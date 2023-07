Tijd voor de Alpen! De Tour opent het voorlaatste weekend met een bergrit naar Morzine

clock 18:31 18 uur 31. RETRO: Ion Izagirre wint in 2016 in Morzine. RETRO: Ion Izagirre wint in 2016 in Morzine

clock 18:29 18 uur 29. Joux Plane. Morzine is een klassieker in de Tour en wordt bereikt na de beklimming van de Joux Plane, waar Lance Armstrong naar eigen zeggen in 2000 zijn "slechtste dag op de fiets" beleefde en waar Floyd Landis bij zijn verrijzenis buiten de lijntjes kleurde. De klim zal zeker schade veroorzaken, maar vooral de afdaling naar de finish is snel en technisch. Het laatste bezoekje dateert van 2016. In rotweer was Ion Izagirre de sterkste daler. De Bask won donderdag nog zijn ritje in deze Tour. . Joux Plane Morzine is een klassieker in de Tour en wordt bereikt na de beklimming van de Joux Plane, waar Lance Armstrong naar eigen zeggen in 2000 zijn "slechtste dag op de fiets" beleefde en waar Floyd Landis bij zijn verrijzenis buiten de lijntjes kleurde. De klim zal zeker schade veroorzaken, maar vooral de afdaling naar de finish is snel en technisch. Het laatste bezoekje dateert van 2016. In rotweer was Ion Izagirre de sterkste daler. De Bask won donderdag nog zijn ritje in deze Tour.

clock 18:28 18 uur 28. Tour de France Adam Hansen bezorgt renners videomateriaal van afdaling Joux Plane en is tevreden na inspectie

clock 18:27 18 uur 27. Of we weer pionnen in de kopgroep posteren? Zo doen we het meestal, we zien wel. Niet iedereen begrijpt onze tactiek, maar wij wel. Dat is het belangrijkst. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Of we weer pionnen in de kopgroep posteren? Zo doen we het meestal, we zien wel. Niet iedereen begrijpt onze tactiek, maar wij wel. Dat is het belangrijkst. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)