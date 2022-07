LIVESTREAM: Jungels vecht alleen tegen achtervolgers met Van Aert, peloton nog niet uitgeteld

clock 16:44 16 uur 44. De laatste keer dat de Pas de Morgins op het parcours van de Tour lag, was in 1997. De betreurde Frank Vandenbroucke bereikte als eerste de top. VDB werd in die etappe tweede achter Christophe Mengin. Dichter bij een ritzege kwam hij nooit. . De laatste keer dat de Pas de Morgins op het parcours van de Tour lag, was in 1997. De betreurde Frank Vandenbroucke bereikte als eerste de top. VDB werd in die etappe tweede achter Christophe Mengin. Dichter bij een ritzege kwam hij nooit.

clock 16:40 1'55" en 3'20". Jungels botst meteen op de steilste stroken van de Pas de Morgins. Hij moet nu 15 kilometer peddelen en hopen dat zijn voorsprong niet te snel wegsmelt. . 16 uur 40. time difference 1'55" en 3'20" Jungels botst meteen op de steilste stroken van de Pas de Morgins. Hij moet nu 15 kilometer peddelen en hopen dat zijn voorsprong niet te snel wegsmelt.

clock 16:38 16 uur 38. De Pas de Morgins is op papier de laatste klim van de dag, maar op weg naar de aankomst krijgen de renners nog een venijnige knik voorgeschoteld. Misschien valt daar nog wel de beslissing. . De Pas de Morgins is op papier de laatste klim van de dag, maar op weg naar de aankomst krijgen de renners nog een venijnige knik voorgeschoteld. Misschien valt daar nog wel de beslissing.

clock 16:32 16 uur 32. De wind blaast op dit moment in het voordeel van Jungels. Hoe verteert hij straks de Pas de Morgins? . De wind blaast op dit moment in het voordeel van Jungels. Hoe verteert hij straks de Pas de Morgins?

clock 16:31 16 uur 31. De finale is nu helemaal ontkurkt. Renaat Schotte. De finale is nu helemaal ontkurkt. Renaat Schotte

clock 16:30 16 uur 30. Bob Jungels is aan een ferm nummertje bezig. Hij loopt alleen maar uit, nu ook op het peloton. Daar moet het allemaal van UAE komen. . Bob Jungels is aan een ferm nummertje bezig. Hij loopt alleen maar uit, nu ook op het peloton. Daar moet het allemaal van UAE komen.

clock 16:21 16 uur 21. De achtervolgende groep met Van Aert verliest terrein op Jungels, die nu een minuut beet heeft. Het peloton houdt zijn achterstand min of meer stabiel. . De achtervolgende groep met Van Aert verliest terrein op Jungels, die nu een minuut beet heeft. Het peloton houdt zijn achterstand min of meer stabiel.

clock 16:14 45" en 2'20". Jungels probeert zijn voorsprong uit te bouwen. Op dit moment kan het nog alle kanten op, de ritwinnaar kan zich net zo goed nog in het peloton verschuilen. . 16 uur 14. time difference 45" en 2'20" Jungels probeert zijn voorsprong uit te bouwen. Op dit moment kan het nog alle kanten op, de ritwinnaar kan zich net zo goed nog in het peloton verschuilen.

clock 16:09 16 uur 09. Jungels suist inderdaad op z'n eentje naar beneden. Geschke heeft ergens onderweg het wiel van de Luxemburger moeten lossen. . Jungels suist inderdaad op z'n eentje naar beneden. Geschke heeft ergens onderweg het wiel van de Luxemburger moeten lossen.

clock 16:08 16 uur 08. Jungels is begonnen aan iets heel, heel, heel moeilijks. José De Cauwer. Jungels is begonnen aan iets heel, heel, heel moeilijks. José De Cauwer

clock 16:07 16 uur 07. Na de afzink volgt een lange vlakte, die de renners opnieuw langs startplaats Aigle voert. . Na de afzink volgt een lange vlakte, die de renners opnieuw langs startplaats Aigle voert.

clock 16:06 16 uur 06. Jungels en Geschke dalen wat sneller dan Van Aert en zijn kompanen. De op papier grootste kanshebbers op de ritzege onder de oorspronkelijke vluchters zitten daar nog bij. . Jungels en Geschke dalen wat sneller dan Van Aert en zijn kompanen. De op papier grootste kanshebbers op de ritzege onder de oorspronkelijke vluchters zitten daar nog bij.

clock 16:03 16 uur 03. Marc Soler (UAE) moest in het begin van de etappe lossen, maar heeft zijn ritme meer dan gevonden. Hij neemt deze berg voor zijn rekening in dienst van Pogacar. . Marc Soler (UAE) moest in het begin van de etappe lossen, maar heeft zijn ritme meer dan gevonden. Hij neemt deze berg voor zijn rekening in dienst van Pogacar.

clock 16:02 16 uur 02. De tien bergpunten op de Col de la Croix zijn voor Geschke. De tien bergpunten op de Col de la Croix zijn voor Geschke

clock 16:01 Col de la Croix. Geschke grijpt de tien punten op de top en mag zich voorzichtig opmaken voor het podium straks. Hij neemt de leiding in het bergklassement over en zal straks ook nog wel iets rapen op de Pas des Morgins. . 16 uur 01. mountain Col de la Croix Geschke grijpt de tien punten op de top en mag zich voorzichtig opmaken voor het podium straks. Hij neemt de leiding in het bergklassement over en zal straks ook nog wel iets rapen op de Pas des Morgins.

clock 15:59 15 uur 59. Terwijl Geschke met rasse schreden nadert op Jungels, regelt Van Aert de boel bij de achtervolgers. . Terwijl Geschke met rasse schreden nadert op Jungels, regelt Van Aert de boel bij de achtervolgers.

clock 15:58 25". Geschke gaat op zoek naar Jungels, en vooral die punten voor de bergprijs. Nog een kilometer tot de top. . 15 uur 58. time difference 25" Geschke gaat op zoek naar Jungels, en vooral die punten voor de bergprijs. Nog een kilometer tot de top.

clock 15:56 15 uur 56. Goossens is een van de overlevers. Knap van de Tourdebutant. . Goossens is een van de overlevers. Knap van de Tourdebutant.

clock 15:55 15 uur 55. Bob Jungels (AG2R-Citroën) rijdt een eindje voor de restanten van de kopgroep uit. Zijn versnelling doet een heel deel van de vluchters de das om. . Bob Jungels (AG2R-Citroën) rijdt een eindje voor de restanten van de kopgroep uit. Zijn versnelling doet een heel deel van de vluchters de das om.

clock 15:55 15 uur 55. Aanval van Jungels. Aanval van Jungels

clock 15:53 15 uur 53. Een versnelling! Latour gooit een bommetje, Jungels neemt fors over. Cosnefroy staat helemaal geparkeerd. . Een versnelling! Latour gooit een bommetje, Jungels neemt fors over. Cosnefroy staat helemaal geparkeerd.

clock 15:49 15 uur 49. Achteraan ziet Van der Poel het peloton alsmaar kleiner worden. . Achteraan ziet Van der Poel het peloton alsmaar kleiner worden.

clock 15:47 15 uur 47. Thibaut Pinot heeft fijne herinneringen aan de Col de la Croix. In 2012 kwam hij er als eerste boven op weg naar de ritzege in Porrentruy, zijn eerste van voorlopig drie in de Tour. . Thibaut Pinot heeft fijne herinneringen aan de Col de la Croix. In 2012 kwam hij er als eerste boven op weg naar de ritzege in Porrentruy, zijn eerste van voorlopig drie in de Tour.

clock 15:44 Zou dat het masterplan zijn? 15 uur 44. Zou dat het masterplan zijn?

clock 15:43 15 uur 43. Duits kampioen Politt duimt voor zijn ploegmaat Konrad. Hij lost de rol vooraan. . Duits kampioen Politt duimt voor zijn ploegmaat Konrad. Hij lost de rol vooraan.

clock 15:42 15 uur 42. Boze O'Connor. De arme Ben O'Connor wil zijn miserie niet delen. Met een gefrustreerd gebaar stuurt hij de camera weg. . Boze O'Connor De arme Ben O'Connor wil zijn miserie niet delen. Met een gefrustreerd gebaar stuurt hij de camera weg.

clock 15:41 15 uur 41. O'Connor ziet af en stuurt camera weg. O'Connor ziet af en stuurt camera weg

clock 15:38 15 uur 38. De vluchters zijn begonnen aan de Col de la Croix. Net als de Col des Mosses van eerste categorie, maar korter en steiler. . De vluchters zijn begonnen aan de Col de la Croix. Net als de Col des Mosses van eerste categorie, maar korter en steiler.

clock 15:32 15 uur 32. Van Aert, Goossens en Stuyven houden zich gedeisd in de ruime kopgroep. . Van Aert, Goossens en Stuyven houden zich gedeisd in de ruime kopgroep.

clock 15:26 100 km/h. De cameraman op de motor zoomt in op de snelheidsmeter. Het gaat hard, dat hoeven we u niet uit te leggen. De rest van de kopgroep is Latour al voorbij. . 15 uur 26. average speed 100 km/h De cameraman op de motor zoomt in op de snelheidsmeter. Het gaat hard, dat hoeven we u niet uit te leggen. De rest van de kopgroep is Latour al voorbij.

clock 15:20 15 uur 20. Een beetje verbrokkeling nu. Latour gaat door. José De Cauwer. Een beetje verbrokkeling nu. Latour gaat door. José De Cauwer

clock 15:19 15 uur 19. Col des Mosses: Hevige strijd voor de bergpunten . Col des Mosses: Hevige strijd voor de bergpunten

clock 15:18 Col des Mosses. Er wordt geknald voor de bergpunten. Latour loopt weg met de hoofdprijs, Houle wipt nog net over Geschke. Die laatste aast op de bollen, maar zal nog uit zijn pijp moeten komen. . 15 uur 18. mountain Col des Mosses Er wordt geknald voor de bergpunten. Latour loopt weg met de hoofdprijs, Houle wipt nog net over Geschke. Die laatste aast op de bollen, maar zal nog uit zijn pijp moeten komen.

clock 15:12 15 uur 12. Politt stelt zich ten dienste van Konrad. Bora-Hansgrohe gaat vol voor de ritzege, twee dagen nadat Kämna er zo dicht bij was. . Politt stelt zich ten dienste van Konrad. Bora-Hansgrohe gaat vol voor de ritzege, twee dagen nadat Kämna er zo dicht bij was.

clock 15:04 15 uur 04. Op deze Col des Mosses gaat het niet gebeuren. Dat was ook niet de verwachting. . Op deze Col des Mosses gaat het niet gebeuren. Dat was ook niet de verwachting.

clock 14:59 14 uur 59. Uran is het virtuele geel alweer kwijt. . Uran is het virtuele geel alweer kwijt.

clock 14:53 3'25". Het is zover: Uran steekt Pogacar voorbij in het virtuele klassement. . 14 uur 53. time difference 3'25" Het is zover: Uran steekt Pogacar voorbij in het virtuele klassement.

clock 14:50 14 uur 50. De vlucht is aan de voet van de Col des Mosses. Gaan ze daar allemaal samen over? . De vlucht is aan de voet van de Col des Mosses. Gaan ze daar allemaal samen over?

clock 14:48 14 uur 48. Nog 100 kilometer. Rigoberto Uran (EF Education) komt zachtjes aan dichter bij de virtuele gele trui. . Nog 100 kilometer Rigoberto Uran (EF Education) komt zachtjes aan dichter bij de virtuele gele trui.

clock 14:43 14 uur 43. Vlasov voelt zich naar eigen zeggen beter, maar dat helpt niet bij fietspech. Tussen de auto's moet de Rus opnieuw aansluiting zien te vinden bij het peloton. . Vlasov voelt zich naar eigen zeggen beter, maar dat helpt niet bij fietspech. Tussen de auto's moet de Rus opnieuw aansluiting zien te vinden bij het peloton.

clock 14:36 14 uur 36. Het verschil gaat nu toch richting de drie minuten. Nog een halve minuut erbij en Uran zit virtueel in het geel. . Het verschil gaat nu toch richting de drie minuten. Nog een halve minuut erbij en Uran zit virtueel in het geel.

clock 14:32 14 uur 32. Vlasov: "Voel me al wat beter". Vlasov: "Voel me al wat beter"

clock 14:31 14 uur 31. In het peloton bepaalt UAE het tempo, Ineos bekijkt het vanaf de tweede rij. . In het peloton bepaalt UAE het tempo, Ineos bekijkt het vanaf de tweede rij.

clock 14:26 Oponthoud voor Cosnefroy. Cosnefroy rijdt lek, maar wordt snel geholpen. Hij zal zijn plek in de kopgroep wel weer innemen. . 14 uur 26. flat tyre Oponthoud voor Cosnefroy Cosnefroy rijdt lek, maar wordt snel geholpen. Hij zal zijn plek in de kopgroep wel weer innemen.

clock 14:24 14 uur 24. De voorsprong van de 21 loopt niet erg hoog op. Rigoberto Uran is op 3'24" toch een redelijk gevaarlijke klant. . De voorsprong van de 21 loopt niet erg hoog op. Rigoberto Uran is op 3'24" toch een redelijk gevaarlijke klant.

clock 14:15 14 uur 15. Negen van de vluchters hebben ooit al een Tourrit gewonnen: Van Aert, Sanchez, Pinot, Barguil, Konrad, Politt, Uran, Izagirre en Geschke. . Negen van de vluchters hebben ooit al een Tourrit gewonnen: Van Aert, Sanchez, Pinot, Barguil, Konrad, Politt, Uran, Izagirre en Geschke.

clock 14:11 14 uur 11. Als er niet echt veel gebeurt, zou het zomaar kunnen dat Wout van Aert ook deze etappe wint. Maar zover zijn we nog lang niet. José De Cauwer. Als er niet echt veel gebeurt, zou het zomaar kunnen dat Wout van Aert ook deze etappe wint. Maar zover zijn we nog lang niet. José De Cauwer

clock 14:09 14 uur 09. Er steken beduidend meer toefjes haar door de helm van Pogacar dan gewoonlijk het geval is. Gaat de leider straks weer fors uitpakken? . Er steken beduidend meer toefjes haar door de helm van Pogacar dan gewoonlijk het geval is. Gaat de leider straks weer fors uitpakken?

clock 14:08 2'10". Het verschil blijft binnen de perken. . 14 uur 08. time difference 2'10" Het verschil blijft binnen de perken.

clock 14:05 14 uur 05. Van Aert: "In principe ga ik mij niet mengen". Van Aert: "In principe ga ik mij niet mengen"

clock 14:01 Semsales. Niemand legt Wout van Aert iets in de weg bij de tussensprint. Niemand die hem ook iets zou kunnen maken, natuurlijk. We tellen twintig punten bij zijn indrukwekkende totaal. . 14 uur 01. sprint point Semsales Niemand legt Wout van Aert iets in de weg bij de tussensprint. Niemand die hem ook iets zou kunnen maken, natuurlijk. We tellen twintig punten bij zijn indrukwekkende totaal.

clock 14:01 14 uur 01. Van Aert wint de tussensprint. Van Aert wint de tussensprint

clock 14:00 Drie Belgen in de vlucht en een schitterend decor, wat verwacht een mens meer van een bergrit in de Tour? 14 uur . Drie Belgen in de vlucht en een schitterend decor, wat verwacht een mens meer van een bergrit in de Tour?

clock 13:58 13 uur 58. Koplopers en achtervolgers smelten samen tot een kopgroep van 21 renners. Van Aert kan straks de tussensprint meepikken. . Koplopers en achtervolgers smelten samen tot een kopgroep van 21 renners. Van Aert kan straks de tussensprint meepikken.

clock 13:56 13 uur 56. Zes achtervolgers. Wout van Aert (Jumbo-Visma) Brandon McNulty (UAE) Pierre Latour (TotalEnergies) Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) Ion Izagirre (Cofidis) Nils Politt (Bora-Hansgrohe) . Zes achtervolgers Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Brandon McNulty (UAE)

Pierre Latour (TotalEnergies)

Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën)

Ion Izagirre (Cofidis)

Nils Politt (Bora-Hansgrohe)

clock 13:55 13 uur 55. Vijftien vluchters. Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) Carlos Verona (Movistar) Simon Geschke (Cofidis) Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious) Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert) Joe Dombrowski (Astana) Rigoberto Uran (EF Education) Warren Barguil (Arkéa-Samsic) Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) Guy Niv en Hugo Houle (Israel - Premier Tech) Franck Bonnamour (B&B Hotels) Bob Jungels (AG2R-Citroën) . Vijftien vluchters Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers)

Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe)

Carlos Verona (Movistar)

Simon Geschke (Cofidis)

Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious)

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert)

Joe Dombrowski (Astana)

Rigoberto Uran (EF Education)

Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

Guy Niv en Hugo Houle (Israel - Premier Tech)

Franck Bonnamour (B&B Hotels)

Bob Jungels (AG2R-Citroën)

clock 13:48 13 uur 48. U kunt de rit vanaf nu ook in de livestream volgen, met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. Zij kennen de weg. . U kunt de rit vanaf nu ook in de livestream volgen, met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer. Zij kennen de weg.

clock 13:47 45". Toch zijn er nog een paar renners die de sprong proberen te maken. Wout van Aert wil kostbare groene punten wegkapen en gaat mee met onder anderen Edvald Boasson Hagen. . 13 uur 47. time difference 45" Toch zijn er nog een paar renners die de sprong proberen te maken. Wout van Aert wil kostbare groene punten wegkapen en gaat mee met onder anderen Edvald Boasson Hagen.

clock 13:44 13 uur 44. In het peloton daalt de snelheid. Na net geen uur koers is de vlucht van de dag vertrokken. . In het peloton daalt de snelheid. Na net geen uur koers is de vlucht van de dag vertrokken.

clock 13:43 13 uur 43. Er zitten interessante namen in die groep. We geven zo snel mogelijk de volledige samenstelling. . Er zitten interessante namen in die groep. We geven zo snel mogelijk de volledige samenstelling.