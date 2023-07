LIVESTREAM: Mogen ze in de kopgroep beginnen te dromen? Of schieten Pogacar en Vingegaard wakker?

clock 15:40 15 uur 40. Ineos neemt het stokje over aan kop van het peloton. Is het gewoon om de controle te nemen in de afdaling of willen ze het gat naar de kopgroep dichten? De best geplaatste vooraan is Pello Bilbao, op 13'08" van de gele man en op 4'09" van Carlos Rodriguez. . Ineos neemt het stokje over aan kop van het peloton. Is het gewoon om de controle te nemen in de afdaling of willen ze het gat naar de kopgroep dichten? De best geplaatste vooraan is Pello Bilbao, op 13'08" van de gele man en op 4'09" van Carlos Rodriguez.

clock 15:35 2'55". Is de vogel voor de ritwinst gaan vliegen? Vooraan wrijven ze zich steeds meer in de handen met deze voorsprong. Al is het zeker nog niet voorbij voor Vingegaard of Pogacar. De Col de la Loze is zware kost van 28 kilometer waar nog veel mogelijk is. Ook met een achterstand van 3 minuten. . 15 uur 35. time difference 2'55" Is de vogel voor de ritwinst gaan vliegen? Vooraan wrijven ze zich steeds meer in de handen met deze voorsprong. Al is het zeker nog niet voorbij voor Vingegaard of Pogacar. De Col de la Loze is zware kost van 28 kilometer waar nog veel mogelijk is. Ook met een achterstand van 3 minuten.

clock 15:30 15 uur 30. De top van de Longefoy is dus gerond, het is tijd voor de uitloper van enkele kilometers. Daarna volgen 10 dalende en 10 vlakke kilometers tot aan de voet van de Col de la Loze. . De top van de Longefoy is dus gerond, het is tijd voor de uitloper van enkele kilometers. Daarna volgen 10 dalende en 10 vlakke kilometers tot aan de voet van de Col de la Loze.

clock 15:29 15 uur 29. Nog eens punten voor Ciccone. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) prijkt nog steeds met een perfecte score na 3 hellingen vandaag. Met 5 extra punten totaliseert hij nu 88 stuks. Enkel Vingegaard of Pogacar kunnen hem vandaag nog onttronen in het bergklassement door als eerste boven te komen op de Col de la Loze. . Nog eens punten voor Ciccone Giulio Ciccone (Lidl-Trek) prijkt nog steeds met een perfecte score na 3 hellingen vandaag. Met 5 extra punten totaliseert hij nu 88 stuks. Enkel Vingegaard of Pogacar kunnen hem vandaag nog onttronen in het bergklassement door als eerste boven te komen op de Col de la Loze.

clock 15:22 15 uur 22. Status quo. De Côte de Longefoy baart voorlopig een muis. Met nog 2 kilometer tot de top blijft de voorsprong van de leiders bijna 3 minuten. . Status quo De Côte de Longefoy baart voorlopig een muis. Met nog 2 kilometer tot de top blijft de voorsprong van de leiders bijna 3 minuten.

clock 15:19 15 uur 19. Met Devenyns speelt Alaphilippe zijn ploegmaat vooraan kwijt, terwijl Soler nog maar eens aan de rekker hangt. . Met Devenyns speelt Alaphilippe zijn ploegmaat vooraan kwijt, terwijl Soler nog maar eens aan de rekker hangt.

clock 15:16 15 uur 16. Laporte zijn werkdag zit erop, het is aan Van Hooydonck en Van Aert nu. . Laporte zijn werkdag zit erop, het is aan Van Hooydonck en Van Aert nu.

clock 15:12 15 uur 12. Op bijna 3 minuten begint de Jumbo-trein ook aan de Longefoy. Ze zullen er nu wel weer werk van willen maken, als ze tenminste nog interesse hebben in de etappezege. . Op bijna 3 minuten begint de Jumbo-trein ook aan de Longefoy. Ze zullen er nu wel weer werk van willen maken, als ze tenminste nog interesse hebben in de etappezege.

clock 15:09 Côte de Longefoy. Het is tijd voor de kortste en meest onbekende, maar wel gemiddeld steilste klim van de dag. De Côte de Longefoy is een geleidelijke beklimming van 6,6 km aan 7,5%. Spat de kopgroep hier uit elkaar? En wat doet het peloton? . 15 uur 09. hill Côte de Longefoy Het is tijd voor de kortste en meest onbekende, maar wel gemiddeld steilste klim van de dag. De Côte de Longefoy is een geleidelijke beklimming van 6,6 km aan 7,5%. Spat de kopgroep hier uit elkaar? En wat doet het peloton?

clock 15:03 15 uur 03. De voorsprong groeit ondertussen naar 2'20" op 5 kilometer van de voet van de Côte de Longefoy. Ook die top, waar 5 punten te rapen liggen, lijkt Ciccone dus nog te gaan halen. De top van de Col de la Loze, waar 40 bergpunten liggen, zal een ander verhaal worden. . De voorsprong groeit ondertussen naar 2'20" op 5 kilometer van de voet van de Côte de Longefoy. Ook die top, waar 5 punten te rapen liggen, lijkt Ciccone dus nog te gaan halen. De top van de Col de la Loze, waar 40 bergpunten liggen, zal een ander verhaal worden.

clock 15:01 15 uur 01. Küng, teruggekeerd in de afdaling van de Roselend, houdt het tempo vooraan hoog op de tussenstukken. De Zwitser is een motor voor de kopgroep, net als Haig, Skjelmose en Craddock. . Küng, teruggekeerd in de afdaling van de Roselend, houdt het tempo vooraan hoog op de tussenstukken. De Zwitser is een motor voor de kopgroep, net als Haig, Skjelmose en Craddock.

clock 14:52 14 uur 52. Vingegaard en Pogacar zullen elkaar moeilijk in de problemen brengen in een afdaling, zeker niet als het droog is. José De Cauwer. Vingegaard en Pogacar zullen elkaar moeilijk in de problemen brengen in een afdaling, zeker niet als het droog is. José De Cauwer

clock 14:47 14 uur 47. Tot 65 kilometer van de streep blijft de weg lichtjes naar beneden lopen, tot aan de 3e klim van de dag. De Côte de Longefoy is er slechts eentje van 2e categorie, maar wel met het gemiddeld steilste stijgingspercentage (7%) van vandaag. . Tot 65 kilometer van de streep blijft de weg lichtjes naar beneden lopen, tot aan de 3e klim van de dag. De Côte de Longefoy is er slechts eentje van 2e categorie, maar wel met het gemiddeld steilste stijgingspercentage (7%) van vandaag.

clock 14:44 14 uur 44. Zoals verwacht loopt de kopgroep een beetje uit in de afdaling, hun voorsprong groeit richting de 2 minuten. . Zoals verwacht loopt de kopgroep een beetje uit in de afdaling, hun voorsprong groeit richting de 2 minuten.

clock 14:37 14 uur 37. Anderhalve minuut na de koplopers begint ook de voorwacht van het peloton aan de lange afdaling van de Cormet de Roselend. Die bevat heel wat haarspeldbochten en staat dus bekend als een linke afdaling. Daar kunnen de koplopers risico's nemen en zo wat uitlopen op het peloton. . Anderhalve minuut na de koplopers begint ook de voorwacht van het peloton aan de lange afdaling van de Cormet de Roselend. Die bevat heel wat haarspeldbochten en staat dus bekend als een linke afdaling. Daar kunnen de koplopers risico's nemen en zo wat uitlopen op het peloton.

clock 14:37 14 uur 37. Geen verrassing: Ciccone pakt nog eens de bergpuntjes. Geen verrassing: Ciccone pakt nog eens de bergpuntjes

clock 14:35 14 uur 35. Volle buit Ciccone. Opnieuw zonder bedreiging pakt Ciccone de 10 punten. Al komt de grootste dreiging toch van Vingegaard en Pogacar, die maar liefst 40 stuks kunnen pakken op de Col de la Loze straks. . Volle buit Ciccone Opnieuw zonder bedreiging pakt Ciccone de 10 punten. Al komt de grootste dreiging toch van Vingegaard en Pogacar, die maar liefst 40 stuks kunnen pakken op de Col de la Loze straks.

clock 14:33 14 uur 33. Küng en Neilands haken in de kopgroep af in het zicht van de top van de Roselend. Skjelmose jaagt het tempo weer de hoogte in in dienst van bollenman Ciccone. . Küng en Neilands haken in de kopgroep af in het zicht van de top van de Roselend. Skjelmose jaagt het tempo weer de hoogte in in dienst van bollenman Ciccone.

clock 14:32 14 uur 32. Het zijn nog steeds Laporte en Van Hooydonck die het doen voor Vingegaard in het peloton. Het verschil constant houden doen ze wel, maar voor een echte versnelling kijken we toch naar Van Aert of Van Baarle. . Het zijn nog steeds Laporte en Van Hooydonck die het doen voor Vingegaard in het peloton. Het verschil constant houden doen ze wel, maar voor een echte versnelling kijken we toch naar Van Aert of Van Baarle.

clock 14:26 1'15". Status quo tussen de kopgroep en de groep met de gele trui. Op de Cormet de Roselend zullen Vingegaard en co. de kop van de koers niet meer zien. . 14 uur 26. time difference 1'15" Status quo tussen de kopgroep en de groep met de gele trui. Op de Cormet de Roselend zullen Vingegaard en co. de kop van de koers niet meer zien.

clock 14:23 14 uur 23. Nog 4 kilometer tot de top van de Cormet de Roselend. Ciccone is alweer gretig voor de 10 bergpunten om zijn trui nog wat te verstevigen. . Nog 4 kilometer tot de top van de Cormet de Roselend. Ciccone is alweer gretig voor de 10 bergpunten om zijn trui nog wat te verstevigen.

clock 14:18 Opgave Bauhaus. De snelle man van Bahrain Victorious zal Parijs niet halen. Phil Bauhaus reed in zijn eentje ver achter op de kop van de koers en zag al na 60 kilometer koers vandaag in dat de tijdslimiet halen niet mogelijk was. De Duitser gaf er net de brui aan. . 14 uur 18. give up Opgave Bauhaus De snelle man van Bahrain Victorious zal Parijs niet halen. Phil Bauhaus reed in zijn eentje ver achter op de kop van de koers en zag al na 60 kilometer koers vandaag in dat de tijdslimiet halen niet mogelijk was. De Duitser gaf er net de brui aan.

clock 14:13 14 uur 13. Soler speelt voortdurend jojo aan de staart van de kopgroep. Met Majka heeft Pogacar wel een tweede mannetje voorop gestuurd. Dan doet Vingegaard het iets beter met zowel Benoot als Kelderman op het voorplan. . Soler speelt voortdurend jojo aan de staart van de kopgroep. Met Majka heeft Pogacar wel een tweede mannetje voorop gestuurd. Dan doet Vingegaard het iets beter met zowel Benoot als Kelderman op het voorplan.

clock 14:11 14 uur 11. Vandegoor en Pauwels blikken vooruit: "1 heel scherpe haarspeldbocht op 2km van de finish, met stootkussens". Vandegoor en Pauwels blikken vooruit: "1 heel scherpe haarspeldbocht op 2km van de finish, met stootkussens"

clock 14:08 14 uur 08. Bij Jumbo-Visma blijven ze de kopgroep binnen schot houden onder aanvoering van Laporte. De kloof blijft net boven de minuut schommelen. . Bij Jumbo-Visma blijven ze de kopgroep binnen schot houden onder aanvoering van Laporte. De kloof blijft net boven de minuut schommelen.

clock 14:05 14 uur 05. De bergkoning is mee in de koninginnenrit.

clock 14:00 14 uur . Koerssituatie. Na 7 kilometer klimmen op de Cormet de Roselend resten er nog 13 kilometer bergop op deze col. Zo ziet de situatie er nu uit: Ruime kopgroep van een renner of 30 met Benoot, Kelderman, Majka, Gaudu, Simon Yates, Gall, Bilbao, Ciccone, Alaphilippe... + 1'30" peloton met Vingegaard, Pogacar en de andere klassementsmannen. . Koerssituatie Na 7 kilometer klimmen op de Cormet de Roselend resten er nog 13 kilometer bergop op deze col. Zo ziet de situatie er nu uit: Ruime kopgroep van een renner of 30 met Benoot, Kelderman, Majka, Gaudu, Simon Yates, Gall, Bilbao, Ciccone, Alaphilippe... + 1'30" peloton met Vingegaard, Pogacar en de andere klassementsmannen.

clock 13:56 13 uur 56. Benoot, Kelderman, Majka en Soler zijn de pionnen die Vingegaard en Pogacar vooruit gestuurd hebben naar de kop van de koers. . Benoot, Kelderman, Majka en Soler zijn de pionnen die Vingegaard en Pogacar vooruit gestuurd hebben naar de kop van de koers.

clock 13:53 13 uur 53. Renners uit top 10 roeren zich. Felix Gall, Pello Bilbao, David Gaudu en Simon Yates zijn ook present in die groep met Pinot. Dat zijn de nummers 7 tot 10 in het klassement. Hun 6 voorgangers zitten goed en wel in het peloton-Vingegaard. . Renners uit top 10 roeren zich Felix Gall, Pello Bilbao, David Gaudu en Simon Yates zijn ook present in die groep met Pinot. Dat zijn de nummers 7 tot 10 in het klassement. Hun 6 voorgangers zitten goed en wel in het peloton-Vingegaard.

clock 13:50 13 uur 50. Een grote groep achtervolgers met Pinot hangt op een twintigtal seconden van de koplopers. Zij lijken de sprong nog wel te kunnen maken. . Een grote groep achtervolgers met Pinot hangt op een twintigtal seconden van de koplopers. Zij lijken de sprong nog wel te kunnen maken.

clock 13:47 13 uur 47. Laporte bepaalt nu het tempo in het peloton, zij volgen nog steeds op een kleine minuut van de kop van de koers. Daar hebben we een negental met Alaphilippe, Ciccone, Neilands, Haig, Mühlberger, O'Connor, Skjelmose, Vermaerke en Harper. . Laporte bepaalt nu het tempo in het peloton, zij volgen nog steeds op een kleine minuut van de kop van de koers. Daar hebben we een negental met Alaphilippe, Ciccone, Neilands, Haig, Mühlberger, O'Connor, Skjelmose, Vermaerke en Harper.

clock 13:44 Cormet de Roselend. Met een lengte van 19,9 km de op 1 na langste klim in deze Tour, met Col de la Loze later deze rit krijgen we vandaag ook nog de nummer 1. De gemiddelde steiltegraad van 6% geeft een vertekend beeld door het vlakke tussenstuk van een kilometer of 3. Vooral de eerste helft van de Roselend is zwaar met percentages voortdurend boven de 7%. . 13 uur 44. mountain Cormet de Roselend Met een lengte van 19,9 km de op 1 na langste klim in deze Tour, met Col de la Loze later deze rit krijgen we vandaag ook nog de nummer 1. De gemiddelde steiltegraad van 6% geeft een vertekend beeld door het vlakke tussenstuk van een kilometer of 3. Vooral de eerste helft van de Roselend is zwaar met percentages voortdurend boven de 7%.

clock 13:41 13 uur 41. Met een voorsprong van 50 seconden beginnen Ciccone, Alaphilippe en Neilands alweer te klimmen. Schroeft Jumbo-Visma het tempo ook weer op? . Met een voorsprong van 50 seconden beginnen Ciccone, Alaphilippe en Neilands alweer te klimmen. Schroeft Jumbo-Visma het tempo ook weer op?

clock 13:39 Beaufort. Met een windkracht van 10 beaufort razen het koptrio en het peloton-Vingegaard met een rotvaart voorbij de tussensprint in Beaufort. De stromende regen blijft achterwege, de afdalingen liggen er gelukkig droog bij. . 13 uur 39. sprint point Beaufort Met een windkracht van 10 beaufort razen het koptrio en het peloton-Vingegaard met een rotvaart voorbij de tussensprint in Beaufort. De stromende regen blijft achterwege, de afdalingen liggen er gelukkig droog bij.

clock 13:38 13 uur 38. De groep met Van Aert sluit opnieuw aan bij Vingegaard richting het einde van de afdaling, op een kilometer van de tussensprint. Steeds meer renners rijden nu weg en gaan op zoek naar de kop van de koers. Zij willen anticiperen op de Cormet de Roselend over enkele kilometers. . De groep met Van Aert sluit opnieuw aan bij Vingegaard richting het einde van de afdaling, op een kilometer van de tussensprint. Steeds meer renners rijden nu weg en gaan op zoek naar de kop van de koers. Zij willen anticiperen op de Cormet de Roselend over enkele kilometers.

clock 13:36 15 seconden. De voorsprong van Alaphilippe, Ciccone en Neilands blijft beperkt ondanks hun risico's in de afdaling. Zij zullen op de volgende col waarschijnlijk alweer bij de lurven gevat worden door de mannen van Vingegaard, 15 seconden achter hen. . 13 uur 36. time difference 15 seconden De voorsprong van Alaphilippe, Ciccone en Neilands blijft beperkt ondanks hun risico's in de afdaling. Zij zullen op de volgende col waarschijnlijk alweer bij de lurven gevat worden door de mannen van Vingegaard, 15 seconden achter hen.

clock 13:29 13 uur 29. Van Aert niet mee. Verrassend genoeg is Van Aert niet mee in de groep met Vingegaard en Pogacar. Hij zit op 20 seconden van zijn gele kopman. . Van Aert niet mee Verrassend genoeg is Van Aert niet mee in de groep met Vingegaard en Pogacar. Hij zit op 20 seconden van zijn gele kopman.

clock 13:27 13 uur 27. Neilands en Ciccone nemen ook risico's en zo vormt er zich een koptrio. Bij Jumbo-Visma en UAE bouwen ze iets meer voorzichtigheid in, zij volgen op 20 seconden van Alaphilippe. . Neilands en Ciccone nemen ook risico's en zo vormt er zich een koptrio. Bij Jumbo-Visma en UAE bouwen ze iets meer voorzichtigheid in, zij volgen op 20 seconden van Alaphilippe.

clock 13:25 13 uur 25. Een afdaling van 15 kilometer, dan de tussensprint en vervolgens meteen weer beginnen aan de volgende col van de dag met de Cormet de Roselend. Dat is het pittige menu voor het komende uur. Alaphilippe heeft alvast trek en smijt zich in de afdaling. . Een afdaling van 15 kilometer, dan de tussensprint en vervolgens meteen weer beginnen aan de volgende col van de dag met de Cormet de Roselend. Dat is het pittige menu voor het komende uur. Alaphilippe heeft alvast trek en smijt zich in de afdaling.

clock 13:23 13 uur 23. Ciccone pakt 10 punten. Niemand bedreigt de Italiaan in het sprintje om de 10 bergpunten. Ciccone breidt zijn voorsprong uit in het bergklassement. . Ciccone pakt 10 punten Niemand bedreigt de Italiaan in het sprintje om de 10 bergpunten. Ciccone breidt zijn voorsprong uit in het bergklassement.

clock 13:22 13 uur 22. Jumbo-Visma maakt meteen keihard tempo op de eerste klim. Jumbo-Visma maakt meteen keihard tempo op de eerste klim

clock 13:21 13 uur 21. Nog 500 meter tot de top, Ciccone zit klaar om de bergpunten op te rapen. . Nog 500 meter tot de top, Ciccone zit klaar om de bergpunten op te rapen.

clock 13:20 13 uur 20. Een viertal van UAE en een viertal van Jumbo-Visma, met de 2 grote tenoren erbij. Dat is alles wat er nog overblijft van het peloton. Zo komen ze nog voor de top van de Col des Saisies aansluiten bij de kopgroep. . Een viertal van UAE en een viertal van Jumbo-Visma, met de 2 grote tenoren erbij. Dat is alles wat er nog overblijft van het peloton. Zo komen ze nog voor de top van de Col des Saisies aansluiten bij de kopgroep.

clock 13:20 13 uur 20. Bloedende knie voor Pogacar na zijn val. Bloedende knie voor Pogacar na zijn val

clock 13:19 13 uur 19. Van Baarle zijn taak zit erop, de Nederlandse kampioen stuurt uit. Benoot is de volgende die versnelt en het breekt daarachter! . Van Baarle zijn taak zit erop, de Nederlandse kampioen stuurt uit. Benoot is de volgende die versnelt en het breekt daarachter!

clock 13:18 13 uur 18. Bloed op de knie van Pogacar. De schade bij Tadej Pogacar wordt nu toch eens in beeld gebracht. Met een bebloede knie rijdt hij net achter de Jumbo-trein. . Bloed op de knie van Pogacar De schade bij Tadej Pogacar wordt nu toch eens in beeld gebracht. Met een bebloede knie rijdt hij net achter de Jumbo-trein.

clock 13:15 13 uur 15. Guillaume Martin en Pierre Latour proberen nog naar de kopgroep te jumpen. Al heeft zich in het peloton nu een Jumbo-trein gevormd die niet stil lijkt te vallen. . Guillaume Martin en Pierre Latour proberen nog naar de kopgroep te jumpen. Al heeft zich in het peloton nu een Jumbo-trein gevormd die niet stil lijkt te vallen.

clock 13:14 13 uur 14. Powless wordt geen bergkoning. Zoals verwacht mag Neilson Powless zijn bollenambities nu voorgoed opbergen. Hij kan het tempo in het peloton niet volgen en bevestigt zo de signalen van de voorbije bergritten. . Powless wordt geen bergkoning Zoals verwacht mag Neilson Powless zijn bollenambities nu voorgoed opbergen. Hij kan het tempo in het peloton niet volgen en bevestigt zo de signalen van de voorbije bergritten.

clock 13:13 30 seconden. De kopgroep met Simon Yates, Gall, Pinot, Ciccone en co. telt een kleine 20 renners. Ze hebben nog steeds een beperkte voorsprong van 30 tellen op het peloton. . 13 uur 13. time difference 30 seconden De kopgroep met Simon Yates, Gall, Pinot, Ciccone en co. telt een kleine 20 renners. Ze hebben nog steeds een beperkte voorsprong van 30 tellen op het peloton.

clock 13:11 13 uur 11. Jumbo-Visma wil er weer een zware koers van maken. . José De Cauwer. Jumbo-Visma wil er weer een zware koers van maken. José De Cauwer

clock 13:10 13 uur 10. Pidcock in de verdrukking. De jonge Brit volgt al op een minuut van de kop van de koers en zit dus niet in het peloton. Kan Pidcock zich nog terugvechten naar de voorhoede? . Pidcock in de verdrukking De jonge Brit volgt al op een minuut van de kop van de koers en zit dus niet in het peloton. Kan Pidcock zich nog terugvechten naar de voorhoede?

clock 13:10 13 uur 10. Declercq na zijn versnelling voor de eerste klim: "Ik had dat niet mogen doen, hé". Declercq na zijn versnelling voor de eerste klim: "Ik had dat niet mogen doen, hé"

clock 13:05 13 uur 05. In het peloton houdt Dylan van Baarle de kloof op 20 seconden, met gele trui Vingegaard in 2e positie. Daar vlak achter zit Pogacar al, die in orde lijkt na zijn val bergop van daarnet. . In het peloton houdt Dylan van Baarle de kloof op 20 seconden, met gele trui Vingegaard in 2e positie. Daar vlak achter zit Pogacar al, die in orde lijkt na zijn val bergop van daarnet.