De Tour finisht vandaag op puist in Zwitserland, Bouchard geeft op na positieve coronatest

10 uur 18. Bouchard geeft op na positieve coronatest. Geoffrey Bouchard heeft positief getest op corona en is voor de start van de 8e rit in Dole uit de Tour gestapt. Dat maakte zijn team AG2R Citroën bekend. De Fransman is de eerste renner die om deze reden de koers verlaat. Bouchard voelde zich niet goed in de 7e rit en onderging bij terugkeer in het hotel een antigeentest. Die was positief, hij is meteen geïsoleerd van de rest van de groep, stelde teammanager Vincent Lavenu. .