Kijk vanaf 12.10 u naar de beestachtige koninginnenrit met de Col de la Loze

Gaat het weer een bepalende rol spelen vandaag?

Ik was in 2020 al eens op de Col de la Loze en ik viel bijna achterover van de hellingsgraden. Als Pogacar het tij nog wil keren, zal hij al aan de voet van de Loze moeten aanvallen. Maar dat is wellicht "wishful thinking". Christophe Vandegoor op Radio 1.

Behoudens een enorme inzinking denk ik dat de buit binnen is voor Vingegaard. Pogacar is misschien wel de beste coureur ter wereld, maar 1'50 ... Ga daar maar eens aanstaan. Christophe Vandegoor op Radio 1.

Extra maatregelen in de afdaling van de Col de la Loze.

RETRO: Miguel Angel Lopez won in 2020 op de Col de la Loze.

1'48". Na ruim 22 kilometer is het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar opgelopen tot liefst 1'48". De Sloveen bidt voor een herhaling van de Pyreneeën. "Hopelijk was deze tijdrit een dag zoals met de Marie Blanque", zegt Pogacar. In die etappe naar Laruns verloor hij bijna een minuut, daags nadien zagen we zijn verrijzenis richting Cauterets. "Het is nog niet voorbij. Zeker als het woensdag regent in de Alpen", klonk het beloftevol.

Dit wordt veruit de zwaarste rit die ik ooit zal gereden hebben. Niet alleen in de Tour, maar in alle rondes die ik al gereden heb. Het is echt een monsteretappe. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma).

17e etappe naar Courchevel. Zet je schrap voor de koninginnenrit! Over het precieze aantal hoogtemeters zijn er verschillende versies, maar de renners staan voor een hap van om en bij de 5.400 hoogtemeters. Vanuit Saint-Gervais Mont-Blanc, zondag nog de finish, zet het peloton koers richting de Col des Saisies en de Cormet de Roselend. Na een tussendoortje duikt de Col de la Loze op, het dak van de Tour op 2.304 meter. Op de top volgt nog een korte afdaling en een zware slotkilometer naar de altiport van Courchevel. Stem om 12.10 u af op VRT 1 voor een integraal verslag.