LIVE Tour: Grijpen de snelle mannen hun enige kans in de tweede week?

clock 13:32 13 uur 32. Gallopin laat zich meteen weer terugzakken. Hij wordt voorin afgelost door Daniel Oss van TotalEnergies. . Gallopin laat zich meteen weer terugzakken. Hij wordt voorin afgelost door Daniel Oss van TotalEnergies.

clock 13:28 13 uur 28. Amador heeft wat gezelschap gekregen. Matis Louvel (Arkéa-Samsic) en Tony Gallopin (Lidl-Trek) zijn bij de Costa-Ricaan gekomen. . Amador heeft wat gezelschap gekregen. Matis Louvel (Arkéa-Samsic) en Tony Gallopin (Lidl-Trek) zijn bij de Costa-Ricaan gekomen.

clock 13:28 13 uur 28. Schoorvoetend "versnelt" Andrey Amador (EF-EasyPost) uit het peloton, niemand volgt voorlopig. . Schoorvoetend "versnelt" Andrey Amador (EF-EasyPost) uit het peloton, niemand volgt voorlopig.

clock 13:27 13 uur 27 match begonnen start time En avant! Met wat vertraging gaat de vlag van Christian Prudhomme toch naar beneden. De 11e rit is nu echt begonnen.

clock 13:26 13 uur 26. Het is Fedorov van Astana die achteraan weer is komen aansluiten. De wereldkampioen bij de beloften dankt de wedstrijdleider. . Het is Fedorov van Astana die achteraan weer is komen aansluiten. De wereldkampioen bij de beloften dankt de wedstrijdleider.

clock 13:26 13 uur 26. De renners zijn het bord met km 0 op gepasseerd, maar de start wordt niet meteen gegeven. Is er nog een probleem achteraan? . De renners zijn het bord met km 0 op gepasseerd, maar de start wordt niet meteen gegeven. Is er nog een probleem achteraan?

clock 13:22 13 uur 22. Ik vrees dat we een wandeletappe gaan krijgen. Gisteren telde eigenlijk voor twee ritten. Serge Pauwels. Ik vrees dat we een wandeletappe gaan krijgen. Gisteren telde eigenlijk voor twee ritten. Serge Pauwels

clock 13:21 13 uur 21. De renners zijn onderweg naar de officiële start. De neutralisatie is vandaag 10km lang. . De renners zijn onderweg naar de officiële start. De neutralisatie is vandaag 10km lang.

clock 13:17 13 uur 17. De etappe van vandaag werd door ASO als een vlakke rit gecategoriseerd en dus liggen er 50 punten te wachten op de ritwinnaar. Hoe dan ook blijft Jasper Philipsen na vandaag leider in het puntenklassement, want zijn voorsprong op Bryn Coquard (Cofidis) is enorm (260-149). . De etappe van vandaag werd door ASO als een vlakke rit gecategoriseerd en dus liggen er 50 punten te wachten op de ritwinnaar. Hoe dan ook blijft Jasper Philipsen na vandaag leider in het puntenklassement, want zijn voorsprong op Bryn Coquard (Cofidis) is enorm (260-149).

clock 13:07 13 uur 07.

clock 13:05 13 uur 05. Officieuze start. In het centrum van Clermont-Ferrand is de officiële start gegeven onder het goedkeurend oog van Renaud Lavillenie, in 2012 olympisch kampioen in het polsstokspringen. . Officieuze start In het centrum van Clermont-Ferrand is de officiële start gegeven onder het goedkeurend oog van Renaud Lavillenie, in 2012 olympisch kampioen in het polsstokspringen.

clock 13:05 13 uur 05.

clock 13:01 13 uur 01. De truitjes worden nog altijd gedragen door dezelfde renners: Vingegaard in het geel, Philipsen in het groen, Powless in de bollen en Pogacar in het wit. Met ritwinnaar Pello Bilbao en Krists Nielands, die gisteren de strijdlust won, naast zich, verzamelen ze op de eerste startrij. . De truitjes worden nog altijd gedragen door dezelfde renners: Vingegaard in het geel, Philipsen in het groen, Powless in de bollen en Pogacar in het wit. Met ritwinnaar Pello Bilbao en Krists Nielands, die gisteren de strijdlust won, naast zich, verzamelen ze op de eerste startrij.

clock 13:00 13 uur . Van Aert: “Skjelmose heeft zich in alle talen geëxcuseerd”. Van Aert: “Skjelmose heeft zich in alle talen geëxcuseerd”

clock 12:58 12 uur 58. Ik ben hier nog. Hopelijk kunnen we vandaag focussen op de koers. Als ik me beter voel dan gisteren, dan wil ik het misschien wel proberen in de sprint. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik ben hier nog. Hopelijk kunnen we vandaag focussen op de koers. Als ik me beter voel dan gisteren, dan wil ik het misschien wel proberen in de sprint. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 12:57 12 uur 57. Philipsen: “De honger is nog heel groot, er zullen niet veel kansen meer zijn”. Philipsen: “De honger is nog heel groot, er zullen niet veel kansen meer zijn”

clock 12:56 12 uur 56. Mathieu moet geen 100% zijn om een goede lead-out te doen, dat kan hij op 90% ook. De honger is nog heel groot alleszins, alle kansen proberen we te nemen want er komen er niet te veel meer. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Mathieu moet geen 100% zijn om een goede lead-out te doen, dat kan hij op 90% ook. De honger is nog heel groot alleszins, alle kansen proberen we te nemen want er komen er niet te veel meer. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:55 12 uur 55. Ik voel me goed en heb voorlopig niets opgevangen van Mathieu van der Poel. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Ik voel me goed en heb voorlopig niets opgevangen van Mathieu van der Poel. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)