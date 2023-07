Mis zondag geen trap van de tweede Alpenrit met aankomst bergop

clock 16:56

16 uur 56. 15e etappe. Maandag kunnen de renners na een helse tweede week eindelijk weer op adem komen, maar eerst worden de lichamen nog eens op de pijnbank gelegd. Rond 13 u wuift Les Gets het peloton uit voor een tocht die hen over 5 bergtoppen zal leiden. Het duurt wel even voor we de top van de Forclaz zullen ronden, de tandem Croix Fry en Aravis vormen de trampoline naar het sluitstuk van week 2. Die apotheose krijgen we op de tweetrapsraket met de Côte des Amerands (bonificaties) als opstapje naar de finish op Le Bettex. .