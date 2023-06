Kijk zaterdag vanaf 12.20 u naar de eerste rit in de Tour de France

Deze finale is echt lastig, het flirt met de limieten van waar ik toe in staat ben. Veel hangt ook af van de koerssituatie. Je kunt nog terugkeren na het laatste klimmetje in de finale, maar de laatste 500 meter is het ook weer zwaar.

10 uur 39. Eerste etappe. De eerste gele trui is niet voor een sprinter of een tijdrijder, wel voor een puncher of klassementsrenner. Rond 12.30 u trekt het peloton zich op gang voor de eerste tocht op Baskische wegen. Het wordt een uitje met ruim 3.000 hoogtemeters. De finale wordt ingeleid door de Côte de Vivero op 27 kilometer van de finish. De laatste springplank is de Côte de Pike op 10 kilometer van de witte lijn. De sterke beren nemen dan de duikvlucht richting Bilbao, waar in de laatste hectometers nog een pittige uitsmijter wacht. .