel aan de etappe, Tadej Pogacar in het wit, Giulio Ciccone in de bollen en Jasper Philipsen in het groen. De uitzending op VRT 1 begint om 14.35 uur. . start om 13.35 uur Om 13.05 uur stappen - of kruipen - de renners weer op hun fiets. Een halfuur later zwaait Tourdirecteur Christian Prudhomme met zijn vlag om de rit officieel van start te laten gaan. Rond 17.30 uur kent u de winnaar van de dag.



Jonas Vingegaard begint in het geel aan de etappe, Tadej Pogacar in het wit, Giulio Ciccone in de bollen en Jasper Philipsen in het groen.



De uitzending op VRT 1 begint om 14.35 uur.

clock 06:29 06 uur 29. Boonen triomfeerde in 2007 in Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse vormt voor de derde keer het decor voor de finish van een Touretappe. In 2002 snelde Thor Hushovd er naar de winst, in 2007 was Tom Boonen de sprintende laureaat. . Boonen triomfeerde in 2007 in Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse vormt voor de derde keer het decor voor de finish van een Touretappe. In 2002 snelde Thor Hushovd er naar de winst, in 2007 was Tom Boonen de sprintende laureaat.

clock 06:28 06 uur 28. 13 juli 2007: Tom Boonen wint in Bourg-en-Bresse voor Oscar Freire en Erik Zabel.

clock 06:25 06 uur 25. Twee korte beklimmingen. De 17e etappe brengt de renners over 184,9 kilometer van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse. Onderweg staan er met de Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 kilometer aan 4,1%) en de Côte de Boisseu (2,4 kilometer aan 4,7%) twee korte beklimmingen van vierde categorie op het menu. Veel impact zullen die wellicht niet hebben, want na de laatste klim wachten er nog bijna 80 kilometer. Op relatief vlakke wegen, met nog drie niet-gecategoriseerde beklimmingen. . Twee korte beklimmingen De 17e etappe brengt de renners over 184,9 kilometer van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse.



Onderweg staan er met de Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 kilometer aan 4,1%) en de Côte de Boisseu (2,4 kilometer aan 4,7%) twee korte beklimmingen van vierde categorie op het menu.



Veel impact zullen die wellicht niet hebben, want na de laatste klim wachten er nog bijna 80 kilometer. Op relatief vlakke wegen, met nog drie niet-gecategoriseerde beklimmingen.

clock 06:24 06 uur 24. Steekt Jasper Philipsen straks 5 vingers op?