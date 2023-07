LIVESTREAM Tour: Massale valpartij schrikt Tour-peloton op, Tour-organisatie legt wedstrijd even stil

clock 14:09 14 uur 09. Een ploegmaat probeert Powless toch nog naar voren te lanceren. De kloof is een tiental seconden. . Een ploegmaat probeert Powless toch nog naar voren te lanceren. De kloof is een tiental seconden.

clock 14:09 14 uur 09. Een tiental met onder meer Eenkhoorn krijgt wat ruimte. De bolletjestrui is niet meer mee. . Een tiental met onder meer Eenkhoorn krijgt wat ruimte. De bolletjestrui is niet meer mee.

clock 14:07 14 uur 07. Ook Neilson Powless duikt nu voorin op. De Amerikaan kan vandaag een goede zaak doen. . Ook Neilson Powless duikt nu voorin op. De Amerikaan kan vandaag een goede zaak doen.

clock 14:06 14 uur 06. Het is wonden likken in het peloton. Renaat Schotte. Het is wonden likken in het peloton. Renaat Schotte

clock 14:04 14 uur 04. Versnelling O'Connor. Het klassement is om zeep voor O'Connor en dus probeert de Australiër het op een andere manier. . Versnelling O'Connor Het klassement is om zeep voor O'Connor en dus probeert de Australiër het op een andere manier.

clock 14:03 14 uur 03. Actieve Bernal. Bernal wil vandaag absoluut mee zitten in de vlucht. De Colombiaanse ex-winnaar van de Tour springt op alles wat beweegt. . Actieve Bernal Bernal wil vandaag absoluut mee zitten in de vlucht. De Colombiaanse ex-winnaar van de Tour springt op alles wat beweegt.

clock 14:02 14 uur 02. Voor de tweede keer heeft Christian Prudhomme de rit op gang gevlagd. Voor de tweede keer heeft Christian Prudhomme de rit op gang gevlagd

clock 14:01 14 uur 01. Voor de tweede keer heeft Christian Prudhomme de rit op gang gevlagd. Meteen gaat een mannetje van TotalEnergies ervandoor. . Voor de tweede keer heeft Christian Prudhomme de rit op gang gevlagd. Meteen gaat een mannetje van TotalEnergies ervandoor.

clock 13:59 13 uur 59.

clock 13:59 13 uur 59. Er zou olie op de weg hebben gelegen op de plaats van de val. Maarten Vangramberen. Er zou olie op de weg hebben gelegen op de plaats van de val. Maarten Vangramberen

clock 13:58 13 uur 58. We hebben horen waaien dat Wilco Kelderman flink gehavend is aan de rechterdij. Maarten Vangramberen. We hebben horen waaien dat Wilco Kelderman flink gehavend is aan de rechterdij. Maarten Vangramberen

clock 13:58 13 uur 58. Na een onderbreking van dik twintig minuten is de herstart gegeven. Na een onderbreking van dik twintig minuten is de herstart gegeven

clock 13:57 13 uur 57 match begonnen start time Herstart Na een onderbreking van dik twintig minuten is de herstart gegeven. Met Meintjes en Pedrero is het peloton twee renners kwijt.

clock 13:55 13 uur 55. Er komt weer beweging in de Tour-karavaan. We maken ons klaar voor de herstart over één minuut. . Er komt weer beweging in de Tour-karavaan. We maken ons klaar voor de herstart over één minuut.

clock 13:55 13 uur 55.

clock 13:54 13 uur 54. Van Gils viel als eerste. In een nieuwe herhaling van de valpartij wordt meer duidelijk. Het is Van Gils die als eerste tegen de grond smakte in een bocht naar rechts en in zijn zog de rest van het pak achter zich meepakte. . Van Gils viel als eerste In een nieuwe herhaling van de valpartij wordt meer duidelijk. Het is Van Gils die als eerste tegen de grond smakte in een bocht naar rechts en in zijn zog de rest van het pak achter zich meepakte.

clock 13:54 13 uur 54. In nieuwe herhaling van de valpartij wordt meer duidelijk. In nieuwe herhaling van de valpartij wordt meer duidelijk

clock 13:51 13 uur 51. Nog meer slachtoffers. De ene na de andere renner stopt bij de auto van de koersdokter. Van Gils, Barguil en Laengen krijgen allemaal een verband om één van hun ledematen. . Nog meer slachtoffers De ene na de andere renner stopt bij de auto van de koersdokter. Van Gils, Barguil en Laengen krijgen allemaal een verband om één van hun ledematen.

clock 13:50 13 uur 50. Ook Louis Meintjes moet noodgedwongen de strijd staken. Ook Louis Meintjes moet noodgedwongen de strijd staken

clock 13:49 Ook Meintjes afgevoerd. Ook Louis Meintjes moet noodgedwongen de strijd staken na de valpartij. De klassementsman van Intermarché-Circus-Wanty stond 13e in de stand en zou een sleutelbeenbreuk hebben. . 13 uur 49. give up Ook Meintjes afgevoerd Ook Louis Meintjes moet noodgedwongen de strijd staken na de valpartij. De klassementsman van Intermarché-Circus-Wanty stond 13e in de stand en zou een sleutelbeenbreuk hebben.

clock 13:46 13 uur 46.

clock 13:43 13 uur 43. Ook Pidcock lag erbij. Overal worden nog renners opgelapt nu het nog kan. Ook Pidcock en Meintjes dragen de sporen van een verse val. . Ook Pidcock lag erbij Overal worden nog renners opgelapt nu het nog kan. Ook Pidcock en Meintjes dragen de sporen van een verse val.

clock 13:41 13 uur 41. Ondertussen zit iedereen weer op zijn fiets. Pedrero is de enige die zijn weg niet kan voortzetten. . Ondertussen zit iedereen weer op zijn fiets. Pedrero is de enige die zijn weg niet kan voortzetten.

clock 13:40 13 uur 40. De Cauwer: "Enige juiste beslissing". De Cauwer: "Enige juiste beslissing"

clock 13:39 13 uur 39. Dit was de enige juiste beslissing van de Tour-organisatie. Zeker zo vroeg in de etappe. José De Cauwer. Dit was de enige juiste beslissing van de Tour-organisatie. Zeker zo vroeg in de etappe. José De Cauwer

clock 13:39 13 uur 39. Ook Adrien Petit is hard geraakt, maar met een dik verband rond zijn rechterbeen, begint de Fransman van Intermarché-Circus-Wanty er toch weer aan. . Ook Adrien Petit is hard geraakt, maar met een dik verband rond zijn rechterbeen, begint de Fransman van Intermarché-Circus-Wanty er toch weer aan.

clock 13:37 13 uur 37. Voorin maken een pak renners gebruik van de neutralisatie om nog een plasje te doen. Pogacar verliest er zijn glimlach niet bij. . Voorin maken een pak renners gebruik van de neutralisatie om nog een plasje te doen. Pogacar verliest er zijn glimlach niet bij.

clock 13:36 13 uur 36. We zagen nog altijd geen herhaling van de valpartij. Hebben de natte wegen er iets mee te maken? . We zagen nog altijd geen herhaling van de valpartij. Hebben de natte wegen er iets mee te maken?

clock 13:36 Opgave Pedrero. Voor Antonio Pedrero zit de Ronde van Frankrijk erop. Hij wordt afgevoerd op een draagbaar. . 13 uur 36. give up Opgave Pedrero Voor Antonio Pedrero zit de Ronde van Frankrijk erop. Hij wordt afgevoerd op een draagbaar.

clock 13:35 13 uur 35. Koers geneutraliseerd na massale val. Koers geneutraliseerd na massale val

clock 13:34 13 uur 34. Van Gils en Frison zijn toch hard geraakt. Maarten Vangramberen. Van Gils en Frison zijn toch hard geraakt. Maarten Vangramberen

clock 13:33 13 uur 33. Ook gele trui Jonas Vingegaard werd opgehouden door de valpartij, maar hij raakte het asfalt niet. . Ook gele trui Jonas Vingegaard werd opgehouden door de valpartij, maar hij raakte het asfalt niet.

clock 13:33 13 uur 33. Koers geneutraliseerd. Overal liggen renners en fietsen. Tour-organisatie ASO legt de wedstrijd stil. . Koers geneutraliseerd Overal liggen renners en fietsen. Tour-organisatie ASO legt de wedstrijd stil.

clock 13:33 Enorme val. Een massale val met veel volk van Intermarché-Circus-Wanty zorgt voor veel chaos in het peloton. Ook Izagirre, Keldermann, Kuss, Van Gils, Wright en Frison zijn bij de slachtoffers. . 13 uur 33. fall Enorme val Een massale val met veel volk van Intermarché-Circus-Wanty zorgt voor veel chaos in het peloton. Ook Izagirre, Keldermann, Kuss, Van Gils, Wright en Frison zijn bij de slachtoffers.

clock 13:31 Fietswissel Pinot. Thibaut Pinot, de elfde in het klassement, moet achteraan van fiets wisselen. . 13 uur 31. mechanical breakdown Fietswissel Pinot Thibaut Pinot, de elfde in het klassement, moet achteraan van fiets wisselen.

clock 13:30 13 uur 30. Van Gils probeert opnieuw mee te gaan in het offensief. Van Gils probeert opnieuw mee te gaan in het offensief

clock 13:30 13 uur 30.

clock 13:29 13 uur 29. Voor de tweede dag op een rij probeert Van Gils mee te gaan in het offensief. Zijn Tour-debuut is hoe dan ook al geslaagd na zijn tweede plaats van gisteren. . Voor de tweede dag op een rij probeert Van Gils mee te gaan in het offensief. Zijn Tour-debuut is hoe dan ook al geslaagd na zijn tweede plaats van gisteren.

clock 13:26 13 uur 26. Hebben de renners schrik van wat komt? De start is allesbehalve heftig te noemen... . Hebben de renners schrik van wat komt? De start is allesbehalve heftig te noemen...

clock 13:25 13 uur 25.

clock 13:24 13 uur 24 match begonnen start time En avant! De 14e rit is nu ook echt begonnen! Krijgen we opnieuw oorlog richting Morzine?

clock 13:22 13 uur 22. Het eindeloos durende ritje richting officiële start is bijna voorbij. Tour-baas Christian Prudhomme komt piepen uit zijn venstertje. . Het eindeloos durende ritje richting officiële start is bijna voorbij. Tour-baas Christian Prudhomme komt piepen uit zijn venstertje.

clock 13:21 13 uur 21. Serge Pauwels: "De afdaling is heel technisch en steil". Serge Pauwels: "De afdaling is heel technisch en steil"

clock 13:19 13 uur 19.

clock 13:16 13 uur 16. Ik heb de afdaling van de Joux Plane verkend. Ze is technisch, maar dat is ze voor iedereen. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Ik heb de afdaling van de Joux Plane verkend. Ze is technisch, maar dat is ze voor iedereen. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

clock 13:15 13 uur 15. Jonas Vingegaard: "Ik voel me goed en fris". Jonas Vingegaard: "Ik voel me goed en fris"

clock 13:11 13 uur 11. Vandaag vallen onderweg maximaal 52 punten voor de bollentrui te rapen. Zien we Neilson Powless nog een keertje voorin? Het is al een tijdje geleden... . Vandaag vallen onderweg maximaal 52 punten voor de bollentrui te rapen. Zien we Neilson Powless nog een keertje voorin? Het is al een tijdje geleden...

clock 13:09 13 uur 09.

clock 13:07 13 uur 07. We proberen elke dag wat seconden in te lopen, maar toch verwacht ik dat Vingegaard ook eens zal proberen. Mauro Gianetti (UAE). We proberen elke dag wat seconden in te lopen, maar toch verwacht ik dat Vingegaard ook eens zal proberen. Mauro Gianetti (UAE)

clock 13:07 13 uur 07.

clock 13:05 13 uur 05. Officieuze start. De officieuze start is gegeven in Annemasse, waar Aurélien Paret-Peintre van AG2R-Citroën woont. Het traditionele defilé is vandaag iets langer: 8,2km. . Officieuze start De officieuze start is gegeven in Annemasse, waar Aurélien Paret-Peintre van AG2R-Citroën woont. Het traditionele defilé is vandaag iets langer: 8,2km.

clock 13:02 13 uur 02. Aan de Frans-Zwitserse grens verzamelen de renners in Annemasse, waar voor het eerst een Tour-rit vertrekt sinds 2004. . Aan de Frans-Zwitserse grens verzamelen de renners in Annemasse, waar voor het eerst een Tour-rit vertrekt sinds 2004.

clock 13:00 13 uur . Korte etappes zijn vaak nerveuze etappes. Laat het ons hopen. Renaat Schotte. Korte etappes zijn vaak nerveuze etappes. Laat het ons hopen. Renaat Schotte

clock 12:58 12 uur 58.

clock 12:57 12 uur 57. Livestream! De 14e rit richting Morzine gaat bijna beginnen. U hoeft uiteraard geen moment te missen van de zware Alpenetappe met liefst 4.282 hoogtemeters. Stem af op Canvas, Radio 1 of blijf hangen op deze pagina voor de livestream. . Livestream! De 14e rit richting Morzine gaat bijna beginnen. U hoeft uiteraard geen moment te missen van de zware Alpenetappe met liefst 4.282 hoogtemeters. Stem af op Canvas, Radio 1 of blijf hangen op deze pagina voor de livestream.

clock 12:46 12 uur 46. We doen voort met de renners die hier nog zijn. Met Maxim hebben we gisteren bewezen dat we nog andere ijzers in het vuur hebben. Frederik Frison (Lotto-Dstny). We doen voort met de renners die hier nog zijn. Met Maxim hebben we gisteren bewezen dat we nog andere ijzers in het vuur hebben. Frederik Frison (Lotto-Dstny)

clock 12:45 12 uur 45. Frederik Frison: "Het wordt overleven". Frederik Frison: "Het wordt overleven"

clock 12:41 12 uur 41. Bergop of bergaf? De etappe van vandaag is met 151km opnieuw niet heel lang. In tegenstelling tot gisteren moet er vandaag wél veel meer geklommen worden. Toch is het niet ondenkbaar dat de beslissing straks in de afdaling van de laatste klim valt. Een overzicht van de beklimmingen: - Nog 133km: Col de Saxel (4,3km à 4,6%) - Nog 116km: Col de Cou (7km à 7,4%) - Nog 99km: Col du Feu (5,8km à 7,8%) - Nog 50km: Col de la Ramaz (13,9km à 7,1%) - Nog 12km: Col de Joux Plane (11,6km à 8,5%) . Bergop of bergaf? De etappe van vandaag is met 151km opnieuw niet heel lang. In tegenstelling tot gisteren moet er vandaag wél veel meer geklommen worden. Toch is het niet ondenkbaar dat de beslissing straks in de afdaling van de laatste klim valt.

Een overzicht van de beklimmingen: - Nog 133km: Col de Saxel (4,3km à 4,6%) - Nog 116km: Col de Cou (7km à 7,4%) - Nog 99km: Col du Feu (5,8km à 7,8%) - Nog 50km: Col de la Ramaz (13,9km à 7,1%) - Nog 12km: Col de Joux Plane (11,6km à 8,5%)

clock 12:22 12 uur 22. Ik hoop dat mijn benen niet te veel pijn doen na gisteren. Ik wil het zeker weer proberen als mijn benen goed zijn. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). Ik hoop dat mijn benen niet te veel pijn doen na gisteren. Ik wil het zeker weer proberen als mijn benen goed zijn. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 12:21 12 uur 21. Maxim Van Gils: "Ik heb niet zo goed geslapen". Maxim Van Gils: "Ik heb niet zo goed geslapen"

clock 12:20 12 uur 20. Het zal weer een lange strijd worden voor de vroege vlucht. Het is een loterij en je moet ook wat geluk hebben. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech). Het zal weer een lange strijd worden voor de vroege vlucht. Het is een loterij en je moet ook wat geluk hebben. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech)

clock 12:19 12 uur 19. Dylan Teuns: "Ik ga me proberen te mengen". Dylan Teuns: "Ik ga me proberen te mengen"

clock 12:18 12 uur 18. Ineos neemt over. Na de rit van gisteren is er aan de klassementen weinig gewijzigd. Vingegaard (geel), Philipsen (groen), Powless (bollen) en Pogacar (wit) dragen nu al meer dan een week hun zelfde truitje. In het ploegenklassement heeft Ineos wel overgenomen van Bahrain Victorious. De gele helmen en rugnummers zijn dus voor de Britse miljoenenformatie. . Ineos neemt over Na de rit van gisteren is er aan de klassementen weinig gewijzigd. Vingegaard (geel), Philipsen (groen), Powless (bollen) en Pogacar (wit) dragen nu al meer dan een week hun zelfde truitje.

In het ploegenklassement heeft Ineos wel overgenomen van Bahrain Victorious. De gele helmen en rugnummers zijn dus voor de Britse miljoenenformatie.

clock 12:11 12 uur 11. Retro 2016: Izagirre wint in Morzine. Retro 2016: Izagirre wint in Morzine

clock 12:10 12 uur 10. Izagirre won in 2016. Aankomstplaats Morzine is een klassieker in de Tour. Vandaag houdt de karavaan er voor de 22e keer halt. In 2016 finishte voor het laatst een rit in Morzine, toen ook met de Col de la Ramaz en de Joux Plane op het menu. Ion Izagirre, eergisteren nog winnaar in deze Tour, was toen de beste na een solo. . Izagirre won in 2016 Aankomstplaats Morzine is een klassieker in de Tour. Vandaag houdt de karavaan er voor de 22e keer halt. In 2016 finishte voor het laatst een rit in Morzine, toen ook met de Col de la Ramaz en de Joux Plane op het menu. Ion Izagirre, eergisteren nog winnaar in deze Tour, was toen de beste na een solo.

clock 11:23 11 uur 23. Onze radiocommentatoren blikken vooruit: "Voor Jumbo-Visma is het beter om voor de aanval te kiezen". Onze radiocommentatoren blikken vooruit: "Voor Jumbo-Visma is het beter om voor de aanval te kiezen"

clock 11:18 11 uur 18. Als Jumbo-Visma elke dag verdedigend koerst zoals gisteren, dan vrees ik dat Tadej Pogacar elke keer seconden zal terugnemen en dan zijn ze dus niet veilig voor eindwinst. . Serge Pauwels (analist Radio 1). Als Jumbo-Visma elke dag verdedigend koerst zoals gisteren, dan vrees ik dat Tadej Pogacar elke keer seconden zal terugnemen en dan zijn ze dus niet veilig voor eindwinst. Serge Pauwels (analist Radio 1)

clock 09:50 09 uur 50. 9 seconden. Dat is het verschil tussen gele trui Jonas Vingegaard en eerste achtervolger Tadej Pogacar. Nadat de Deen in het begin van de Tour bijna een minuut pakte op de Sloveen, knabbelt die laatste in de bergritten steevast aan zijn achterstand. . 9 seconden Dat is het verschil tussen gele trui Jonas Vingegaard en eerste achtervolger Tadej Pogacar. Nadat de Deen in het begin van de Tour bijna een minuut pakte op de Sloveen, knabbelt die laatste in de bergritten steevast aan zijn achterstand.

clock 09:48 09 uur 48. Bonusseconden op Joux Plane. Op de top van de laatste col - de Joux Plane - zijn er 8, 5 en 2 seconden te verdienen voor de top 3. . Bonusseconden op Joux Plane Op de top van de laatste col - de Joux Plane - zijn er 8, 5 en 2 seconden te verdienen voor de top 3.

clock 09:43 09 uur 43. 3x 1e categorie + 1x buitencategorie. De korte, eerste Alpenrit steekt vol reuzen: de aanloop is een colletje van derde categorie, maar daarna liggen drie cols van eerste categorie op de renners te wachten: de Col de Cou (7 km à 7,4%), de Col de Feu (5,8 km à 7,8%) en de Col de la Ramaz (13,9 km à 7,1%). En het beste heeft parcoursbouwer Gouvenou voor het laatst bewaard: de Col de Joux Plane van buitencategorie (11,6 km à 8,5%). De finish ligt niet op de top, maar 12 km verder na de technische afdaling beneden in Morzine. Dit alles is samen goed voor 4.200 hoogtemeters. . 3x 1e categorie + 1x buitencategorie De korte, eerste Alpenrit steekt vol reuzen: de aanloop is een colletje van derde categorie, maar daarna liggen drie cols van eerste categorie op de renners te wachten: de Col de Cou (7 km à 7,4%), de Col de Feu (5,8 km à 7,8%) en de Col de la Ramaz (13,9 km à 7,1%).



En het beste heeft parcoursbouwer Gouvenou voor het laatst bewaard: de Col de Joux Plane van buitencategorie (11,6 km à 8,5%). De finish ligt niet op de top, maar 12 km verder na de technische afdaling beneden in Morzine.



Dit alles is samen goed voor 4.200 hoogtemeters.

clock 15-07-2023 15-07-2023.

clock 18:31 18 uur 31. RETRO: Ion Izagirre wint in 2016 in Morzine. RETRO: Ion Izagirre wint in 2016 in Morzine

clock 18:29 18 uur 29. Joux Plane. Morzine is een klassieker in de Tour en wordt bereikt na de beklimming van de Joux Plane, waar Lance Armstrong naar eigen zeggen in 2000 zijn "slechtste dag op de fiets" beleefde en waar Floyd Landis bij zijn verrijzenis buiten de lijntjes kleurde. De klim zal zeker schade veroorzaken, maar vooral de afdaling naar de finish is snel en technisch. Het laatste bezoekje dateert van 2016. In rotweer was Ion Izagirre de sterkste daler. De Bask won donderdag nog zijn ritje in deze Tour. . Joux Plane Morzine is een klassieker in de Tour en wordt bereikt na de beklimming van de Joux Plane, waar Lance Armstrong naar eigen zeggen in 2000 zijn "slechtste dag op de fiets" beleefde en waar Floyd Landis bij zijn verrijzenis buiten de lijntjes kleurde.



De klim zal zeker schade veroorzaken, maar vooral de afdaling naar de finish is snel en technisch.



Het laatste bezoekje dateert van 2016. In rotweer was Ion Izagirre de sterkste daler. De Bask won donderdag nog zijn ritje in deze Tour.

clock 18:28 18 uur 28. Tour de France Adam Hansen bezorgt renners videomateriaal van afdaling Joux Plane en is tevreden na inspectie

clock 18:27 18 uur 27. Of we weer pionnen in de kopgroep posteren? Zo doen we het meestal, we zien wel. Niet iedereen begrijpt onze tactiek, maar wij wel. Dat is het belangrijkst. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Of we weer pionnen in de kopgroep posteren? Zo doen we het meestal, we zien wel. Niet iedereen begrijpt onze tactiek, maar wij wel. Dat is het belangrijkst. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)