Mis vandaag geen trap van de tweede Alpenrit met aankomst bergop

Ze waren even de hoofdrolspelers van de 14e etappe in de Tour, maar moeten nu een straf uitzitten. De motoren die Pogacar tegenhielden toen hij op de top van de Joux Plane wilde aanvallen, kregen van de wedstrijyjury te horen dat ze in de rit van vandaag niet welkom zijn. Ze krijgen ook een boete van 500 Zwitserse frank.

Op naar tweede bewogen Alpenrit? De 14e etappe was een spektakel op de fiets, maar ook een drama voor de organisatie. Jumbo-Visma deed er alles aan om Pogacar te breken, maar de Sloveen deelde zelf de prikken uit in het slot ... Tot motoren een stokje staken voor zijn ultieme jump. Stof genoeg voor Renaat en José om over na te kaarten, dus. Krijgen de renners vandaag wel vrije baan?

Pogacar en Vingegaard mogen elkaar dan wel afmatten op de fiets, het kindje van Jonas Vingegaard wilde wel even hallo zeggen tegen de beresterke concurrent van haar papa. Bekijk hieronder het vertederende moment na een spektakelrijke etappe.

clock 08:30 08 uur 30. video Tour de France BEKIJK: Het kindje van Jonas Vingegaard vergist zich en loopt (even) naar Tadej Pogacar

clock 17:00 17 uur . Romain Bardet won in 2016 op deze finish. Romain Bardet won in 2016 op deze finish