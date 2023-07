LIVESTREAM Tour: Knotsgekke rit valt niet stil, ook Vingegaard en Pogacar roeren zich

Wie geen sprinter of klimmer is, heeft zijn wekker gezet voor deze 12e etappe in de Tour de France. Voor we het hooggebergte aansnijden, kunnen de aanvallers smullen van een overgangsetappe die bezaaid ligt met de nodige hindernissen. De start is om 13.20 u. Kijk vanaf 14.20 u op VRT 1/VRT MAX of luister vanaf 13 u naar Radio 1.