Rit 12: Voortdurend op en af in de Beaujolais-streek, nieuwe kans voor aanvallers

clock 18:19

18 uur 19. Een herhaling van dinsdag? De sprintersetappe van woensdag was het sneetje kaas tussen twee overgangsetappes voor we aan het echte klimmenu in de Jura en de Alpen beginnen. De heuvelrit van dinsdag was een spektakelstuk om duimen en vingers bij af te likken, donderdagnamiddag kan een blauwdruk opleveren. De route gaat voortdurend op en af en de finale is nog pittiger met 2 beklimmingen van 2e categorie. Welke baroudeur heeft nog voldoende benzine in de tank om in de wijnstreek van de Beaujolais victorie te kraaien? .