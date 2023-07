LIVESTREAM: 5 vroege vluchters onder controle gehouden door grote ploegen

clock 14:08 14 uur 08. Pascal Eenkhoorn. Een man met een missie. 2 weken geleden won Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) nog het bergklassement in de Ronde van Zwitserland en ook vandaag zal dat het doel van de Nederlander zijn. Tot een week geleden mocht hij nog rondrijden in de kampioenentrui van zijn land, maar die hangt nu om de schouders van Dylan van Baarle (Jumbo-Visma). Kan Eenkhoorn vandaag meteen weer een andere trui aantrekken over zijn merkentrui? Hij pakte al 1 puntje voor de bergtrui op de eerste beklimming van de dag. . Pascal Eenkhoorn Een man met een missie. 2 weken geleden won Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) nog het bergklassement in de Ronde van Zwitserland en ook vandaag zal dat het doel van de Nederlander zijn. Tot een week geleden mocht hij nog rondrijden in de kampioenentrui van zijn land, maar die hangt nu om de schouders van Dylan van Baarle (Jumbo-Visma). Kan Eenkhoorn vandaag meteen weer een andere trui aantrekken over zijn merkentrui? Hij pakte al 1 puntje voor de bergtrui op de eerste beklimming van de dag.

clock 14:03 14 uur 03. Het peloton laat de vluchters niet te ver weg rijden.

clock 14:01 3 jarigen. Gugliemi is niet het enige feestvarken op 1 juli in dit peloton. Ook Matteo Jorgenson (24) en Jordi Meeus (25) mochten vandaag kaarsjes uitblazen bij de start in Bilbao.

clock 14:00 14 uur . Simon Guglielmi. Bon anniversaire ! Simon Gugliemi mag op zijn 26e verjaardag aan zijn 1e Tour de France beginnen. Na 2 Giro's en 1 Vuelta maakt hij zijn trilogie zo compleet. Een profzege heeft de renner van Arkéa-Samsic nog niet op zijn naam staan, al eindigde hij wel al in de top 10 van zowel een etappe in de Giro als de Vuelta.

clock 13:54 13 uur 54. Lilian Calmejane. Onze voorstelling van de 5 vluchters van de dag beginnen we bij de gezant van Intermarché-Circus-Wanty in de kopgroep. Lilian Calmejane mag in zijn eerste jaar bij de ploeg meteen meedoen in de ronde van zijn land. De 30-jarige Fransman begint aan zijn 5e Tour. Bij zijn eerste deelname in 2017 won hij meteen een rit. Calmejane is overigens de enige renner met al ervaring in de Tour die aanwezig is in de kopgroep. Hij is namelijk op pad met 4 Tour-debutanten.

clock 13:41 13 uur 41. 7 Basken. Maar liefst de helft van de Spanjaarden in dit peloton zijn afkomstig uit het Baskenland. Bij Ineos hebben we de daarnet vermelde Castroviejo en Fraile. Nog meer renners die vandaag in hun thuisregio mogen rijden: Mikel Landa (Bahrain Victorious), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Ion Izagirre (Cofidis), Gorka Izagirre (Movistar) en Alex Aranburu (Movistar).

clock 13:35 13 uur 35. Getxo . Momenteel rijdt het peloton op grondgebied Getxo, de thuisstad van Ineos-renner Jonathan Castroviejo. Zijn ploeggenoot Omar Fraile is trouwens de 2e Bask in de Britse rangen in deze Tour. Hij is geboren in Santurtzi, gelegen aan de overkant van de baai van Bilbao, recht tegenover Getxo.

clock 13:30 13 uur 30. Ineos is een beetje verdwenen van het voorplan, maar Christophe Laporte is natuurlijk wel een luxe werkpaard op kop van het peloton. Met Wout van Aert en Jonas Vingegaard hebben ze bij Jumbo-Visma natuurlijk nog meerdere troeven achter de hand voor de finale van vandaag. . Ineos is een beetje verdwenen van het voorplan, maar Christophe Laporte is natuurlijk wel een luxe werkpaard op kop van het peloton. Met Wout van Aert en Jonas Vingegaard hebben ze bij Jumbo-Visma natuurlijk nog meerdere troeven achter de hand voor de finale van vandaag.

clock 13:28 13 uur 28. Bergklassement. De laatste jaren lijkt de bolletjestrui in de Tour niet meer gereserveerd voor aanvallers, maar voor de gele trui in Parijs. In de slotweek trokken Tadej Pogacar (2020 en 2021) en Jonas Vingegaard (2022) het bolletjeslaken in extremis nog naar zich toe door de smakken punten die er te rapen vielen op de aankomsten bergop. Valt ook dit jaar de bergtrui ten prooi aan een van de Grote Twee en dus aan – waarschijnlijk – de beste klimmer van deze Tour de France? Of wordt die trend van de afgelopen 3 jaar doorbroken en is de bolletjestrui weer voor een aanvaller die onderweg voldoende weet te sprokkelen om de grote kanonnen voor te blijven?

clock 13:21 2'20". De voorsprong van de 5 vluchters stabiliseert rond de 2 minuten, terwijl ook Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers zich engageren om de kloof binnen de perken te houden.

clock 13:16 13 uur 16. Eenkhoorn wil zich de kaas niet van het brood laten eten en is de enige die Gregaard nog lijkt te kunnen bedreigen. Maar op 100 meter van de streep plafonneert hij en dus moet de Nederlander tevreden zijn met 1 punt. De volle buit van 2 punten is voor Gregaard. . Eenkhoorn wil zich de kaas niet van het brood laten eten en is de enige die Gregaard nog lijkt te kunnen bedreigen. Maar op 100 meter van de streep plafonneert hij en dus moet de Nederlander tevreden zijn met 1 punt. De volle buit van 2 punten is voor Gregaard.

clock 13:15 13 uur 15. De volgende die het probeert is Gregaard en zijn inspanning is beter getimed. De Deen slaat meteen een gat en achter hem kijken ze naar elkaar. . De volgende die het probeert is Gregaard en zijn inspanning is beter getimed. De Deen slaat meteen een gat en achter hem kijken ze naar elkaar.

clock 13:13 13 uur 13. Calmejane opent het spel al op meer dan een kilometer van de top, maar zijn medevluchters hebben het snel in de smiezen. . Calmejane opent het spel al op meer dan een kilometer van de top, maar zijn medevluchters hebben het snel in de smiezen.

clock 13:13 Côte de Laukiz. De eerste beklimming van deze Ronde van Frankrijk is de Côte de Laukiz van 3e categorie. Dat betekent dat er op de top 2 en 1 punten te sprokkelen zijn voor het bergklassement. Met een gemiddelde stijging van ongeveer 7% voor 2 kilometer kunnen de vluchters hun benen een eerste keer opspannen.

clock 13:11 13 uur 11. De organisatie komt stilaan op gang in het peloton. Met 2 Belgen van 2 Belgische ploegen: Tim Declercq (Soudal-Quick Step) en Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) doen hun duit in het zakje voor hun kopmannen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. . De organisatie komt stilaan op gang in het peloton. Met 2 Belgen van 2 Belgische ploegen: Tim Declercq (Soudal-Quick Step) en Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) doen hun duit in het zakje voor hun kopmannen Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel.

clock 13:10 13 uur 10. De 5 vluchters van de dag.

clock 13:09 13 uur 09. 3 Fransen, 1 Nederlander en 1 Deen zullen (waarschijnlijk) mogen strijden om de eerste bergtrui van deze Tour. Nog eens hun namen: Valentin Ferron (TotalEnergies) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) Jonas Gregaard (Uno-X) . 3 Fransen, 1 Nederlander en 1 Deen zullen (waarschijnlijk) mogen strijden om de eerste bergtrui van deze Tour. Nog eens hun namen: Valentin Ferron (TotalEnergies) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) Jonas Gregaard (Uno-X)

clock 13:01 13 uur 01. Ik betwijfel of we vandaag de mannen van Pogacar op kop van het peloton zullen zien. . José De Cauwer. Ik betwijfel of we vandaag de mannen van Pogacar op kop van het peloton zullen zien. José De Cauwer

clock 12:59 30 seconden. Het blok gaat erop in het peloton. Van een stevige openingsfase is er dus niet echt sprake, de vlucht van de dag is zonder veel vijven en zessen vertrokken.

clock 12:57 12 uur 57. De tweede poging is meteen de goede, zo lijkt het. Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Valentin Ferron (TotalEnergies), Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) en Jonas Gregaard (Uno-X) zijn in eerste instantie het viertal dat weg is. Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) kan in zijn eentje nog de sprong naar voor maken. . De tweede poging is meteen de goede, zo lijkt het. Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Valentin Ferron (TotalEnergies), Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) en Jonas Gregaard (Uno-X) zijn in eerste instantie het viertal dat weg is. Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) kan in zijn eentje nog de sprong naar voor maken.

clock 12:55 12 uur 55 match begonnen start time Officiële start! Nu is het echt van dat, de 110e Tour de France is goed en wel begonnen! Meteen regent het kandidaten voor de vroege ontsnapping.

clock 12:54 12 uur 54. De vergelijking tussen de Côte de Pike en de Muur van Hoei hebben we al meermaals gehoord de voorbije dagen. Gaat die volgens Sven Nys ook op? "Het is een lastige klim, maar de Muur is van een ander kaliber. Het is ook veilig in de afdaling naar de finish, al loopt die best pittig op. Je ziet de finish niet echt liggen, het kronkelt. En het druppelt op de middag." Wat doet dat met het peloton? "Mijn favoriet is toch Pogacar: als lichtgewicht heeft hij een eindschot. Ik denk dat hij iets wil tonen."



clock 12:51 12 uur 51. Quinn Simmons (Lidl-Trek) showt zijn kersverse kampioenentrui op de eerste rij van het peloton. Is de Amerikaan een van de geïnteresseerden in die bergtrui vandaag? . Quinn Simmons (Lidl-Trek) showt zijn kersverse kampioenentrui op de eerste rij van het peloton. Is de Amerikaan een van de geïnteresseerden in die bergtrui vandaag?

clock 12:48 12 uur 48. Krijgen we over enkele kilometers meteen een helse strijd om de vroege vlucht en de eerste bergtrui? Het wegdek glooit voortdurend in de eerste wedstrijdkilometers dus de aanvalslustigen van de dag kunnen een sterke ontsnapping op poten zetten. Op de Côte de Laukiz liggen er al meteen 2 en 1 punten voor het oprapen voor het bergklassement. . Krijgen we over enkele kilometers meteen een helse strijd om de vroege vlucht en de eerste bergtrui? Het wegdek glooit voortdurend in de eerste wedstrijdkilometers dus de aanvalslustigen van de dag kunnen een sterke ontsnapping op poten zetten. Op de Côte de Laukiz liggen er al meteen 2 en 1 punten voor het oprapen voor het bergklassement.

clock 12:45 Probleempje bij Bernal. Achteraan zien we dat Egan Bernal te kampen krijgt met een mechanisch euvel. De Colombiaan is samen met grote tenoren Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard de enige die al een Tourwinst op zijn palmares heeft staan in dit peloton.

clock 12:42 12 uur 42. Oudgedienden Rui Costa en Andrey Amador hebben nog tijd voor een rustig praatje op kop van het peloton. Ook zij zullen in hun 20-tal Tours die ze opgeteld gereden hebben nog nooit een zware openingsetappe als deze meegemaakt hebben, met meer dan 3.000 hoogtemeters. . Oudgedienden Rui Costa en Andrey Amador hebben nog tijd voor een rustig praatje op kop van het peloton. Ook zij zullen in hun 20-tal Tours die ze opgeteld gereden hebben nog nooit een zware openingsetappe als deze meegemaakt hebben, met meer dan 3.000 hoogtemeters.

clock 12:37 12 uur 37. Tijdens de geneutraliseerde openingsfase verplaatst het peloton zich noordwaarts, weg van Bilbao. Na een ommetje richting de noordkust van Spanje gaat het weer naar het centrum van Bilbao, waar ook de aankomst van deze rit gepland staat. De wielergekke Basken krijgen dus meteen waar voor hun geld. . Tijdens de geneutraliseerde openingsfase verplaatst het peloton zich noordwaarts, weg van Bilbao. Na een ommetje richting de noordkust van Spanje gaat het weer naar het centrum van Bilbao, waar ook de aankomst van deze rit gepland staat. De wielergekke Basken krijgen dus meteen waar voor hun geld.

clock 12:31 12 uur 31 match begonnen start time C'est parti! De 110e Tour de France is officieus begonnen! De renners maken zich nog op voor een parade door Bilbao, waar de Basken rijen dik staan. Pas over 11 kilometer beginnen we echt aan rit 1.

clock 12:30 12 uur 30. Mogen op de eerste rij plaatsnemen bij de officieuze start in Bilbao: uiteraard Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die een heel eind voor hun collega's uit staan en van op de eerste rij mogen genieten van een traditionele Baskische dans. Maken de Grote Twee van deze Tour er vandaag ook al een mooie openingsdans van? Of sparen zij hun dansbenen op tot het zwaardere klimwerk? . Mogen op de eerste rij plaatsnemen bij de officieuze start in Bilbao: uiteraard Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die een heel eind voor hun collega's uit staan en van op de eerste rij mogen genieten van een traditionele Baskische dans. Maken de Grote Twee van deze Tour er vandaag ook al een mooie openingsdans van? Of sparen zij hun dansbenen op tot het zwaardere klimwerk?

clock 12:24 12 uur 24. Het is misschien wel de zwaarste openingsetappe ooit in de Tour. . Renaat Schotte. Het is misschien wel de zwaarste openingsetappe ooit in de Tour. Renaat Schotte

clock 12:23 12 uur 23. Live beelden. Vanaf nu hoeft u geen seconde meer te missen van rit 1 van de 110e Tour de France, zowel via de live beelden als de tekst-updates. Veel kijkplezier!

clock 12:13 12 uur 13. Over een kleine 10 minuten verwelkomen Renaat Schotte en José De Cauwer u op VRT 1. Ook via de livestream op deze pagina kan u de openingsetappe integraal volgen. . Over een kleine 10 minuten verwelkomen Renaat Schotte en José De Cauwer u op VRT 1. Ook via de livestream op deze pagina kan u de openingsetappe integraal volgen.

clock 12:05 12 uur 05. Als ik bij de eersten bovenkom op de Côte de Pike, zal het al speciaal zijn. Maar natuurlijk denk ik aan de gele trui. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Als ik bij de eersten bovenkom op de Côte de Pike, zal het al speciaal zijn. Maar natuurlijk denk ik aan de gele trui. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 12:02 12 uur 02. De Côte de Pike is wel echt steil en lastig. Ik denk nog lastiger dan de Muur van Hoei, maar wel met een betere weg. . Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). De Côte de Pike is wel echt steil en lastig. Ik denk nog lastiger dan de Muur van Hoei, maar wel met een betere weg. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 11:53 Het ommetje van de dag van en naar Bilbao. . 11 uur 53. Het ommetje van de dag van en naar Bilbao.

clock 11:52 11 uur 52. Bilbao. De grootste stad van het Baskenland is al talloze keren de revue gepasseerd in de Ronde van het Baskenland of de Vuelta, maar mag nu dus voor het eerst het Tour-circus verwelkomen. Vorig jaar finishte de 5e etappe van de Vuelta nog in Bilbao, waar Marc Soler naar de zege soleerde. De kans dat Soler dat kunststukje vandaag herhaalt, is heel klein. De Spanjaard zal zich in de rij moeten zetten voor zijn kopman Tadej Pogacar.

clock 11:45 11 uur 45. Ook aan wie de tijd tot de start van etappe 1 wil doden met een quizje hebben we gedacht. Kent u alle renners die op het podium eindigden in de voorbije 15 Tour-jaargangen? Succes!

clock 11:39 11 uur 39. Tourmanager. Het laatste uurtje ongestoord schuiven en puzzelen voor de Wielermanagers onder u is stilaan aangebroken. Krijgt u de laatste stukjes nog tijdig in elkaar gelegd om met een tevreden gevoel te beginnen aan de Tour? Of zijn uw zaakjes al lang op orde en vermijdt u hersenspinsels en last-minute veranderingen?

clock 11:35 11 uur 35. Le Grand Départ strijkt voor de 2e keer neer in Spanje en ook de vorige keer viel die eer te beurt aan het wielergekke Baskenland. De eerste 3 dagen van de Tour in 1992 vertoefde het peloton in San Sebastian, de finishplaats van de rit van morgen. De latere eindwinnaar Miguel Indurain won dat jaar de proloog in het Baskenland, 3 weken later mocht hij ook in Parijs het geel aantrekken. De Spanjaarden - en nog meer de Basken - zouden vandaag helemaal uit hun dak gaan als een Pello Bilbao de eerste gele trui mag aantrekken. . Le Grand Départ strijkt voor de 2e keer neer in Spanje en ook de vorige keer viel die eer te beurt aan het wielergekke Baskenland. De eerste 3 dagen van de Tour in 1992 vertoefde het peloton in San Sebastian, de finishplaats van de rit van morgen. De latere eindwinnaar Miguel Indurain won dat jaar de proloog in het Baskenland, 3 weken later mocht hij ook in Parijs het geel aantrekken. De Spanjaarden - en nog meer de Basken - zouden vandaag helemaal uit hun dak gaan als een Pello Bilbao de eerste gele trui mag aantrekken.

clock 11:24 11 uur 24. Côte de Pike. Hét sleutelpunt van de openingsetappe is zonder twijfel de slopende Cote de Pike. Te zwaar voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Van Aert toonde zich er gisteren al "koning voor een dag" tijdens de verkenning, terwijl Van der Poel verwacht dat "het kantje boord wordt".

clock 11:12 11 uur 12.

clock 09:32 09 uur 32. "Rijden met de rits open". Onze commentator José De Cauwer wikt en weegt alvast de eerste rit, die atypisch veel hoogtemeters in pacht heeft. "Bijna 3.000 als ik mij niet vergis. Er zal onmiddellijk een hele goeie renner aan de leiding staan na vandaag." Meteen klassementsspektakel, dan? "Ze zullen alleszins mee moeten zijn met de TGV. Op het einde ligt er een beklimming van twee kilometer met percentages tot 15 procent. Het zal meteen rijden met de rits open zijn. De klassementsmannen moeten mee en de punchers zullen ongetwijfeld proberen. Ik verwacht meteen spektakel." Een strijd op verschillende fronten, maar wie maakt er het meeste kans om het geel te grijpen? "Als er snellere mannen - zoals een Wout van Aert - mee over die top geraken, maken zij een uitstekende kans, maar dat is geen sinecure."



Meteen klassementsspektakel, dan? "Ze zullen alleszins mee moeten zijn met de TGV. Op het einde ligt er een beklimming van twee kilometer met percentages tot 15 procent. Het zal meteen rijden met de rits open zijn. De klassementsmannen moeten mee en de punchers zullen ongetwijfeld proberen. Ik verwacht meteen spektakel."



Een strijd op verschillende fronten, maar wie maakt er het meeste kans om het geel te grijpen? "Als er snellere mannen - zoals een Wout van Aert - mee over die top geraken, maken zij een uitstekende kans, maar dat is geen sinecure."

clock 08:47 08 uur 47. Live op VRT 1 en Radio 1. Renaat Schotte en José De Cauwer duwen hun startknop om 12.20 u in op VRT 1. Tijdens Het Journaal maken ze een korte uitstap naar Canvas. Op Radio 1 schakelen Christophe Vandegoor en Sven Nys vanaf 13 u in.

clock 10:48 Geen extra seconden. De parcoursbouwers hebben tussen Bilbao en Parijs weer enkele sprints met bonificatieseconden gelegd op de top van meerder hellingen en cols. De eerste buit lag op de Côte de Pike, maar ASO heeft die seconden (8, 5 en 2) geschrapt om zeker te zijn dat de winnaar in Bilbao ook daadwerkelijk de eerste leider wordt.

clock 10:43 10 uur 43. Deze finale is echt lastig, het flirt met de limieten van waar ik toe in staat ben. Veel hangt ook af van de koerssituatie. Je kunt nog terugkeren na het laatste klimmetje in de finale, maar de laatste 500 meter is het ook weer zwaar. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

clock 10:39 10 uur 39. Eerste etappe. De eerste gele trui is niet voor een sprinter of een tijdrijder, wel voor een puncher of klassementsrenner. Rond 12.30 u trekt het peloton zich op gang voor de eerste tocht op Baskische wegen. Het wordt een uitje met ruim 3.000 hoogtemeters. De finale wordt ingeleid door de Côte de Vivero op 27 kilometer van de finish. De laatste springplank is de Côte de Pike op 10 kilometer van de witte lijn. De sterke beren nemen dan de duikvlucht richting Bilbao, waar in de laatste hectometers nog een pittige uitsmijter wacht.