LIVESTREAM Tour: Neilands doet een gooi naar de ritzege, komt nog iemand terug?

Iedereen zat zo kapot dat ze hun eigen naam niet meer kennen. Christophe Vandegoor

clock 17:11 17 uur 11.

Bilbao eert Mäder met Tour-ritwinst Bilbao valt niet meer stil en haalt het in Issoire. Zimmermann en O'Connor vloeken als tweede en derde.

Op 200m zet Bilbao de sprint in. Hij slaat meteen een gaatje.

Het valt volledig stil en daar zijn ook de drie anderen nog.

Op 400m van het einde komt O'Connor ook nog aansluiten.

De Spanjaard neemt niet meer over.

Zimmermann en Bilbao hebben nog wat over en gaan er met z'n tweeën vandoor.

Laatste km. Ook Zimmermann en Neilands sluiten aan onder de vod van de laatste kilometer.

Op 1,6km van de finishlijn gaat O'Connor als eerste aan. Bilbao en Pedrero gaan goed mee.

Alaphilippe en co. gaan er niet meer komen.

In de voorlaatste kilometer is de samenwerking nu toch wat zoek tussen de 6 leiders. Allemaal krijgen ze een unieke kans op ritwinst in de Tour.

Neilands gegrepen.

De groep met Alaphilippe en Barguil is ook niet ver meer. Nog 15 seconden en de twee Fransen zijn erbij.

Neilands is gegrepen Op 3,5km wordt Neilands gegrepen. Met z'n zessen trekken we naar Issoire.

Nog 4km en de samensmelting is bijna een feit. 1 ding is nu al zeker: deze etappe door Centraal-Frankrijk heeft niet ontgoocheld.

Ze komen eraan Zimmermann, O'Connor, Bilbao, Chaves en Pedrero naderen tot op 7 seconden. De groep-Alaphilippe hangt op 25 tellen.

Neilands begint het moeilijk te krijgen. José De Cauwer.

De wedstrijdradio meldt dat het verschil nog 10 seconden is. Valt de Let stil?

13". Op een strook waar de achtervolgers in het voordeel zijn, gaan er toch wat seconden af.

De laatste 10km gaan licht bergaf richting aankomstplaats Issoire. Neilands rijdt voortdurend tussen de 55 en de 60 km/u. Kom dan maar eens dichterbij...

Onder de boog van de laatste 10km is het verschil nog altijd 15 seconden. Ze kunnen Nielands bijna aanraken, maar de 5 zijn er nog altijd niet bij.

Voorlopig houdt Neilands stand. Als ex-mountainbiker is hij ook bergaf één van de beteren.

Als de vijf elkaar goed verstaan, dan zie ik ze nog terugkeren straks op het vlakke. Serge Pauwels.

15". Op 15km van de finishlijn blijven de vijf achtervolgers hangen op 15 seconden van Neilands.

Voor de verandering heeft Wout van Aert zich op kop gezet van het peloton. Zonder al te veel problemen gaan ze bij Jumbo-Visma weer een dag overleefd hebben.

Het kan nog allemaal, want ook de groep met Skjelmose, Kwiatkowski, Alaphilippe en Barguil komt snel dichterbij.

Ze zien Neilands rijden Bilbao, Zimmermann, Chaves, O'Connor en Pedrero naderen op Neilands. Het verschil is nog 15 seconden. Ook Alaphilippe en co. peuzelen aan hun achterstand: 42".

Als Neilands dit nummertje tot een goed einde brengt, dan is dat de 10e profzege voor de Let. Vier jaar geleden was hij in de GP de Wallonie voor het laatst succesvol.

Het kan nog altijd keren met deze snelle finale. Renaat Schotte.

23" en 54". De vijf achtervolgers draaien goed rond in de afdaling. Ook de groep met Alaphilippe doet dat.

Nog 25km, de situatie:. - Neilands - Chaves, Bilbao, Zimmermann, O'Connor, Pedrero: +30" - Kwiatkowski, Barguil, Alaphilippe, Skjelmose: +1' - peloton: +3'32"

29". In de tweede groep is er nog geen sprake van een samenwerking. Nielands verliest wel wat van zijn pluimen: 29".

Voor we echt dalen richting aankomstplaats Issoire, gaat het nog een keertje bergop. Nielands is nu bezig aan dat stukje.

Hoe dan ook: iedereen zal straks tevreden zijn dat deze etappe gedaan is. José De Cauwer.

Op een minuutje kunnen ook Alaphilippe en Barguil boven. Als de ex-wereldkampioen zich als een steen naar beneden gooit zoals alleen hij dat kan, dan kan het nog.

Neilands is boven! Op de top van de Côte de la Chapelle-Marcousse heeft Neilands meer dan een halve minuut op een groepje met Zimmermann, Bilbao, Chaves, Pedrero en O'Connor. Vinden zij mekaar in de afdaling?

Ook voor Van Aert zit zijn avontuur erop. Een opvallend nutteloze actie van de Belg.

Philipsen laat lopen Ze hebben er even in geloofd bij Alpecin-Deceuninck, maar deze laatste klim is toch te zwaar voor Philipsen. De groen trui haakt af, met twee ploegmaats bij zich.

Nog 5 kanshebbers Ook Alaphilippe en O'Connor moeten afhaken bij de achtervolgers. Op 1,5km van de top lijkt nog 5 man aanspraak te kunnen maken op ritwinst.

Van der Poel moet Van Aert laten gaan.

Ondertussen wordt Van der Poel weer opgeslokt door het peloton. Meer dan wat spelen was zijn "poging" uiteindelijk niet.

Neilands rijdt in één klap meer dan 20 seconden weg van Zimmerman, Chaves, Bilbao, O'Connor, Alaphilippe en Pedrero. Alle anderen lijken uitgeteld voor ritwinst.

Het peloton zit bergop 2km achter de kopgroep. Het zijn de jongens van Ineos die daar nu het tempo bepalen voor Pidcock en Rodriguez.

Neilands gaat solo

Daar gaat Neilands! Neilands heeft een topdag vandaag. Hij gaat er opnieuw alleen vandoor, niemand kan volgen.

Strong effent het pad voor Neilands. Alaphilippe en co. zien af in het wiel van de tandem van Israel-Premier Tech.

Ook voor ex-wereldkampioen Kwiatkowski gaat het te snel voorin. Geven wel een goede indruk: Bilbao, O'Connor en Alaphilippe.

Van Aert en Van der Poel blijven hangen Ondertussen naderen Van Aert en Van der Poel niet meer. Ze blijven hangen op 2'15", het peloton volgt op 3'05".

De kopgroep spat meteen uit elkaar. Perez haakt af en ook Skjelmose hangt aan het rekkertje.

Côte de la Chapelle-Marcousse (cat. 3) Met z'n twaalven zijn de vluchters aan de laatste hindernis van de dag begonnen. Enkel Tejada en Asgreen zijn niet meer mee. Zij konden in de afdaling niet volgen.

WVA en MVDP komen niet echt dichter Van Aert en Van der Poel hebben beslist om door te zetten op 38km van het einde. Ze hebben 30" op het peloton, maar zitten toch nog altijd op 2'17" van de koplopers.

Op naar de laatste klim De vluchters snellen richting de voet van de Côte de la Chapelle-Marcousse, de laatste klim van de dag. Die is 6,6km lang aan gemiddeld 5,5%. Een stevige kuitenbijter dus.

Van Aert en Van der Poel rijden met z'n tweeën weg van het peloton.

Waar Mathieu is, is ook Wout. Wat een dag! Christophe Vandegoor.

clock 16:18 16 uur 18.

Zonder al te veel moeite rijden Van der Poel en Van Aert 20 seconden weg van de rest van het peloton.

Van Aert neem over van zijn eeuwige rivaal. Winter? Lente? Zomer? De twee zijn onafscheidelijk!

Bergaf rijden Van der Poel en Van Aert het zonder te beseffen weg van de voorwacht van het peloton.

Voorin het peloton blijft Van der Poel nog alleen over. Van Aert zit in zijn wiel, maar neemt niet over.

Nog 50km Op 50km van de streep hangt het peloton op 2'27" van de 14 leiders. Het kan de beide kanten uit.

clock 16:11 16 uur 11.

Neilands hangt nog altijd een paar meter voor zijn medevluchters uit. De Let is al een hele dag erg actief...

Peloton komt dichter Het peloton komt nu snel dichterbij door de impuls van Van der Poel. Mede door een versnelling voorin van Neilands is het verschil nog 2'17".

We krijgen weer een omwenteling. Renaat Schotte.

Van der Poel op kop Mathieu van der Poel himself heeft zich nu op kop van het peloton gezet. Philipsen gelooft duidelijk in de ritzege.

Voorin hebben ze het signaal gekregen dat ze toch beter wat gas geven. Nog 25km tot de volgende beklimming.

Durbridge voor Mezgec Onder impuls van Luke Durbridge (Jayco-AlUla), die heeft overgenomen van Silvan Dillier op kop van het peloton, zakt de voorsprong van de 14 leiders naar 2'47". Dat moet dan voor Luka Mezgec zijn, want Dylan Groenewegen zit ver achterop.

clock 15:56 15 uur 56.

Sagan lost Op iets meer dan 60km van het einde heeft Peter Sagan moeite om het peloton te volgen. De rockster van weleer is een grijze muis geworden.

Twee duo's en tien enkelingen. Dat is de samenstelling van de kopgroep. Esteban Chaves en Ben O'Connor lieten bergop al mooie dingen zien, Julian Alaphilippe deed dat in de afdaling. Waar valt straks de beslissing? Na de top van de laatste klim is het nog 28,6km naar beneden...

Esteban Chaves en Ben O'Connor lieten bergop al mooie dingen zien, Julian Alaphilippe deed dat in de afdaling. Waar valt straks de beslissing? Na de top van de laatste klim is het nog 28,6km naar beneden...

Er ligt heel veel druk op de schouders van Alaphilippe, denk ik. José De Cauwer.

3'13". Voorin profiteren alle renners van een moment van rust om bij te tanken aan de volgwagen. Het verschil met het peloton blijft stabiel: 3'13".

Er is zodanig hard gekoerst. Ik geloof dat de winnaar voorin zit. Serge Pauwels.

Alpecin-Deceuninck werkt In het peloton is Silvan Dillier plots naar voren gekomen om de mannen van Jumbo-Visma een handje te helpen. Dat wil zeggen dat ze bij Alpecin-Deceuninck geloven in een nieuwe ritzege van Japser Philipsen.

Wie van de 14? Op 75km van de witte lijn in Issoire is de situatie eindelijk kristalhelder. 14 renners rijden 3'09" voor het peloton uit. De namen op een rijtje: - Michal Kwiatkowski (Ineos) - Esteban Ch

clock 15:34 15 uur 34. "De namen zijn gisteren doorgegeven, in principe is die WK-selectie gemaakt". "De namen zijn gisteren doorgegeven, in principe is die WK-selectie gemaakt"

clock 15:30 15 uur 30. De Belgische WK-selectie is gisteren doorgegeven. In principe is de selectie gemaakt. Serge Pauwels. De Belgische WK-selectie is gisteren doorgegeven. In principe is de selectie gemaakt. Serge Pauwels

clock 15:29 15 uur 29. Chaves ingelopen. Op het plateau na de Côte de Saint-Victor-la-Rivière laat Chaves weer inlopen. De kopgroep bestaat weer uit 14 renners. . Chaves ingelopen Op het plateau na de Côte de Saint-Victor-la-Rivière laat Chaves weer inlopen. De kopgroep bestaat weer uit 14 renners.

clock 15:29 15 uur 29. Chaves zit weer bij de andere koplopers.

clock 15:25 Peloton op 3'24". Op de top van de voorlaatste gecategoriseerde klim is de achterstand van het peloton op Chaves 3'24". Als Jasper Philipsen straks voor een vierde zege wil gaan, kan dat zeker nog. Er moeten nog altijd 80km gereden worden. . 15 uur 25. time difference Peloton op 3'24" Op de top van de voorlaatste gecategoriseerde klim is de achterstand van het peloton op Chaves 3'24". Als Jasper Philipsen straks voor een vierde zege wil gaan, kan dat zeker nog. Er moeten nog altijd 80km gereden worden.

clock 15:23 Chaves loopt uit. De twee punten op de Côte de Saint-Victor-la-Rivière zijn voor Esteban Chaves, die geruisloos toch 40 seconden is weggereden van de 13 achtervolgers, want ook Asgreen hangt er nog net aan. . 15 uur 23. mountain Chaves loopt uit De twee punten op de Côte de Saint-Victor-la-Rivière zijn voor Esteban Chaves, die geruisloos toch 40 seconden is weggereden van de 13 achtervolgers, want ook Asgreen hangt er nog net aan.

clock 15:21 15 uur 21. Van Aert werkt keihard. Van Aert trekt het peloton op een lint bergop. Is het een van zijn laatste inspanningen in deze Tour? De Deense kampioen Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) lanceerde vanochtend alleszins het gerucht dat de Belg morgen de Tour zou verlaten om bij zijn hoogzwangere vrouw te zijn. . Van Aert werkt keihard Van Aert trekt het peloton op een lint bergop. Is het een van zijn laatste inspanningen in deze Tour? De Deense kampioen Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) lanceerde vanochtend alleszins het gerucht dat de Belg morgen de Tour zou verlaten om bij zijn hoogzwangere vrouw te zijn.

clock 15:19 15 uur 19.

clock 15:18 15 uur 18. Het is voorbij voor Asgreen. Asgreen heeft gedaan wat van hem verwacht werd: Alaphilippe naar voren brengen. De Deen slaat nog wat proviand in aan de volgwagen en laat lopen. . Het is voorbij voor Asgreen Asgreen heeft gedaan wat van hem verwacht werd: Alaphilippe naar voren brengen. De Deen slaat nog wat proviand in aan de volgwagen en laat lopen.

clock 15:17 Chaves versnelt bergop. Amper bekomen van de samensmelting en daar gaat Chaves op de eerste stroken van de Côte de Saint Victor la Rivière (cat. 3 - 3km aan 6%). . 15 uur 17. mountain Chaves versnelt bergop Amper bekomen van de samensmelting en daar gaat Chaves op de eerste stroken van de Côte de Saint Victor la Rivière (cat. 3 - 3km aan 6%).

clock 15:15 15 uur 15. Alaphilippe geraakt dankzij Asgreen bij de kopgroep. Alaphilippe geraakt dankzij Asgreen bij de kopgroep

clock 15:14 14 leiders. Het heeft eventjes geduurd, maar de groep met Alaphilippe is eindelijk voorin geraakt. Dat wil zeggen dat we nu een kopgroep van 14 renners hebben, met een bonus van 2'52" op het peloton. . 15 uur 14. time difference 14 leiders Het heeft eventjes geduurd, maar de groep met Alaphilippe is eindelijk voorin geraakt. Dat wil zeggen dat we nu een kopgroep van 14 renners hebben, met een bonus van 2'52" op het peloton.

clock 15:13 15 uur 13. In het peloton knapt Van Aert sinds zijn terugkeer het harde werk op. Als het nog tot een terugkeer zou komen, zal hij wellicht niet meesprinten in Issoire. . In het peloton knapt Van Aert sinds zijn terugkeer het harde werk op. Als het nog tot een terugkeer zou komen, zal hij wellicht niet meesprinten in Issoire.

clock 15:12 15 uur 12.

clock 15:10 Op naar een samensmelting? Asgreen rijdt zich volledig dood om Alaphilippe terug te brengen. Het verschil is nog 18". . 15 uur 10. time difference Op naar een samensmelting? Asgreen rijdt zich volledig dood om Alaphilippe terug te brengen. Het verschil is nog 18".

clock 15:09 15 uur 09. Bilbao de best geplaatste. Chaves en Barguil worden opnieuw ingelopen door O'Connor, Skjelmose, Zimmermann, Schultz en Bilbao. Die laatste is de best geplaatste in het klassement op 7'37" van leider Vingegaard. . Bilbao de best geplaatste Chaves en Barguil worden opnieuw ingelopen door O'Connor, Skjelmose, Zimmermann, Schultz en Bilbao. Die laatste is de best geplaatste in het klassement op 7'37" van leider Vingegaard.

clock 15:04 15 uur 04. In de afdaling van de Croix de Saint-Robert hebben Barguil en Chaves wat afstand genomen. Alaphilippe doet er ondertussen samen met Asgreen alles aan om in de afdaling bij de 5 achtervolgers op het kopduo te komen. . In de afdaling van de Croix de Saint-Robert hebben Barguil en Chaves wat afstand genomen. Alaphilippe doet er ondertussen samen met Asgreen alles aan om in de afdaling bij de 5 achtervolgers op het kopduo te komen.

clock 15:03 15 uur 03. Ondertussen worden Jakobsen en Ewan gemeld op 14 minuten. Als het nog tot een sprint zou komen, dan zullen zij zeker niet meedoen. Ook Meeus, Groenewegen, Coquard en Pedersen hangen op achterstand. Een gouden kans voor Philipsen? . Ondertussen worden Jakobsen en Ewan gemeld op 14 minuten. Als het nog tot een sprint zou komen, dan zullen zij zeker niet meedoen. Ook Meeus, Groenewegen, Coquard en Pedersen hangen op achterstand. Een gouden kans voor Philipsen?

clock 14:59 Col de la Croix Saint-Robert (cat. 2). Op de top van de Col de la Croix Saint-Robert pakt Barguil de volle buit. Een bedreiging voor bollenman Neilson Powless is de Fransman niet. . 14 uur 59. mountain Col de la Croix Saint-Robert (cat. 2) Op de top van de Col de la Croix Saint-Robert pakt Barguil de volle buit. Een bedreiging voor bollenman Neilson Powless is de Fransman niet.

clock 14:58 14 uur 58. De verschillen zijn voorlopig niet van die aard om te zeggen dat de ritwinnaar zeker vooraan zit. Renaat Schotte. De verschillen zijn voorlopig niet van die aard om te zeggen dat de ritwinnaar zeker vooraan zit. Renaat Schotte

clock 14:58 40". De 7 leiders (O'Connor, Chaves, Bilbao, Skjelmose, Zimmermann, Schultz en Barguil) lopen verder weg van de 7 achtervolgers (Asgreen, Alaphilippe, Kwiatkowski, Perez, Neilands, Tejada, Pedrero). Het verschil tussen de twee groepen is 40". . 14 uur 58. time difference 40" De 7 leiders (O'Connor, Chaves, Bilbao, Skjelmose, Zimmermann, Schultz en Barguil) lopen verder weg van de 7 achtervolgers (Asgreen, Alaphilippe, Kwiatkowski, Perez, Neilands, Tejada, Pedrero). Het verschil tussen de twee groepen is 40".

clock 14:57 14 uur 57.

clock 14:54 14 uur 54. Op 2km van de top van de zwaarste klim van de dag, krijgt de groep met Alaphilippe en Kwiatkowski het gat met de 7 koplopers maar niet gedicht. Asgreen hangt er als enige tussen. . Op 2km van de top van de zwaarste klim van de dag, krijgt de groep met Alaphilippe en Kwiatkowski het gat met de 7 koplopers maar niet gedicht. Asgreen hangt er als enige tussen.

clock 14:52 14 uur 52.

clock 14:50 14 uur 50. O'Connor is als eerste van de achtervolgers bij de 7 koplopers geraakt. Asgreen krijgt het bergop moeilijk, of wacht hij op "kopman" Alaphilippe? . O'Connor is als eerste van de achtervolgers bij de 7 koplopers geraakt. Asgreen krijgt het bergop moeilijk, of wacht hij op "kopman" Alaphilippe?

clock 14:50 14 uur 50. Voor Warren Barguil (Arkéa-Samsic), de enige voorin die al een Tour-etappe wist te winnen, gaat het niet snel genoeg. Hij versnelt bergop en krijgt Esteban Chaves (EF-EasyPost) met zich mee. Ook de anderen volgen... . Voor Warren Barguil (Arkéa-Samsic), de enige voorin die al een Tour-etappe wist te winnen, gaat het niet snel genoeg. Hij versnelt bergop en krijgt Esteban Chaves (EF-EasyPost) met zich mee. Ook de anderen volgen...

clock 14:48 14 uur 48. Wout van Aert is amper opnieuw komen aansluiten, maar meteen doet hij voorin het peloton zijn duit in het zakje voor kopman Vingegaard. . Wout van Aert is amper opnieuw komen aansluiten, maar meteen doet hij voorin het peloton zijn duit in het zakje voor kopman Vingegaard.

clock 14:47 14 uur 47. En zo krijgt deze etappe eindelijk een wat rustiger scenario. De orde is hersteld. Renaat Schotte. En zo krijgt deze etappe eindelijk een wat rustiger scenario. De orde is hersteld. Renaat Schotte

clock 14:46 14 uur 46. Op de Col de la Croix Saint-Robert ziet de groep met Alaphilippe de 7 koplopers rijden. We zijn op weg naar een 14-tal. . Op de Col de la Croix Saint-Robert ziet de groep met Alaphilippe de 7 koplopers rijden. We zijn op weg naar een 14-tal.

clock 14:46 14 uur 46. Tussenstand puntenklassement:. 1. Jasper Philipsen - 260 punten 2. Bryan Coquard - 149 3. Mads Pedersen - 143 4. Wout van Aert - 112 5. Tadej Pogacar - 85 . Tussenstand puntenklassement: 1. Jasper Philipsen - 260 punten 2. Bryan Coquard - 149 3. Mads Pedersen - 143 4. Wout van Aert - 112 5. Tadej Pogacar - 85