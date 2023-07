Richting Moulins ligt de enige kans voor snelle mannen deze week in de Tour: "Rechte lijn van 800m"

We hebben een etappe gemaakt die zo vlak mogelijk is om de sprintersploegen te plezieren. Ik verwacht een mooie sprint in Moulins na een mooie rechte lijn van 800 meter. Dat zouden de sprinters niet mogen laten liggen.

06 uur 59. We hebben een etappe gemaakt die zo vlak mogelijk is om de sprintersploegen te plezieren. Ik verwacht een mooie sprint in Moulins na een mooie rechte lijn van 800 meter. Dat zouden de sprinters niet mogen laten liggen. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou.

06 uur 51. Sprinten!? Gisteren was het voor vluchters na een zotte rit en wellicht vanaf morgen (heuvelrit) tot en met zondag (bergritten in Jura en Alpen) ook alweer. Laat staan dat de klassementsmannen zich roeren. De sprinters moeten het vandaag doen. Het parcours is zeker niet helemaal vlak, maar de hindernissen zijn erg beperkt. Er zijn 3 bergjes van 4e categorie, de top van het laatste ligt op 64 km van de streep in Moulins. In Moulins is voor de eerste keer de finishlijn in de Tour getrokken. De laatste rechte lijn is 800 meter lang. Jasper Philipsen geldt als favoriet om een 4e keer te winnen in deze editie. .