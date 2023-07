LIVESTREAM Tour: Wout van Aert is heel actief in rit die niet stilvalt, Yates en Kuss bij de gelosten

clock 14:40 14 uur 40. Vingegaard valt aan. Op rechts gaat Vingegaard plots naar voren, met in zijn wiel uiteraard Pogacar. Zomaar opschuiven is het niet, het is versnellen. . Vingegaard valt aan Op rechts gaat Vingegaard plots naar voren, met in zijn wiel uiteraard Pogacar. Zomaar opschuiven is het niet, het is versnellen.

clock 14:38 14 uur 38. Skjelmose en Kelderman proberen te ontsnappen. Meer dan 10 seconden krijgt het tweetal niet.

clock 14:37 14 uur 37. Bij Jumbo-Visma zijn ze super gretig vandaag. Weten ze iets dat wij niet weten? José De Cauwer.

clock 14:36 14 uur 36. Actieve Jumbo's. De jongens van Jumbo-Visma hebben toch een plan blijkbaar. De Nederlandse ploeg stuurt nu Benoot en Kelderman mee in een groepje met Alaphilippe en Van der Poel.

clock 14:35 14 uur 35. Na de poging van Van Aert is het weer aan Alaphilippe om het te proberen. Op zijn versnelling zich toch wat minder snee.

clock 14:33 14 uur 33. Van Aert neemt wat gas terug en laat de rest terugkomen.

clock 14:32 14 uur 32. Van Aert beseft dat hij alleen niet tot in Belleville-en-Beaujolais zal rijden. Hij neemt wat gas terug en laat de rest terugkomen.

clock 14:31 14 uur 31. Dit zijn moordende etappes voor al wie net niet goed genoeg is. José De Cauwer.

clock 14:30 14 uur 30. Er is voorlopig geen versterking op komst voor Van Aert, die niet inhoudt.

clock 14:28 14 uur 28. Ook Meintjes in groep 2. Ook Louis Meintjes, de 12e in het klassement heeft de slag gemist. Hij zit in de tweede groep op 1'26" van Vingegaard en Pogacar.

clock 14:28 14 uur 28. Niet veel volk meer. In zijn eentje rijdt Van Aert al 10 seconden weg van de hoofdmacht van het ferm uitgedunde peloton, dat nog 40-50 renners sterk is.

clock 14:27 14 uur 27. Wat een cartouche van Wout van Aert. Christophe Vandegoor.

clock 14:27 14 uur 27. Nog eens! Niemand is in staat om mee te glippen met Van Aert.

clock 14:26 14 uur 26. Nog eens Van Aert! Aan de rechterkant perst Van Aert nog eens alles uit zijn benen. Niemand is in staat om mee te glippen.

clock 14:23 14 uur 23. Op 125km van het einde is het bij Soudal-Quick Step de beurt aan Dries Devenyns. De oudste man in deze Tour wordt op de huid gezeten door Skjelmose en Pedersen.

clock 14:21 14 uur 21. De grote "kopgroep", met Vingegaard en Pogacar, bestaat uit zo'n 40 renners. De tweede groep met onder meer Yates, Kuss, Bernal, Landa, O'Connor en Powless volgt al op 1 minuut.

clock 14:20 Col des Ecorbans (cat. 3). Op de top gaat Ciccone nog net voorbij Van Aert voor de twee puntjes. Ook hij doet bovenin niet mee in het bergklassement.

clock 14:19 14 uur 19. Van Aert alweer, Pogacar en Vingegaard glippen mee.

clock 14:18 14 uur 18. Met de top van de Col des Ecorbans in zicht geeft Van Aert er nog eens een lel op.

clock 14:18 14 uur 18. Geel en wit mee. Het is meer dan kietelen, want de gele en de witte trui zitten net als twee dagen geleden zowaar in de kopgroep.

clock 14:17 14 uur 17. Op een kilometer van de top kietelen Pogacar en Vingegaard mekaar wat bergop. Dat gebeurt op 8 tellen van een kopgroep van zo'n 20 renners.

clock 14:16 14 uur 16. Ook Sepp Kuss wordt in de groep met Yates gemeld.

clock 14:13 14 uur 13. Adam Yates in de problemen.

clock 14:12 14 uur 12. Yates in de problemen. Opvallende aanwezige in de bus met Groenewegen en Philipsen: Adam Yates. De 6e in het klassement zit dus niet waar hij moet zitten voor kopman Pogacar.

clock 14:12 14 uur 12. Op de Col des Ecorbans (2km aan 5,8%) valt het niet stil.

clock 14:10 14 uur 10. Philipsen achteraan. Ondertussen wordt achterin een bus met sprinters gevormd. Philipsen, Groenewegen en co. volgen op 1'30".

clock 14:09 14 uur 09. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Serge Pauwels.

clock 14:09 14 uur 09. De ex-wereldkampioen krijgt het gezelschap van een man of 20. Dezelfde namen blijven terugkomen: Jorgenson, Van Aert, Van der Poel,...

clock 14:09 14 uur 09. Alaphilippe probeert het.

clock 14:08 14 uur 08. Voor de zoveelste keer in deze rit probeert Alaphilippe er vanonder te muizen. De Fransman is heel goed vandaag.

clock 14:07 Einde Tour voor De la Cruz. Het zat eraan te komen en het is nu ook bevestigd: David De la Cruz moet de strijd staken na zijn valpartij van daarnet. Na Mark Cavendish en Luis Leon Sachez verliest Astana een derde pion.

clock 14:05 14 uur 05. Fred Wright brengt de voorwacht van het peloton terug tot bij de 7 leiders. Het breekt maar niet.

clock 14:05 14 uur 05. Van der Poel volgt Van Aert als een schaduw vandaag. Christophe Vandegoor.

clock 14:03 14 uur 03. 7 leiders. Voorin krijgen Van Aert en co. het gezelschap van Van der Poel, Alaphilippe en Neilands.

clock 14:03 Val. Achterin het peloton gaan De la Cruz (Astana) en Pacher (Groupama-FDJ) zwaar onderuit in een bocht naar rechts. Vooral de Spanjaard lijkt hard geraakt.

clock 14:02 14 uur 02. Opnieuw aanval Van Aert, Campenaerts is er ook bij.

clock 14:01 14 uur 01. Weer Van Aert. Wout van Aert wil vandaag absoluut mee zijn in de vlucht. Hij trekt alles nog eens op een lang lint. Jorgenson, Campenaerts en Eenkhoorn zijn de enigen die de Belg kunnen volgen op een lastig stuk.

clock 14:00 14 uur . Ver voor zijn gele trein zit Jonas Vingegaard goed voorin. Tadej Pogacar bekijkt het voorlopig allemaal vanuit de buik van het peloton.

clock 13:56 13 uur 56. Ook het offensief van Martinez leidt nergens toe. Het blijft pogingen regenen.

clock 13:55 13 uur 55. Het is tot nu toe een zeer geanimeerde etappe. Christophe Vandegoor.

clock 13:55 Martinez pakt punten. Op de Côte de Thizy-les-Bourgs zijn de twee puntjes voor Daniel Felipe Martinez. De Spanjaard van Ineos is geen bedreiging voor bolletjestrui Neilson Powless, die we vandaag nog niet in beeld zagen.

clock 13:54 13 uur 54. Van Aert en Van der Poel proberen het samen.

clock 13:53 13 uur 53. Tegenaanval WvA en MvdP. Alsof het de cross in Diegem of Loenhout is, versnellen Van der Poel en Van Aert met z'n tweeën richting het koptrio. Lang duurt het niet voor ze komen aansluiten, maar ze brengen iedereen mee.

clock 13:51 13 uur 51. Het loopt flink bergop op het eerste klimmetje van de dag. Skjelmose, Izagirre en Mohoric hebben een eerste kloof van betekenis.

clock 13:51 13 uur 51. Caleb Ewan staat bijna stil. Maarten Vangramberen.

clock 13:49 13 uur 49. Op 2km van de top van de eerste klim versnelt Van Aert nog een keer. Ze plakken met z'n allen aan zijn wiel.

clock 13:49 13 uur 49. Sagan lost. Achteraan zit Peter Sagan vroeg in de problemen. Ooit stond hij als eerste op ons blad bij het bekijken van het profiel van de rit van vandaag. Die tijd is lang voorbij...

clock 13:47 13 uur 47. Bergop neemt David de la Cruz wat afstand van de rest.

clock 13:43 13 uur 43. Op het eerste stukje bergop is niemand weggeraakt. We dalen nu richting de voet van de Côte de Thizy-les-Bourgs, de eerste gecategoriseerde hindernis van de dag.

clock 13:41 13 uur 41. Küng, Skjelmose, Van Aert en Bernal zowaar, proberen mee te gaan met de ex-winnaar van Milaan-Sanremo. Het valt niet stil.

clock 13:41 13 uur 41. Matej Mohoric werd vooraf bij de Belgen in koers gretig geciteerd als mogelijke etappewinnaar. De Sloveen probeert er nu in zijn eentje vandoor te gaan.

clock 13:38 13 uur 38. Het valt op dat de jongens van Soudal-Quick Step heel bedrijvig zijn. We zagen al Lampaert, Cavagna en Alaphilippe voorin en nu is het de beurt aan Asgreen.

clock 13:37 13 uur 37. Het is weer volop koers. Waar blijven die mannen die energie halen? Christophe Vandegoor.

clock 13:37 13 uur 37. Campenaers en Van Aert al even op de voorgrond.

clock 13:36 13 uur 36. Veel volk voorin. Niemand raakt voorlopig weg. Ook Alaphilippe en Van Aert steken een eerste keer hun neus aan het venster, maar zij worden uiteraard gretig gevolgd.

clock 13:34 13 uur 34. De 12 worden weer gegrepen en dat is het signaal voor Cavagna om te versnellen. In geen tijd komt hij aansluiten bij Van der Poel en co, met in zijn zog het hele pak.

clock 13:33 13 uur 33. Een groep van 12 met onder meer Kwiatkowski en Lampaert probeert naar Van der Poel en co. te snellen. Het zijn de klassieke renners die zich voorlopig laten zien.

clock 13:33 13 uur 33. Van der Poel sluit aan bij de kopgroep.

clock 13:32 13 uur 32. Daar is ook Van der Poel! Ook Mathieu van der Poel is voorin geraakt. De Nederlander neemt meteen over.

clock 13:31 13 uur 31. Alberto Bettiol en Fred Wright hebben als eerste de oversteek gemaakt naar Pedersen.

clock 13:30 13 uur 30. Pedersen valt meteen aan.

clock 13:29 13 uur 29. Mads Pedersen gaat er als eerste vandoor. De ex-wereldkampioen krijgt niet meteen gezelschap. . Mads Pedersen gaat er als eerste vandoor. De ex-wereldkampioen krijgt niet meteen gezelschap.

clock 13:27 13 uur 27 match begonnen start time En avant! Met wat vertraging door een probleem bij Michael Gögl is de 12e Tour-rit op gang gevlagd. Krijgen we opnieuw een knotsgek begin van de etappe?

clock 13:24 13 uur 24. "Ewan was niet op de afspraak". Voor de officiële start hangt Caleb Ewan in zijn eentje wat achter het peloton. De ontgoocheling van gisteren is wellicht nog niet helemaal verteerd bij de Snelle Australiër van Lotto-Dstny. "Hij was totaal niet op de afspraak", vatte ploegleider Kurt Van de Wouwer zijn sprint vanochtend samen. . "Ewan was niet op de afspraak" Voor de officiële start hangt Caleb Ewan in zijn eentje wat achter het peloton. De ontgoocheling van gisteren is wellicht nog niet helemaal verteerd bij de Snelle Australiër van Lotto-Dstny. "Hij was totaal niet op de afspraak", vatte ploegleider Kurt Van de Wouwer zijn sprint vanochtend samen.

clock 13:17 13 uur 17. Ik kijk uit naar de rit van vandaag. We hebben al vier ritten gewonnen met de ploeg en ik heb al veel gegeven op kop. Toch ga ik zeker proberen straks. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). Ik kijk uit naar de rit van vandaag. We hebben al vier ritten gewonnen met de ploeg en ik heb al veel gegeven op kop. Toch ga ik zeker proberen straks. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:15 13 uur 15. Quinten Hermans: "Het wordt een scenario als eergisteren". Quinten Hermans: "Het wordt een scenario als eergisteren"

clock 13:10 13 uur 10. Philipsen lacht steeds groener. Na zijn vier ritzeges in deze Tour kan de groene trui Jasper Philipsen bijna niet meer ontsnappen. Na 11 ritten heeft de jonge Belg al 323 punten, dat zijn er zelfs meer dan Wout van Aert vorig jaar (304) na hetzelfde aantal ritten. Sinds de invoering van de nieuwe puntenschaal in 2015 won de leider na 11 ritten ook de groene trui in Parijs. Enkel in 2017 lukte het Marcel Kittel niet, hij gaf toen ziek op in de 17e rit. . Philipsen lacht steeds groener Na zijn vier ritzeges in deze Tour kan de groene trui Jasper Philipsen bijna niet meer ontsnappen. Na 11 ritten heeft de jonge Belg al 323 punten, dat zijn er zelfs meer dan Wout van Aert vorig jaar (304) na hetzelfde aantal ritten.

Sinds de invoering van de nieuwe puntenschaal in 2015 won de leider na 11 ritten ook de groene trui in Parijs. Enkel in 2017 lukte het Marcel Kittel niet, hij gaf toen ziek op in de 17e rit.

clock 13:10 13 uur 10. Bonificatieseconden onderweg. We hebben het nog niet meegegeven, maar voor het eerst sinds de vijfde rit liggen er onderweg ook bonificatieseconden (8, 5 en 2) te rapen. Wie als eerste boven komt op de laatste klim van de dag, kan dus een zaakje doen. . Bonificatieseconden onderweg We hebben het nog niet meegegeven, maar voor het eerst sinds de vijfde rit liggen er onderweg ook bonificatieseconden (8, 5 en 2) te rapen. Wie als eerste boven komt op de laatste klim van de dag, kan dus een zaakje doen.

clock 13:05 13 uur 05. Officieuze start. De fictieve start is gegeven in Roanne. Over een kwartiertje beginnen de 168 overgebleven renners ook echt aan de 12e rit. . Officieuze start De fictieve start is gegeven in Roanne. Over een kwartiertje beginnen de 168 overgebleven renners ook echt aan de 12e rit.

clock 13:00 13 uur . Het wordt een rit voor de sterke beren die goed klimmen. Ik hoop dat het vandaag een lightversie wordt van de rit van eergisteren. Die was echt extreem door de hitte. Oliver Naesen (AG2R-Citroën). Het wordt een rit voor de sterke beren die goed klimmen. Ik hoop dat het vandaag een lightversie wordt van de rit van eergisteren. Die was echt extreem door de hitte. Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

clock 12:58 12 uur 58. Oliver Naesen: "Vandaag wint sowieso iemand uit de vlucht". Oliver Naesen: "Vandaag wint sowieso iemand uit de vlucht"

clock 12:58 12 uur 58. Roanne. Nog tien minuten tot de officieuze start in Roanne, waar Wout van Aert in de Dauphiné van 2019 de tijdrit won. Het was zijn eerste zege voor Jumbo-Visma en zijn eerste in de WorldTour. Ook vandaag hoopt de Belg wellicht een hoofdrol te spelen in een rit die hem op papier op het lijf geschreven moet zijn. . Roanne Nog tien minuten tot de officieuze start in Roanne, waar Wout van Aert in de Dauphiné van 2019 de tijdrit won. Het was zijn eerste zege voor Jumbo-Visma en zijn eerste in de WorldTour.

Ook vandaag hoopt de Belg wellicht een hoofdrol te spelen in een rit die hem op papier op het lijf geschreven moet zijn.

clock 12:55 12 uur 55. 13/7/22: daar is Vingegaard! Exact een jaar geleden beleefden we in de Tour van 2022 toch een beetje de geboorte van Jonas Vingegaard als groterondewinnaar. Na een fenomenale rit van Jumbo-Visma verpulverde de Deen toen de concurrentie op de Col du Granon, goed voor zijn eerste ritzege in de Tour. Op Hautacam zette Vingegaard een weekje later de kers op de taart op weg naar eindwinst. . 13/7/22: daar is Vingegaard! Exact een jaar geleden beleefden we in de Tour van 2022 toch een beetje de geboorte van Jonas Vingegaard als groterondewinnaar.

Na een fenomenale rit van Jumbo-Visma verpulverde de Deen toen de concurrentie op de Col du Granon, goed voor zijn eerste ritzege in de Tour. Op Hautacam zette Vingegaard een weekje later de kers op de taart op weg naar eindwinst.

clock 12:49 12 uur 49. Strijd van begin tot eind? "Une journée pour les baroudeurs", kopt France Télévision bij het begin van zijn uitzending. Twee dagen geleden werd er ook zo'n rit afgewerkt en toen kregen we strijd vanaf het begin tot het einde. Voor een herhaling van dat scenario tekenen we meteen, al zullen niet alle renners daar even blij mee zijn. . Strijd van begin tot eind? "Une journée pour les baroudeurs", kopt France Télévision bij het begin van zijn uitzending. Twee dagen geleden werd er ook zo'n rit afgewerkt en toen kregen we strijd vanaf het begin tot het einde.

Voor een herhaling van dat scenario tekenen we meteen, al zullen niet alle renners daar even blij mee zijn.

clock 12:45 12 uur 45. Ik denk dat er 100 man in de vlucht zal willen zitten. Het zal heel veel pijn doen vandaag. Victor Campenaerts (Lotto-Dstny). Ik denk dat er 100 man in de vlucht zal willen zitten. Het zal heel veel pijn doen vandaag. Victor Campenaerts (Lotto-Dstny)

clock 12:43 12 uur 43. Victor Campenaerts: "Vandaag is de laatste kans voor jongens met mijn profiel". Victor Campenaerts: "Vandaag is de laatste kans voor jongens met mijn profiel"

clock 12:29 12 uur 29. Ik ben nog heel gemotiveerd, maar dat was ik twee dagen geleden ook en toen werd het niets. Zowel de klimmers, als de klassieke mannen kunnen uit de voeten. Jasper Stuyven (Lidl-Trek). Ik ben nog heel gemotiveerd, maar dat was ik twee dagen geleden ook en toen werd het niets. Zowel de klimmers, als de klassieke mannen kunnen uit de voeten. Jasper Stuyven (Lidl-Trek)

clock 12:28 12 uur 28. Jasper Stuyven: "Vandaag is een kans om eens aan mezelf te denken". Jasper Stuyven: "Vandaag is een kans om eens aan mezelf te denken"

clock 12:27 12 uur 27. Pittige finale met drie beklimmingen. De overgangsrit richting Belleville-en-Beaujolais begint met twee klimmetjes van de derde categorie, waarna een lang tussenstuk volgt richting finale. Die wordt gekleurd door twee niet te onderschatten klimmen van de tweede categorie. Op de top van de laatste hindernis, is het wel nog altijd 28,5km naar de finishlijn. - 148,3km: Côte de Thizy-les-Bourgs (cat.3 - 4,4km aan 5,6%) - 130,9km: Col des Ecorbans (cat.3 - 2km aan 5,8%) - 58,9km: Col de las Casse Froide (cat.3 - 5,2km aan 6%) - 43,8km: Col de la Croix Montmain (cat.2 - 5,5km aan 6,2%) - 28,4km: Col de la Croix Rosier (cat.2 - 5,4km aan 7,7%) . Pittige finale met drie beklimmingen De overgangsrit richting Belleville-en-Beaujolais begint met twee klimmetjes van de derde categorie, waarna een lang tussenstuk volgt richting finale.

Die wordt gekleurd door twee niet te onderschatten klimmen van de tweede categorie. Op de top van de laatste hindernis, is het wel nog altijd 28,5km naar de finishlijn.

- 148,3km: Côte de Thizy-les-Bourgs (cat.3 - 4,4km aan 5,6%) - 130,9km: Col des Ecorbans (cat.3 - 2km aan 5,8%) - 58,9km: Col de las Casse Froide (cat.3 - 5,2km aan 6%) - 43,8km: Col de la Croix Montmain (cat.2 - 5,5km aan 6,2%) - 28,4km: Col de la Croix Rosier (cat.2 - 5,4km aan 7,7%)

clock 12:21 12 uur 21. Ik zou heel graag mee zijn vandaag. Er liggen in de finale drie klimmetjes, maar ik denk dat de klassementsmannen gaan wachten tot morgen. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). Ik zou heel graag mee zijn vandaag. Er liggen in de finale drie klimmetjes, maar ik denk dat de klassementsmannen gaan wachten tot morgen. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 12:19 12 uur 19. Maxim Van Gils: "Het zal weer een rappe rit worden". Maxim Van Gils: "Het zal weer een rappe rit worden"

clock 12:19 12 uur 19. De eerste week was goed, maar de dag na de rustdag was een zware tegenvaller. Heel de ploeg kan vandaag uit de voeten, hopelijk hebben we één of twee mannen mee in de ontsnapping. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech). De eerste week was goed, maar de dag na de rustdag was een zware tegenvaller. Heel de ploeg kan vandaag uit de voeten, hopelijk hebben we één of twee mannen mee in de ontsnapping. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech)

clock 12:19 12 uur 19. Dylan Teuns: "Het is zeker een goede etappe voor mij". Dylan Teuns: "Het is zeker een goede etappe voor mij"

clock 12:18 12 uur 18. Eerste keer in Belleville-en-Beaujolais. Met 168 zijn ze nog, de renners in deze Tour. Velen onder hen zullen vandaag wellicht een kans op de ritzege zien in de overgangsrit richting Belleville-en-Beaujolais, waar nog nooit een Tour-rit finishte. In de Dauphiné van 2018 kwam er wel een rit aan, toen gewonnen door Pascal Ackermann in een sprint. . Eerste keer in Belleville-en-Beaujolais Met 168 zijn ze nog, de renners in deze Tour. Velen onder hen zullen vandaag wellicht een kans op de ritzege zien in de overgangsrit richting Belleville-en-Beaujolais, waar nog nooit een Tour-rit finishte.

In de Dauphiné van 2018 kwam er wel een rit aan, toen gewonnen door Pascal Ackermann in een sprint.

clock 12:05 12 uur 05. Een impressie van wat de finale te bieden heeft. Een impressie van wat de finale te bieden heeft

clock 09:52 09 uur 52. Het wordt opnieuw superhard vandaag, net zoals de rit van eergisteren. Dat was toen een van de zwaarste dagen in deze Tour. Deze rit is verraderlijk en kan ook lastig worden voor het algemeen klassement. Je weet maar nooit. Tadej Pogacar. Het wordt opnieuw superhard vandaag, net zoals de rit van eergisteren. Dat was toen een van de zwaarste dagen in deze Tour. Deze rit is verraderlijk en kan ook lastig worden voor het algemeen klassement. Je weet maar nooit. Tadej Pogacar

clock 06:37 06 uur 37. Bonusseconden op laatste col. De top van de Col de la Croix Rosier, tweede categorie, ligt op 28,8 km van de finish. Het is de laatste hindernis én gezegend met een "Point Bonus": de top 3 die daar passeert, krijgt respectievelijk 8, 5 en 2 bonusseconden. . Bonusseconden op laatste col De top van de Col de la Croix Rosier, tweede categorie, ligt op 28,8 km van de finish. Het is de laatste hindernis én gezegend met een "Point Bonus": de top 3 die daar passeert, krijgt respectievelijk 8, 5 en 2 bonusseconden.

clock 18:22 18 uur 22. De strijd voor de vlucht van de dag zal weer bijzonder hevig zijn. Het klimwerk maakt de finale extra zwaar. . Tourbaas Christian Prudhomme. De strijd voor de vlucht van de dag zal weer bijzonder hevig zijn. Het klimwerk maakt de finale extra zwaar. Tourbaas Christian Prudhomme