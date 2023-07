LIVESTREAM: Sterke kopgroep met Simon Yates en Gall heeft kleine bonus, Pogacar valt in openingsfase

clock 13:18 13 uur 18. Bloed op de knie van Pogacar. De schade bij Tadej Pogacar wordt nu toch eens in beeld gebracht. Met een bebloede knie rijdt hij net achter de Jumbo-trein. . Bloed op de knie van Pogacar De schade bij Tadej Pogacar wordt nu toch eens in beeld gebracht. Met een bebloede knie rijdt hij net achter de Jumbo-trein.

13:15 13 uur 15. Guillaume Martin en Pierre Latour proberen nog naar de kopgroep te jumpen. Al heeft zich in het peloton nu een Jumbo-trein gevormd die niet stil lijkt te vallen.

13:14 13 uur 14. Powless wordt geen bergkoning. Zoals verwacht mag Neilson Powless zijn bollenambities nu voorgoed opbergen. Hij kan het tempo in het peloton niet volgen en bevestigt zo de signalen van de voorbije bergritten.

13:13 30 seconden. De kopgroep met Simon Yates, Gall, Pinot, Ciccone en co. telt een kleine 20 renners. Ze hebben nog steeds een beperkte voorsprong van 30 tellen op het peloton. 13 uur 13.

13:11 13 uur 11. Jumbo-Visma wil er weer een zware koers van maken. José De Cauwer.

13:10 13 uur 10. Pidcock in de verdrukking. De jonge Brit volgt al op een minuut van de kop van de koers en zit dus niet in het peloton. Kan Pidcock zich nog terugvechten naar de voorhoede?

13:10 13 uur 10. Declercq na zijn versnelling voor de eerste klim: "Ik had dat niet mogen doen, hé".

13:05 13 uur 05. In het peloton houdt Dylan van Baarle de kloof op 20 seconden, met gele trui Vingegaard in 2e positie. Daar vlak achter zit Pogacar al, die in orde lijkt na zijn val bergop van daarnet.

13:04 13 uur 04. Mooie namen in de kopgroep. Ciccone, Pinot, Lafay, Gall, Skjelmose, Alaphilippe, Simon Yates... Heel wat mooi volk kiest voor de vlucht vooruit en rijdt momenteel aan kop van de koers.

13:02 13 uur 02. Een tiental heeft ondertussen de sprong gemaakt naar de kop van de koers. Het helse tempo in de eerste kilometers van de Col des Saisies zorgt ervoor dat de snelle mannen een voor een moeten afhaken vroeg in de etappe.

clock 13:02 13 uur 02. Pogacar komt al vroeg in de rit ten val. Pogacar komt al vroeg in de rit ten val

12:59 12 uur 59. Pogacar gevallen? Een verklaring waarom Pogacar zo ver achteraan zat, lijkt al snel gevonden. De Sloveen zou ten val zijn gekomen in de openingsfase, maar schuift nu weer op in het peloton.

12:57 12 uur 57. Het hele peloton, met Vingegaard goed vooraan en Pogacar een heel eind verderop, zit alweer op het wiel van Alaphilippe. De bonus van het vijftal met Ciccone bedraagt nog slechts 10 seconden door die impuls.

12:55 12 uur 55. Daar is de bestelde aanval van Alaphilippe, ingeleid door Declercq en Asgreen. Aan de voet van de Col des Saisies versnelt hij en krijgt onder andere Neilands mee.

12:54 Col des Saisies. De gematigde aanloop zit erop, het is tijd voor de eerste col van de dag. De Col des Saisies is geen al te zware kost met slechts een gemiddelde stijging van 5,1%. Steilere stroken wisselen voortdurend vlot bollende stukjes af. Met een lengte van 13,5 km is het wel een lange onderneming. Het is bekend terrein in de Tour, maar zeker geen (bijna-)jaarlijkse kost. 12 uur 54.

12:51 12 uur 51. In het peloton neemt Soudal-Quick Step de handschoen op. Zij willen Julian Alaphilippe vooraan posteren.

clock 12:50 12 uur 50. Pedersen, Ciccone, Gregaard, Mezgec en Powless rijden weg net voor de eerste klim. Pedersen, Ciccone, Gregaard, Mezgec en Powless rijden weg net voor de eerste klim

12:49 12 uur 49. Vijftal op kop met bollenman Ciccone. Een groepje met Ciccone, Pedersen, Powless, Mezgec en Gregaard heeft plots een bonus van 20 seconden op het peloton. Is dat de kleine kopgroep waar we het vandaag mee moeten doen?

12:47 12 uur 47. Een aantal ploegmakkers van Pogacar, onder wie Adam Yates, heeft zich laten verrassen en zit op een gaatje. Zij komen bijna weer aansluiten aan de staart van het peloton.

12:45 12 uur 45. Het peloton is een lang lint met hier en daar een breukje in aanloop naar de eerste klim van de dag. Er kan zich nog geen ontsnapping vormen in deze snelle openingsfase. Wel op de eerste col van de dag over kleine 10 kilometer?

12:42 12 uur 42. Er vormt zich al een nieuwe ontsnapping met onder andere Mads Pedersen en Tobias Johannessen. Krijgen zij wel een vrijgeleide?

12:40 12 uur 40. Alaphilippe. Ook Julian Alaphilippe ruikt zijn kans en knalt weg uit een grotere groep achtervolgers. Het peloton zit hen alleen wel op de hielen.

12:38 12 uur 38. Een viertal met daarbij 2 renners van DSM probeert de sprong te maken naar Madouas. Vandaag waren ze dus wel goed wakker bij DSM.

clock 12:35 12 uur 35 match begonnen start time Daar gaan we! De rit wordt nu ook op gang gevlagd, de Franse kampioen Madouas is de eerste aanvaller.

clock 12:32 12 uur 32. Serge Pauwels verkent de zware ontknoping van de rit. Serge Pauwels verkent de zware ontknoping van de rit

12:31 12 uur 31. Vooral zondag heeft Jonas vertrouwen opgedaan. Pogacar ging en hij kon volgen. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma).

clock 12:28 12 uur 28. Klaar voor een nieuwe tweestrijd?

clock 12:24 12 uur 24. Benoot: "Was gisteren nog absoluut geen party-time". Benoot: "Was gisteren nog absoluut geen party-time"

12:23 12 uur 23. Officieuze start. C'est parti! De koninginnenrit in deze Tour is op gang geschoten. Over een goede 3 kilometer kan de rit ook echt beginnen.

clock 12:21 12 uur 21. Vingegaard: "Verwacht veel aanvallen vandaag, we moeten klaar zijn". Vingegaard: "Verwacht veel aanvallen vandaag, we moeten klaar zijn"

12:20 12 uur 20. Jonas Vingegaard (geel), Giulio Ciccone (bollen) en Adrien Petit (strijdlust) staan al klaar op de eerste startrij in Saint-Gervais, aan de voet van de Mont Blanc. Het is nog even wachten op Tadej Pogacar (wit) en Jasper Philipsen (groen) en dan zijn de truiendragers allemaal present.

clock 12:18 12 uur 18. Dewulf: "Hoop dat ik vandaag niet mijn slechtste dag heb, want dan heb ik iets voor". Dewulf: "Hoop dat ik vandaag niet mijn slechtste dag heb, want dan heb ik iets voor"

12:17 12 uur 17. Wat ik verwacht? Veel aanvallen. Dit wordt wellicht de lastigste dag van deze Tour. We moeten klaar zijn om te vechten. Ik heb de Col de la Loze één keer gedaan. Die klim moet me liggen. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

clock 12:15 12 uur 15. Lampaert: "Vingegaard verzwakt gewoon niet tijdens een grote ronde". Lampaert: "Vingegaard verzwakt gewoon niet tijdens een grote ronde"

12:14 12 uur 14. Live beelden. Vanaf nu kan u op VRT 1 en via de livestream op deze pagina kijken en luisteren naar Renaat Schotte en José De Cauwer, die rit 17 in goede banen zullen becommentariëren.

clock 12:09 12 uur 09. Eekhoff: "Baal gigantisch van mijn valpartij, want ik stond er goed voor na 2 weken". Eekhoff: "Baal gigantisch van mijn valpartij, want ik stond er goed voor na 2 weken"

clock 12:06 12 uur 06. Campenaerts: "Er is extreem gewerkt op het tijdrijden tijdens de lockdownperiode". Campenaerts: "Er is extreem gewerkt op het tijdrijden tijdens de lockdownperiode"

12:01 12 uur 01. 5.400 hoogtemeters. Dat is het meest aantal hoogtemeters van deze Tour en dat in een rit van slechts 165,7 km. Een bergrit zonder één vlakke meter lijkt het wel. Meer nog, de 5.400 hoogtemeters zorgen er zelfs voor dat het de zwaarste rit is op dat vlak sinds 2013. Toen telde rit 19 er 5.567, al was dat wel over een afstand van 204 kilometer.

clock 11:54 11 uur 54. RETRO: Bij 2e aankomst in Courchevel in Tour van 2005 pakt Alejandro Valverde zijn 1e ritwinst. RETRO: Bij 2e aankomst in Courchevel in Tour van 2005 pakt Alejandro Valverde zijn 1e ritwinst

11:50 11 uur 50. Geneutraliseerde start over 30 minuten. Om 12.20 uur trekt het peloton zich op gang in Saint-Gervais Mont Blanc, waar het na een korte neutralisatie tijd is voor de officiële start. Daar hoeft u allemaal geen trap van te missen. De uitzending op VRT 1 start om 12.10 uur en ook via de livestream op deze pagina kan u de koninginnenetappe bekijken.

11:41 Het uitgebreide dagmenu op het stuur van de renners van TotalEnergies. 11 uur 41.

clock 11:36 11 uur 36. RETRO: In 1997 wint Richard Virenque onderonsje met Jan Ullrich bij eerste aankomst in Courchevel. RETRO: In 1997 wint Richard Virenque onderonsje met Jan Ullrich bij eerste aankomst in Courchevel

11:27 11 uur 27. Saint-Gervais Mont Blanc. De Tourkaravaan is weer teruggekeerd naar de finishplaats van de rit van afgelopen zondag. Na een kort noordwaarts uitstapje voor de tijdrit gisteren starten de renners nu weer in het dorpje aan de voet van de Mont Blanc. Vanuit Saint-Gervais Mont Blanc gaat het heel de dag nog meer zuidwaarts de Alpen in naar Courchevel, een wintersportdorp dat voor de 4e keer aankomstplaats is van een Tourrit.

clock 11:20 11 uur 20. RETRO: Aleksandr Vinokoerov wint in 2005 Alpenrit met start in Courchevel. RETRO: Aleksandr Vinokoerov wint in 2005 Alpenrit met start in Courchevel

clock 11:07 11 uur 07. Tour de France Orkaan Vingegaard knalt zelfs renner buiten tijd: Renard finisht met gebroken elleboog op 1 seconde van tijdslimiet

11:06 11 uur 06. Voor de zwaarder gebouwde types zal het hopen worden op geen al te vliegende start van de grote kanonnen. Snel gelost worden zou een lange dag flirten met de tijdslimiet kunnen betekenen. Wie die flirt gisteren niet wist te overleven, was Alexis Renard (Cofidis). Hij kwam 1 seconde buiten de tijdslimiet aan, op 10'46" van Vingegaard. In het begin van de tijdrit kwam de Fransman echter ten val en hij werkte de rest van zijn onderneming af met een gebroken elleboog. Vandaag start Renard dus niet.

10:57 10 uur 57. Laatste kans in de Alpen. Na een uitgebreid intermezzo in de Alpen is het tijd voor de laatste etappe in deze bergketen. Met maar liefst 4 cols (1 van 2e categorie, 2 van 1e en 1 buiten categorie), over een afstand van 165 km kan alles nog in het algemeen klassement. Ook voor het bergklassement kan het nog wel eens heel spannend gaan worden. Zet u schrap voor een rit waarvan u geen seconde hoeft te missen bij Sporza!

clock 10:50 10 uur 50. Tour de France BEKIJK: Rennersvakbond waarschuwt voor linke afdaling Col de la Loze, ASO grijpt in met stootkussens

08:43 Gaat het weer een bepalende rol spelen vandaag? 08 uur 43.

08:29 08 uur 29. Ik was in 2020 al eens op de Col de la Loze en ik viel bijna achterover van de hellingsgraden. Als Pogacar het tij nog wil keren, zal hij al aan de voet van de Loze moeten aanvallen. Maar dat is wellicht "wishful thinking". Christophe Vandegoor op Radio 1.

08:25 08 uur 25. Behoudens een enorme inzinking denk ik dat de buit binnen is voor Vingegaard. Pogacar is misschien wel de beste coureur ter wereld, maar 1'50 ... Ga daar maar eens aanstaan. Christophe Vandegoor op Radio 1.

19:03 Extra maatregelen in de afdaling van de Col de la Loze. 19 uur 03.

clock 18:56 18 uur 56. RETRO: Miguel Angel Lopez won in 2020 op de Col de la Loze. RETRO: Miguel Angel Lopez won in 2020 op de Col de la Loze

18:52 18 uur 52. 1'48". Na ruim 22 kilometer is het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar opgelopen tot liefst 1'48". De Sloveen bidt voor een herhaling van de Pyreneeën. "Hopelijk was deze tijdrit een dag zoals met de Marie Blanque", zegt Pogacar. In die etappe naar Laruns verloor hij bijna een minuut, daags nadien zagen we zijn verrijzenis richting Cauterets. "Het is nog niet voorbij. Zeker als het woensdag regent in de Alpen", klonk het beloftevol.

15:54 15 uur 54. Dit wordt veruit de zwaarste rit die ik ooit zal gereden hebben. Niet alleen in de Tour, maar in alle rondes die ik al gereden heb. Het is echt een monsteretappe. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma).

15:35 15 uur 35. 17e etappe naar Courchevel. Zet je schrap voor de koninginnenrit! Over het precieze aantal hoogtemeters zijn er verschillende versies, maar de renners staan voor een hap van om en bij de 5.400 hoogtemeters. Vanuit Saint-Gervais Mont-Blanc, zondag nog de finish, zet het peloton koers richting de Col des Saisies en de Cormet de Roselend. Na een tussendoortje duikt de Col de la Loze op, het dak van de Tour op 2.304 meter. Op de top volgt nog een korte afdaling en een zware slotkilometer naar de altiport van Courchevel. Stem om 12.10 u af op VRT 1 voor een integraal verslag.