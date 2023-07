LIVESTREAM: Wie is de beste bergbeklimmer op de Mont Blanc?

clock 13:40 13 uur 40. Een omvangrijke groep heeft een halve minuut voorsprong op een tweede peloton. Kuss (Jumbo-Visma) en Gall (AG2R-Citroën) hebben de boot gemist. . Een omvangrijke groep heeft een halve minuut voorsprong op een tweede peloton. Kuss (Jumbo-Visma) en Gall (AG2R-Citroën) hebben de boot gemist.

clock 13:38 13 uur 38. Gevaarlijke situatie: "Heel het peloton moet daarover springen". Gevaarlijke situatie: "Heel het peloton moet daarover springen"

clock 13:37 13 uur 37. Het peloton is op een lint getrokken. Waar en wanneer valt de breuk? . Het peloton is op een lint getrokken. Waar en wanneer valt de breuk?

clock 13:35 13 uur 35. Vliegende start! Renaat Schotte. Vliegende start! Renaat Schotte

clock 13:34 13 uur 34. Daar is Van Aert. Daar is Van Aert

clock 13:33 13 uur 33. Van Aert. Als Van der Poel iets probeert, kan Van Aert niet achterblijven. Hij geeft er een serieuze lap op met het oog op een vroege ontsnapping. Heeft Jumbo-Visma een ander plan voor vandaag? . Van Aert Als Van der Poel iets probeert, kan Van Aert niet achterblijven. Hij geeft er een serieuze lap op met het oog op een vroege ontsnapping. Heeft Jumbo-Visma een ander plan voor vandaag?

clock 13:33 13 uur 33. Bekijk de verkenning van de finale:. Bekijk de verkenning van de finale:

clock 13:31 13 uur 31. Voorlopig draagt geen enkele poging ver. Geniets (Groupama-FDJ) probeert het en wordt snel opnieuw ingerekend. . Voorlopig draagt geen enkele poging ver. Geniets (Groupama-FDJ) probeert het en wordt snel opnieuw ingerekend.

clock 13:28 13 uur 28. Groene trui Philipsen mengt zich ook in het gewoel dat zijn ploegmaat is begonnen. . Groene trui Philipsen mengt zich ook in het gewoel dat zijn ploegmaat is begonnen.

clock 13:27 13 uur 27. Van der Poel piept even achterom en plaatst dan zijn demarrage. Van der Poel piept even achterom en plaatst dan zijn demarrage

clock 13:26 13 uur 26. Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) piept even achterom en plaatst dan zijn demarrage. Hij krijgt meteen volk mee. . Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) piept even achterom en plaatst dan zijn demarrage. Hij krijgt meteen volk mee.

clock 13:25 13 uur 25 match begonnen start time Start! Etappe 15 van Les Gets naar Le Bettex is begonnen! Benieuwd of er voor één keertje een vroege ontsnapping mag wegrijden.

clock 13:17 13 uur 17. Hermans: "Hopelijk nog genoeg energie". Hermans: "Hopelijk nog genoeg energie"

clock 13:15 13 uur 15. Het peloton neemt zijn tijd voor de neutralisatie. En gelijk hebben ze. Het is daardoor wel al duidelijk dat we een stukje later dan 13u20 van start zullen gaan. . Het peloton neemt zijn tijd voor de neutralisatie. En gelijk hebben ze. Het is daardoor wel al duidelijk dat we een stukje later dan 13u20 van start zullen gaan.

clock 13:09 13 uur 09. Philipsen: "Focussen op de vlakke ritten". Philipsen: "Focussen op de vlakke ritten"

clock 13:07 13 uur 07. Officieuze start. De renners zijn vertrokken voor een neutralisatie van liefst 11 km. Gelukkig schijnt de zon. . Officieuze start De renners zijn vertrokken voor een neutralisatie van liefst 11 km. Gelukkig schijnt de zon.

clock 13:01 13 uur 01. Poels: "Het wordt lekker afzien". Poels: "Het wordt lekker afzien"

clock 12:58 Exit Dani Martinez. De valpartijen van gisteren hebben nog een slachtoffer geëist. De dokters van Ineos hebben bij Daniel Martinez symptomen van een hersenschudding vastgesteld. De Colombiaan start vandaag niet. . 12 uur 58. give up Exit Dani Martinez De valpartijen van gisteren hebben nog een slachtoffer geëist. De dokters van Ineos hebben bij Daniel Martinez symptomen van een hersenschudding vastgesteld. De Colombiaan start vandaag niet.

clock 12:56 12 uur 56. Overwegend zonnig. Een verdwaalde wolk kan misschien een bui lossen, maar over het algemeen wordt stralend weer verwacht in de hoek van de Alpen waar het Tourpeloton zich bevindt. Op de flanken van de Mont Blanc klimt de temperatuur naar zo'n 28°C. . Overwegend zonnig Een verdwaalde wolk kan misschien een bui lossen, maar over het algemeen wordt stralend weer verwacht in de hoek van de Alpen waar het Tourpeloton zich bevindt. Op de flanken van de Mont Blanc klimt de temperatuur naar zo'n 28°C.

clock 12:51 12 uur 51. Naesen: "Ik mis Team Sky wel". Naesen: "Ik mis Team Sky wel"

clock 12:46 12 uur 46. Gisteren stapten (of vielen) liefst zeven renners uit de Tour. Dat brengt het totaal op achttien opgaves. Hopelijk halen we de rustdag van morgen met alle 156 overblijvers. . Gisteren stapten (of vielen) liefst zeven renners uit de Tour. Dat brengt het totaal op achttien opgaves. Hopelijk halen we de rustdag van morgen met alle 156 overblijvers.

clock 12:41 12 uur 41. Teuns: "Misschien beter bonificaties weglaten". Teuns: "Misschien beter bonificaties weglaten"

clock 12:37 12 uur 37. De benen van de renners beginnen al te jeuken. Om 13u05 krijgen we de départ fictif en een kwartier daarna begint de etappe echt. . De benen van de renners beginnen al te jeuken. Om 13u05 krijgen we de départ fictif en een kwartier daarna begint de etappe echt.

clock 12:29 12 uur 29. Lampaert: "Publiek gaat niet genoeg uit de weg". Lampaert: "Publiek gaat niet genoeg uit de weg"

clock 12:26 12 uur 26. Les Gets. Het skioord Les Gets is voor de eerste keer pleisterplaats in de Tour. Het is vooral een paradijs voor mountainbikers. Is dit misschien een dag die Tom Pidcock heeft uitgekozen? . Les Gets Het skioord Les Gets is voor de eerste keer pleisterplaats in de Tour. Het is vooral een paradijs voor mountainbikers. Is dit misschien een dag die Tom Pidcock heeft uitgekozen?

clock 12:18 12 uur 18. Van Gils: "Overleven is vandaag voldoende". Van Gils: "Overleven is vandaag voldoende"

clock 12:15 12 uur 15. Het peloton krijgt vandaag dan wel geen echte Alpenreuzen voorgeschoteld, het menu is toch vrij zwaar. Drie cols van eerste categorie en tussendoor eentje van tweede en eentje van derde, dat kan ook al tellen. In het begin van de etappe liggen overigens nog drie andere bergen (of bergjes) waar geen bollenpunten te verdienen zijn. Zeker in het geval van de Col des Fleuries, toch 8,2 km lang, is dat toch een beetje vreemd. . Het peloton krijgt vandaag dan wel geen echte Alpenreuzen voorgeschoteld, het menu is toch vrij zwaar. Drie cols van eerste categorie en tussendoor eentje van tweede en eentje van derde, dat kan ook al tellen. In het begin van de etappe liggen overigens nog drie andere bergen (of bergjes) waar geen bollenpunten te verdienen zijn. Zeker in het geval van de Col des Fleuries, toch 8,2 km lang, is dat toch een beetje vreemd.

clock 12:10 Romain Bardet (DSM) zal zijn nummer van 2016 niet overdoen. Hij was gisteren een van de ongelukkige uitvallers. 12 uur 10. Romain Bardet (DSM) zal zijn nummer van 2016 niet overdoen. Hij was gisteren een van de ongelukkige uitvallers.

clock 08:38 08 uur 38. Ze waren even de hoofdrolspelers van de 14e etappe in de Tour, maar moeten nu een straf uitzitten. De motoren die Pogacar tegenhielden toen hij op de top van de Joux Plane wilde aanvallen, kregen van de wedstrijdjury te horen dat ze in de rit van vandaag niet welkom zijn. Ze krijgen ook een boete van 500 Zwitserse frank. . Ze waren even de hoofdrolspelers van de 14e etappe in de Tour, maar moeten nu een straf uitzitten. De motoren die Pogacar tegenhielden toen hij op de top van de Joux Plane wilde aanvallen, kregen van de wedstrijdjury te horen dat ze in de rit van vandaag niet welkom zijn. Ze krijgen ook een boete van 500 Zwitserse frank.

clock 08:38 08 uur 38. Tour de France Motoren die Pogacar hinderden op Joux Plane worden 1 dag uit koers gezet

clock 08:35 08 uur 35. Op naar tweede bewogen Alpenrit? De 14e etappe was een spektakel op de fiets, maar ook een drama voor de organisatie. Jumbo-Visma deed er alles aan om Pogacar te breken, maar de Sloveen deelde zelf de prikken uit in het slot ... Tot motoren een stokje staken voor zijn ultieme jump. Stof genoeg voor Renaat en José om over na te kaarten, dus. Krijgen de renners vandaag wel vrije baan? . Op naar tweede bewogen Alpenrit? De 14e etappe was een spektakel op de fiets, maar ook een drama voor de organisatie. Jumbo-Visma deed er alles aan om Pogacar te breken, maar de Sloveen deelde zelf de prikken uit in het slot ... Tot motoren een stokje staken voor zijn ultieme jump. Stof genoeg voor Renaat en José om over na te kaarten, dus. Krijgen de renners vandaag wel vrije baan?

clock 08:32 08 uur 32. Pogacar en Vingegaard mogen elkaar dan wel afmatten op de fiets, het kindje van Jonas Vingegaard wilde wel even hallo zeggen tegen de beresterke concurrent van haar papa. Bekijk hieronder het vertederende moment na een spektakelrijke etappe. . Pogacar en Vingegaard mogen elkaar dan wel afmatten op de fiets, het kindje van Jonas Vingegaard wilde wel even hallo zeggen tegen de beresterke concurrent van haar papa. Bekijk hieronder het vertederende moment na een spektakelrijke etappe.

clock 08:30 08 uur 30. video Tour de France BEKIJK: Het kindje van Jonas Vingegaard vergist zich en loopt (even) naar Tadej Pogacar

clock 17:00 17 uur . Romain Bardet won in 2016 op deze finish. Romain Bardet won in 2016 op deze finish