LIVESTREAM: Frison krijgt twee kompanen mee in vroege vlucht, straks aankomst in Zwitserland

Als ik die finish zie, moet ik maar aan één man denken: Wout van Aert. Christoph Vandegoor.

Wout van Aert gaat even polshoogte nemen bij de ploegwagen. De groene trui laat zich uitzakken op de tweede beklimming van de dag.

Toch nog even stilstaan bij de prestaties van Tom Pidcock. De Britse wereldkampioen veldrijden lijkt weer helemaal op niveau in deze Tour. Gisteren bolde hij nog als 14de over de streep op La Super Planche des Belles Filles, vandaag vindt hij ook een finale op zijn maat. Zou Pidcock zijn eerste zege in een grote ronde kunnen pakken?

clock 15:45 15 uur 45. Christoph Roodhooft: "Het lijkt beter te gaan met Mathieu". Christoph Roodhooft: "Het lijkt beter te gaan met Mathieu"

We vrezen dat deze aankomst net te zwaar zal zijn voor Jasper Philipsen. Christoph Roodhooft

Rigoberto Uran moet even passeren bij de dokter. Hij is gehavend aan de elleboog. De Colombiaan staat 16de in het klassement op 3'09" van gele trui Tadej Pogacar.

Wright, Cattaneo en Frison komen aan de voet van de Côte des Rousses (6,7 km aan 5%). Hun voorsprong bedraagt nog iets meer dan 2 minuten. Dit lijkt meer en meer op een zinloze onderneming.

Biatleet Quentin Fillon is vandaag te gast in de Tour. Op de winterspelen won de Fransman goud op de 20 km individueel.

Niet alleen Wright kan sterke resultaten voorleggen. Mattia Cattaneo werd vorig jaar nog 12de in het algemeen klassement. De Italiaan van Quick-Step - Alpha Vinyl had die goede eindklassering vooral te danken aan zijn regelmatige prestaties in de bergetappes. Door te anticiperen en mee te gaan in de vroege vlucht, eindigde hij 4 keer in de top 10.

Frederik Frison heeft vooraan het gezelschap van Fred Wright. Die naam doet wellicht een belletje rinkelen. Wright was samen met Valentin Madouas de revelatie in de Ronde van Vlaanderen. De Brit reed samen met Dylan van Baarle weg op een goed moment, maar moest nadat Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en co de aansluiting maakten passen op de Koppenberg. Uiteindelijk werd hij 7e, vlak na teamgenoot Teuns.

Magnus Cort kan wel op zijn beide oren slapen. De Deen mag nog minstens één dag langer in de bollentrui rijden.

Frederik Frison pakt het bergpuntje op de top van de klim. Nog maar eens een bewijs dat koers onvoorspelbaar is.

clock 14:59 14 uur 59. Dylan Teuns vindt vandaag een parcours op zijn maat. Dylan Teuns vindt vandaag een parcours op zijn maat

Michael Matthews legt zijn fiets aan de kant en wacht op de ploegleiding. Die geven hem een nieuw exemplaar. Nog altijd een gevolg van die valpartij?

We beginnen aan het eerste bergje van de dag. De Cöte de Maréchet (2 km aan 5,7%) is een mooie opwarmer.

De ploegmaten van Tadej Pogacar moeten vandaag het werk niet alleen opknappen. Michael Matthews en Wout van Aert tonen hun ambities door hun knechten op kop te laten rijden.

Frederik Frison rijdt zich op deze manier toch in de kijker. Normaal is hij een modelploegmaat voor Caleb Ewan of Arnaud De Lie, vandaag mag hij zelf zijn gang gaan.

Renaat Schotte en José De Cauwer loodsen u door de finale van deze etappe. U kan de 8ste etappe van deze Tour vanaf nu live volgen op Eén of via de livestream. Op Radio 1 zijn Christophe Vandegoor en Sven Nys de commentatoren.

clock 14:27 14 uur 27. Pogacar, Quintana en Gaudu kwamen ten val in het begin van de etappe. Pogacar, Quintana en Gaudu kwamen ten val in het begin van de etappe

De koersradio meldt een vierde opgave: Gianni Moscon (Astana) moet de Tour verlaten. De Italiaan blijft op de sukkel.

clock 14:25 14 uur 25. Philipsen troeft Van Aert, Laporte en Jakobsen af bij tussensprint. Philipsen troeft Van Aert, Laporte en Jakobsen af bij tussensprint

Niet Wout van Aert, maar Jasper Philipsen is de snelste in de tussenspurt. Laporte pakt nog wat punten weg voor de neus van Jakobsen.

Fred Wright graait de punten mee aan de tussenspurt. In het peloton zit Wout van Aert klaar om zijn voorsprong in het groene klassement nog wat verder uit te diepen.

Krijgen we nog een nieuwe opgave vandaag? Ben O'Connor zit helemaal aan het staartje van het peloton. Vooraf werd hij getipt als podiumkandidaat, maar door pech lijkt zijn Tour nu al helemaal om zeep.

De drie koplopers hebben hun voorsprong misschien wel te danken aan die massale valpartij. Daardoor keerde de rust in het peloton terug zodat de slachtoffers van de val weer konden aansluiten.

clock 14:08 Niet slecht. 14 uur 08. Niet slecht.

Misschien kunnen we wel een alliantie sluiten met de Ineos Grenadiers. Tiesj Benoot.

clock 14:03 14 uur 03. Tiesj Benoot: "Zonde van de pech, anders hadden we de perfecte week". Tiesj Benoot: "Zonde van de pech, anders hadden we de perfecte week"

Felix Grosschartner krijgt af te rekenen met pech. De Oostenrijkse kampioen moet wachten op de volgwagen.

Deze Tour telt nu alweer drie renners minder dan gisteren. Geoffrey Bouchard (AG2R - Citroën) en Vegard Stake Laengen (UAE) moesten naar huis na een positieve coronatest. Kevin Vermaerke (DSM) moest opgeven na een valpartij.

Opgave van Kevin Vermaerke (DSM). De Amerikaan greep na zijn val, meteen naar het sleutelbeen. Hij moet de Tour verlaten.

Max Schachmann heeft wat schrammen op zijn gezicht. De schade is duidelijk zichtbaar na de massale valpartij in het begin van deze etappe.

Ben 'O Connor, de Australische kopman van AG2R-Citroën, moet alweer een bezoekje brengen aan de dokter. Hij kende al heel wat pech in deze Tour.

Door een massale plaspauze in het peloton loopt de voorsprong van het koptrio op tot 2 minuten.

De schoenen van Romain Bardet lijken toch niet te passen. Hij zet zich langs de kant van de weg en prutst nog wat aan een (nieuwe?) schoen.

Tadej Pogacar en Wout van Aert zetten zich vooraan in het peloton. De drie zijn definitief weg.

David Gaudu (FDJ) zit nog altijd niet terug in het peloton, Rigoberto Uran (EF) volgt in het zog van zijn ploegmakkers.

clock 13:39 Frison voert de forcing vooraan. 13 uur 39. Frison voert de forcing vooraan

Frison, Wright en Cattaneo hebben een kleine voorsprong. In het peloton zijn er een aantal ploegen die zich niet zomaar neerleggen bij deze kopgroep. Onder meer Total Energies en EF proberen het gat te dichten.

Al rijdend moet Romain Bardet van schoen wisselen. Een schoenwissel tegen 60 km/u, je moet het kunnen.

Het peloton moet zich even opnieuw organiseren. De slachtoffers van de valpartij worden teruggebracht in het peloton.

clock 13:35 De massale valpartij. 13 uur 35. De massale valpartij

Tadej Pogacar wordt teruggebracht door zijn ploegmaats, ook Geraint Thomas lag op de grond.

Peter Sagan staat te voet. Zijn fiets staat tegen een paaltje.

Ook gele trui Tadej Pogacar zou gevallen zijn.

Kevin Vermaerke (Team DSM) voelt aan zijn sleutelbeen. Dat ziet er niet goed uit.

Weer pech voor O'Connor, ook Schachmann ligt erbij. Nairo Quintana gaat heel hard tegen de grond.

clock 13:29 Christophe Vandegoor, commentator bij Radio 1, heeft de finale van deze etappe verkend. 13 uur 29. Christophe Vandegoor, commentator bij Radio 1, heeft de finale van deze etappe verkend.

Mattia Cattaneo (Quick-Step - Alpha Vinyl), Fred Wright (Bahrain Victorious) en Frederik Frison (Lotto Soudal) zijn de volgende aanvallers. Het groepje met Magnus Cort is intussen weer bijgehaald.

De groene trui, Wout van Aert, zit stiekem mee vooraan. Probeert hij mee te glippen in de ontsnapping?

In het zog van Magnus Cort proberen Andrea Pasqualon en een renner van Arkéa-Samsic weg te geraken.

Jawel, hoor. Magnus Cort valt aan. Je verwacht het niet.

Kristian Sbaragli (Alpecin - Deceuninck) is de eerste aanvaller van de dag. Hij heeft een tiental meter voorsprong.

Bauke Mollema is alert vooraan, Frederik Frison rijdt op kop van het peloton.

De renners mogen hun gang gaan. En avant!

Ik ben blij dat ik hier nog sta, in die kasseienrit kwam ik echt hard ten val. Danny van Poppel.

clock 13:12 13 uur 12. Danny van Poppel sprintte al twee keer naar een plek in de top 10. Danny van Poppel sprintte al twee keer naar een plek in de top 10

Opnieuw een lange neutralisatie vandaag. Over 6 km beginnen we écht aan deze etappe.

clock 13:07 Gisteren lukte het net niet voor BORA-hansgrohe, vandaag wel? 13 uur 07. Gisteren lukte het net niet voor BORA-hansgrohe, vandaag wel?

En we zijn vertrokken! Truiendragers Tadej Pogacar (geel), Wout van Aert (groen), Thomas Pidcock (wit), Magnus Cort (bollen) en Simon Geschke (strijdlust) starten op de eerste rij.

De renners staan klaar voor de onofficiële start. Het is de mascotte van de Tour die zo meteen op de rode knop zal drukken om het startsein van deze etappe te geven.

Het is een etappe voor de baroudeurs en de punchers, ideaal voor mij dus! Warren Barguil.

Tadej Pogacar werd vanmorgen wakker met slecht nieuws. Zijn ploegmaat Vegard Stake Laengen moest de Tour verlaten na een positieve coronatest. Je zou denken dat ze binnen de ploeg UAE dan extra voorzichtig zijn, maar op enkelingen na draagt er niemand een mondmasker op het startpodium. Ook geletruidrager Tadej Pogacar niet.

clock 12:59 12 uur 59. Taco van der Hoorn is opnieuw een van de outsiders voor de dagzege. Taco van der Hoorn is opnieuw een van de outsiders voor de dagzege

De vroege vluchters trokken nog maar één keer aan het langste eind in deze Tour. Gisteren leek het opnieuw te gebeuren, maar Lennard Kämna sneuvelde op amper 100 meter van de streep. Simon Clarke was de enige vluchter die mocht zegevieren, hij haalde het in een millimetersprint net voor Taco van der Hoorn.



Simon Clarke was de enige vluchter die mocht zegevieren, hij haalde het in een millimetersprint net voor Taco van der Hoorn.

De renners verschijnen nu een voor een op het startpodium. Na de Fransen krijgen Mathieu van der Poel en Wout van Aert het luidste applaus van de wielerliefhebbers. Ze zijn niet alleen in de Lage Landen geliefd.

clock 12:52 Mathieu van der Poel krijgt een warm welkom van het Franse publiek. 12 uur 52. Mathieu van der Poel krijgt een warm welkom van het Franse publiek.

clock 12:47 12 uur 47. Vincent Lavenu (AG2R-Citroën) moest zijn poulain Bouchard naar huis sturen. Vincent Lavenu (AG2R-Citroën) moest zijn poulain Bouchard naar huis sturen

Deze etappe moet me liggen, het zou een droom zijn om te winnen in de Tour. Alexis Vuillermoz.

Een moeilijk te voorspellen etappe vandaag. De kasseienrit van woensdag, het beukwerk van Wout van Aert donderdag en de eerste bergopdracht gisteren zullen voor de nodige schade hebben gezorgd. Vandaag zou de vroege vlucht dan ook wel eens aan het langste eind kunnen trekken. Dan kijken we in eerste instantie naar de aanvallers met een sterk eindschot. Onder meer Benoït Cosnefroy, Alexis Vuillermoz, Dylan Teuns en Michael Matthews behoren tot de favorieten voor de dagzege.

Iedereen van de ploeg gaat proberen om in de ontsnapping te zitten, behalve Caleb Ewan. Tim Wellens.

clock 12:40 12 uur 40. Tim Wellens kon zich voorlopig nog niet tonen in de Tour. Tim Wellens kon zich voorlopig nog niet tonen in de Tour

In principe is dit een etappe op maat van Mathieu van der Poel, maar met zijn huidige vormpeil lijkt de Nederlander ook vandaag geen aanstalte te maken om zich in de debatten te mengen. Hij hoopt vooral de rustdag te halen en in de tweede week van de Tour zijn goede benen terug te vinden. Al is de vrees voor een eventuele opgave nog niet helemaal verdwenen.

Hopelijk kan ik in de tweede week iets offensiever koersen. Mathieu van der Poel.

clock 12:20 12 uur 20. Mathieu van der Poel: "Rustdag halen op een rustige manier". Mathieu van der Poel: "Rustdag halen op een rustige manier"

In afwachting van de voorspelde hittegolf in Frankrijk, kunnen de renners vandaag nog genieten van heerlijk koersweer in en rond Zwitserland. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden en het zonnetje zal volop schijnen.

Het coronavirus slaat opnieuw toe in de Tour. Na Geoffrey Bouchard (AG2R- Citroën) heeft nu ook Vegard Stake Laengen (UAE) positief getest op corona. Beide renners verschijnen niet aan de start van de 8e rit. Vooral voor topfavoriet Tadej Pogacar is dit een ad

clock 10:18 10 uur 18. Bouchard geeft op na positieve coronatest. Geoffrey Bouchard heeft positief getest op corona en is voor de start van de 8e rit in Dole uit de Tour gestapt. Dat maakte zijn team AG2R Citroën bekend. De Fransman is de eerste renner die om deze reden de koers verlaat. Bouchard voelde zich niet goed in de 7e rit en onderging bij terugkeer in het hotel een antigeentest. Die was positief, hij is meteen geïsoleerd van de rest van de groep, stelde teammanager Vincent Lavenu. . Bouchard geeft op na positieve coronatest Geoffrey Bouchard heeft positief getest op corona en is voor de start van de 8e rit in Dole uit de Tour gestapt. Dat maakte zijn team AG2R Citroën bekend.



De Fransman is de eerste renner die om deze reden de koers verlaat. Bouchard voelde zich niet goed in de 7e rit en onderging bij terugkeer in het hotel een antigeentest. Die was positief, hij is meteen geïsoleerd van de rest van de groep, stelde teammanager Vincent Lavenu.

