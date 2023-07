LIVESTREAM Tour: Indrukwekkend Jumbo-Visma rolt de vroege vlucht al op de Col de la Ramaz op

clock 16:42 16 uur 42. Nieuwe bergkoning? Als Pogacar straks als eerste boven komt op de Joux Plane, dan wordt hij de nieuwe bergkoning in deze Tour met één puntje meer dan Powless. Als Vingegaard dat doet, dan komt hij op gelijke hoogte van de Amerikaan, maar is hij wel de nieuwe leider omdat hij op een col Buiten Categorie als eerste boven kwam. . Nieuwe bergkoning? Als Pogacar straks als eerste boven komt op de Joux Plane, dan wordt hij de nieuwe bergkoning in deze Tour met één puntje meer dan Powless.

clock 16:40 16 uur 40. Het is een lang voorspel. Hopelijk is de climax ongelooflijk. José De Cauwer.

clock 16:39 16 uur 39. Keert Pidcock nog terug? Pidcock, Soler, Van Baarle en Buchmann zijn boven gekomen op een halve minuut. Een terugkeer moet nog kunnen voor de 8e in het klassement.

clock 16:39 16 uur 39. Vlak voor de afdaling schuift Pogacar wat op naar voren. Hij wil absoluut in het wiel van Vingegaard zitten naar beneden.

clock 16:38 Col de la Ramaz (cat. 1). Een muis heeft hij niet gebaard, de Ramaz. Maar een aanval is er ook niet gekomen. Wout van Aert pakt boven de 10 punten. 16 uur 38. mountain Col de la Ramaz (cat. 1)

clock 16:35 16 uur 35. Pidcock breekt. Voor Pidcock is het voorbij voorlopig. Misschien kan hij straks nog eens een fenomenale afdaling uit zijn benen toveren om terug te keren richting Joux Plane.

clock 16:34 16 uur 34. Op 2km van de top van de Ramaz heeft Van Baarle zichzelf opgeblazen. Vingegaard heeft nog drie man bij zich: Kuss, Kelderman en een beresterke Van Aert.

clock 16:33 16 uur 33. Soler en Pidcock volgen op een gaatje van de groep. Als de Spanjaar moet afhaken, dan heeft Pogacar en nog A. Yates en Majka bij zich.

clock 16:32 16 uur 32. Op een makkelijker lopend stukje neemt Van Aert over van Van Baarle. De Nederlandse kampioen zet zich in het wiel van de alleskunner.

clock 16:31 16 uur 31. 21 man nog. Onder het beukwerk van Van Baarle wordt de groep der favorieten ietsje kleiner. Nog 21 renners vormen de voorwacht.

clock 16:30 16 uur 30. Pidcock is aan het afzien. José De Cauwer.

clock 16:26 16 uur 26. Op 5km van de top wil Benoot toch niet zomaar laten lopen, maar niet veel later kraakt de Gentenaar toch.

clock 16:25 16 uur 25. Benoot perst nog eens alles uit zijn benen en geeft dan het stokje door aan Van Baarle. Van Aert is de volgende in de gele rij.

clock 16:24 16 uur 24. Pidcock in de problemen. Ook Pidcock krijgt het achteraan wat moeilijker. De nummer 8 in de stand lag er een paar uur geleden nog tussen bij die massaval.

clock 16:22 16 uur 22. Met de steilere stroken op komst, moeten ook Bernal en Haig laten lopen.

clock 16:20 16 uur 20. Gaudu toch nog mee. Veel volk hangt er niet meer in het zog van de gele sneltrein. De groep der favorieten telt nog 25 renners, mét ook nog een herrezen Gaudu.

clock 16:18 16 uur 18. 6-5. Op de aangezichten van Pogacar en Vingegaard staats niets te lezen. De Deen heeft nog 5 ploegmaats bij zich, de Sloveen moet het met een mannetje minder doen.

clock 16:16 16 uur 16. Dit heb ik nog maar zelden gezien. José De Cauwer.

clock 16:16 16 uur 16. Ciccone gegrepen. Op 7,5km van de top dicht Benoot het laatste gaatje op Ciccone. Op de voorlaatste beklimming is alles te herdoen.

clock 16:15 16 uur 15. Ciccone voelt de bui al hangen. Hij puft en blaast en ziet de gele jongens steeds groter worden.

clock 16:14 16 uur 14. Jumbo-Visma controleert, Ciccone probeert het nog even alleen.

clock 16:14 16 uur 14. Ciccone solo. Woods en Ciccone begrijpen er niets van. De Canadees laat zich als eerste weer inlopen, de Italiaan spartelt nog wat tegen.

clock 16:13 16 uur 13. Ze zijn duidelijk iets aan het voorbereiden bij Jumbo-Visma. Benoot neemt over van Van Hooydonck.

clock 16:12 16 uur 12. Jumbo-Visma legt het tempo zodanig hoog dat niemand aan aanvallen denkt. Christophe Vandegoor.

clock 16:12 16 uur 12. Eén voor één sneuvelen renners in de groep van Vingegaard. Voor O'Connor en Madouas gaat het te snel.

clock 16:09 16 uur 09. De achtervolgers op Woods en Ciccone worden opgeraapt door de jongens van Jumbo-Visma.

clock 16:09 16 uur 09. Op 10km van de top van de Ramaz zit het werk van Laporte er eindelijk op. Van Hooydonck neemt over en daarna volgen Benoot, Van Aert, Kelderman, Van Baarle en Kuss nog voor Vingegaard.

clock 16:07 16 uur 07. Wat de mannen van Jumbo-Visma doen, moet Vingegaard enorm veel vertrouwen geven. Langs de andere kant is er natuurlijk ook wel veel druk. José De Cauwer.

clock 16:06 16 uur 06. Achteraan lijkt Rodriguez in de problemen te zitten, maar de nummer vier in de stand is bezig met een terugkeer na een sanitaire stop.

clock 16:04 16 uur 04. Christophe Laporte heeft een superdag vandaag. De winnaar van Gent-Wevelgem neemt zowaar nog een stuk van de Ramaz voor zijn rekening.

clock 16:03 16 uur 03. De koplopers en de gele groep zijn aan de Col de la Ramaz begonnen. Ciccone en Woods gaan er meteen vandoor op de eerste steile stroken.

clock 16:00 16 uur . De sfeer zit goed: Soler geeft Benoot een douche.

clock 15:59 47". In de bevoorradingszone wordt de voorsprong van de 11 leiders toch weer wat groter. Nog eens de namen op een rijtje: Martinez, Pinot, Landa, Poels, Ciccone, Martin, Aranburu, G. Izagirre, Woods, Houle en Loetsenko. 15 uur 59. food 47"

clock 15:55 15 uur 55. Geintje Soler. Ze zijn dan wel concurrenten, maar tussen UAE en Jumbo-Visma zit de sfeer goed in het peloton. Soler illustreert met een douche voor alle gele mannen.

clock 15:52 15 uur 52. Sterke kopgroep. Voorin hebben enkel Wout Poels, Alex Aranburu en Guillaume Martin nog geen rit in een grote ronde gewonnen. Alle anderen waren op zijn minst één keer succesvol in Giro, Tour of Vuelta.

clock 15:50 Sinkeldam geeft er de brui aan. Ze vallen als vliegen vandaag, want ook Ramon Sinkeldam houdt het nu voor bekeken. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck reed al een hele dag vlak voor de bezemwagen uit. 15 uur 50. give up

clock 15:49 28". Jumbo-Visma laat de 11 leiders wat spartelen in de vallei: 28". 15 uur 49. time difference 28"

clock 15:45 15 uur 45. Nog 75km. Drie beklimmingen zijn achter de rug, twee moeten nog komen. Het zijn ook de zwaarste kleppers van de dag met de Col de la Ramaz (13,9km à 7,1%) en de Col de Joux Plane (11,6km à 8,5%).

clock 15:41 14". De 11 leiders draaien goed rond, maar de voorsprong neemt alleen maar af: 14" 15 uur 41. time difference 14"

clock 15:37 Centjes voor Lidl-Trek. Zonder er moeite voor te moeten doen, neemt Ciccone ook de tussensprint voor zijn rekening. Niemand voorin is uiteraard een bedreiging voor Jasper Philipsen. 15 uur 37. sprint point

clock 15:35 15 uur 35. Op de Col de Jambaz, waar de tussensprint ligt, zijn nog eens 5 renners bij de 6 leiders gekomen: Martin, Loetsenko, Aranburu, Houle en Johannessen.

clock 15:35 15 uur 35. De kopgroep weet niet dat ze eigenlijk al ingelopen zijn. Renaat Schotte.

clock 15:33 Op naar een hergroepering? In het peloton gaat het tempo er allesbehalve uit. De 8 Jumbo's komen terug tot op 20 seconden van de kop van de koers. 15 uur 33. time difference

clock 15:29 15 uur 29. 6 leiders. In de vallei richting tussensprint heeft Ciccone voorin weer wat gezelschap gekregen. Pinot, Landa, Woods, Poels en Aranburu zijn bij de Italiaan gekomen.

clock 15:28 15 uur 28. De acties van Jumbo-Visma doen vermoeden dat ze toch iets van plan zijn. Serge Pauwels.

clock 15:25 15 uur 25. Het is nu de beurt aan Nathan Van Hooydonck om het tempo te bepalen in het peloton. Er zit tot nu toe een duidelijk plan achter de acties van Jumbo-Visma.

clock 15:21 15 uur 21. In het peloton ontstaan onder het beukwerk van Jumbo scheurtjes bergaf. De witte mannen van UAE volgen wel goed in het spoor.

clock 15:20 15 uur 20. Ciccone solo. In de afdaling van de Col du Feu gaat Ciccone er in zijn eentje vandoor.

clock 15:18 15 uur 18. Voor Alaphilippe zit zijn avontuur in de vlucht er al op. Helemaal leeggereden wordt de ex-wereldkampioen weer ingelopen door het peloton.

clock 15:17 15 uur 17. Het is nog steeds Laporte die op kop rijdt in het peloton. Serge Pauwels.

clock 15:17 15 uur 17. Ciccone pakt de tien punten op de Col du Feu.

clock 15:16 Punten voor Ciccone. Ciccone is bezig met een goede zaak te doen voorlopig in zijn gooi naar de bollen. De Italiaan pakt de tien punten op de Col du Feu en knabbelt zo aan zijn achterstand op Powless, die niets pakt. 15 uur 16. mountain

clock 15:14 15 uur 14. Nog met 2. Na een flinke impuls van Woods blijven ze voorin nog maar met z'n tweeën over. Enkel Ciccone is nog mee met de winnaar van Puy de Dôme.

clock 15:14 15 uur 14. Gaudu in de problemen. Vroeg in de etappe wordt David Gaudu in de problemen gemeld. De 9e in het klassement zou wel eens een patat kunnen krijgen vandaag.

clock 15:12 10" en 45". Laporte heeft dan toch wat gas terug genomen in het peloton. De tussengroep volgt op 10 tellen van de kopgroep. 15 uur 12. time difference

clock 15:11 15 uur 11. Landa en Aranburu hebben de oversteek naar voren gemaakt. We hebben 5 leiders op 2km van de top. . Landa en Aranburu hebben de oversteek naar voren gemaakt. We hebben 5 leiders op 2km van de top.

clock 15:08 15 uur 08. Pinot neemt voorin het heft in handen en dat kost Lopez de kop. We hebben nog 3 leiders, maar echt ver weg rijden ze niet. . Pinot neemt voorin het heft in handen en dat kost Lopez de kop. We hebben nog 3 leiders, maar echt ver weg rijden ze niet.

clock 15:06 15 uur 06. 4 leiders. Op 4km van de top gaan Pinot en Woods mee met de jongens van Lidl-Trek. Wat overblijft van de kopgroep staat p het punt ingelopen te worden door de gele brigade van Vingegaard. . 4 leiders Op 4km van de top gaan Pinot en Woods mee met de jongens van Lidl-Trek. Wat overblijft van de kopgroep staat p het punt ingelopen te worden door de gele brigade van Vingegaard.

clock 15:04 15 uur 04. Voorin gaat het voor Lidl-Trek niet snel genoeg. Ze willen met Ciccone de bolletjestrui veroveren en schakelen Lopez in als locomotief voor de Italiaan. . Voorin gaat het voor Lidl-Trek niet snel genoeg. Ze willen met Ciccone de bolletjestrui veroveren en schakelen Lopez in als locomotief voor de Italiaan.

clock 15:04 38". Bergop proberen ze bij Jumbo-Visma de koers toch hard te maken, zo lijkt het toch. In zijn eentje maakt Laporte de kloof met de kopgroep weer kleiner: 38". . 15 uur 04. time difference 38" Bergop proberen ze bij Jumbo-Visma de koers toch hard te maken, zo lijkt het toch. In zijn eentje maakt Laporte de kloof met de kopgroep weer kleiner: 38".

clock 15:00 Derde klim. Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Tour beginnen we aan de Col du Feu met drie leiders. De klim van de eerste categorie is 5,8km aan 7,8% gemiddeld. . 15 uur . mountain Derde klim Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Tour beginnen we aan de Col du Feu met drie leiders. De klim van de eerste categorie is 5,8km aan 7,8% gemiddeld.

clock 14:58 14 uur 58. Richting de voet van de Col du Feu proberen G. Izagirre, Aranburu en Johannessen te anticiperen. . Richting de voet van de Col du Feu proberen G. Izagirre, Aranburu en Johannessen te anticiperen.

clock 14:56 Met gescheurde koersbroek zit Adrien Petit op een tiental minuten van de kop van de koers. 14 uur 56. Met gescheurde koersbroek zit Adrien Petit op een tiental minuten van de kop van de koers.

clock 14:55 14 uur 55. In de vlucht is Thibaut Pinot de best geplaatste. De Fransman is 11e op 9'08" van leider Vingegaard. . In de vlucht is Thibaut Pinot de best geplaatste. De Fransman is 11e op 9'08" van leider Vingegaard.

clock 14:51 38". De 21 leiders krijgen wat extra ruimte van Jumbo-Visma, waar Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck het tempo bepalen. . 14 uur 51. time difference 38" De 21 leiders krijgen wat extra ruimte van Jumbo-Visma, waar Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck het tempo bepalen.

clock 14:48 14 uur 48. Tussenstand bergklassement:. 1. Neilson Powless - 54 2. Giulio Ciccone - 32 3. Tadej Pogacar - 31 4. Tobias Johannessen - 30 5. Michal Kwiatkowski - 30 . Tussenstand bergklassement: 1. Neilson Powless - 54 2. Giulio Ciccone - 32 3. Tadej Pogacar - 31 4. Tobias Johannessen - 30 5. Michal Kwiatkowski - 30

clock 14:48 14 uur 48. Ciccone pakt volle buit na stevig sprintje met Powless en Alaphilippe. Ciccone pakt volle buit na stevig sprintje met Powless en Alaphilippe

clock 14:47 Col de Cou (cat. 1). Op de tweede klim van de dag pakt Ciccone de volle buit na een stevig sprintje met Powless en Alaphilippe. . 14 uur 47. mountain Col de Cou (cat. 1) Op de tweede klim van de dag pakt Ciccone de volle buit na een stevig sprintje met Powless en Alaphilippe.

clock 14:44 14 uur 44. Op de zware Col de Cou zijn voorin wat klassieke types gelost. Pinot, Lopez en Woods zijn in hun plaats gekomen. . Op de zware Col de Cou zijn voorin wat klassieke types gelost. Pinot, Lopez en Woods zijn in hun plaats gekomen.

clock 14:42 14 uur 42. Overal rijden we bebloede renners voorbij. Maarten Vangramberen. Overal rijden we bebloede renners voorbij. Maarten Vangramberen

clock 14:41 14 uur 41. Op 2,5km van de top versnelt Woods uit het peloton. De ritwinnaar van Puy de Dôme wil naar de kopgroep, waar Ciccone en Powless heel bedrijvig zijn. . Op 2,5km van de top versnelt Woods uit het peloton. De ritwinnaar van Puy de Dôme wil naar de kopgroep, waar Ciccone en Powless heel bedrijvig zijn.

clock 14:38 14 uur 38. Het zijn nog maar de klassieke types die op kop aan het rijden zijn bij Jumbo, maar toch gaat het bergop razendsnel. José De Cauwer. Het zijn nog maar de klassieke types die op kop aan het rijden zijn bij Jumbo, maar toch gaat het bergop razendsnel. José De Cauwer

clock 14:36 16". De gele trein van Jumbo-Visma neemt in het peloton het heft in handen. Het is Laporte die de vluchters binnen schot houdt. . 14 uur 36. time difference 16" De gele trein van Jumbo-Visma neemt in het peloton het heft in handen. Het is Laporte die de vluchters binnen schot houdt.

clock 14:35 Exit Shaw. Wat een triest begin van deze rit, want ook James Shaw (EF) kan niet meer voort. Nog 160 renners rijden richting Morzine. . 14 uur 35. give up Exit Shaw Wat een triest begin van deze rit, want ook James Shaw (EF) kan niet meer voort. Nog 160 renners rijden richting Morzine.

clock 14:33 14 uur 33. Uit het peloton proberen nog renners de oversteek naar voren te maken. Perez, Martin, Lopez en Champoussin rijden snel naar voren. . Uit het peloton proberen nog renners de oversteek naar voren te maken. Perez, Martin, Lopez en Champoussin rijden snel naar voren.

clock 14:32 14 uur 32. Voor Bardet zit de Tour erop.

clock 14:31 Opgave Bardet. Het zat eraan te komen en is nu ook bevestigd: voor Romain Bardet zit de Tour erop. . 14 uur 31. give up Opgave Bardet Het zat eraan te komen en is nu ook bevestigd: voor Romain Bardet zit de Tour erop.

clock 14:31 14 uur 31. Loetsenko en Alaphilippe zijn heel gretig, opgave Bardet. Loetsenko en Alaphilippe zijn heel gretig, opgave Bardet

clock 14:30 14 uur 30. Op de flanken van de Col de Cou spat de kopgroep uiteen. Loetsenko en Alaphilippe zijn heel gretig. . Op de flanken van de Col de Cou spat de kopgroep uiteen. Loetsenko en Alaphilippe zijn heel gretig.

clock 14:30 14 uur 30. Er zit heel veel kwaliteit voorin. De namen op een rijtje: Kwiatkowski, Martinez, Van den Berg, Powless, Alaphilippe, Landa, Mohoric, Politt, Ciccone, Pedersen, Gogl, Geschke, Aranburu, G. Izagirre, Jorgenson, Houle, Neilands, Craddock, Loetsenko en Waerenskjold. . Er zit heel veel kwaliteit voorin De namen op een rijtje: Kwiatkowski, Martinez, Van den Berg, Powless, Alaphilippe, Landa, Mohoric, Politt, Ciccone, Pedersen, Gogl, Geschke, Aranburu, G. Izagirre, Jorgenson, Houle, Neilands, Craddock, Loetsenko en Waerenskjold.

clock 14:28 14 uur 28. 21 leiders. Ondertussen is de kopgroep, die bestaat uit 21 renners, begonnen aan de tweede hindernis van de dag. Ze hebben 30 seconden op het peloton. . 21 leiders Ondertussen is de kopgroep, die bestaat uit 21 renners, begonnen aan de tweede hindernis van de dag. Ze hebben 30 seconden op het peloton.

clock 14:28 14 uur 28. Bardet valt en moet wellicht opgeven, ook Shaw ging uit de bocht. Bardet valt en moet wellicht opgeven, ook Shaw ging uit de bocht

clock 14:27 14 uur 27. Bardet probeert recht te staan, maar wankelt toch fel. Ik vrees dat we ook door rugnummer 141 een streep zullen moeten trekken... . Bardet probeert recht te staan, maar wankelt toch fel. Ik vrees dat we ook door rugnummer 141 een streep zullen moeten trekken...

clock 14:27 Ook Shaw in de graskant. Ook James Shaw is bij de val betrokken. Net als bij de Fransman ziet het er ook bij de Brit niet goed uit. . 14 uur 27. fall Ook Shaw in de graskant Ook James Shaw is bij de val betrokken. Net als bij de Fransman ziet het er ook bij de Brit niet goed uit.

clock 14:26 Bardet uit de bocht. Buiten beeld is Romain Bardet tegen de grond gegaan in de afdaling. Hij wordt opgewacht door vier ploegmaats van DSM. . 14 uur 26. fall Bardet uit de bocht Buiten beeld is Romain Bardet tegen de grond gegaan in de afdaling. Hij wordt opgewacht door vier ploegmaats van DSM.

clock 14:24 14 uur 24. 19 leiders. Voorin is volk komen aansluiten bij Alaphilippe en co. Onder meer Landa, Ciccone, Kwiatkowski en bollenman Powless zijn mee. . 19 leiders Voorin is volk komen aansluiten bij Alaphilippe en co. Onder meer Landa, Ciccone, Kwiatkowski en bollenman Powless zijn mee.

clock 14:22 14 uur 22. In de staart van het peloton zien we Pierre Latour in zijn vertrouwde positie zitten. De Fransman met daalangst moet straks nog 5 keer naar beneden. . In de staart van het peloton zien we Pierre Latour in zijn vertrouwde positie zitten. De Fransman met daalangst moet straks nog 5 keer naar beneden.

clock 14:21 Weinig voorsprong. Alaphilippe gaat er vol tegenaan in de afdaling van de eerste klim. Geschke is de enige achtervolger op 7", maar ook het peloton doet nog volop mee: 12". . 14 uur 21. time difference Weinig voorsprong Alaphilippe gaat er vol tegenaan in de afdaling van de eerste klim. Geschke is de enige achtervolger op 7", maar ook het peloton doet nog volop mee: 12".

clock 14:19 Col de Saxel (cat. 3). Vlak voor de top van de Col de Saxel sluiten Daniel Martinez en Aleksej Loetsenko aan voorin. De Spanjaard regelt meteen het sprintje voor de punten. . 14 uur 19. mountain Col de Saxel (cat. 3) Vlak voor de top van de Col de Saxel sluiten Daniel Martinez en Aleksej Loetsenko aan voorin. De Spanjaard regelt meteen het sprintje voor de punten.