LIVESTREAM: Van Aert en Teuns in ruime kopgroep, laat het peloton ze rijden?

clock 16:55 16 uur 55. Soler pakt een handvol seconden, maar voorlopig niet veel meer dan dat. Van Aert versnelt op zijn beurt nog eens fors met Neilands (Israel-Premier Tech) in zijn zog. . Soler pakt een handvol seconden, maar voorlopig niet veel meer dan dat. Van Aert versnelt op zijn beurt nog eens fors met Neilands (Israel-Premier Tech) in zijn zog.

clock 16:52 16 uur 52. Je verwacht dit niet op deze beklimming, als je het parcours van de dag bekijkt. Renaat Schotte. Je verwacht dit niet op deze beklimming, als je het parcours van de dag bekijkt. Renaat Schotte

clock 16:51 16 uur 51. Versnelling van Soler. Soler (UAE) vindt dat het niet rap genoeg gaat, Van Aert (Jumbo-Visma) antwoordt. De demarrage kost een handvol medevluchters de kop. . Versnelling van Soler Soler (UAE) vindt dat het niet rap genoeg gaat, Van Aert (Jumbo-Visma) antwoordt. De demarrage kost een handvol medevluchters de kop.

clock 16:49 16 uur 49. Het peloton hangt op iets meer dan zes minuten van de uitgebreide kopgroep. . Het peloton hangt op iets meer dan zes minuten van de uitgebreide kopgroep.

clock 16:42 16 uur 42. Ciccone neemt virtueel de bergtrui over van Powless. Ciccone neemt virtueel de bergtrui over van Powless

clock 16:42 16 uur 42. Wat nu volgt is een korte afdaling en een kort klimmetje. De Col des Aravis is slechts 4,4 km lang en niet erg steil. Derde categorie dus. . Wat nu volgt is een korte afdaling en een kort klimmetje. De Col des Aravis is slechts 4,4 km lang en niet erg steil. Derde categorie dus.

clock 16:41 Col de la Croix Fry. Ciccone zit als een cobra klaar om de bollen te pakken. De Italiaan gaat hard en neemt virtueel de bergtrui over van Powless, die een tijd geleden gelost is. Hij zal in het vervolg vooral moeten hopen dat Vingegaard en Pogacar door omstandigheden niet te veel punten sprokkelen. . 16 uur 41. mountain Col de la Croix Fry Ciccone zit als een cobra klaar om de bollen te pakken. De Italiaan gaat hard en neemt virtueel de bergtrui over van Powless, die een tijd geleden gelost is. Hij zal in het vervolg vooral moeten hopen dat Vingegaard en Pogacar door omstandigheden niet te veel punten sprokkelen.

clock 16:38 16 uur 38. De mannen van Trek rekenen Costa in. De mannen van Trek rekenen Costa in

clock 16:37 16 uur 37. Costa gegrepen. Heeft Costa zichzelf, ondanks al zijn ervaring, overschat? Terwijl de thermometer 30°C aangeeft, wordt hij opnieuw opgeraapt. De top komt stilaan in zicht. . Costa gegrepen Heeft Costa zichzelf, ondanks al zijn ervaring, overschat? Terwijl de thermometer 30°C aangeeft, wordt hij opnieuw opgeraapt. De top komt stilaan in zicht.

clock 16:35 16 uur 35. Gaudu moet lossen. Gaudu moet lossen

clock 16:34 16 uur 34. Het klassement van Gaudu (Groupama-FDJ) is in gevaar. De hoogst geklasseerde Fransman hangt aan de elastiek in het peloton. . Het klassement van Gaudu (Groupama-FDJ) is in gevaar. De hoogst geklasseerde Fransman hangt aan de elastiek in het peloton.

clock 16:32 16 uur 32. Lidl-Trek neemt de regie in handen in de jacht op Costa. Na Ciccone is het de beurt aan Skjelmose om de groep te mennen. Ongeveer de helft heeft al moeten afhaken. . Lidl-Trek neemt de regie in handen in de jacht op Costa. Na Ciccone is het de beurt aan Skjelmose om de groep te mennen. Ongeveer de helft heeft al moeten afhaken.

clock 16:29 39,7 km/h. Na drie uur koersen liggen we voor op het snelste schema. Het is een moordende Tour de France. . 16 uur 29. average speed 39,7 km/h Na drie uur koersen liggen we voor op het snelste schema. Het is een moordende Tour de France.

clock 16:24 16 uur 24. Costa stoomt verder zonder Haller. Costa stoomt verder zonder Haller

clock 16:23 16 uur 23. Costa solo. Haller kan Costa niet lang bijbenen, en dat is niet meer dan logisch. Ciccone leidt daarachter de dans bij de andere vluchters. . Costa solo Haller kan Costa niet lang bijbenen, en dat is niet meer dan logisch. Ciccone leidt daarachter de dans bij de andere vluchters.

clock 16:21 16 uur 21. Precies tien jaar geleden won Costa de etappe naar Gap. Drie dagen later was hij alweer aan het feest, in een rit die het peloton door dezelfde streek als vandaag voerde. De Portugees heeft Haller al bij zijn nekvel. . Precies tien jaar geleden won Costa de etappe naar Gap. Drie dagen later was hij alweer aan het feest, in een rit die het peloton door dezelfde streek als vandaag voerde. De Portugees heeft Haller al bij zijn nekvel.

clock 16:20 16 uur 20. Rui Costa vervoegt Marco Haller en neemt meteen over. Rui Costa vervoegt Marco Haller en neemt meteen over

clock 16:17 16 uur 17. De kopgroep wordt serieus uitgedund. Het kaf wordt van het koren gescheiden. . De kopgroep wordt serieus uitgedund. Het kaf wordt van het koren gescheiden.

clock 16:14 16 uur 14. Het is geen echte verrassing dat Costa iets probeert. Hij is niet voor niets King of the Mountain op deze berg. . Het is geen echte verrassing dat Costa iets probeert. Hij is niet voor niets King of the Mountain op deze berg.

clock 16:12 16 uur 12. Costa vertrekt. Voormalig wereldkampioen Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) neemt afscheid van de rest van de grote groep. Hij gaat op zoek naar Haller, die inmiddels een minuut gesprokkeld heeft. . Costa vertrekt Voormalig wereldkampioen Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) neemt afscheid van de rest van de grote groep. Hij gaat op zoek naar Haller, die inmiddels een minuut gesprokkeld heeft.

clock 16:10 16 uur 10. We zijn aan de voet van de Croix Fry, een col van 11,3 km aan gemiddeld 7%. . We zijn aan de voet van de Croix Fry, een col van 11,3 km aan gemiddeld 7%.

clock 16:06 16 uur 06. Aarzelen de andere vluchters, of laten ze Haller gewoon spartelen? De Oostenrijker krijgt in ieder geval meer ruimte. . Aarzelen de andere vluchters, of laten ze Haller gewoon spartelen? De Oostenrijker krijgt in ieder geval meer ruimte.

clock 16:00 16 uur . Dankzij een gezwinde afdaling rijdt Haller (Bora-Hansgrohe) een paar hectometers voor de rest van de vlucht uit. . Dankzij een gezwinde afdaling rijdt Haller (Bora-Hansgrohe) een paar hectometers voor de rest van de vlucht uit.

clock 15:58 6'40". Bijna geruisloos heeft het peloton twee minuutjes van zijn achterstand gepeuterd. Alles kan nog. . 15 uur 58. time difference 6'40" Bijna geruisloos heeft het peloton twee minuutjes van zijn achterstand gepeuterd. Alles kan nog.

clock 15:56 15 uur 56. Vingegaard: "Hopelijk wordt het een mooie dag". Vingegaard: "Hopelijk wordt het een mooie dag"

clock 15:51 15 uur 51. Het wordt boeiend om te zien hoe de samenwerking verloopt in zo'n ruime kopgroep. Een heel deel van de renners moet toch beseffen dat ze weinig kans op de dagzege hebben. En hoe hard willen de sterkere mannen werken? . Het wordt boeiend om te zien hoe de samenwerking verloopt in zo'n ruime kopgroep. Een heel deel van de renners moet toch beseffen dat ze weinig kans op de dagzege hebben. En hoe hard willen de sterkere mannen werken?

clock 15:47 15 uur 47. Vijftien renners in de vlucht hebben al minstens één etappe in de Tour gewonnen. Wout van Aert spant met negen zeges de kroon. . Vijftien renners in de vlucht hebben al minstens één etappe in de Tour gewonnen. Wout van Aert spant met negen zeges de kroon.

clock 15:44 15 uur 44. Ik denk dat Van Aert en Soler vandaag voor eigen rekening rijden. Serge Pauwels. Ik denk dat Van Aert en Soler vandaag voor eigen rekening rijden. Serge Pauwels

clock 15:41 15 uur 41. Pogacar: "We gingen te snel voor de motoren". Pogacar: "We gingen te snel voor de motoren"

clock 15:38 15 uur 38. 37 leiders. In het lange stuk tussen de Col de la Forclaz de Montmin en de Col de la Croix Fry laten Alaphilippe en Loetsenko zich inlopen. De ruime kopgroep heeft een bonus van ruim acht minuten. . 37 leiders In het lange stuk tussen de Col de la Forclaz de Montmin en de Col de la Croix Fry laten Alaphilippe en Loetsenko zich inlopen. De ruime kopgroep heeft een bonus van ruim acht minuten.

clock 15:36 15 uur 36. Loetsenko moest Alaphilippe een eindje laten rijden na een halve slipper in de afdaling, maar wordt opgewacht. De twee verstaan elkaar goed. . Loetsenko moest Alaphilippe een eindje laten rijden na een halve slipper in de afdaling, maar wordt opgewacht. De twee verstaan elkaar goed.

clock 15:36 15 uur 36. Loetsenko blijft het moeilijk hebben . Loetsenko blijft het moeilijk hebben

clock 15:30 15 uur 30. We gaan onze kostbare tijd niet steken in het opsommen van alle achtervolgers. Op het grafiekje bovenaan deze pagina kunt u ze alle 35 op uw gemak overlopen. . We gaan onze kostbare tijd niet steken in het opsommen van alle achtervolgers. Op het grafiekje bovenaan deze pagina kunt u ze alle 35 op uw gemak overlopen.

clock 15:28 15 uur 28. Loetsenko gaat bijna uit de bocht in de afdaling. Loetsenko gaat bijna uit de bocht in de afdaling

clock 15:27 15 uur 27. Ciccone verrast Powless in het sprintje voor de derde plaats op de top van de Forclaz, maar de Amerikaan pakt wel nog vier puntjes. Daarmee is hij nu ook écht leider in het bergklassement. . Ciccone verrast Powless in het sprintje voor de derde plaats op de top van de Forclaz, maar de Amerikaan pakt wel nog vier puntjes. Daarmee is hij nu ook écht leider in het bergklassement.

clock 15:26 Col de la Forclaz de Montmin. Loetsenko raapt tien punten op de top van de eerste col van de dag, eentje van eerste categorie. . 15 uur 26. mountain Col de la Forclaz de Montmin Loetsenko raapt tien punten op de top van de eerste col van de dag, eentje van eerste categorie.

clock 15:24 Alaphilippe en Loetsenko blijven uit de greep van hun achtervolgers. 15 uur 24. Alaphilippe en Loetsenko blijven uit de greep van hun achtervolgers

clock 15:17 15 uur 17. Bijna elke ploeg heeft wel een pionnetje bij de 37 man in de ontsnapping. Alleen Lotto-Dstny heeft niemand mee. . Bijna elke ploeg heeft wel een pionnetje bij de 37 man in de ontsnapping. Alleen Lotto-Dstny heeft niemand mee.

clock 15:13 15 uur 13. Nog 100 km. Alaphilippe en Loetsenko klimmen vlotjes en lopen wat uit, maar er staat de twee nog heel wat te wachten. . Nog 100 km Alaphilippe en Loetsenko klimmen vlotjes en lopen wat uit, maar er staat de twee nog heel wat te wachten.

clock 15:08 15 uur 08. Pidcock: "Vandaag moet ik karakter tonen". Pidcock: "Vandaag moet ik karakter tonen"

clock 15:06 15 uur 06. Het peloton geeft de ontsnapping nog wat meer ruimte. De twee koplopers zijn begonnen aan de eerste gecategoriseerde klim van de dag met een dikke halve minuut op hun achtervolgers. . Het peloton geeft de ontsnapping nog wat meer ruimte. De twee koplopers zijn begonnen aan de eerste gecategoriseerde klim van de dag met een dikke halve minuut op hun achtervolgers.

clock 15:01 Bluffy. De tussensprint in Bluffy is voor Alaphilippe. Absoluut geen bedreiging voor de groene trui van Philipsen. . 15 uur 01. sprint point Bluffy De tussensprint in Bluffy is voor Alaphilippe. Absoluut geen bedreiging voor de groene trui van Philipsen.

clock 14:56 14 uur 56. Van Hooydonck: "Een prachtige tweestrijd". Van Hooydonck: "Een prachtige tweestrijd"

clock 14:52 14 uur 52. Alaphilippe won in 2018 trouwens een Tourrit in deze streek. Ook toen moest de Col de la Croix Fry, die straks op het programma staat, beklommen worden. . Alaphilippe won in 2018 trouwens een Tourrit in deze streek. Ook toen moest de Col de la Croix Fry, die straks op het programma staat, beklommen worden.

clock 14:51 50" en 4'35". Alaphilippe en Loetsenko laten de meer dan dertig jagers niet zomaar dichterbij komen. Het peloton mogen we voor een hele poos uitgommen. . 14 uur 51. time difference 50" en 4'35" Alaphilippe en Loetsenko laten de meer dan dertig jagers niet zomaar dichterbij komen. Het peloton mogen we voor een hele poos uitgommen.

clock 14:49 14 uur 49. Een greep uit het aanbod van de achtervolgers: Van Aert (Jumbo-Visma), Landa (Bahrain Victorious), Barguil (Arkéa-Samsic), Teuns en Woods (Israel-Premier Tech), Ciccone (Lidl-Trek), Powless en Uran (EF-EasyPost) en Van der Poel (Alpecin-Deceuninck). . Een greep uit het aanbod van de achtervolgers: Van Aert (Jumbo-Visma), Landa (Bahrain Victorious), Barguil (Arkéa-Samsic), Teuns en Woods (Israel-Premier Tech), Ciccone (Lidl-Trek), Powless en Uran (EF-EasyPost) en Van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

clock 14:41 14 uur 41. In het spoor van leiders Alaphilippe en Loetsenko zit een uitgebreide groep van 33 renners. Interessant. . In het spoor van leiders Alaphilippe en Loetsenko zit een uitgebreide groep van 33 renners. Interessant.

clock 14:40 14 uur 40. Benoot legt aan een collega uit hoe de valpartij is kunnen gebeuren. In het peloton is de vaart er nu uit. . Benoot legt aan een collega uit hoe de valpartij is kunnen gebeuren. In het peloton is de vaart er nu uit.

clock 14:37 Één van de toeschouwers brengt Kuss uit balans. 14 uur 37. Één van de toeschouwers brengt Kuss uit balans

clock 14:36 14 uur 36. Niet Van Hooydonck, maar ploegmaat Kuss werd door een toeschouwer omvergekegeld. Gelukkig lijken de gevolgen mee te vallen. . Niet Van Hooydonck, maar ploegmaat Kuss werd door een toeschouwer omvergekegeld. Gelukkig lijken de gevolgen mee te vallen.

clock 14:36 Alweer een grote valpartij. 14 uur 36. Alweer een grote valpartij

clock 14:35 14 uur 35. Een hoop renners en carbon. Wat een toestanden! Renaat Schotte. Een hoop renners en carbon. Wat een toestanden! Renaat Schotte

clock 14:35 14 uur 35. Massale val! Zowat de helft van het peloton smakt tegen het asfalt. Massale val! Zowat de helft van het peloton smakt tegen het asfalt

clock 14:34 Massale val! Vooraan in het peloton haakt Van Hooydonck (Jumbo-Visma) in een toeschouwer. Zowat de helft van het peloton smakt tegen het asfalt. . 14 uur 34. fall Massale val! Vooraan in het peloton haakt Van Hooydonck (Jumbo-Visma) in een toeschouwer. Zowat de helft van het peloton smakt tegen het asfalt.

clock 14:32 14 uur 32. Alaphilippe en Loetsenko hebben een half minuutje voorsprong op een ruime groep achtervolgers. Uit het peloton proberen voortdurend mannetjes de oversteek te maken. Houdt het dan nooit op? . Alaphilippe en Loetsenko hebben een half minuutje voorsprong op een ruime groep achtervolgers. Uit het peloton proberen voortdurend mannetjes de oversteek te maken. Houdt het dan nooit op?

clock 14:26 14 uur 26. Wie zit waar? Behoud het overzicht maar eens in deze chaos! Alaphilippe en Loetsenko hebben een halve minuut op het peloton, en ertussenin rijdt Van Aert met een pakketje achtervolgers. . Wie zit waar? Behoud het overzicht maar eens in deze chaos! Alaphilippe en Loetsenko hebben een halve minuut op het peloton, en ertussenin rijdt Van Aert met een pakketje achtervolgers.

clock 14:22 14 uur 22. Vlak voor de top van de Col des Fleuries is Alaphilippe ervandoor gegaan met Loetsenko. De Franse ex-wereldkampioen wilde de groep, die intussen aangedikt was tot 26 renners, uitdunnen. . Vlak voor de top van de Col des Fleuries is Alaphilippe ervandoor gegaan met Loetsenko. De Franse ex-wereldkampioen wilde de groep, die intussen aangedikt was tot 26 renners, uitdunnen.

clock 14:20 14 uur 20. Dit zal pijn doen bij heel veel renners. José De Cauwer. Dit zal pijn doen bij heel veel renners. José De Cauwer

clock 14:18 Traeen is mee. Traeen (Uno-X) luistert zijn 28e verjaardag op door zich in de debatten te mengen. Deze etappe blijft een wirwar van demarrages en reacties daarop. . 14 uur 18. birthday Traeen is mee Traeen (Uno-X) luistert zijn 28e verjaardag op door zich in de debatten te mengen. Deze etappe blijft een wirwar van demarrages en reacties daarop.

clock 14:15 14 uur 15. In verschillende schuifjes sluiten steeds meer renners aan. Het peloton zit op slechts twintig seconden. . In verschillende schuifjes sluiten steeds meer renners aan. Het peloton zit op slechts twintig seconden.

clock 14:12 14 uur 12. Van Aert komt snel vooraan, maar neemt met Soler (UAE) ook een luitenant van Pogacar mee. Dat is misschien wel goed voor het evenwicht, en het kan wat meer rust brengen. . Van Aert komt snel vooraan, maar neemt met Soler (UAE) ook een luitenant van Pogacar mee. Dat is misschien wel goed voor het evenwicht, en het kan wat meer rust brengen.

clock 14:12 14 uur 12. Soler volgt Van Aert. Soler volgt Van Aert

clock 14:10 14 uur 10. Daar is Van Aert opnieuw. Daar is Van Aert opnieuw

clock 14:09 14 uur 09. Van Aert toont zich opnieuw. Hij wil écht mee in de aanval. . Van Aert toont zich opnieuw. Hij wil écht mee in de aanval.

clock 14:07 14 uur 07. Voorlopig vier vluchters. Alaphilippe komt samen met Loetsenko (Astana) en Paret-Peintre (AG2R-Citroën) aanpikken bij Politt. Tijd om te kaarten hebben ze niet, want er is nog volk op komst. . Voorlopig vier vluchters Alaphilippe komt samen met Loetsenko (Astana) en Paret-Peintre (AG2R-Citroën) aanpikken bij Politt. Tijd om te kaarten hebben ze niet, want er is nog volk op komst.

clock 14:02 14 uur 02. Politt (Bora-Hansgrohe) gaat alleen. Met een beetje vertraging komt er reactie van onder anderen Alaphilippe (Soudal-Quick Step). . Politt (Bora-Hansgrohe) gaat alleen. Met een beetje vertraging komt er reactie van onder anderen Alaphilippe (Soudal-Quick Step).

clock 13:56 13 uur 56. De veer breekt vooraan, hergroepering. De veer breekt vooraan, hergroepering

clock 13:56 13 uur 56. De veer breekt vooraan. Wie is de volgende die het probeert? . De veer breekt vooraan. Wie is de volgende die het probeert?

clock 13:55 13 uur 55. Ergens zal de veer toch moeten breken. José De Cauwer. Ergens zal de veer toch moeten breken. José De Cauwer

clock 13:53 13 uur 53. Negen man. We geven de samenstelling van de groep: Bettiol en Powless (EF-EasyPost), Dinham (DSM), Izagirre (Movistar), Küng (Groupama-FDJ), O'Connor (AG2R-Citroën), Stuyven (Lidl-Trek) Turgis (TotalEnergies) en Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) Lidl-Trek is niet akkoord met de gang van zaken en doet er alles aan om ze terug te halen. . Negen man We geven de samenstelling van de groep: Bettiol en Powless (EF-EasyPost), Dinham (DSM), Izagirre (Movistar), Küng (Groupama-FDJ), O'Connor (AG2R-Citroën), Stuyven (Lidl-Trek) Turgis (TotalEnergies) en Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:47 13 uur 47. Er lijkt een groepje met interessante namen weg te rijden, maar in deze Tour moet je altijd met twee woorden spreken. We wachten eventjes af... . Er lijkt een groepje met interessante namen weg te rijden, maar in deze Tour moet je altijd met twee woorden spreken. We wachten eventjes af...

clock 13:46 13 uur 46. 9 renners proberen weg te rijden. 9 renners proberen weg te rijden

clock 13:44 13 uur 44. Aansluiting. De scheve situatie is rechtgezet, de twee helften van het peloton zijn aan elkaar gelijmd. Het blijft een stevige koers in deze eerste kilometers. . Aansluiting De scheve situatie is rechtgezet, de twee helften van het peloton zijn aan elkaar gelijmd. Het blijft een stevige koers in deze eerste kilometers.

clock 13:40 13 uur 40. Een omvangrijke groep heeft een halve minuut voorsprong op een tweede peloton. Kuss (Jumbo-Visma) en Gall (AG2R-Citroën) hebben de boot gemist. . Een omvangrijke groep heeft een halve minuut voorsprong op een tweede peloton. Kuss (Jumbo-Visma) en Gall (AG2R-Citroën) hebben de boot gemist.

clock 13:38 13 uur 38. Gevaarlijke situatie: "Heel het peloton moet daarover springen". Gevaarlijke situatie: "Heel het peloton moet daarover springen"

clock 13:37 13 uur 37. Het peloton is op een lint getrokken. Waar en wanneer valt de breuk? . Het peloton is op een lint getrokken. Waar en wanneer valt de breuk?

clock 13:35 13 uur 35. Vliegende start! Renaat Schotte. Vliegende start! Renaat Schotte

clock 13:34 13 uur 34. Daar is Van Aert. Daar is Van Aert

clock 13:33 13 uur 33. Van Aert. Als Van der Poel iets probeert, kan Van Aert niet achterblijven. Hij geeft er een serieuze lap op met het oog op een vroege ontsnapping. Heeft Jumbo-Visma een ander plan voor vandaag? . Van Aert Als Van der Poel iets probeert, kan Van Aert niet achterblijven. Hij geeft er een serieuze lap op met het oog op een vroege ontsnapping. Heeft Jumbo-Visma een ander plan voor vandaag?

clock 13:33 13 uur 33. Bekijk de verkenning van de finale:. Bekijk de verkenning van de finale:

clock 13:31 13 uur 31. Voorlopig draagt geen enkele poging ver. Geniets (Groupama-FDJ) probeert het en wordt snel opnieuw ingerekend. . Voorlopig draagt geen enkele poging ver. Geniets (Groupama-FDJ) probeert het en wordt snel opnieuw ingerekend.

clock 13:28 13 uur 28. Groene trui Philipsen mengt zich ook in het gewoel dat zijn ploegmaat is begonnen. . Groene trui Philipsen mengt zich ook in het gewoel dat zijn ploegmaat is begonnen.

clock 13:27 13 uur 27. Van der Poel piept even achterom en plaatst dan zijn demarrage. Van der Poel piept even achterom en plaatst dan zijn demarrage

clock 13:26 13 uur 26. Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) piept even achterom en plaatst dan zijn demarrage. Hij krijgt meteen volk mee. . Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) piept even achterom en plaatst dan zijn demarrage. Hij krijgt meteen volk mee.

clock 13:25 13 uur 25 match begonnen start time Start! Etappe 15 van Les Gets naar Le Bettex is begonnen! Benieuwd of er voor één keertje een vroege ontsnapping mag wegrijden.

clock 13:17 13 uur 17. Hermans: "Hopelijk nog genoeg energie". Hermans: "Hopelijk nog genoeg energie"

clock 13:15 13 uur 15. Het peloton neemt zijn tijd voor de neutralisatie. En gelijk hebben ze. Het is daardoor wel al duidelijk dat we een stukje later dan 13u20 van start zullen gaan. . Het peloton neemt zijn tijd voor de neutralisatie. En gelijk hebben ze. Het is daardoor wel al duidelijk dat we een stukje later dan 13u20 van start zullen gaan.

clock 13:09 13 uur 09. Philipsen: "Focussen op de vlakke ritten". Philipsen: "Focussen op de vlakke ritten"

clock 13:07 13 uur 07. Officieuze start. De renners zijn vertrokken voor een neutralisatie van liefst 11 km. Gelukkig schijnt de zon. . Officieuze start De renners zijn vertrokken voor een neutralisatie van liefst 11 km. Gelukkig schijnt de zon.

clock 13:01 13 uur 01. Poels: "Het wordt lekker afzien". Poels: "Het wordt lekker afzien"