LIVESTREAM: Devenyns met de voorlopige toptijd, Cavagna en Lampaert onderweg

Met Mads Pedersen en groene man Jasper Philipsen beginnen ook de vlotter klimmende sprinters nu aan hun onderneming. De Deen heeft na 7 kilometer zelfs de toptijd laten noteren, na de beklimming van de Côte des Soudans (1,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8%).

Live beelden. Vanaf nu kan u de tijdrit bekijken via VRT 1 of via de livestream op deze pagina. Uw trouwe gidsen zijn ook vandaag Renaat Schotte en José De Cauwer.

Bjerg maakt een beetje tijd goed op de slotklim na zijn fietswissel aan de voet, al is het verschil nu niet om van achterover te vallen. Bovendien is het maar de vraag hoe veel meer de Deen zich smeet op de klim in vergelijking met het vlakke gedeelte.

Florian Vermeersch (Lotto-Dstny) klokt de 3e tijd aan de streep in Combloux. De Belgen doen het goed in het eerste uur.

Cavagna & Lampaert. De twee ploegmakkers van Devenyns starten aan hun onderneming tegen de klok. Smijten zij zich vandaag of pakken ze het aan als een tweede rustdag? De kans dat het het tweede zal worden, is erg waarschijnlijk.

Devenyns aan de top. In zijn laatste Tour mag Dries Devenyns (Soudal-Quick Step) nog eens plaatsnemen op de hotseat. Hij verbetert de tijd van Moscon met een dikke seconde.

Moscon doet ondertussen een serieuze hap van anderhalve minuut van de tijd van Zingle aan de streep. De Italiaan neemt het stokje op de hotseat over van de Fransman, maar Devenyns is op weg om ook Moscon van de troon te stoten.

13 uur 59. Devenyns snelste aan punt 3. Ook op zijn 39e blijft Devenyns goed bergop peddelen. Hij laat de snelste tijd noteren op de top van de Côte de Domancy.

clock 13:58 13 uur 58. Een Flandrien moedigt een Noor aan.

Ook bij UAE doen ze het eens met een fietswissel, voor proefkonijn Bjerg. Proberen ze iets uit voor Pogacar of is het om verwarring te zaaien?

Peter Sagan krijgt zowaar Mikkel Bjerg in het vizier richting tussenpunt 2. Het moge duidelijk zijn dat Bjerg het vandaag rustig aan doet.

clock 13:52 13 uur 52.

De fietswissel van Waerenskjold werpt zijn vruchten af, op de Côte de Domancy haalt hij voorgangers Renard en Groenewegen in. Het signaal voor meer renners om de gok van de wissel te wagen?

Toptijd Zingle. Hij verliest een beetje van zijn pluimen in het slot, dus lang zal Zingle waarschijnlijk niet op de troon zitten. Met 39'05" doet hij een tiental seconden beter dan Fedorov, die heel even aan kop stond.

Met Morkov is de eerste renner binnengedruppeld in Domancy. Hij werkte de golvende 22,4 km af in een tijd van 39'46". Al zal die toptijd dus al snel verbeterd worden door Axel Zingle.

clock 13:44 13 uur 44. Niet voorkruipen Alexander Kristoff! Niet voorkruipen Alexander Kristoff!

Waerenskjold met de wissel. Aan de voet van de slothelling wisselt de Noorse kampioen tijdrijden Soren Waerenskjold dan toch van tweewieler. Het is de eerste fietswissel die we in beeld zien, al gaat het wel al bij al op het gemakje.

Stilvallen doet Zingle niet, de eerste richttijd zal op zijn naam komen. Vorige week had hij het nog moeilijk in de beginfase van enkele bergritten, maar van die blessurelast lijkt Zingle nu dus verlost.

clock 13:40 13 uur 40.

13 uur 39. Zingle op weg naar de toptijd. Aan de eerste 2 tussenpunten is Axel Zingle (Cofidis) voorlopig duidelijk de snelste. Als de Fransman niet stilvalt op de Côte de Domancy, is hij op weg naar de toptijd en de hotseat.

Heel erg behoedzaam gaat Bjerg door de eerste bocht. Het is duidelijk dat hij geen risico's zal nemen vandaag.

Mikkel Bjerg maakt zich klaar. Neemt ook de ploegmakker van Tadej Pogacar een halve snipperdag in deze tijdrit? Normaliter is de Deen een kanshebber op top 10 bij een parcours als dit, maar de kans is groot dat hij zich zal sparen. Zijn landgenoot Morkov is ondertussen bezig aan de Côte de Domancy, de stevige kuitenbijter aan het slot van de tijdrit.

Kanshebbers voor de ritzege zien we in deze fase nog niet aan het werk, diep in de buik van het klassement zitten natuurlijk vooral zwaarder gebouwde types die vandaag geen parcours op hun maat krijgen. Al zal er straks toch iemand gevonden moeten worden die even op de hotseat moet zitten.

DSM nog maar eens! Nils Eekhoff gaat verder op het elan van zijn DSM-ploegmaats en slaat ook aan het klungelen bij de start. Hij is dan wel op tijd aan de start, maar ook hij komt ten val in de eerste bocht.

clock 13:22 13 uur 22. En nog eens pech bij DSM! Ook Eekhof onderuit in de eerste bocht. En nog eens pech bij DSM! Ook Eekhof onderuit in de eerste bocht

clock 13:22 Ook Eekhoff gaat tegen de grond. 13 uur 22. Ook Eekhoff gaat tegen de grond

clock 13:20 13 uur 20. Wat een chaos bij DSM! 2 renners te laat aan startblok, en Degenkolb meteen tegen de grond. Wat een chaos bij DSM! 2 renners te laat aan startblok, en Degenkolb meteen tegen de grond

Soren Waerenskjold begint aan zijn onderneming en kan misschien voor een eerste richttijd zorgen. Vorige maand won hij de tijdrit in de Baloise Belgium Tour, al was dat wel op een biljartvlak parcours in Beveren. Andere koek dan de Alpen, dat moge duidelijk zijn.

clock 13:19 Degenkolb schuift weg in de eerste bocht. 13 uur 19. Degenkolb schuift weg in de eerste bocht

clock 13:18 Ook Edmondson heeft niet door dat hij al weg moest zijn. 13 uur 18. Ook Edmondson heeft niet door dat hij al weg moest zijn

13 uur 17. Ook Renard komt ten val. In dezelfde bocht als John Degenkolb daarnet komt ook Alexis Renard (Cofidis) op het asfalt terecht. Wat een gek begin van deze tijdrit!

clock 13:17 Sam Welsford is te laat. 13 uur 17. Sam Welsford is te laat

DSM met klungelwerk. Sam Welsford en Alex Edmondson komen maar net op tijd aan de start van de tijdrit en springen gehaast op de fiets, terwijl hun ploegmaat John Degenkolb al in de eerste bocht ten val komt. Bij DSM zijn ze duidelijk nog niet goed wakker en beschouwen ze vandaag als een 2e rustdag op een rij.

Op die route tussen Passy en Combloux liggen overigens 3 tussenpunten over een afstand van 22,4 km. Aan referentiepunten geen gebrek dus. Na 7,1 km ligt het eerste tussenpunt al op de top van een eerste knikje, het tweede punt volgt aan de voet van de slotklim na 16,1 km. De derde tussentijdse meting ligt op de top van die Côte de Domancy, een helling van 2,5 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4%. Daarna wachten nog een drietal kilometer tot de finish.

clock 13:07 13 uur 07 match begonnen start time Daar gaat Mørkøv De rode lantaarn van Soudal-Quick Step begint als eerste aan zijn onderneming tegen de klok tussen Passy en Combloux.

Kersvers bevestigd WK-ganger Frederik Frison (Lotto-Dstny) is op papier bij de betere tijdrijders tussen de vroege starters. Al is dit parcours natuurlijk niet op maat gemaakt voor de pure tijdrijders. Het zullen de mannen met klimmersbenen én een goede tijdrit in de benen zijn die vandaag de lijnen mogen uitzetten.

clock 12:51 12 uur 51. Heijboer: “Meer een tijdrit voor de klassementsrenners dan voor de echte tijdrijders”. Heijboer: “Meer een tijdrit voor de klassementsrenners dan voor de echte tijdrijders”

Kans op fietswissel lijkt klein. Het zal zeker niet zo'n vaart lopen als in de Giro 2 maanden geleden, waar alle favorieten gebruik maakten van de wisselzone aan de voet van de slotklim. Geraint Thomas wisselde er in de roze trui zelfs zijn tijdrithelm in voor een gewoon exemplaar. Dat mocht niet baten: de Brit verloor zijn trui in extremis nog aan Primoz Roglic. Toestanden als toen zullen we vandaag waarschijnlijk niet zien, de kans is groot dat de favorieten op hun tijdritfiets blijven.

Michael Mørkøv eerste starter om 13.05 u. De Deense sprintloods begint als rode lantaarn aan zijn onderneming tegen de klok. 3 minuten na Mørkøv start met Frederik Frison de eerste van 20 landgenoten. De top 15 begint om de 2 minuten aan de tijdrit, tussen de renners daarvoor zit anderhalve minuut.

Je kunt je opblazen op het eerste heuveltje en ook de uitloper na de Côte de Domancy is heel belangrijk. Als je op de knik al alles geeft, dan verlies je daarna zeker tijd. En dat kan snel oplopen. Mathieu Heijboer (head of performance Jumbo-Visma).

Jumbo-Visma ging deze voormiddag nog een kijkje nemen op het parcours. 3 renners gaan straks voluit: Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Wout van Aert. De rest spaart zich vooral voor de koninginnenrit van morgen. "De afdaling na het eerste bergje is nog sneller dan we dachten", legt de Nederlander uit. "Dat gedeelte hebben we gisteren tussen het verkeer verkend en daar moeten we dus meer voorzichtigheid inbouwen." De Nederlander laat het achterste van zijn tong niet zien. "Het verzet? Dat houd ik voor me. Een fietswissel? Dat houd ik voor me." "Ik vind deze tijdrit wel meer voor de klassementsmannen dan voor de echte tijdrijders. Er zit zoveel klimwerk in op korte tijd. En het vlakke gedeelte gaat zo snel voorbij. Het volgt elkaar snel op."

Wout van Aert? Hij zal heel dicht eindigen. Dan denk ik aan de top 5. Hij gaat zeker voluit en wil de Belgische kleuren alle eer aandoen. Mathieu Heijboer (head of performance Jumbo-Visma).

Zowel startplaats Passy en finishplaats Combloux, twee kleine gemeentes in het departement Haute-Savoie, verwelkomen het Tourcircus voor het eerst als start of aankomst. Een tijdrit in de regio van de Alpen dus, wat terug te zien is in het ritprofiel. Zowel aan het begin van de rit als aan het einde liggen er twee stevige knikjes op de route.

To change or not to change? Geraint Thomas & Laurens De Plus (Ineos) proberen de concurrentie op het verkeerde spoor te zetten.

Komt er in de tijdrit wel onderscheid tussen Vingegaard en Pogacar? 15 ritten in lijn zorgden uiteindelijk voor een verschil van 10 seconden tussen gele trui Jonas Vingegaard en uitdager Tadej Pogacar. Brengt de enige tijdrit in deze Tour, van slechts 22,4 km, wel een kleine verschuiving in het klassement teweeg? Op basis van de eerdere confrontaties in tijdritten lijkt Pogacar misschien wel een streepje voor te hebben op Vingegaard, al won de Deen wel beide duels in week 3 van de Tour.

clock 18-07-2023 18-07-2023.

Drie tussenpunten. Vingegaard heeft één groot voordeel in de tijdrit. De Deen start als allerlaatste en kan dus perfect op de hoogte gehouden worden van de tussentijden van Pogacar. In totaal zijn er drie tussenpunten onderweg naar Combloux: na 7,1 kilometer, na 16,1 kilometer en na 18,9 kilometer.

Twee beklimmingen. De tijdrit is op het lijf geschreven van hardrijders met klimmersbenen. Na een korte vlakke aanloop is het al meteen klimmen geblazen op de Côte des Soudans (1,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8 procent). Het venijn zit in de staart met de Côte de Domancy (2,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4 procent). Eenmaal boven op de col van tweede categorie wacht nog 3,5 kilometer aan gemiddeld 5 procent richting Combloux.

Het venijn zit in de staart met de Côte de Domancy (2,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4 procent). Eenmaal boven op de col van tweede categorie wacht nog 3,5 kilometer aan gemiddeld 5 procent richting Combloux.