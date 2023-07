LIVE: Eerste vlucht is meteen de goede: Campenaerts, Asgreen en Abrahamsen zijn met 3 op pad

Na de loodzware koninginnenrit zoekt het Tourpeloton weer relatief vlakke wegen op. Het meest waarschijnlijke scenario in de 18e rit lijkt een massasprint en dan is het uiteraard weer kijken naar Jasper Philipsen. De man in het groen kan in Bourg-en-Bresse zijn 5e ritzege boeken. Of wordt het toch een dag voor vluchters? Volg het vanaf 14.35 uur op VRT 1 of via de livestream op deze pagina.