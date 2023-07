LIVESTREAM: Drietal op kop wordt een viertal na veel vijven en zessen, controle in het peloton blijft

clock 17:07 17 uur 07. Daar zijn Bora-Hansgrohe en Lidl-Trek. Het doodvonnis van de 4 vluchters is nu echt getekend, ook Bora-Hansgrohe en Lidl-Trek dragen hun steentje bij in het peloton op 33 kilometer van het einde. Jordi Meeus en Mads Pedersen geloven dus in hun kansen in Bourg-en-Bresse. . Daar zijn Bora-Hansgrohe en Lidl-Trek Het doodvonnis van de 4 vluchters is nu echt getekend, ook Bora-Hansgrohe en Lidl-Trek dragen hun steentje bij in het peloton op 33 kilometer van het einde. Jordi Meeus en Mads Pedersen geloven dus in hun kansen in Bourg-en-Bresse.

clock 17:03 17 uur 03. Het peloton rijdt nu op een kilometerslange rechte weg, op hier en daar een flauwe rotonde na. In de verte kunnen ze de 4 koplopers dus ongetwijfeld zien rijden met de beperkte voorsprong van een goede minuut. . Het peloton rijdt nu op een kilometerslange rechte weg, op hier en daar een flauwe rotonde na. In de verte kunnen ze de 4 koplopers dus ongetwijfeld zien rijden met de beperkte voorsprong van een goede minuut.

clock 16:59 16 uur 59. Steken er nog meer ploegen een handje toe in de achtervolging in de finale? Dan denken we aan Lidl-Trek voor Mads Pedersen of Intermarché-Circus-Wanty voor Biniam Girmay. Of misschien zelfs Bora-Hansgrohe voor Jordi Meeus of Cofidis voor Bryan Coquard. Al lijkt dat veel minder waarschijnlijk. . Steken er nog meer ploegen een handje toe in de achtervolging in de finale? Dan denken we aan Lidl-Trek voor Mads Pedersen of Intermarché-Circus-Wanty voor Biniam Girmay. Of misschien zelfs Bora-Hansgrohe voor Jordi Meeus of Cofidis voor Bryan Coquard. Al lijkt dat veel minder waarschijnlijk.

clock 16:54 16 uur 54. Nog 45 kilometer. Op een knikje op 15 kilometer van de streep na liggen er geen noemenswaardige hindernissen weer op het parcours. Nog eens de 4 koplopers: Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) Victor Campenaerts & Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) Jonas Abrahamsen (Uno-X) Zij hebben een voorsprong van 1'05" op het peloton, waar nog steeds Alpecin-Deceuninck, Jayco-AlUla en DSM de handschoen opnemen. . Nog 45 kilometer Op een knikje op 15 kilometer van de streep na liggen er geen noemenswaardige hindernissen weer op het parcours. Nog eens de 4 koplopers: Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) Victor Campenaerts & Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) Jonas Abrahamsen (Uno-X) Zij hebben een voorsprong van 1'05" op het peloton, waar nog steeds Alpecin-Deceuninck, Jayco-AlUla en DSM de handschoen opnemen.

clock 16:47 16 uur 47. Abrahamsen en Eenkhoorn gaan nog vol voor de tussensprint. Abrahamsen en Eenkhoorn gaan nog vol voor de tussensprint

clock 16:46 16 uur 46. Philipsen hoeft niet eens te sprinten of zelfs maar te versnellen voor de resterende puntjes in het peloton. Coquard volgt gewoon het wiel van de Belg en gaat voor plek 2 in het groene klassement. . Philipsen hoeft niet eens te sprinten of zelfs maar te versnellen voor de resterende puntjes in het peloton. Coquard volgt gewoon het wiel van de Belg en gaat voor plek 2 in het groene klassement.

clock 16:45 Saint-Rambert-en-Bugey. Asgreen moeide zich er niet echt mee, maar zijn medevluchters gaan wel voluit bij de tussensprint. Het is opnieuw Abrahamsen die de volle buit pakt, Lotto-Dstny strandt op 2 en 3. . 16 uur 45. sprint point Saint-Rambert-en-Bugey Asgreen moeide zich er niet echt mee, maar zijn medevluchters gaan wel voluit bij de tussensprint. Het is opnieuw Abrahamsen die de volle buit pakt, Lotto-Dstny strandt op 2 en 3.

clock 16:43 16 uur 43. DSM, Jayco-AlUla en Alpecin-Deceuninck zijn de ploegen die het blijven doen in het peloton. Logisch ook, zij werken al een hele dag en houden ook op het viertal de kloof beperkt tot een kleine minuut. . DSM, Jayco-AlUla en Alpecin-Deceuninck zijn de ploegen die het blijven doen in het peloton. Logisch ook, zij werken al een hele dag en houden ook op het viertal de kloof beperkt tot een kleine minuut.

clock 16:40 16 uur 40. Over 5 kilometer is het tijd voor de tussensprint in Saint-Rambert-en-Bugey. Jasper Philipsen kan zich daar nog steviger in het groen hijsen. . Over 5 kilometer is het tijd voor de tussensprint in Saint-Rambert-en-Bugey. Jasper Philipsen kan zich daar nog steviger in het groen hijsen.

clock 16:38 16 uur 38. Dit heb ik nog zelden gezien in een Ronde van Frankrijk. . José De Cauwer. Dit heb ik nog zelden gezien in een Ronde van Frankrijk. José De Cauwer

clock 16:38 16 uur 38. Met z'n vieren. De samensmelting vooraan is nu toch weer een feit. Zij hebben op 58 kilometer van Bourg-en-Bresse nog een voorsprong van 40 seconden op het peloton. . Met z'n vieren De samensmelting vooraan is nu toch weer een feit. Zij hebben op 58 kilometer van Bourg-en-Bresse nog een voorsprong van 40 seconden op het peloton.

clock 16:37 16 uur 37. Campenaerts wacht op Eenkhoorn. Campenaerts wacht op Eenkhoorn

clock 16:35 16 uur 35. De Scandinaviërs Asgreen en Abrahamsen wachten niet op het Belgisch-Nederlandse duo in de achtervolging. Campenaerts en Eenkhoorn zullen ervoor moeten werken. . De Scandinaviërs Asgreen en Abrahamsen wachten niet op het Belgisch-Nederlandse duo in de achtervolging. Campenaerts en Eenkhoorn zullen ervoor moeten werken.

clock 16:34 16 uur 34. Campenaerts laat zich zelfs uitzakken uit de kopgroep om zijn ploegmaat Eenkhoorn op te pikken. Bij Lotto-Dstny zetten ze alles op alles om met 2 in de kop van de koers te raken. . Campenaerts laat zich zelfs uitzakken uit de kopgroep om zijn ploegmaat Eenkhoorn op te pikken. Bij Lotto-Dstny zetten ze alles op alles om met 2 in de kop van de koers te raken.

clock 16:30 16 uur 30. Toch Eenkhoorn. Deze keer geen groene man in zijn wiel, dus Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) kan doorgaan. Hij probeert het gat van 30 seconden dicht te knallen richting de kop van de koers. . Toch Eenkhoorn Deze keer geen groene man in zijn wiel, dus Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) kan doorgaan. Hij probeert het gat van 30 seconden dicht te knallen richting de kop van de koers.

clock 16:29 16 uur 29. 4 van de 12 ploegen zonder ritzege hebben we al overlopen, welke ploegen zitten nog in dat schuitje? EF-EasyPost verloor op dag 1 al kopman Richard Carapaz, maar ook hun in de breedte sterke team kon nog niet oogsten. Met nog 5 renners in koers lijken Magnus Cort en Alberto Bettiol hun beste kansen in de overgangsrit morgen. Bij Movistar moeten ze het zelfs stellen met nog slechts een viertal. Net als het vijftal van Astana is de kans erg klein dat zij de 0 nog van het bord geveegd krijgen. Jayco-AlUla was er al een paar keer dicht bij en kan nog oogsten met Dylan Groenewegen in de sprint of Simon Yates op zaterdag. Ook bij DSM hopen ze dat Sam Welsford komt bovendrijven in de sprints. Arkéa-Samsic en Uno-X zijn nog voltallig, maar het zou toch verrassend zijn moesten zij nog kunnen winnen in deze Tour. Of Warren Barguil en Alexander Kristoff zouden met een stunt van formaat moeten uitpakken. De grootste Noorse kanshebber is dan nog Tobias Johannessen in de rit van morgen of overmorgen. Bij TotalEnergies lijken ze zich ook geen illusies te mogen maken over nog een ritwinst, al heeft Mathieu Burgaudeau wel nog goede papieren de komende 2 dagen. . 4 van de 12 ploegen zonder ritzege hebben we al overlopen, welke ploegen zitten nog in dat schuitje? EF-EasyPost verloor op dag 1 al kopman Richard Carapaz, maar ook hun in de breedte sterke team kon nog niet oogsten. Met nog 5 renners in koers lijken Magnus Cort en Alberto Bettiol hun beste kansen in de overgangsrit morgen. Bij Movistar moeten ze het zelfs stellen met nog slechts een viertal. Net als het vijftal van Astana is de kans erg klein dat zij de 0 nog van het bord geveegd krijgen. Jayco-AlUla was er al een paar keer dicht bij en kan nog oogsten met Dylan Groenewegen in de sprint of Simon Yates op zaterdag. Ook bij DSM hopen ze dat Sam Welsford komt bovendrijven in de sprints. Arkéa-Samsic en Uno-X zijn nog voltallig, maar het zou toch verrassend zijn moesten zij nog kunnen winnen in deze Tour. Of Warren Barguil en Alexander Kristoff zouden met een stunt van formaat moeten uitpakken. De grootste Noorse kanshebber is dan nog Tobias Johannessen in de rit van morgen of overmorgen.

clock 16:21 Opgave Geschke. Het zat er al een beetje aan te komen, maar de Tour van Simon Geschke zit erop. Gisteren flirtte de Duitsers al met de tijdslimiet, vandaag kreeg hij het bij elke versnelling lastig in de staart van het peloton. De tweede opgave van de dag al bij Cofidis, dat ook al Anthony Perez verloor voor de start vandaag. . 16 uur 21. give up Opgave Geschke Het zat er al een beetje aan te komen, maar de Tour van Simon Geschke zit erop. Gisteren flirtte de Duitsers al met de tijdslimiet, vandaag kreeg hij het bij elke versnelling lastig in de staart van het peloton. De tweede opgave van de dag al bij Cofidis, dat ook al Anthony Perez verloor voor de start vandaag.

clock 16:20 16 uur 20. Philipsen is de tegenaanvallen beu, en maakt dat even duidelijk. Philipsen is de tegenaanvallen beu, en maakt dat even duidelijk

clock 16:15 16 uur 15. Alles te herdoen, we blijven met dezelfde 3 koplopers zitten. DSM zorgt ervoor dat de rust terugkeert in de grote groep, de heuvelzone zit er nu op. . Alles te herdoen, we blijven met dezelfde 3 koplopers zitten. DSM zorgt ervoor dat de rust terugkeert in de grote groep, de heuvelzone zit er nu op.

clock 16:14 16 uur 14. Vermeersch is de volgende. Bij Lotto-Dstny willen ze heel graag een tweede renner in de spits van de koers krijgen, maar het is opnieuw Philipsen die in 2e positie meespringt. . Vermeersch is de volgende Bij Lotto-Dstny willen ze heel graag een tweede renner in de spits van de koers krijgen, maar het is opnieuw Philipsen die in 2e positie meespringt.

clock 16:11 16 uur 11. Wright en Pacher zijn nu met z'n tweeën weg geraakt uit het peloton, maar dat zit hen alweer op de hielen. . Wright en Pacher zijn nu met z'n tweeën weg geraakt uit het peloton, maar dat zit hen alweer op de hielen.

clock 16:10 16 uur 10. Jasper Philipsen zelf springt nu mee in de aanval met een pion van Lotto-Dstny. Steeds meer renners roeren zich in het peloton, maar daar is Philipsen het dus niet mee eens. . Jasper Philipsen zelf springt nu mee in de aanval met een pion van Lotto-Dstny. Steeds meer renners roeren zich in het peloton, maar daar is Philipsen het dus niet mee eens.

clock 16:09 16 uur 09. Ze zijn wel echt gas aan het geven in de kopgroep. . José De Cauwer. Ze zijn wel echt gas aan het geven in de kopgroep. José De Cauwer

clock 16:09 Côte de Boissieu. Asgreen, Campenaerts en Abrahamsen houden nog slechts een half minuutje over op het peloton op de top van de Côte de Boissieu. Het bergje van 4e categorie is opnieuw een prooi voor Abrahamsen, die het ene bergpuntje opraapt. . 16 uur 09. hill Côte de Boissieu Asgreen, Campenaerts en Abrahamsen houden nog slechts een half minuutje over op het peloton op de top van de Côte de Boissieu. Het bergje van 4e categorie is opnieuw een prooi voor Abrahamsen, die het ene bergpuntje opraapt.

clock 16:08 16 uur 08. Tegenaanval in het peloton. Het lijkt wel of Pascal Eenkhoorn hoorde dat het vandaag en morgen van moeten is voor Lotto-Dstny. Hij schiet weg uit het peloton op 80 kilometer van het einde, op de Côte de Boissieu. De Nederlander probeert de sprong naar voor te maken, maar krijgt meteen Quinten Hermans op zijn wiel die uiteraard niet overneemt. . Tegenaanval in het peloton Het lijkt wel of Pascal Eenkhoorn hoorde dat het vandaag en morgen van moeten is voor Lotto-Dstny. Hij schiet weg uit het peloton op 80 kilometer van het einde, op de Côte de Boissieu. De Nederlander probeert de sprong naar voor te maken, maar krijgt meteen Quinten Hermans op zijn wiel die uiteraard niet overneemt.

clock 16:03 16 uur 03. Welke ploegen wonnen nog niet? 10 ploegen hebben al gewonnen, dat wil zeggen dat er 12 nog zonder zege zitten in deze Tour. En daarbij zitten heel wat grote ploegen voor wie de Tour afsluiten zonder ritzege toch een blamage zou zijn. Te beginnen met thuisploeg Groupama-FDJ , dat met David Gaudu nog wel uitzicht heeft op een plaats bij de eerste 10. Sprinter Arnaud Démare zit thuis, dan maar iets proberen met Stefan Küng, Valentin Madouas of Thibaut Pinot morgen en overmorgen? Met Soudal-Quick Step , Lotto-Dstny en Intermarché-Circus-Wanty zitten ook nog 3 Belgische ploegen zonder ritwinst. Bij die eerste 2 zijn ze hun sprinter al kwijtgespeeld, terwijl Biniam Girmay er bij Intermarché niet echt aan te pas komt. Toch lijkt Girmay de grootste kanshebber om het te doen voor het team. Bij Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny zullen ze hun pijlen vooral op de overgangsrit van morgen moeten richten, verder hebben ze nog nauwelijks kansen. . Welke ploegen wonnen nog niet? 10 ploegen hebben al gewonnen, dat wil zeggen dat er 12 nog zonder zege zitten in deze Tour. En daarbij zitten heel wat grote ploegen voor wie de Tour afsluiten zonder ritzege toch een blamage zou zijn. Te beginnen met thuisploeg Groupama-FDJ, dat met David Gaudu nog wel uitzicht heeft op een plaats bij de eerste 10. Sprinter Arnaud Démare zit thuis, dan maar iets proberen met Stefan Küng, Valentin Madouas of Thibaut Pinot morgen en overmorgen? Met Soudal-Quick Step, Lotto-Dstny en Intermarché-Circus-Wanty zitten ook nog 3 Belgische ploegen zonder ritwinst. Bij die eerste 2 zijn ze hun sprinter al kwijtgespeeld, terwijl Biniam Girmay er bij Intermarché niet echt aan te pas komt. Toch lijkt Girmay de grootste kanshebber om het te doen voor het team. Bij Soudal-Quick Step en Lotto-Dstny zullen ze hun pijlen vooral op de overgangsrit van morgen moeten richten, verder hebben ze nog nauwelijks kansen.

clock 15:54 15 uur 54. Over 3 dagen zijn we in Parijs, voor de ploegen die nog niet gewonnen hebben betekent dat dat de druk om te winnen steeds groter wordt. Welke ploegen schoten wel al raak in deze Tour? De koploper is uiteraard Alpecin-Deceuninck , dat met Jasper Philipsen al 4 keer won in de massasprint. Gingen al aan de haal met 2 zegeruikers: UAE (Adam Yates en Tadej Pogacar), Cofidis (Victor Lafay en Ion Izagirre), Bahrain Victorious (Pello Bilbao en Wout Poels) en Ineos (Michal Kwiatkowski en Carlos Rodriguez). Ook bij Bora-Hansgrohe (Jai Hindley), Lidl-Trek (Mads Pedersen), Israel-Premier Tech (Michael Woods), Jumbo-Visma (Jonas Vingegaard) en AG2R-Citroën (Felix Gall) is de druk al van de ketel. . Over 3 dagen zijn we in Parijs, voor de ploegen die nog niet gewonnen hebben betekent dat dat de druk om te winnen steeds groter wordt. Welke ploegen schoten wel al raak in deze Tour? De koploper is uiteraard Alpecin-Deceuninck, dat met Jasper Philipsen al 4 keer won in de massasprint. Gingen al aan de haal met 2 zegeruikers: UAE (Adam Yates en Tadej Pogacar), Cofidis (Victor Lafay en Ion Izagirre), Bahrain Victorious (Pello Bilbao en Wout Poels) en Ineos (Michal Kwiatkowski en Carlos Rodriguez). Ook bij Bora-Hansgrohe (Jai Hindley), Lidl-Trek (Mads Pedersen), Israel-Premier Tech (Michael Woods), Jumbo-Visma (Jonas Vingegaard) en AG2R-Citroën (Felix Gall) is de druk al van de ketel.

clock 15:43 15 uur 43. Nog 100 kilometer. In de golvende fase van deze rit gunnen Alpecin-Deceuninck, DSM en Jayco-AlUla de 3 aanvallers weer een minuutje. Over 20 kilometer is het tijd voor het 2e en laatste klimmetje van de dag, opnieuw een helling van 4e categorie. . Nog 100 kilometer In de golvende fase van deze rit gunnen Alpecin-Deceuninck, DSM en Jayco-AlUla de 3 aanvallers weer een minuutje. Over 20 kilometer is het tijd voor het 2e en laatste klimmetje van de dag, opnieuw een helling van 4e categorie.

clock 15:35 50 seconden. Dromen over de etappezege zal er niet inzitten bij Campenaerts, Asgreen en Abrahamsen. Door het hoge tempo in het peloton worden ook zij gedwongen om de gang er voortdurend in te houden. Het verschil zit al een tijdje rond de 50 seconden te schommelen in de heuvelzone van deze rit. Al is heuvelzone ook wel wat sterk uitgedrukt, het gaat slechts om een beetje op en af rijden rond het mooie uitzicht van het Meer van Bourget. Dat is het grootste gletsjermeter in Frankrijk, gelegen tussen de bergketens Jura en Alpen in. . 15 uur 35. time difference 50 seconden Dromen over de etappezege zal er niet inzitten bij Campenaerts, Asgreen en Abrahamsen. Door het hoge tempo in het peloton worden ook zij gedwongen om de gang er voortdurend in te houden. Het verschil zit al een tijdje rond de 50 seconden te schommelen in de heuvelzone van deze rit. Al is heuvelzone ook wel wat sterk uitgedrukt, het gaat slechts om een beetje op en af rijden rond het mooie uitzicht van het Meer van Bourget. Dat is het grootste gletsjermeter in Frankrijk, gelegen tussen de bergketens Jura en Alpen in.

clock 15:28 15 uur 28. Victor Campenaerts. De enige landgenoot in de aanval vandaag is voor de 4e keer deze Ronde van Frankrijk Victor Campenaerts (Lotto-Dstny). Net als de andere Belgische ploeg in de ontsnapping Soudal-Quick Step is ook Lotto-Dstny zijn sprinter kwijt gespeeld met Caleb Ewan. Dan maar de kaart van de aanval trekken en daarvoor is Campenaerts natuurlijk de aangewezen man. Zonder veel boe of bah woefte de Belg weer weg van bij de start van de rit. Met een ritzege in de Giro van 2021 op zijn palmares heeft Campenaerts al een rit in een grote ronde gewonnen. De kans dat daar vandaag een Tourrit bijkomt is alleen heel klein. . Victor Campenaerts De enige landgenoot in de aanval vandaag is voor de 4e keer deze Ronde van Frankrijk Victor Campenaerts (Lotto-Dstny). Net als de andere Belgische ploeg in de ontsnapping Soudal-Quick Step is ook Lotto-Dstny zijn sprinter kwijt gespeeld met Caleb Ewan. Dan maar de kaart van de aanval trekken en daarvoor is Campenaerts natuurlijk de aangewezen man. Zonder veel boe of bah woefte de Belg weer weg van bij de start van de rit. Met een ritzege in de Giro van 2021 op zijn palmares heeft Campenaerts al een rit in een grote ronde gewonnen. De kans dat daar vandaag een Tourrit bijkomt is alleen heel klein.

clock 15:24 15 uur 24. Jonas Abrahamsen. De Noor van Uno-X is de enige renner in de kopgroep zonder profzege op zijn naam. Jonas Abrahamsen is dan ook nog eens bezig aan zijn eerste Tour en zelfs eerste grote ronde tout court. Een grote ontdekkingstocht dus voor de 27-jarige Abrahamsen, waarin hij zich al 2 keer eerder toonde in de ontsnapping en naar een paar verre ereplaatsen sprintte. . Jonas Abrahamsen De Noor van Uno-X is de enige renner in de kopgroep zonder profzege op zijn naam. Jonas Abrahamsen is dan ook nog eens bezig aan zijn eerste Tour en zelfs eerste grote ronde tout court. Een grote ontdekkingstocht dus voor de 27-jarige Abrahamsen, waarin hij zich al 2 keer eerder toonde in de ontsnapping en naar een paar verre ereplaatsen sprintte.

clock 15:09 15 uur 09. Abrahamsen pakt het bergpuntje op de Côte de Chambéry-le-Haut. Het peloton komt onder aanvoering van Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) boven op een minuutje van het koptrio. . Abrahamsen pakt het bergpuntje op de Côte de Chambéry-le-Haut. Het peloton komt onder aanvoering van Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) boven op een minuutje van het koptrio.

clock 15:08 15 uur 08. Het gaat duidelijk niet goed met Simon Geschke, op het hellinkje van niets puft hij en moet de Duitser een gaatje laten op de staart van het peloton. Gisteren kwam Geschke net binnen tijd aan in de koninginnenrit, vandaag zal hij normaal gezien minder problemen hebben. Na dit knikje zal hij wel weer de aansluiting maken met het peloton. . Het gaat duidelijk niet goed met Simon Geschke, op het hellinkje van niets puft hij en moet de Duitser een gaatje laten op de staart van het peloton. Gisteren kwam Geschke net binnen tijd aan in de koninginnenrit, vandaag zal hij normaal gezien minder problemen hebben. Na dit knikje zal hij wel weer de aansluiting maken met het peloton.

clock 15:07 Côte de Chambéry-le-Haut. Een bergje van 4e categorie naar het hoger gelegen gedeelte van Chambéry zorgt voor de eerste hellende meters van de dag. Met een lengte van 1,6 km aan 4,3% stelt de Côte de Chambéry-le-Haut niet al te veel voor, er ligt slecht een bergpuntje te rapen. . 15 uur 07. hill Côte de Chambéry-le-Haut Een bergje van 4e categorie naar het hoger gelegen gedeelte van Chambéry zorgt voor de eerste hellende meters van de dag. Met een lengte van 1,6 km aan 4,3% stelt de Côte de Chambéry-le-Haut niet al te veel voor, er ligt slecht een bergpuntje te rapen.

clock 15:04 15 uur 04. Kasper Asgreen. De man met het mooiste palmares vooraan is zonder twijfel Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step). De Deen won de Ronde van Vlaanderen in 2021 na een sprint tegen Mathieu van der Poel, ook de E3 van dat jaar en Kuurne-Brussel-Kuurne in 2020 staan op zijn naam. In deze Tour krijgt Asgreen door de opgave van Fabio Jakobsen de vrijheid om in dit soort ritten voor zijn eigen kans te rijden. Ook morgen zullen ze bij Soudal-Quick Step nog ten aanval trekken op jacht naar die verlossende ritzege. In de laatste 10 Tours won het team van Patrick Lefevre telkens minstens 1 rit. Die reeks is nu in acuut gevaar met nog slechts 4 ritten te gaan. . Kasper Asgreen De man met het mooiste palmares vooraan is zonder twijfel Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step). De Deen won de Ronde van Vlaanderen in 2021 na een sprint tegen Mathieu van der Poel, ook de E3 van dat jaar en Kuurne-Brussel-Kuurne in 2020 staan op zijn naam. In deze Tour krijgt Asgreen door de opgave van Fabio Jakobsen de vrijheid om in dit soort ritten voor zijn eigen kans te rijden. Ook morgen zullen ze bij Soudal-Quick Step nog ten aanval trekken op jacht naar die verlossende ritzege. In de laatste 10 Tours won het team van Patrick Lefevre telkens minstens 1 rit. Die reeks is nu in acuut gevaar met nog slechts 4 ritten te gaan.

clock 14:55 14 uur 55. In het peloton zien we Tadej Pogacar met verband rond de linkerelleboog fietsen na zijn tuimelperte van gisteren. Vandaag en ook morgen zijn 2 ritten om op adem te komen voor de Sloveen na de opdoffer op de Col de la Loze. . In het peloton zien we Tadej Pogacar met verband rond de linkerelleboog fietsen na zijn tuimelperte van gisteren. Vandaag en ook morgen zijn 2 ritten om op adem te komen voor de Sloveen na de opdoffer op de Col de la Loze.

clock 14:52 14 uur 52. Régional de l'étape. Met Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) hebben we zelfs een régional de l'étape uit Chambéry in dit peloton. De route van de dag gaat een stukje door zijn geboortestad. Eerder in deze Tour toonde Guglielmi zich al vaak in de aanval, van de eerste dag in Bilbao op zijn verjaardag tot de rit van gisteren in de Alpen. Vandaag kon of mocht hij alleen niet meeschuiven om zich te tonen in Chambéry. . Régional de l'étape Met Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) hebben we zelfs een régional de l'étape uit Chambéry in dit peloton. De route van de dag gaat een stukje door zijn geboortestad. Eerder in deze Tour toonde Guglielmi zich al vaak in de aanval, van de eerste dag in Bilbao op zijn verjaardag tot de rit van gisteren in de Alpen. Vandaag kon of mocht hij alleen niet meeschuiven om zich te tonen in Chambéry.

clock 14:47 14 uur 47. De renners zetten koers naar Chambéry, waar een van de 2 klimmetjes van 4e categorie van vandaag ligt. Die zullen uiteraard geen rol van betekenis spelen in het bergklassement, het ene puntje is voor Asgreen, Campenaerts of Abrahamsen. . De renners zetten koers naar Chambéry, waar een van de 2 klimmetjes van 4e categorie van vandaag ligt. Die zullen uiteraard geen rol van betekenis spelen in het bergklassement, het ene puntje is voor Asgreen, Campenaerts of Abrahamsen.

clock 14:40 14 uur 40. Stand van zaken. Na een klein uurtje koers zit de situatie muurvast. Asgreen, Campenaerts en Abrahamsen hebben een minuutje voorsprong op het controlerende peloton. Voorlopig waren het voornamelijk licht dalende wegen die de renners voorgeschoteld kregen. In het komende wedstrijduur liggen iets meer knikjes gezaaid, al is dat zeker niet de steilste kost. . Stand van zaken Na een klein uurtje koers zit de situatie muurvast. Asgreen, Campenaerts en Abrahamsen hebben een minuutje voorsprong op het controlerende peloton. Voorlopig waren het voornamelijk licht dalende wegen die de renners voorgeschoteld kregen. In het komende wedstrijduur liggen iets meer knikjes gezaaid, al is dat zeker niet de steilste kost.

clock 14:36 14 uur 36. Live beelden. Op VRT 1 of via de livestream op deze pagina kan u vanaf nu de 18e rit in deze Tour volgen. Renaat Schotte en José De Cauwer loodsen u mee naar een nieuwe sprinterskans voor Jasper Philipsen. . Live beelden Op VRT 1 of via de livestream op deze pagina kan u vanaf nu de 18e rit in deze Tour volgen. Renaat Schotte en José De Cauwer loodsen u mee naar een nieuwe sprinterskans voor Jasper Philipsen.

clock 14:26 14 uur 26. RETRO: Vanuit een kleine kopgroep snelt Thor Hushovd in Bourg-en-Bresse naar ritwinst in 2002. RETRO: Vanuit een kleine kopgroep snelt Thor Hushovd in Bourg-en-Bresse naar ritwinst in 2002

clock 14:22 14 uur 22. RETRO: Tom Boonen klopt Freire en Zabel in Bourg-en-Bresse in 2007. RETRO: Tom Boonen klopt Freire en Zabel in Bourg-en-Bresse in 2007

clock 14:21 14 uur 21. Na 5 dagen verlaat de Tourkaravaan vandaag dus de Alpen. Zowat de hele dag gaat het peloton in noordwestelijke richting, weg van dat gebergte richting het Franse binnenland. De finish ligt in Bourg-en-Bresse, een stad van 40.000 inwoners in het departement Ain. De 1e rit van de Ronde van de Ain vertrekt er dan ook regelmatig. 2 keer eerder lag er ook de aankomst van een Tourrit, met als meest recente winnaar Tom Boonen in 2007 en daarvoor Thor Hushovd in 2002. Schaart Jasper Philipsen zich vandaag in dat rijtje met spurtbommen als winnaar in Bourg-en-Bresse? . Na 5 dagen verlaat de Tourkaravaan vandaag dus de Alpen. Zowat de hele dag gaat het peloton in noordwestelijke richting, weg van dat gebergte richting het Franse binnenland. De finish ligt in Bourg-en-Bresse, een stad van 40.000 inwoners in het departement Ain. De 1e rit van de Ronde van de Ain vertrekt er dan ook regelmatig. 2 keer eerder lag er ook de aankomst van een Tourrit, met als meest recente winnaar Tom Boonen in 2007 en daarvoor Thor Hushovd in 2002. Schaart Jasper Philipsen zich vandaag in dat rijtje met spurtbommen als winnaar in Bourg-en-Bresse?

clock 14:15 14 uur 15. Het verschil tussen de vlucht en het peloton schommelt voortdurend rond de minuut, soms zelfs net eronder. Het sterke drietal krijgt amper ademruimte van Alpecin-Deceuninck, DSM en Jayco-AlUla. Al moeten ze wel oppassen dat de vlucht niet te vroeg gegrepen wordt. . Het verschil tussen de vlucht en het peloton schommelt voortdurend rond de minuut, soms zelfs net eronder. Het sterke drietal krijgt amper ademruimte van Alpecin-Deceuninck, DSM en Jayco-AlUla. Al moeten ze wel oppassen dat de vlucht niet te vroeg gegrepen wordt.

clock 14:11 14 uur 11. Uno-X. Bij de Noorse debutanten kiezen ze vandaag wel voor de aanval met Jonas Abrahamsen en niet voor hun sprinter Alexander Kristoff. Die kwam nog niet verder dan een 6e, 7e en 9e plaats in de sprints tot nu toe. Met Tobias Halland Johannessen waren ze er nog het dichtst bij via enkele vroege vluchten. . Uno-X Bij de Noorse debutanten kiezen ze vandaag wel voor de aanval met Jonas Abrahamsen en niet voor hun sprinter Alexander Kristoff. Die kwam nog niet verder dan een 6e, 7e en 9e plaats in de sprints tot nu toe. Met Tobias Halland Johannessen waren ze er nog het dichtst bij via enkele vroege vluchten.

clock 14:05 14 uur 05. Ergens is het toch een beetje verrassend dat DSM de entente met Jayco-AlUla en Alpecin-Deceuninck is aangegaan. Hun snelle man Sam Welsford is nog niet verder gekomen dan een 10e plaats deze Tour, telkens kwam hij er niet aan te pas in de massasprints. Maar sinds de opgave van Romain Bardet beseffen ze bij DSM wellicht ook dat Welsford hun beste kans is op een ritzege. In het klassement van het prijzengeld staat de Nederlandse formatie troosteloos laatste. . Ergens is het toch een beetje verrassend dat DSM de entente met Jayco-AlUla en Alpecin-Deceuninck is aangegaan. Hun snelle man Sam Welsford is nog niet verder gekomen dan een 10e plaats deze Tour, telkens kwam hij er niet aan te pas in de massasprints. Maar sinds de opgave van Romain Bardet beseffen ze bij DSM wellicht ook dat Welsford hun beste kans is op een ritzege. In het klassement van het prijzengeld staat de Nederlandse formatie troosteloos laatste.

clock 13:58 13 uur 58. 3 tegen 3. De 3 renners aan de kop van de koers nemen het op tegen 3 ploegen die vastberaden zijn om het tot een sprint te laten komen in het peloton. Alpecin-Deceuninck organiseert een samenwerking met Jayco-AlUla en DSM in de grote groep. Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen en Sam Welsford willen sprinten. . 3 tegen 3 De 3 renners aan de kop van de koers nemen het op tegen 3 ploegen die vastberaden zijn om het tot een sprint te laten komen in het peloton. Alpecin-Deceuninck organiseert een samenwerking met Jayco-AlUla en DSM in de grote groep. Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen en Sam Welsford willen sprinten.

clock 13:55 13 uur 55. Met Lotto-Dstny en Soudal-Quick Step zijn de 2 Belgische ploegen mee die hun sprinters kwijtgeraakt zijn tijdens deze Tour. Na de opgaves van Caleb Ewan en Fabio Jakobsen moeten zij het geweer van schouder veranderen. Beide ploegen hebben nog niet geoogst in deze Tour. . Met Lotto-Dstny en Soudal-Quick Step zijn de 2 Belgische ploegen mee die hun sprinters kwijtgeraakt zijn tijdens deze Tour. Na de opgaves van Caleb Ewan en Fabio Jakobsen moeten zij het geweer van schouder veranderen. Beide ploegen hebben nog niet geoogst in deze Tour.

clock 13:52 13 uur 52. De voorsprong van het drietal stabiliseert nu al, Jayco-AlUla en DSM hebben zich op kop gezet in het peloton. . De voorsprong van het drietal stabiliseert nu al, Jayco-AlUla en DSM hebben zich op kop gezet in het peloton.

clock 13:49 1'30". Asgreen, Campenaerts en Abrahamsen krijgen meteen een goede minuut cadeau van de sprintersploegen. Een weliswaar sterk drietal, maar dat is wel te controleren voor Alpecin-Deceuninck, Jayco-AlUla en DSM. . 13 uur 49. time difference 1'30" Asgreen, Campenaerts en Abrahamsen krijgen meteen een goede minuut cadeau van de sprintersploegen. Een weliswaar sterk drietal, maar dat is wel te controleren voor Alpecin-Deceuninck, Jayco-AlUla en DSM.

clock 13:45 13 uur 45. Drie renners, met o.a. Campenaerts, rijden weg bij de start.

clock 13:44 13 uur 44. Franse ploegen reageren. Anthony Turgis (TotalEnergies) en een renner van Arkéa-Samsic willen nog wel de sprong maken, maar ze komen te laat. In het peloton zitten ze meteen op hun wiel, de vlucht van de dag is er eentje met 3 renners. . Franse ploegen reageren Anthony Turgis (TotalEnergies) en een renner van Arkéa-Samsic willen nog wel de sprong maken, maar ze komen te laat. In het peloton zitten ze meteen op hun wiel, de vlucht van de dag is er eentje met 3 renners.

clock 13:43 13 uur 43. Eerste vlucht is meteen de goeie: Campenaerts, Asgreen en Abrahamsen rijden weg. Eerste vlucht is meteen de goeie: Campenaerts, Asgreen en Abrahamsen rijden weg

clock 13:42 13 uur 42. Het blok gaat erop in het peloton, de eerste aanval lijkt dus meteen de goede. . Het blok gaat erop in het peloton, de eerste aanval lijkt dus meteen de goede.

clock 13:41 13 uur 41. Asgreen, Abrahamsen en Campenaerts zijn met z'n drieën weggeraakt. Is dat het of komen er nog renners? . Asgreen, Abrahamsen en Campenaerts zijn met z'n drieën weggeraakt. Is dat het of komen er nog renners?

clock 13:40 13 uur 40 match begonnen start time We zijn los! Een pion van Soudal-Quick Step is meteen de eerste aanvaller van de dag, er is nog volk op komst.

clock 13:39 13 uur 39. Over een kilometer beginnen we na een lange aanloop eindelijk aan deze 18e etappe. Jayco-AlUla stuurt alvast een pion naar het front om de boel te controleren, ook Alpecin-Deceuninck en DSM zijn alert. . Over een kilometer beginnen we na een lange aanloop eindelijk aan deze 18e etappe. Jayco-AlUla stuurt alvast een pion naar het front om de boel te controleren, ook Alpecin-Deceuninck en DSM zijn alert.

clock 13:38 13 uur 38. Tour de France BEKIJK: Dit waren de 10 werken van Wout van Aert in de Tour van 2023

clock 13:37 Van Aert en Perez starten niet. Naast Wout van Aert start ook Anthony Perez (Cofidis) niet aan deze 18e rit. Om persoonlijke redenen, zo meldt zijn team. . 13 uur 37. give up Van Aert en Perez starten niet Naast Wout van Aert start ook Anthony Perez (Cofidis) niet aan deze 18e rit. Om persoonlijke redenen, zo meldt zijn team.

clock 13:30 13 uur 30. Jasper Philipsen mikt op 5e ritzege in de 18e rit. Jasper Philipsen mikt op 5e ritzege in de 18e rit

clock 13:29 13 uur 29. Wout van Aert verlaat de Tour voor de geboorte van zijn 2e kindje: "De natuur roept". Wout van Aert verlaat de Tour voor de geboorte van zijn 2e kindje: "De natuur roept"

clock 13:28 13 uur 28. De kans is groot dat het een lange en zware strijd om de ontsnapping zal worden over een goede 6 kilometer. Een wandeletappe zoals de sprintersritten in week 1 soms waren, met slechts één of zelfs geen geïnteresseerden in de vroege ontsnapping, zullen we vandaag niet te zien krijgen. . De kans is groot dat het een lange en zware strijd om de ontsnapping zal worden over een goede 6 kilometer. Een wandeletappe zoals de sprintersritten in week 1 soms waren, met slechts één of zelfs geen geïnteresseerden in de vroege ontsnapping, zullen we vandaag niet te zien krijgen.

clock 13:22 13 uur 22. Al 5 van de 15 geneutraliseerde kilometers hebben de renners achter de rug. Van smalle en kronkelende wegjes onder bruggetjes door gaat het naar een grote weg en weer terug. Dat zal het zicht van de komende 10 kilometer dus ook zijn. . Al 5 van de 15 geneutraliseerde kilometers hebben de renners achter de rug. Van smalle en kronkelende wegjes onder bruggetjes door gaat het naar een grote weg en weer terug. Dat zal het zicht van de komende 10 kilometer dus ook zijn.

clock 13:18 13 uur 18. Naesen: “Het zijn tonnen die van de schouders vallen in de ploeg na die ritzege”. Naesen: “Het zijn tonnen die van de schouders vallen in de ploeg na die ritzege”

clock 13:15 13 uur 15. Hopelijk geloven Jayco-AlUla, DSM en Intermarché-Circus-Wanty er even hard in als wij. . Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Hopelijk geloven Jayco-AlUla, DSM en Intermarché-Circus-Wanty er even hard in als wij. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:13 13 uur 13. Philipsen: “Mathieu zal er wel staan vandaag”. Philipsen: “Mathieu zal er wel staan vandaag”

clock 13:12 13 uur 12. Stuyven: “Beide opties kunnen voor ons vandaag”. Stuyven: “Beide opties kunnen voor ons vandaag”

clock 13:12 13 uur 12. Wij hebben vandaag geen afspraken gemaakt met de andere sprintersploegen. . Jasper Stuyven (Lidl-Trek). Wij hebben vandaag geen afspraken gemaakt met de andere sprintersploegen. Jasper Stuyven (Lidl-Trek)

clock 13:07 13 uur 07. Benoot: "Was voor iedereen duidelijk dat Wout naar huis zou gaan als het nodig was". Benoot: "Was voor iedereen duidelijk dat Wout naar huis zou gaan als het nodig was"

clock 13:05 13 uur 05. Steels: "Er zullen veel ploegen zijn die niet naar een massasprint willen gaan". Steels: "Er zullen veel ploegen zijn die niet naar een massasprint willen gaan"

clock 13:04 13 uur 04. Van der Poel: "De benen zijn er wel, maar het is nog steeds lastig adem halen". Van der Poel: "De benen zijn er wel, maar het is nog steeds lastig adem halen"

clock 13:03 13 uur 03. De renners verzamelen al aan de start in Moûtiers, waar over enkele minuten het startschot zal weerklinken. Na een neutralisatie van maar liefst een halfuur zal de 18e rit ook officieel op gang gevlagd worden. . De renners verzamelen al aan de start in Moûtiers, waar over enkele minuten het startschot zal weerklinken. Na een neutralisatie van maar liefst een halfuur zal de 18e rit ook officieel op gang gevlagd worden.

clock 13:00 13 uur . Wij willen heel graag een sprint en ook DSM heeft de bergen overleefd om nog te kunnen sprinten. . Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). Wij willen heel graag een sprint en ook DSM heeft de bergen overleefd om nog te kunnen sprinten. Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla)

clock 12:58 12 uur 58. Groenewegen: "Ik voel me nog redelijk fris". Groenewegen: "Ik voel me nog redelijk fris"

clock 12:55 12 uur 55. Aerts: "Zoeken naar andere oplossingen nu de sprinter naar huis is". Aerts: "Zoeken naar andere oplossingen nu de sprinter naar huis is"

clock 12:54 12 uur 54. Sprinten vandaag? Zo ziet de finale van de 18e rit eruit. Sprinten vandaag? Zo ziet de finale van de 18e rit eruit

clock 12:52 12 uur 52. Willems: "Eerste uur zal beslissen of het een sprint wordt of niet". Willems: "Eerste uur zal beslissen of het een sprint wordt of niet"

clock 12:48 12 uur 48. Wij zijn bereid om mee te werken, maar we zijn niet de ploeg die de koers moet dragen. . Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Wij zijn bereid om mee te werken, maar we zijn niet de ploeg die de koers moet dragen. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

clock 12:45 12 uur 45. Meeus: "Plan A is om te sprinten". Meeus: "Plan A is om te sprinten"

clock 12:38 12 uur 38. Declercq: "Het publiek langs de weg? Wat meer politie op de klim zou wel goed zijn". Declercq: "Het publiek langs de weg? Wat meer politie op de klim zou wel goed zijn"

clock 12:32 12 uur 32. De kans is groot dat het vandaag een sprint wordt, maar ik denk niet dat het onmogelijk is om die te ontlopen. Florian Vermeersch (Lotto-Dstny). De kans is groot dat het vandaag een sprint wordt, maar ik denk niet dat het onmogelijk is om die te ontlopen. Florian Vermeersch (Lotto-Dstny)

clock 12:31 12 uur 31. Vermeersch: "Voorlopig voel ik me nog super in de 3e week". Vermeersch: "Voorlopig voel ik me nog super in de 3e week"

clock 12:25 12 uur 25. Van Dongen: "Wout is voortrekker geweest in het plan om de race hard te maken". Van Dongen: "Wout is voortrekker geweest in het plan om de race hard te maken"

clock 12:23 12 uur 23. Wat is er gisteren gebeurd in de top 10? Dat Tadej Pogacar (UAE) de grote verliezer van de dag was, is wel duidelijk. Behoudens een fenomenale inzinking op zaterdag lijkt hij wel zeker van plek 2, ploegmakker Adam Yates verstevigde gisteren dan weer zijn 3e plek. Carlos Rodriguez (Ineos) moet plots achterom kijken voor zijn 4e plek, vooral Simon Yates (Jayco-AlUla) komt sterk opzetten tot op 18 seconden na zijn dag in de aanval. Ook Pello Bilbao (Bahrain Victorious) spreekt nog een aardig woordje mee vanop plek 6, op 49 tellen van Rodriguez. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) zakt steeds verder weg in de stand, zijn podiumplek in Parijs kan hij nu wel echt vergeten. Een beetje op een eilandje staat Hindley nu 7e, op 13'50" van Vingegaard. Plek 8 lijkt het hoogst haalbare voor Felix Gall (AG2R-Citroën), maar de bolletjestrui zou een nog een mooie bekroning zijn voor zijn Tour. In dat klassement maakt Gall nog een goede kans als betere klimmer dan Ciccone en met een achterstand van slechts 6 punten op de bollenman. Met Sepp Kuss heeft Jumbo-Visma nog een 2e mannetje in de top 10, al kreeg de Amerikaan gisteren een tik door van 6 naar 9 te tuimelen. David Gaudu (Groupama-FDJ) sluit de top 10 af en lijkt daar ook te zullen blijven hangen. . Wat is er gisteren gebeurd in de top 10? Dat Tadej Pogacar (UAE) de grote verliezer van de dag was, is wel duidelijk. Behoudens een fenomenale inzinking op zaterdag lijkt hij wel zeker van plek 2, ploegmakker Adam Yates verstevigde gisteren dan weer zijn 3e plek. Carlos Rodriguez (Ineos) moet plots achterom kijken voor zijn 4e plek, vooral Simon Yates (Jayco-AlUla) komt sterk opzetten tot op 18 seconden na zijn dag in de aanval. Ook Pello Bilbao (Bahrain Victorious) spreekt nog een aardig woordje mee vanop plek 6, op 49 tellen van Rodriguez. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) zakt steeds verder weg in de stand, zijn podiumplek in Parijs kan hij nu wel echt vergeten. Een beetje op een eilandje staat Hindley nu 7e, op 13'50" van Vingegaard. Plek 8 lijkt het hoogst haalbare voor Felix Gall (AG2R-Citroën), maar de bolletjestrui zou een nog een mooie bekroning zijn voor zijn Tour. In dat klassement maakt Gall nog een goede kans als betere klimmer dan Ciccone en met een achterstand van slechts 6 punten op de bollenman. Met Sepp Kuss heeft Jumbo-Visma nog een 2e mannetje in de top 10, al kreeg de Amerikaan gisteren een tik door van 6 naar 9 te tuimelen. David Gaudu (Groupama-FDJ) sluit de top 10 af en lijkt daar ook te zullen blijven hangen.

clock 12:07 12 uur 07. Vertrekken doet het peloton vandaag vanuit Moûtiers, een stadje in de Alpen dat voor de 3e keer startplaats is van een Tourrit. De laatste keer was 1994, de keer daarvoor in 1973. Telkens ging het toen richting de Alpen, maar deze keer rijden we dus steeds verder weg van die bergketen naarmate de rit vordert. . Vertrekken doet het peloton vandaag vanuit Moûtiers, een stadje in de Alpen dat voor de 3e keer startplaats is van een Tourrit. De laatste keer was 1994, de keer daarvoor in 1973. Telkens ging het toen richting de Alpen, maar deze keer rijden we dus steeds verder weg van die bergketen naarmate de rit vordert.

clock 12:00 Een andere kijk op het dagmenu op de fiets van Frederik Frison. 12 uur . Een andere kijk op het dagmenu op de fiets van Frederik Frison.

clock 11:58 11 uur 58. 1.200 hoogtemeters staan vandaag op het menu van 184,9 km, een pak minder dan in de kortere rit van gisteren. Welgekomen voor zo goed als alle renners ongetwijfeld, niet enkel voor de snelle mannen in dit peloton. Deze rit lijkt op papier perfect voor een massasprint, alleen is het maar de vraag wie alles gaat controleren in het peloton. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat iedereen naar Alpecin-Deceuninck kijkt in dienst van Jasper Philipsen. En dan hebben de ploegen die de kaart van de aanval trekken vandaag een goede kans om voorop te blijven. Veel zal afhangen van hoeveel renners er in de kopgroep raken van bij de start. . 1.200 hoogtemeters staan vandaag op het menu van 184,9 km, een pak minder dan in de kortere rit van gisteren. Welgekomen voor zo goed als alle renners ongetwijfeld, niet enkel voor de snelle mannen in dit peloton. Deze rit lijkt op papier perfect voor een massasprint, alleen is het maar de vraag wie alles gaat controleren in het peloton. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat iedereen naar Alpecin-Deceuninck kijkt in dienst van Jasper Philipsen. En dan hebben de ploegen die de kaart van de aanval trekken vandaag een goede kans om voorop te blijven. Veel zal afhangen van hoeveel renners er in de kopgroep raken van bij de start.

clock 11:51 11 uur 51. Adieu les Alpes! 4 van de 5 bergketens liggen achter ons, nog 1 gebergte rest in deze Tour met de Vogezen op zaterdag. Vandaag is op papier een tussendoortje voor de snelle mannen, terwijl de rit van vrijdag een iets meer glooiend profiel heeft. Al is een groepssprint daar ook zeker niet uitgesloten. Maar ook de aanvallers zullen zich nog willen tonen in deze 2 gematigde tussendoortjes. Wie trekt aan het langste eind? . Adieu les Alpes! 4 van de 5 bergketens liggen achter ons, nog 1 gebergte rest in deze Tour met de Vogezen op zaterdag. Vandaag is op papier een tussendoortje voor de snelle mannen, terwijl de rit van vrijdag een iets meer glooiend profiel heeft. Al is een groepssprint daar ook zeker niet uitgesloten. Maar ook de aanvallers zullen zich nog willen tonen in deze 2 gematigde tussendoortjes. Wie trekt aan het langste eind?

clock 10:55 10 uur 55. Tour de France Zo uitzonderlijk is de "abandon" van Wout van Aert: na 171 koersdagen stopt de reeks

clock 06:36 06 uur 36. start om 13.35 uur. Om 13.05 uur stappen - of kruipen - de renners weer op hun fiets. Een halfuur later zwaait Tourdirecteur Christian Prudhomme met zijn vlag om de rit officieel van start te laten gaan. Rond 17.30 uur kent u de winnaar van de dag. Jonas Vingegaard begint in het geel aan de etappe, Tadej Pogacar in het wit, Giulio Ciccone in de bollen en Jasper Philipsen in het groen. De uitzending op VRT 1 begint om 14.35 uur. . start om 13.35 uur Om 13.05 uur stappen - of kruipen - de renners weer op hun fiets. Een halfuur later zwaait Tourdirecteur Christian Prudhomme met zijn vlag om de rit officieel van start te laten gaan. Rond 17.30 uur kent u de winnaar van de dag.



clock 06:29 06 uur 29. Boonen triomfeerde in 2007 in Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse vormt voor de derde keer het decor voor de finish van een Touretappe. In 2002 snelde Thor Hushovd er naar de winst, in 2007 was Tom Boonen de sprintende laureaat. . Boonen triomfeerde in 2007 in Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse vormt voor de derde keer het decor voor de finish van een Touretappe. In 2002 snelde Thor Hushovd er naar de winst, in 2007 was Tom Boonen de sprintende laureaat.

clock 06:28 06 uur 28. 13 juli 2007: Tom Boonen wint in Bourg-en-Bresse voor Oscar Freire en Erik Zabel.

clock 06:25 06 uur 25. Twee korte beklimmingen. De 17e etappe brengt de renners over 184,9 kilometer van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse. Onderweg staan er met de Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 kilometer aan 4,1%) en de Côte de Boisseu (2,4 kilometer aan 4,7%) twee korte beklimmingen van vierde categorie op het menu. Veel impact zullen die wellicht niet hebben, want na de laatste klim wachten er nog bijna 80 kilometer. Op relatief vlakke wegen, met nog drie niet-gecategoriseerde beklimmingen. . Twee korte beklimmingen De 17e etappe brengt de renners over 184,9 kilometer van Moûtiers naar Bourg-en-Bresse.



clock 06:24 06 uur 24. Steekt Jasper Philipsen straks 5 vingers op?