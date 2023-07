LIVESTREAM Tour: Sterke kopgroep raakt eindelijk weg, komen Van Aert en Philipsen nog terug?

clock 14:40 14 uur 40. 7 renners in de kopgroep

clock 14:39 14 uur 39. Soudal-Quick Step is eindelijk mee. In de kopgroep van 7 neemt Asgreen niet meer over. Hij weet met Alaphilippe een sterke kompaan op komst in de tweede groep op 27".

clock 14:37 14 uur 37. Laporte, Benoot en Van Baarle leggen de boel lam in het peloton, dat nog een minuutje heeft op de groep met Bardet, Gaudu, Van Aert, Van der Poel en Philipsen.

clock 14:36 31" en 1'12". Het heeft dik 50km geduurd, maar in wat overblijft van het peloton keert eindelijk wat rust terug. 14 renners in 2 groepen van 7 rijden voorop. Tussen hen zit 31". De gele groep volgt op 1'12".

clock 14:33 14 uur 33. Het is heel straf dat het peloton maar blijft rijden. Renaat Schotte.

clock 14:31 14 uur 31. Kwiatkowski en Neilands, allebei heel actief vandaag, zijn vanuit het peloton tot bij de 5 achtervolgers gekomen. Het is 7 tegen 7 nu.

clock 14:30 14 uur 30. Situatie op 115km van de finishlijn:. - Asgreen, Chaves, Bilbao, Skjelmose, Zimmermann, Schultz en Barguil - op 30": Alaphilippe, O'Connor, Perez, Pedrero en Tejada - op 40": peloton-Vingegaard/Pogacar - op 2'40": groep met Gaudu, Bardet, Van Aert, Van der Poel/Philipsen

clock 14:26 14 uur 26. Ook Alaphilippe, Perez, Pedrero en Tejada zitten bij O'Connor, maar ze komen geen meter dichter bij de kopgroep van 7.

clock 14:24 "Peloton" op 30 seconden. Een vijftal met Ben O'Connor (AG2R-Citroën) probeert richting Asgreen en co. te knallen. Het peloton volgt wat verderop op een halve minuut.

clock 14:22 14 uur 22. Livestream loopt! Met nog iets meer dan 120km op de teller gidsen Renaat Schotte en José De Cauwer je vanaf nu door de rest van de tiende etappe. Alles moet eigenlijk nog beginnen, mis er geen moment van!

clock 14:21 14 uur 21. Philipsen maakt met gebaar duidelijk aan de cameraman dat hij piepedood zit.

clock 14:20 14 uur 20. In de groep met Gaudu en Bardet neemt de camera groene trui Jasper Philipsen in beeld. De Belg van Alpecin-Deceuninck maakt een veelbetekenend gebaar met zijn duim over zijn keel. Iedereen zit piepedood.

clock 14:19 14 uur 19. 7 vluchters. Op een brede weg bergop is Kasper Asgreen de motor van een nieuwe vluchtersgroep. Ook Skjelmose, Bilbao, Chaves, Zimmermann, Schultz en Barguil gaan mee met de Deen.

clock 14:16 14 uur 16. Het is vandaag brutaal zwaar. Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Christophe Vandegoor.

clock 14:15 14 uur 15. Gaudu en Bardet verliezen twee minuten. Ondertussen zit de groep met Gaudu, Bardet en Van Aert al op twee minuten van de kop van de koers. Küng (Groupama-FdJ) rijdt de longen uit zijn lijf voor zijn kopman, maar komt geen meter dichter.

clock 14:14 14 uur 14. Alles te herdoen. Net op het moment dat we de namen van de 5 achtervolgers hebben meegegeven, komt alles weer samen.

clock 14:12 14 uur 12. Vijf achtervolgers maken op een zwaar tussenstuk de oversteek naar de twee leiders: Calmejane en Zimmermann zijn erbij voor Intermarché-Circus-Wanty, Oliveira vertegenwoordigt Movistar, Champoussin is de man van Arkéa-Samsic en dan is er ook nog Ferron voor TotalEnergies.

clock 14:10 14 uur 10. Na de Col de Guéry volgt nu een lang tussenstuk tot de tussensprint in Le Mont-Dore, na 60km. Meteen daarna gaat het weer bergop voor de Col de la Croix Saint-Robert, de enige klim van de tweede categorie.

clock 14:06 Kleine bonus voor Alaphilippe en Mohoric. De groep-geel/wit is niet veraf. Alaphilippe en Mohoric hebben op 135km van de finishlijn amper 15 seconden.

clock 14:05 14 uur 05. Het is een slagveld. Serge.

clock 14:03 14 uur 03. In de technische afdaling is Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), een uitstekende daler, wat vooruit gaan rijden. Enkel Matej Mohoric (Bahrain Victorious) is nog mee met de ex-wereldkampioen.

clock 14:03 14 uur 03. Op de top van de Col de Guéry spotten we Van Aert in de groep met Bardet en Gaudu.

clock 14:02 Col de Guéry (cat. 3). Voorin blijven nog zo'n 50 renners over op de top van de Col de Guéry, waar Wout Poels (Bahriain Victorious) de twee punten pakt.

clock 14:01 14 uur 01. Ook Van Aert is gelost. Ook voor Wout van Aert gaat het nu (verrassend) te snel. Hevig zwetend zien we hem in de groep met Bardet en Gaudu op 1'30" van de kop van de koers.

clock 13:59 13 uur 59. Voorin valt het geen moment stil. Bijna het hele team van Groupama-FDJ wacht op kopman Gaudu, die toch al een halve minuut verliest.

clock 13:57 13 uur 57. Het gaat te snel voor Gaudu. Na Bardet zit met Gaudu een tweede Fransman in de top tien van het klassement in de problemen achterin. Wat een gekkenhuis voorlopig.

clock 13:56 13 uur 56. Onder impuls van Alaphilippe komt alles weer samen op 3km van de top van de Col de Guéry.

clock 13:55 13 uur 55. Onder impuls van Alaphilippe komt alles weer samen op 3km van de top van de Col de Guéry.

clock 13:54 13 uur 54. 11 leiders. 6 renners komen bij Kwiatkowski en co. aansluiten, met onder meer ritwinnaar Lafay, Pinot en Chaves. Het peloton is in de buurt.

clock 13:53 13 uur 53. Op dag 10 van de Tour komt er duidelijk een splitsing in het peloton. Er fietsen nog veel renners mee die niets meer in de benen hebben. Serge Pauwels.

clock 13:52 13 uur 52. Bardet lost. Achterin vormen de snelle mannen een groep gelosten. Opvallende aanwezigen daarin: Romain Bardet en Mathieu van der Poel. De 10e in het klassement voelt zich duidelijk niet goed en geeft over op de fiets.

clock 13:49 13 uur 49. 5 jongens springen toch weer weg bergop: Skjelmose, Kwiatkowski, Meintjes, Neilands en Champoussin.

clock 13:48 13 uur 48. Iedereen zit op zijn adem te trappen. Christophe Vandegoor.

clock 13:47 13 uur 47. Hergroepering. Op de tweede klim van de dag valt het peloton de kopgroep op de nek. Alles is te herdoen.

clock 13:46 13 uur 46. 13+3=16. In geen tijd zijn de drie tegenaanvallers bij de 13 koplopers gekomen.

clock 13:45 13 uur 45. Van Aert rijdt in één ruk naar de kopgroep.

clock 13:44 13 uur 44. Van Aert wil absoluut nog naar voren. Hij springt weg uit het peloton aan de voet van de Col de Guéry, met Ciccone en Campenaerts in zijn wiel.

clock 13:44 13 uur 44. 13 leiders. Voorin blijven nu nog 13 renners over. Zijn mee: Kwiatkowski, Bettiol, Cavagna, Skjelmose, Meintjes, Izagirre, Jorgenson, Mühlberger, Neilands, Strong, Champoussin, Van Gils en Charmig.

clock 13:42 13 uur 42. In de volgwagens van Ineos en Bora wordt opgelucht ademgehaald. Pogacar en Vingegaard zitten weer in het peloton.

clock 13:41 13 uur 41. Vingegaard en Pogacar laten groepje wegrijden. Met de Col de Guéry in zicht, breekt de kopgroep weer in twee stukken. De klassementsmannen lijken het voor bekeken te houden.

clock 13:40 13 uur 40. Paar renners in de kopgroep proberen weg te geraken bij Pogacar en Vingegaard.

clock 13:39 13 uur 39. Achterin krijgen de jongens van Bora hulp van de Ineos-mannen, ook Rodriguez en Pidcock hebben zich dus laten verrassen.

clock 13:39 13 uur 39. In de ruime kopgroep zitten zo'n 30 renners. Pogacar schuift mee met elke aanvaller, Vingegaard wijkt niet van zijn zijde af.

clock 13:36 13 uur 36. In het peloton, dat al op 45 seconden zit, nemen de jongens van Bora-Hangsrohe hun verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat Jai Hindley de boot gemist heeft.

clock 13:35 13 uur 35. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Christophe Vandegoor.

clock 13:35 13 uur 35. Mooi volk voorin. In de afdaling van de eerste klim smelten twee groepen samen. Vingegaard en Pogacar zijn er zeker bij, net als de broertjes-Yates, Meintjes, Gaudu, Pinot, Bardet, Landa, O'Connor, Gall, Martin en Van Gils.

clock 13:33 13 uur 33. Niemand minder dan Vingegaard en Pogacar zitten in de achtervolgende groep.

clock 13:32 13 uur 32. Vingegaard en Pogacar in de tegenaanval. Een groepje met Vingegaard en Pogacar staat op het punt de aansluiting te maken met de kopgroep. Ook S. Yates is mee.

clock 13:31 13 uur 31. Tour de France Victor Campenaerts onthult zijn ontsnappingstruc: "Woefen"

clock 13:30 2 punten voor Charmig. Voor wat het waard is: Anthon Charmig pikt op de Col de la Moreno de twee puntjes op.

clock 13:30 13 uur 30. Achteraan moet Ewan de rol vroeg lossen. Het zou wel eens een verjaardag om snel te vergeten kunnen worden voor de Australiër.

clock 13:29 13 uur 29. Ook Izagirre (Cofidis), Strong (Israel-Premier Tech) en Charmig (Uno-X) zijn mee voorin. We hebben 6 leiders, maar hun voorsprong is niet groot.

clock 13:28 13 uur 28. Op een kilometer van de top van de eerste klim is een groepje met Cavagna en Kwiatkowski bij Neilands gekomen.

clock 13:27 Val. Op zijn verjaardag is Caleb Ewan (Lotto-Dstny) achteraan ten val gekomen. De Australiër kan snel weer voort. . 13 uur 27. fall Val Op zijn verjaardag is Caleb Ewan (Lotto-Dstny) achteraan ten val gekomen. De Australiër kan snel weer voort.

clock 13:26 13 uur 26. Het is Julian Alaphilippe die het gat op de twee leiders probeert te dichten. De ex-wereldkampioen krijgt vandaag een parcours op zijn maat. . Het is Julian Alaphilippe die het gat op de twee leiders probeert te dichten. De ex-wereldkampioen krijgt vandaag een parcours op zijn maat.

clock 13:25 13 uur 25. Bergop haakt zowaar Bryan Coquard (Cofidis) zijn wagonnetje aan bij Neilands. De twee hebben een handvol seconden. . Bergop haakt zowaar Bryan Coquard (Cofidis) zijn wagonnetje aan bij Neilands. De twee hebben een handvol seconden.

clock 13:24 13 uur 24. Heel veel renners zijn tuk om ticketje te kopen voor de vlucht van de dag. Christophe Vandegoor. Heel veel renners zijn tuk om ticketje te kopen voor de vlucht van de dag. Christophe Vandegoor

clock 13:24 13 uur 24. Het lukt Van Aert niet om weg te rijden en dus is Krist Neilands (Israel-Premier Tech) als volgende aan de beurt. . Het lukt Van Aert niet om weg te rijden en dus is Krist Neilands (Israel-Premier Tech) als volgende aan de beurt.

clock 13:23 Col de la Moreno (cat. 3). Ondertussen zijn de renners aan de eerste klim van de dag begonnen. De Col de la Moreno is net geen 5km lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. . 13 uur 23. mountain Col de la Moreno (cat. 3) Ondertussen zijn de renners aan de eerste klim van de dag begonnen. De Col de la Moreno is net geen 5km lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5%.

clock 13:23 13 uur 23. Hermans en Van Aert proberen tevergeefs weg te geraken. Hermans en Van Aert proberen tevergeefs weg te geraken

clock 13:22 13 uur 22. Van Aert neemt over. Hermans en Bilbao worden snel gegrepen en dat is het signaal voor Wout van Aert om het te proberen. Als hij gaat, dan gaan in heel wat volgwagens ongetwijfeld alarmbelletjes af. . Van Aert neemt over Hermans en Bilbao worden snel gegrepen en dat is het signaal voor Wout van Aert om het te proberen. Als hij gaat, dan gaan in heel wat volgwagens ongetwijfeld alarmbelletjes af.

clock 13:21 13 uur 21. Versnelling Hermans. Quinten Hermans had vooraf aangekondigd "er vol voor te gaan" vandaag. De Belg van Alpecin-Deceuninck is een man van zijn woord en versnelt uit het peloton. Hij krijgt Bilbao (Bahrain Victorious) met zich mee. . Versnelling Hermans Quinten Hermans had vooraf aangekondigd "er vol voor te gaan" vandaag. De Belg van Alpecin-Deceuninck is een man van zijn woord en versnelt uit het peloton. Hij krijgt Bilbao (Bahrain Victorious) met zich mee.

clock 13:20 13 uur 20. We krijgen voorlopig niet de verschroeiende start die iedereen verwacht had. Wellicht heeft de warmte in Centraal-Frankrijk daar veel mee te maken. . We krijgen voorlopig niet de verschroeiende start die iedereen verwacht had. Wellicht heeft de warmte in Centraal-Frankrijk daar veel mee te maken.

clock 13:20 13 uur 20. Hermans: "Ik ga er vol voor". Hermans: "Ik ga er vol voor"

clock 13:20 13 uur 20. Dit is een mooi parcours voor mij, ik ga er vol voor. Of ik naar Mathieu moet kijken? Hopelijk zijn we met zoveel mogelijk renners van de ploeg mee. Dan kunnen we op het einde het spel spelen. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). Dit is een mooi parcours voor mij, ik ga er vol voor. Of ik naar Mathieu moet kijken? Hopelijk zijn we met zoveel mogelijk renners van de ploeg mee. Dan kunnen we op het einde het spel spelen. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:19 13 uur 19. Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) is de eerste die versnelt, een tiental renners springt op het wiel van de Fransman. . Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) is de eerste die versnelt, een tiental renners springt op het wiel van de Fransman.

clock 13:18 13 uur 18 match begonnen start time En avant! Christian Prudhomme heeft de 10e rit op gang gevlagd. Krijgen we de verwachte strijd voor de vlucht?

clock 13:16 13 uur 16. Bahrain Victorious leidt ploegenklassement. Na de etappe richting de Puy de Dôme is er één van de tussenklassementen toch wat veranderd. De jongens van Bahrain Victorious hebben de macht gegrepen in het ploegenklassement en rijden dus met de gele helmen en rugnummers rond richting Issoire. Ineos volgt op 44", Jumbo-Visma op 2'07". . Bahrain Victorious leidt ploegenklassement Na de etappe richting de Puy de Dôme is er één van de tussenklassementen toch wat veranderd. De jongens van Bahrain Victorious hebben de macht gegrepen in het ploegenklassement en rijden dus met de gele helmen en rugnummers rond richting Issoire. Ineos volgt op 44", Jumbo-Visma op 2'07".

clock 13:13 13 uur 13. Het wordt bloedheet vandaag. Christophe Vandegoor. Het wordt bloedheet vandaag. Christophe Vandegoor

clock 13:06 13 uur 06. Officieuze start. Met de truiendragers (Vingegaard, Philipsen, Powless en Pogacar) op de eerste rij is de officieuze start van de 10e rit gegeven. Om 13.20 u. beginnen ze er echt aan. . Officieuze start Met de truiendragers (Vingegaard, Philipsen, Powless en Pogacar) op de eerste rij is de officieuze start van de 10e rit gegeven. Om 13.20 u. beginnen ze er echt aan.

clock 13:05 13 uur 05. Deze rit moet mij liggen, zoals 80% van de vorige ritten eigenlijk. Het lijkt me logisch dat er een sterke kopgroep zal wegrijden met de jongens die goed bergop kunnen. Ik ga het ook proberen, dit is een mooie kans. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Deze rit moet mij liggen, zoals 80% van de vorige ritten eigenlijk. Het lijkt me logisch dat er een sterke kopgroep zal wegrijden met de jongens die goed bergop kunnen. Ik ga het ook proberen, dit is een mooie kans. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 13:04 13 uur 04. Van Aert: "Een mooie kans, ik ga het proberen". Van Aert: "Een mooie kans, ik ga het proberen"

clock 13:02 13 uur 02. In startplaats Vulcania worden de teams één voor één voorgesteld aan het publiek. Voor Tony Gallopin van Lidl-Trek gaan de handen extra lang op mekaar. Hij kondigde op de rustdag aan dat hij op het einde van dit seizoen zijn fiets aan de haak hangt. . In startplaats Vulcania worden de teams één voor één voorgesteld aan het publiek. Voor Tony Gallopin van Lidl-Trek gaan de handen extra lang op mekaar. Hij kondigde op de rustdag aan dat hij op het einde van dit seizoen zijn fiets aan de haak hangt.

clock 13:01 13 uur 01. Ik denk dat er vandaag wel 30 renners evenveel kans hebben om de etappe te winnen. Ik probeer zoveel mogelijk punten voor de bolletjestrui te rapen, maar het is geen must om in de ontsnapping te zitten. Neilson Powless (EF). Ik denk dat er vandaag wel 30 renners evenveel kans hebben om de etappe te winnen. Ik probeer zoveel mogelijk punten voor de bolletjestrui te rapen, maar het is geen must om in de ontsnapping te zitten. Neilson Powless (EF)

clock 13:00 13 uur . Powless over bollenmissie: "Wordt steeds lastiger". Powless over bollenmissie: "Wordt steeds lastiger"

clock 12:57 12 uur 57. Dit is een dag waarin de ontsnapping ver kan geraken. We moeten eigenlijk mee zitten, maar elke ploeg zal willen mee zitten. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Dit is een dag waarin de ontsnapping ver kan geraken. We moeten eigenlijk mee zitten, maar elke ploeg zal willen mee zitten. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:57 12 uur 57. Van der Poel: "Na rustdag kan het alle kanten uit". Van der Poel: "Na rustdag kan het alle kanten uit"

clock 12:51 12 uur 51. Teuns won al op de Vlaamse Feestdag. 11 juli is traditioneel de Vlaamse Feestdag. In 2019 boekte Dylan Teuns op die dag zijn mooiste succes, door de Tour-rit op La Planche des Belles Filles te winnen. Zien we hem vandaag ook een keertje in de aanval? Het is Teuns tot dusver niet gelukt om mee te zijn in de ontsnapping in deze Tour... . Teuns won al op de Vlaamse Feestdag 11 juli is traditioneel de Vlaamse Feestdag. In 2019 boekte Dylan Teuns op die dag zijn mooiste succes, door de Tour-rit op La Planche des Belles Filles te winnen.

Zien we hem vandaag ook een keertje in de aanval? Het is Teuns tot dusver niet gelukt om mee te zijn in de ontsnapping in deze Tour...

clock 12:44 12 uur 44. Doet Powless een zaakje? Neilson Powless verwacht vandaag zo'n "30 renners die kunnen winnen". De drager van de bolletjestrui is daar wellicht zelf eentje van. De Amerikaan van EF voert voorlopig het bergklassement aan met een voorsprong van 18 punten op Felix Gall. Vandaag liggen 13 punten te wachten op wie overal als eerst bovenkomt. Dat wil dus zeggen dat Powless ook morgen zeker in de bolletjestrui vertrekt. . Doet Powless een zaakje? Neilson Powless verwacht vandaag zo'n "30 renners die kunnen winnen". De drager van de bolletjestrui is daar wellicht zelf eentje van.

De Amerikaan van EF voert voorlopig het bergklassement aan met een voorsprong van 18 punten op Felix Gall.

Vandaag liggen 13 punten te wachten op wie overal als eerst bovenkomt. Dat wil dus zeggen dat Powless ook morgen zeker in de bolletjestrui vertrekt.

clock 12:37 12 uur 37. Mijn blessures genezen goed, ik heb geen pleisters meer en dat is toch een stuk aangenamer, want die irriteren altijd wat. Vandaag is een parcours dat mij ligt, maar er zullen veel renners mee willen zijn. Het wordt een lang gevecht. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). Mijn blessures genezen goed, ik heb geen pleisters meer en dat is toch een stuk aangenamer, want die irriteren altijd wat. Vandaag is een parcours dat mij ligt, maar er zullen veel renners mee willen zijn. Het wordt een lang gevecht. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 12:36 12 uur 36. Van Gils: "Ik verwacht een lang gevecht". Van Gils: "Ik verwacht een lang gevecht"

clock 12:30 12 uur 30. Retro 2011: Jurgen Van den Broeck valt, Luis Leon Sanchez wint rit die vertrekt vanuit aankomstplaats Issoire. Retro 2011: Jurgen Van den Broeck valt, Luis Leon Sanchez wint rit die vertrekt vanuit aankomstplaats Issoire

clock 12:26 12 uur 26. 5x bergop. Daags na de rustdag is het maar de vraag hoe de benen van iedereen reageren. Wie een goede dag heeft, zal ongetwijfeld meteen mee proberen te gaan, maar is de rustdag slecht verteerd, dan wordt het afzien van bij de start. Beginnen doen de renners zo meteen met het voorwiel omhoog, want na amper 7 kilometer wordt de top van de Col de la Moréno (cat. 3 - 4,8 km aan 4.9%) al bereikt. Volgen daarna nog: - Col de Guéry (cat. 3 - 7,9 km aan 4,8%) - Col de la Croix Saint-Robert (cat. 2 - 6km aan 6,4%) - Côte de Saint-Victor-la-Rivière (cat. 3 - 3km aan 6%) - Côte de la Chapelle-Marcousse (cat. 3 - 6,6 km aan 5,5%) . 5x bergop Daags na de rustdag is het maar de vraag hoe de benen van iedereen reageren. Wie een goede dag heeft, zal ongetwijfeld meteen mee proberen te gaan, maar is de rustdag slecht verteerd, dan wordt het afzien van bij de start.

Beginnen doen de renners zo meteen met het voorwiel omhoog, want na amper 7 kilometer wordt de top van de Col de la Moréno (cat. 3 - 4,8 km aan 4.9%) al bereikt.

Volgen daarna nog: - Col de Guéry (cat. 3 - 7,9 km aan 4,8%) - Col de la Croix Saint-Robert (cat. 2 - 6km aan 6,4%) - Côte de Saint-Victor-la-Rivière (cat. 3 - 3km aan 6%) - Côte de la Chapelle-Marcousse (cat. 3 - 6,6 km aan 5,5%)

clock 12:22 12 uur 22. Het is een magnifiek parcours. Een lastige etappe wel, die nog zwaarder wordt door de hitte. Ik ben klaar om een hele dag te vechten. Ik ben nog altijd erg gemotiveerd. Hopelijk heb ik de benen om mee vooraan te zitten. Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step). Het is een magnifiek parcours. Een lastige etappe wel, die nog zwaarder wordt door de hitte. Ik ben klaar om een hele dag te vechten. Ik ben nog altijd erg gemotiveerd. Hopelijk heb ik de benen om mee vooraan te zitten. Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step)

clock 12:22 12 uur 22. Alaphilippe: "Magnifiek parcours". Alaphilippe: "Magnifiek parcours"

clock 12:21 12 uur 21. Na 40 jaar weer aankomst in Issoire. De Tour houdt vandaag voor het eerst sinds 2011 halt in Issoire. Toen vertrok de 9e etappe er, die uiteindelijk werd gewonnen door Luis Leon Sanchez. De Spanjaard van Astana had deze rit ongetwijfeld met een rood kruisje aangeduid, maar een val in de vierde etappe gooide roet in het eten van de ervaren Sanchez. Eén keer eerder was Issoire ook aankomstplaats in de Tour. In 1983 won de Fransman Pierre Le Bigaut er na een lange solo. Hij had aan de finishlijn een voorsprong van liefst 6 minuten op zijn achtervolgers. . Na 40 jaar weer aankomst in Issoire De Tour houdt vandaag voor het eerst sinds 2011 halt in Issoire. Toen vertrok de 9e etappe er, die uiteindelijk werd gewonnen door Luis Leon Sanchez.

De Spanjaard van Astana had deze rit ongetwijfeld met een rood kruisje aangeduid, maar een val in de vierde etappe gooide roet in het eten van de ervaren Sanchez.

Eén keer eerder was Issoire ook aankomstplaats in de Tour. In 1983 won de Fransman Pierre Le Bigaut er na een lange solo. Hij had aan de finishlijn een voorsprong van liefst 6 minuten op zijn achtervolgers.

clock 12:20 12 uur 20. Een rit voor mij? Gisteren hebben we de start verkend en die is toch pittig. Het zal op het randje zijn. Ik schat dat het een dikke 10 minuten klimmen is. Ik zal niet veel cartouches op overschot hebben dan. Jasper Stuyven (Lidl-Trek). Een rit voor mij? Gisteren hebben we de start verkend en die is toch pittig. Het zal op het randje zijn. Ik schat dat het een dikke 10 minuten klimmen is. Ik zal niet veel cartouches op overschot hebben dan. Jasper Stuyven (Lidl-Trek)

clock 12:20 12 uur 20. Stuyven droomt van vlucht: "Maar het wordt op het randje". Stuyven droomt van vlucht: "Maar het wordt op het randje"

clock 11:57 Tom Dumoulin is vanavond te gast bij Vive le Vélo. 11 uur 57. Tom Dumoulin is vanavond te gast bij Vive le Vélo

clock 11:35 Het wordt bakken en braden vandaag. 11 uur 35. Het wordt bakken en braden vandaag

clock 11:00 De Australische sprinter Caleb Ewan viert vandaag zijn 29e verjaardag:. 11 uur . De Australische sprinter Caleb Ewan viert vandaag zijn 29e verjaardag:

clock 10:37 10 uur 37. start in Vulcania. De rit begint vandaag in Vulcania, een educatief pretpark rond vulkanen. Het park is een project van de Franse vulkanologen Katia en Maurice Krafft. Het koppel kwam begin jaren 90 om het leven bij de uitbarsting van de Unzen-vulkaan in Japan. Het verhaal van Katia en Maurice Krafft is intussen verfilmd. De documentaire Fire of love ging vorig jaar in première. . start in Vulcania De rit begint vandaag in Vulcania, een educatief pretpark rond vulkanen.



Het park is een project van de Franse vulkanologen Katia en Maurice Krafft. Het koppel kwam begin jaren 90 om het leven bij de uitbarsting van de Unzen-vulkaan in Japan.



Het verhaal van Katia en Maurice Krafft is intussen verfilmd. De documentaire Fire of love ging vorig jaar in première.

clock 08:18 08 uur 18. Slaan Van Aert en Van der Poel de handen ineen? De vloer is lava vandaag. De 167 km door vulkaangebied zijn op het lijf geschreven voor aanvallers met sterke benen. U denkt meteen aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Wij ook. Gisteren tijdens de rustdag liet Van der Poel weten dat deze rit hem moet liggen. Hij staat net als Van Aert nog droog in deze Tour. Daar kan straks rond 17.30 uur verandering in komen. . Slaan Van Aert en Van der Poel de handen ineen? De vloer is lava vandaag. De 167 km door vulkaangebied zijn op het lijf geschreven voor aanvallers met sterke benen.



U denkt meteen aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Wij ook.



Gisteren tijdens de rustdag liet Van der Poel weten dat deze rit hem moet liggen.



Hij staat net als Van Aert nog droog in deze Tour. Daar kan straks rond 17.30 uur verandering in komen.

clock 08:17 08 uur 17. Hier zit u stiekem op te hopen, toch? Van der Poel en Van Aert trekken er samen op uit.

clock 08:16 08 uur 16. De ritten van vandaag en donderdag zien er op papier oké uit, al is het altijd moeilijk om in te schatten of het een vlucht wordt of toch een uitgedund peloton. Mathieu van der Poel. De ritten van vandaag en donderdag zien er op papier oké uit, al is het altijd moeilijk om in te schatten of het een vlucht wordt of toch een uitgedund peloton. Mathieu van der Poel

clock 08:07 08 uur 07. Tour de France Het parcours van de tweede week in de Tour: toeleven naar drieluik in de Jura en de Alpen

clock 08:05 08 uur 05. Opnieuw Belgische winst in Issoire? Een Touretappe die finisht in Issoire, dat is nog maar één keer eerder gebeurd. Ruim 40 jaar geleden won de Fransman Pierre Le Bigaut er de 14e etappe. Sindsdien was Issoire wel al drie keer de startplaats van een Tourrit, voor het laatst in 2011. Twee jaar geleden passeerde ook de Dauphiné in Issoire. Brent Van Moer soleerde er toen naar een knappe overwinning in de openingsrit. Krijgen we opnieuw een Belgisch feestje in Issoire? . Opnieuw Belgische winst in Issoire? Een Touretappe die finisht in Issoire, dat is nog maar één keer eerder gebeurd. Ruim 40 jaar geleden won de Fransman Pierre Le Bigaut er de 14e etappe. Sindsdien was Issoire wel al drie keer de startplaats van een Tourrit, voor het laatst in 2011.



Twee jaar geleden passeerde ook de Dauphiné in Issoire. Brent Van Moer soleerde er toen naar een knappe overwinning in de openingsrit.



Krijgen we opnieuw een Belgisch feestje in Issoire?

clock 08:04 08 uur 04. Brent Van Moer soleert naar winst in Issoire. Brent Van Moer soleert naar winst in Issoire