Jasper Philipsen hoeft Wout van Aert niet meer te vrezen in kans voor de snelle mannen

12 uur 23. Wat is er gisteren gebeurd in de top 10? Dat Tadej Pogacar (UAE) de grote verliezer van de dag was, is wel duidelijk. Behoudens een fenomenale inzinking op zaterdag lijkt hij wel zeker van plek 2, ploegmakker Adam Yates verstevigde gisteren dan weer zijn 3e plek. Carlos Rodriguez (Ineos) moet plots achterom kijken voor zijn 4e plek, vooral Simon Yates (Jayco-AlUla) komt sterk opzetten tot op 18 seconden na zijn dag in de aanval. Ook Pello Bilbao (Bahrain Victorious) spreekt nog een aardig woordje mee vanop plek 6, op 49 tellen van Rodriguez. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) zakt steeds verder weg in de stand, zijn podiumplek in Parijs kan hij nu wel echt vergeten. Een beetje op een eilandje staat Hindley nu 7e, op 13'50" van Vingegaard. Plek 8 lijkt het hoogst haalbare voor Felix Gall (AG2R-Citroën), maar de bolletjestrui zou een nog een mooie bekroning zijn voor zijn Tour. In dat klassement maakt Gall nog een goede kans als betere klimmer dan Ciccone en met een achterstand van slechts 6 punten op de bollenman. Met Sepp Kuss heeft Jumbo-Visma nog een 2e mannetje in de top 10, al kreeg de Amerikaan gisteren een tik door van 6 naar 9 te tuimelen. David Gaudu (Groupama-FDJ) sluit de top 10 af en lijkt daar ook te zullen blijven hangen. .