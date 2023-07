Na een rustdag hervat de Tour met zware heuvelrit door Centraal Massief

clock 08:05

08 uur 05. Opnieuw Belgische winst in Issoire? Een Touretappe die finisht in Issoire, dat is nog maar één keer eerder gebeurd. Ruim 40 jaar geleden won de Fransman Pierre Le Bigaut er de 14e etappe. Sindsdien was Issoire wel al drie keer de startplaats van een Tourrit, voor het laatst in 2011. Twee jaar geleden passeerde ook de Dauphiné in Issoire. Brent Van Moer soleerde er toen naar een knappe overwinning in de openingsrit. Krijgen we opnieuw een Belgisch feestje in Issoire? .