LIVESTREAM: Grote motor Cavagna zet eerste echte richttijd neer, om 16.19 u is het aan Van Aert

De laatste rechte lijn richting Parijs wordt ingezet met de enige individuele tijdrit in deze Tour. Na een dagje uitblazen in de spannende strijd voor het geel gaat het secondenspel tussen leider Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar voort over een tocht van ruim 22 kilometer van Passy naar Combloux.



Jonas Vingegaard leidt na twee weken Tour nipt de dans met 10 seconden voorsprong op Tadej Pogacar. De Sloveen zal om 16.58 u van het startpodium rollen, twee minuten later is het aan de Deense geletruidrager.



Rode lantaarn Michael Mørkøv bijt om 13.05 u de spits af in Passy. Vanuit Belgisch perspectief is het vooral uitkijken naar de prestatie van Wout van Aert, hij begint eraan om 16.19 u.