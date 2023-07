Trekken Pogacar en Vingegaard op de Grand Colombier opnieuw ten strijde?

clock 16:06

16 uur 06. Finish op de Grand Colombier. Na de Pyreneeën en het Centraal Massief is het tijd voor de volgende bergketen: de Jura. 3 jaar geleden kregen we op de Grand Colombier een sprintje tussen Tadej Pogacar en Primoz Roglic. We beklimmen nu een andere flank na een eerder lieftallige aanloop. Het startschot wordt om 13.55 u gegeven op de Franse nationale feestdag. .