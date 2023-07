Start in vulkaanpretpark, bakken en braden richting Issoire: ritje voor de vluchters?

clock 11:35 Het wordt bakken en braden vandaag. 11 uur 35. Het wordt bakken en braden vandaag

clock 11:00 De Australische sprinter Caleb Ewan viert vandaag zijn 29e verjaardag:. 11 uur . De Australische sprinter Caleb Ewan viert vandaag zijn 29e verjaardag:

clock 10:37 10 uur 37. start in Vulcania. De rit begint vandaag in Vulcania, een educatief pretpark rond vulkanen. Het park is een project van de Franse vulkanologen Katia en Maurice Krafft. Het koppel kwam begin jaren 90 om het leven bij de uitbarsting van de Unzen-vulkaan in Japan. Het verhaal van Katia en Maurice Krafft is intussen verfilmd. De documentaire Fire of love ging vorig jaar in première. . start in Vulcania De rit begint vandaag in Vulcania, een educatief pretpark rond vulkanen.



clock 10:36 10 uur 36.

clock 08:18 08 uur 18. Slaan Van Aert en Van der Poel de handen ineen? De vloer is lava vandaag. De 167 km door vulkaangebied zijn op het lijf geschreven voor aanvallers met sterke benen. U denkt meteen aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Wij ook. Gisteren tijdens de rustdag liet Van der Poel weten dat deze rit hem moet liggen. Hij staat net als Van Aert nog droog in deze Tour. Daar kan straks rond 17.30 uur verandering in komen. . Slaan Van Aert en Van der Poel de handen ineen? De vloer is lava vandaag. De 167 km door vulkaangebied zijn op het lijf geschreven voor aanvallers met sterke benen.



clock 08:17 08 uur 17. Hier zit u stiekem op te hopen, toch? Van der Poel en Van Aert trekken er samen op uit.

clock 08:16 08 uur 16. De ritten van vandaag en donderdag zien er op papier oké uit, al is het altijd moeilijk om in te schatten of het een vlucht wordt of toch een uitgedund peloton. Mathieu van der Poel. De ritten van vandaag en donderdag zien er op papier oké uit, al is het altijd moeilijk om in te schatten of het een vlucht wordt of toch een uitgedund peloton. Mathieu van der Poel

clock 08:07 08 uur 07. Tour de France Het parcours van de tweede week in de Tour: toeleven naar drieluik in de Jura en de Alpen

clock 08:05 08 uur 05. Opnieuw Belgische winst in Issoire? Een Touretappe die finisht in Issoire, dat is nog maar één keer eerder gebeurd. Ruim 40 jaar geleden won de Fransman Pierre Le Bigaut er de 14e etappe. Sindsdien was Issoire wel al drie keer de startplaats van een Tourrit, voor het laatst in 2011. Twee jaar geleden passeerde ook de Dauphiné in Issoire. Brent Van Moer soleerde er toen naar een knappe overwinning in de openingsrit. Krijgen we opnieuw een Belgisch feestje in Issoire? . Opnieuw Belgische winst in Issoire? Een Touretappe die finisht in Issoire, dat is nog maar één keer eerder gebeurd. Ruim 40 jaar geleden won de Fransman Pierre Le Bigaut er de 14e etappe. Sindsdien was Issoire wel al drie keer de startplaats van een Tourrit, voor het laatst in 2011.



clock 08:04 08 uur 04. Brent Van Moer soleert naar winst in Issoire. Brent Van Moer soleert naar winst in Issoire