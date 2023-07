LIVESTREAM Tour: UAE houdt kopgroep met Stuyven en Van Gils binnen schot

Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) is mee in de vlucht, maar schatte de situatie vooraf goed in

14 uur 51. Ik denk dat UAE wil winnen vandaag. Een kopgroep zal volgens mij niet te veel ruimte krijgen. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) is mee in de vlucht, maar schatte de situatie vooraf goed in.

Met een aangepaste helm in de drie kleuren van de Franse vlag is Anthony Perez (Cofidis) de volgende die probeert. Asgreen en Mohoric hangen in zijn wiel.

In de schermutselingen voorin zien we plots Jasper Philipsen opduiken in zijn groene trui.

Op het platteland even buiten Châtillon-sur-Chalaronne is de echte start van de 13e rit gegeven. Het venijn zit straks in de staart, maar eerst volgen 120 relatief eenvoudige kilometers.

13 uur 48. Pinot in de top 10. Na de etappe van gisteren is de top 10 lichtjes gewijzigd. Thibaut Pinot is de nieuwe nummer tien van het klassement op 6'33" van leider Vingegaard. .

Het is vandaag de Franse nationale feestdag, maar voor Renaat Schotte en José De Cauwer is het in deze Tour alle dagen feest. Onze twee commentatoren gidsen je vandaag integraal door de 13e Tour-rit. Veel kijkplezier!

De Grand Colombier is een heel zware klim, die ook nog lang is. Het asfalt is ook korrelig. Er zal ook heel veel volk zijn. Ik verwacht spektakel.

In zijn gele trui kon Lance Armstrong de vallende Once-renner toen maar nipt ontwijken. Na een stukje veldrijden nam de Amerikaan zijn plaats in een elitegroep opnieuw in. De rit in Gap werd toen gewonnen door Alexander Vinokoerov.

Het is vandaag niet alleen de Franse nationale feestdag, het is ook de "verjaardag" van de zware val van Joseba Beloki in de 9e rit van de Tour van 2003.

Niet alleen Tadej Pogacar kent de Grand Colombier als zijn broekzak, ook de jonge Tobias Halland Johannessen van Uno-X wist er in het verleden al te winnen. De Noor was in 2021 in de Ronde van de Toekomst de beste voor Filipo Zana, Thomas Gloag, Carlos Rodriguez en Gijs Leemreize, allemaal profs nu.

Quatorze Juillet! Het is vandaag de Franse nationale feestdag en dat zullen we geweten hebben. Om dat te vieren heeft ASO met de Grand Colombier voor een spectaculaire finish gekozen. Eén keer eerder kwam de Tour er aan, in 2020. Toen won Tadej Pogacar er in zijn witte trui na een duel met landgenoot Primoz Roglic. Warren Barguil is voorlopig de laatste Fransman die kon vieren op Quatorze Juillet. Hij deed het in 2017 in Foix. Een paar dagen later was hij ook in Izoard de beste. . 12 uur 21.