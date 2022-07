LIVE: Hevige strijd om te ontsnappen in eerste Alpenrit

Vandaag rijden we van Aigle, thuisbasis van de internationale wielerunie UCI in Zwitserland, weer naar Frankrijk. Voor de verdiende rustdag van morgen krijgt het peloton nog enkele "echte" bergen te verwerken: de Col des Mosses (2e cat.) gevolgd door de Col de la Croix en Pas de Morgins, allebei 1e categorie. Volg de koers hier vanaf 12.45 u, beelden zijn er vanaf 13.45 u, Radio 1 is er vanaf 13 u.