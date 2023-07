LIVE (12.20 uur): José De Cauwer wikt en weegt atypische openingsrit: "Het zal meteen spektakel zijn"

clock 09:32 09 uur 32. "Rijden met de rits open". Onze commentator José De Cauwer wikt en weegt alvast de eerste rit, die atypisch veel hoogtemeters in pacht heeft. "Bijna 3.000 als ik mij niet vergis. Er zal onmiddellijk een hele goeie renner aan de leiding staan na vandaag." Meteen klassementsspektakel, dan? "Ze zullen alleszins mee moeten zijn met de TGV. Op het einde ligt er een beklimming van twee kilometer met percentages tot 15 procent. Het zal meteen rijden met de rits open zijn. De klassementsmannen moeten mee en de punchers zullen ongetwijfeld proberen. Ik verwacht meteen spektakel." Een strijd op verschillende fronten, maar wie maakt er het meeste kans om het geel te grijpen? "Als er snellere mannen - zoals een Wout van Aert - mee over die top geraken, maken zij een uitstekende kans, maar dat is geen sinecure." . "Rijden met de rits open" Onze commentator José De Cauwer wikt en weegt alvast de eerste rit, die atypisch veel hoogtemeters in pacht heeft. "Bijna 3.000 als ik mij niet vergis. Er zal onmiddellijk een hele goeie renner aan de leiding staan na vandaag."



clock 08:47 08 uur 47. Live op VRT 1 en Radio 1. Renaat Schotte en José De Cauwer duwen hun startknop om 12.20 u in op VRT 1. Tijdens Het Journaal maken ze een korte uitstap naar Canvas. Op Radio 1 schakelen Christophe Vandegoor en Sven Nys vanaf 13 u in.

clock 10:48 Geen extra seconden. De parcoursbouwers hebben tussen Bilbao en Parijs weer enkele sprints met bonificatieseconden gelegd op de top van meerder hellingen en cols. De eerste buit lag op de Côte de Pike, maar ASO heeft die seconden (8, 5 en 2) geschrapt om zeker te zijn dat de winnaar in Bilbao ook daadwerkelijk de eerste leider wordt.

clock 10:44 10 uur 44. Wout van Aert: "De Côte de Pike? Ik geloof er nu in dat het kan". Wout van Aert: "De Côte de Pike? Ik geloof er nu in dat het kan"

clock 10:43 10 uur 43. Deze finale is echt lastig, het flirt met de limieten van waar ik toe in staat ben. Veel hangt ook af van de koerssituatie. Je kunt nog terugkeren na het laatste klimmetje in de finale, maar de laatste 500 meter is het ook weer zwaar. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Deze finale is echt lastig, het flirt met de limieten van waar ik toe in staat ben. Veel hangt ook af van de koerssituatie. Je kunt nog terugkeren na het laatste klimmetje in de finale, maar de laatste 500 meter is het ook weer zwaar. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 10:39 10 uur 39. Eerste etappe. De eerste gele trui is niet voor een sprinter of een tijdrijder, wel voor een puncher of klassementsrenner. Rond 12.30 u trekt het peloton zich op gang voor de eerste tocht op Baskische wegen. Het wordt een uitje met ruim 3.000 hoogtemeters. De finale wordt ingeleid door de Côte de Vivero op 27 kilometer van de finish. De laatste springplank is de Côte de Pike op 10 kilometer van de witte lijn. De sterke beren nemen dan de duikvlucht richting Bilbao, waar in de laatste hectometers nog een pittige uitsmijter wacht. . Eerste etappe De eerste gele trui is niet voor een sprinter of een tijdrijder, wel voor een puncher of klassementsrenner. Rond 12.30 u trekt het peloton zich op gang voor de eerste tocht op Baskische wegen. Het wordt een uitje met ruim 3.000 hoogtemeters. De finale wordt ingeleid door de Côte de Vivero op 27 kilometer van de finish. De laatste springplank is de Côte de Pike op 10 kilometer van de witte lijn. De sterke beren nemen dan de duikvlucht richting Bilbao, waar in de laatste hectometers nog een pittige uitsmijter wacht.