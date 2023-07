LIVESTREAM Tour: Ion Izagirre is op weg naar zijn tweede etappezege in de Tour

clock 17:06 39". In de achtervolgende groep wordt nu slag om slinger gedemarreerd. Door die impulsen wordt de kloof van Izagirre wat kleiner: 39". . 17 uur 06. time difference 39" In de achtervolgende groep wordt nu slag om slinger gedemarreerd. Door die impulsen wordt de kloof van Izagirre wat kleiner: 39".

clock 17:04 17 uur 04. Op een laatste stukje bergop speelt Martin modelploegmaat voor Izagirre. Bij Cofidis kunnen ze de tweede etappezege in deze Tour al bijna ruiken. Eerder was Victor Lafay al succesvol in de tweede rit. . Op een laatste stukje bergop speelt Martin modelploegmaat voor Izagirre. Bij Cofidis kunnen ze de tweede etappezege in deze Tour al bijna ruiken. Eerder was Victor Lafay al succesvol in de tweede rit.

clock 17:01 17 uur 01. Wat een straffe actie van Izagirre. Renaat Schotte. Wat een straffe actie van Izagirre. Renaat Schotte

clock 17:00 Bijna een minuut. Izagirre is helemaal ontketend op 15km van het einde. De fiere Bask gaat zowaar nog een volgwagen achter zich krijgen voor het slot: 53" . 17 uur . time difference Bijna een minuut Izagirre is helemaal ontketend op 15km van het einde. De fiere Bask gaat zowaar nog een volgwagen achter zich krijgen voor het slot: 53"

clock 16:59 16 uur 59.

clock 16:56 16 uur 56. Tweede ritzege voor Cofidis? In zijn eentje rijdt Izagirre weg van de rest. Het is vroeg om het nu al te zeggen, maar wie haalt de Bask nog terug? . Tweede ritzege voor Cofidis? In zijn eentje rijdt Izagirre weg van de rest. Het is vroeg om het nu al te zeggen, maar wie haalt de Bask nog terug?

clock 16:55 16 uur 55. Voorin probeert Benoot de violen gelijk te stemmen in de achtervolging op Izagirre. . Voorin probeert Benoot de violen gelijk te stemmen in de achtervolging op Izagirre.

clock 16:55 16 uur 55. Traeen gaat hard tegen de grond in de afdaling. Traeen gaat hard tegen de grond in de afdaling

clock 16:54 Derde val van Traeen in de Tour. In de staart van het peloton gaat Traeen hard tegen de grond in de afdaling. Als bij wonder houdt hij er niets aan over. . 16 uur 54. fall Derde val van Traeen in de Tour In de staart van het peloton gaat Traeen hard tegen de grond in de afdaling. Als bij wonder houdt hij er niets aan over.

clock 16:50 16 uur 50. Geen duel Vingegaard/Pogacar vandaag. De groep met de gele trui is boven op de Croix Rosier. De favorieten sparen hun benen voor de rit van morgen, die eindigt op de Grand Colombier. . Geen duel Vingegaard/Pogacar vandaag De groep met de gele trui is boven op de Croix Rosier. De favorieten sparen hun benen voor de rit van morgen, die eindigt op de Grand Colombier.

clock 16:50 Nog 25km. In de afdaling verliest Izagirre voorlopig niets van zijn pluimen. De groep met Pinot en Benoot blijft hangen op 28". . 16 uur 50. time difference Nog 25km In de afdaling verliest Izagirre voorlopig niets van zijn pluimen. De groep met Pinot en Benoot blijft hangen op 28".

clock 16:47 16 uur 47. Van der Poel heeft gegokt en verloren. Christophe Vandegoor. Van der Poel heeft gegokt en verloren. Christophe Vandegoor

clock 16:47 16 uur 47. Izagirre is boven op de top van de Croix Rosier. Izagirre is boven op de top van de Croix Rosier

clock 16:47 16 uur 47. Van der Poel zal niet winnen. Van der Poel heeft toch een ferme tik gekregen: 1'11" op de top. De ritzege is gaan vliegen voor de Nederlander, die ook alleen zit. . Van der Poel zal niet winnen Van der Poel heeft toch een ferme tik gekregen: 1'11" op de top. De ritzege is gaan vliegen voor de Nederlander, die ook alleen zit.

clock 16:47 16 uur 47. Teuns en Guerreiro zijn ook nog voorbij Van der Poel gegaan. Zij volgen op 45". . Teuns en Guerreiro zijn ook nog voorbij Van der Poel gegaan. Zij volgen op 45".

clock 16:46 Ze zijn boven! Izagirre is boven op de top van de Croix Rosier. Hij is toch weer wat uitgelopen op de rest: 26". . 16 uur 46. mountain Ze zijn boven! Izagirre is boven op de top van de Croix Rosier. Hij is toch weer wat uitgelopen op de rest: 26".

clock 16:45 16 uur 45. Onder impuls van Jorgenson, Pinot en Benoot komt de achtervolgende groep terug tot op 16 seconden. Boven is het nog altijd 28km en dus heeft Izagirre zeker nog geen gewonnen spel. . Onder impuls van Jorgenson, Pinot en Benoot komt de achtervolgende groep terug tot op 16 seconden. Boven is het nog altijd 28km en dus heeft Izagirre zeker nog geen gewonnen spel.

clock 16:44 Het gaat vooruit bij Izagirre. Klimmer pur sang Izagirre rijdt snel weg van de anderen. Hij heeft al 30 seconden op Jorgenson, Pinot, Johannessen, Burgaudeau, Benoot en ploegmaat Martin. . 16 uur 44. time difference Het gaat vooruit bij Izagirre Klimmer pur sang Izagirre rijdt snel weg van de anderen. Hij heeft al 30 seconden op Jorgenson, Pinot, Johannessen, Burgaudeau, Benoot en ploegmaat Martin.

clock 16:43 16 uur 43. We gaan nog een fantastische finale krijgen. Renaat Schotte. We gaan nog een fantastische finale krijgen. Renaat Schotte

clock 16:43 16 uur 43. Ineos ment. Changement de décor in het peloton, waar plots Ineos het heft in handen neemt. Is Pidcock nog iets van plan? . Ineos ment Changement de décor in het peloton, waar plots Ineos het heft in handen neemt. Is Pidcock nog iets van plan?

clock 16:42 16 uur 42. Van der Poel moet nu ook de achtervolgers laten rijden. Zijn kans op de ritzege wordt kleiner en kleiner. . Van der Poel moet nu ook de achtervolgers laten rijden. Zijn kans op de ritzege wordt kleiner en kleiner.

clock 16:41 16 uur 41. Izagirre geeft het volle pond. De Spanjaard moet nog altijd 2km klimmen. . Izagirre geeft het volle pond. De Spanjaard moet nog altijd 2km klimmen.

clock 16:41 16 uur 41. Izagirre gaat als eerste aan voorin. Izagirre gaat als eerste aan voorin

clock 16:40 16 uur 40. Izagirre schudt aan de boom. Izagirre gaat als eerste aan voorin. Van der Poel probeert mee te gaan, maar kraakt in het wiel van de Spanjaard. . Izagirre schudt aan de boom Izagirre gaat als eerste aan voorin. Van der Poel probeert mee te gaan, maar kraakt in het wiel van de Spanjaard.

clock 16:39 16 uur 39. In het peloton gebeurt voorlopig niets op de Croix Rosier. . In het peloton gebeurt voorlopig niets op de Croix Rosier.

clock 16:38 16 uur 38. 8 koplopers. De samensmelting voorin is een feit. De jongens van Cofidis zijn met twee, maar het is Benoot die het tempo bepaalt. . 8 koplopers De samensmelting voorin is een feit. De jongens van Cofidis zijn met twee, maar het is Benoot die het tempo bepaalt.

clock 16:38 16 uur 38. De samensmelting voorin is een feit. De samensmelting voorin is een feit

clock 16:37 16 uur 37. Op een stuk van 12% komen Martin, Benoot, Burgaudeau, Izagirre en Johannessen gevaarlijk dicht bij de drie leiders. Zijn we op weg naar een kopgroep van acht renners? . Op een stuk van 12% komen Martin, Benoot, Burgaudeau, Izagirre en Johannessen gevaarlijk dicht bij de drie leiders. Zijn we op weg naar een kopgroep van acht renners?

clock 16:36 16 uur 36. 3 leiders. Ze zijn erbij. Nog 3km en Van der Poel, Pinot en Jorgenson zijn boven. . 3 leiders Ze zijn erbij. Nog 3km en Van der Poel, Pinot en Jorgenson zijn boven.

clock 16:36 16 uur 36.

clock 16:35 16 uur 35. Ze gaan moeten demarreren als ze bij Van der Poel komen, want hem meenemen naar de sprint is geen optie. Christophe Vandegoor. Ze gaan moeten demarreren als ze bij Van der Poel komen, want hem meenemen naar de sprint is geen optie. Christophe Vandegoor

clock 16:34 16 uur 34. Van der Poel ziet af. Jorgenson en Pinot zien Van der Poel, die steeds meer moet zwoegen, groter worden. Het verschil is nog 15 seconden. . Van der Poel ziet af Jorgenson en Pinot zien Van der Poel, die steeds meer moet zwoegen, groter worden. Het verschil is nog 15 seconden.

clock 16:34 16 uur 34. Op bijna vier minuten van Van der Poel wordt Alaphilippe ingelopen door het peloton, met alle klassementsmannen. . Op bijna vier minuten van Van der Poel wordt Alaphilippe ingelopen door het peloton, met alle klassementsmannen.

clock 16:32 16 uur 32. Pinot en Jorgenson hebben wat voorsprong genomen op de anderen. Ze volgen op 20" van de eenzame leider. . Pinot en Jorgenson hebben wat voorsprong genomen op de anderen. Ze volgen op 20" van de eenzame leider.

clock 16:31 16 uur 31. Van der Poel is aan de Croix Rosier begonnen. Verrassend genoeg is hij in de afdaling niet uitgelopen op zijn achtervolgers. . Van der Poel is aan de Croix Rosier begonnen. Verrassend genoeg is hij in de afdaling niet uitgelopen op zijn achtervolgers.

clock 16:29 16 uur 29. Primeur. In zijn eentje trekt Van der Poel nu richting de col de la Croix Rosier, de laatste én zwaarste klim van de dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de Tour rijden de renners die op. . Primeur In zijn eentje trekt Van der Poel nu richting de col de la Croix Rosier, de laatste én zwaarste klim van de dag. Voor het eerst in de geschiedenis van de Tour rijden de renners die op.

clock 16:28 16 uur 28.

clock 16:28 16 uur 28. Van der Poel neemt veel risico's bergaf. Van der Poel neemt veel risico's bergaf

clock 16:27 16 uur 27. Van der Poel neemt veel risico's bergaf. Ei zo na gaat hij uit de bocht. . Van der Poel neemt veel risico's bergaf. Ei zo na gaat hij uit de bocht.

clock 16:25 16 uur 25. Van der Poel zal zeker een halve minuut moeten hebben aan de voet van de laatste klim. Serge Pauwels. Van der Poel zal zeker een halve minuut moeten hebben aan de voet van de laatste klim. Serge Pauwels

clock 16:25 22". In de technische afdaling laat Van der Poel zien dat hij een van de beste dalers van het hele pak is. Hij loopt weer wat uit op de achtervolgers. . 16 uur 25. time difference 22" In de technische afdaling laat Van der Poel zien dat hij een van de beste dalers van het hele pak is. Hij loopt weer wat uit op de achtervolgers.

clock 16:23 16 uur 23. Ook het peloton is boven op de voorlaatste klim. Naesen blijft zich op kop maar afbeulen. Waarom toch? . Ook het peloton is boven op de voorlaatste klim. Naesen blijft zich op kop maar afbeulen. Waarom toch?

clock 16:22 16 uur 22. Samensmelting achterin. Het is volledig buiten beeld gebeurd, maar de groep met O'Connor, Landa, Meintjes en Kuss staat op het punt weer aan te sluiten bij de groep-Vingegaard/Pogacar. . Samensmelting achterin Het is volledig buiten beeld gebeurd, maar de groep met O'Connor, Landa, Meintjes en Kuss staat op het punt weer aan te sluiten bij de groep-Vingegaard/Pogacar.

clock 16:22 16 uur 22. Van der Poel pakt de 5 bergpunten, maar verliest terrein. Van der Poel pakt de 5 bergpunten, maar verliest terrein

clock 16:21 Col de la Croix Montmain (cat. 2). Op de top van de Col de la Croix Montmain zijn de 5 punten voor Mathieu van der Poel. Het zal hem worst wezen, hij zit enkel met de ritzege in zijn hoofd. . 16 uur 21. mountain Col de la Croix Montmain (cat. 2) Op de top van de Col de la Croix Montmain zijn de 5 punten voor Mathieu van der Poel. Het zal hem worst wezen, hij zit enkel met de ritzege in zijn hoofd.

clock 16:21 Van der Poel verliest terrein. Met de top bijna in zicht wordt de voorsprong van Van der Poel toch wat kleiner: 18". . 16 uur 21. time difference Van der Poel verliest terrein Met de top bijna in zicht wordt de voorsprong van Van der Poel toch wat kleiner: 18".

clock 16:19 16 uur 19.

clock 16:18 16 uur 18. De achtervolgende groep bestaat nog uit 10 renners. Campenaerts is teruggekeerd. . De achtervolgende groep bestaat nog uit 10 renners. Campenaerts is teruggekeerd.

clock 16:18 16 uur 18. Adrie geeft drinkbus aan Mathieu. Adrie geeft drinkbus aan Mathieu

clock 16:16 16 uur 16. In principe zitten in de achtervolgende groep de betere klimmers: Martin, Izagirre, Pinot, Jorgenson en Teuns. Ze komen geen meter dichterbij. . In principe zitten in de achtervolgende groep de betere klimmers: Martin, Izagirre, Pinot, Jorgenson en Teuns. Ze komen geen meter dichterbij.

clock 16:15 16 uur 15. Van der Poel geeft een heel goede indruk. Christophe Vandegoor. Van der Poel geeft een heel goede indruk. Christophe Vandegoor

clock 16:15 16 uur 15. Van der Poel solo. Op 3km van de top kiest Van der Poel het ruime sop. De Nederlander verliest niets van zijn pluimen bergop: 24" . Van der Poel solo Op 3km van de top kiest Van der Poel het ruime sop. De Nederlander verliest niets van zijn pluimen bergop: 24"

clock 16:15 16 uur 15. Solo! Op 3km van de top kiest Van der Poel het ruime sop. Solo! Op 3km van de top kiest Van der Poel het ruime sop

clock 16:13 16 uur 13. Ook voor Pedersen en Campenaerts gaat het te snel. . Ook voor Pedersen en Campenaerts gaat het te snel.

clock 16:13 16 uur 13. Alaphilippe lost. Het spat uiteen in de tweede groep. Verrassend: Alaphilippe is de eerste die moet lossen bergop. Dan toch te veel gegeven onderweg? . Alaphilippe lost Het spat uiteen in de tweede groep. Verrassend: Alaphilippe is de eerste die moet lossen bergop. Dan toch te veel gegeven onderweg?

clock 16:13 16 uur 13. Het spat uiteen in de tweede groep. Het spat uiteen in de tweede groep

clock 16:12 16 uur 12. Thomas De Gendt in 2019. De Col de la Croix Montmain is bekend terrein voor Thomas De Gendt. In 2019 kwam hij er als eerste boven op weg naar zijn ritzege in Saint-Etienne. Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot probeerden nog tot bij de Belg te rijden, maar strandden toen op 6 seconden. . Thomas De Gendt in 2019 De Col de la Croix Montmain is bekend terrein voor Thomas De Gendt. In 2019 kwam hij er als eerste boven op weg naar zijn ritzege in Saint-Etienne. Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot probeerden nog tot bij de Belg te rijden, maar strandden toen op 6 seconden.

clock 16:10 16 uur 10. De twee leiders lopen verder uit bergop. De betere klimmers in de tweede groep laten Van der Poel beter niet te ver rijden. . De twee leiders lopen verder uit bergop. De betere klimmers in de tweede groep laten Van der Poel beter niet te ver rijden.

clock 16:08 16 uur 08. Met een bonus van 15 seconden beginnen aan Van der Poel en Amador aan de Col de la Croix Montmain, de eerste klim van de tweede categorie in de finale. . Met een bonus van 15 seconden beginnen aan Van der Poel en Amador aan de Col de la Croix Montmain, de eerste klim van de tweede categorie in de finale.

clock 16:05 2'32" en 5'17". In de groep met de gele trui bepalen de jongens van AG2R-Citroën nog altijd het tempo. Ze houden het verschil beperkt. De groep met Kuss, Meintjes en Landa volgt drie minuten verderop. . 16 uur 05. time difference 2'32" en 5'17" In de groep met de gele trui bepalen de jongens van AG2R-Citroën nog altijd het tempo. Ze houden het verschil beperkt. De groep met Kuss, Meintjes en Landa volgt drie minuten verderop.