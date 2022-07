LIVESTREAM Tour: Sterk groepje met Dylan Teuns ontsnapt, straks aankomst op La Planche des Belles Filles

clock 14:29 14 uur 29.

clock 14:27 14 uur 27. Kobe Goossens en Mikaël Chérel probeerden het nog, maar zij beseffen al snel dat hun poging zinloos is. De elf leiders zijn definitief weg, maar vechten zij straks ook om de etappezege? . Kobe Goossens en Mikaël Chérel probeerden het nog, maar zij beseffen al snel dat hun poging zinloos is. De elf leiders zijn definitief weg, maar vechten zij straks ook om de etappezege?

clock 14:25 De elf vluchters in een beeld. 14 uur 25. De elf vluchters in een beeld

clock 14:24 14 uur 24. Elf leiders. Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Max Schachmann en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Giulio Ciccone en Mads Pedersen (Trek), Dylan Teuns (Bahrain) en Cyril Barthe (B&B). . Elf leiders Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Max Schachmann en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Giulio Ciccone en Mads Pedersen (Trek), Dylan Teuns (Bahrain) en Cyril Barthe (B&B).

clock 14:24 14 uur 24. Tour Jury vraagt uitleg aan Wout van Aert, verbale berisping voor bidon?

clock 14:21 14 uur 21. Live op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer loodsen u vanaf nu door de finale van de eerste bergetappe in deze Tour. U kan de rit live volgen op Eén of via de livestream op deze pagina. . Live op Eén Renaat Schotte en José De Cauwer loodsen u vanaf nu door de finale van de eerste bergetappe in deze Tour. U kan de rit live volgen op Eén of via de livestream op deze pagina.

clock 14:16 14 uur 16. Herhaling van 2019. Dylan Teuns kijkt achterom en ziet Giulio Ciccone in zijn wiel zitten. De twee hebben goede herinneringen aan La Planche des Belles Filles. Teuns pakte destijds de ritwinst, het geel was voor Ciccone. . Herhaling van 2019 Dylan Teuns kijkt achterom en ziet Giulio Ciccone in zijn wiel zitten. De twee hebben goede herinneringen aan La Planche des Belles Filles. Teuns pakte destijds de ritwinst, het geel was voor Ciccone.

clock 14:15 De twee achtervolgers. 14 uur 15. De twee achtervolgers

clock 14:14 14 uur 14. Cort en Woods proberen samen de oversteek te maken. Het groepje Teuns heeft al een voorsprong van 44 seconden op het peloton. . Cort en Woods proberen samen de oversteek te maken. Het groepje Teuns heeft al een voorsprong van 44 seconden op het peloton.

clock 14:13 14 uur 13. Ook Team UAE probeert mee te springen, maar dat mag niet van Jumbo-Visma. Dit is slecht nieuws voor Dylan Teuns en co. . Ook Team UAE probeert mee te springen, maar dat mag niet van Jumbo-Visma. Dit is slecht nieuws voor Dylan Teuns en co.

clock 14:13 14 uur 13. We zijn nog niet klaar met aanvallen: nu is het Florian Vermeersch. Hij krijgt een mannetje van B&B mee. . We zijn nog niet klaar met aanvallen: nu is het Florian Vermeersch. Hij krijgt een mannetje van B&B mee.

clock 14:12 14 uur 12. Michael Woods wil er in zijn eentje naartoe springen. Hij springt weg uit het peloton net als ...Magnus Cort. . Michael Woods wil er in zijn eentje naartoe springen. Hij springt weg uit het peloton net als ...Magnus Cort.

clock 14:09 14 uur 09. Teuns is mee. Een groepje met een tiental renners ontsnapt, onder meer Kämna, Teuns, Pedersen en Schachmann zijn mee. Zij lijken een vrijgeleide te krijgen van het peloton. . Teuns is mee Een groepje met een tiental renners ontsnapt, onder meer Kämna, Teuns, Pedersen en Schachmann zijn mee. Zij lijken een vrijgeleide te krijgen van het peloton.

clock 14:07 14 uur 07. Het botert niet tussen Ganna en Geschke. Zou de Italiaanse hardrijder teruggefloten zijn door de ploegleiding? Geschke trekt het zich niet aan, en gaat er dan maar alleen vandoor. . Het botert niet tussen Ganna en Geschke. Zou de Italiaanse hardrijder teruggefloten zijn door de ploegleiding? Geschke trekt het zich niet aan, en gaat er dan maar alleen vandoor.

clock 14:07 14 uur 07. Van Aert test hoeveel drinkbussen in zijn groene plunje passen. Van Aert test hoeveel drinkbussen in zijn groene plunje passen

clock 14:06 14 uur 06. Waterdrager Van Aert. Van gele trui naar waterdrager. Wout van Aert ontpopt zich tot de ideale knecht en stopt zoveel mogelijk drinkbussen achter zijn truitje. . Waterdrager Van Aert Van gele trui naar waterdrager. Wout van Aert ontpopt zich tot de ideale knecht en stopt zoveel mogelijk drinkbussen achter zijn truitje.

clock 14:04 14 uur 04. Tom Pidcock: "Vandaag nog niet met plannetjes werken". Tom Pidcock: "Vandaag nog niet met plannetjes werken"

clock 14:01 14 uur 01. Simon Geschke kan een gat slaan. Hij krijgt niemand minder dan Filippo Ganna mee. Een plannetje van de Ineos Grenadiers? . Simon Geschke kan een gat slaan. Hij krijgt niemand minder dan Filippo Ganna mee. Een plannetje van de Ineos Grenadiers?

clock 13:57 Ook bollenman Cort heeft, uiteraard, weer zin in de vlucht. 13 uur 57. Ook bollenman Cort heeft, uiteraard, weer zin in de vlucht

clock 13:55 13 uur 55. De ene lead-out na de andere nu. Dit keer is het Pedersen die een treintje probeert op te zetten voor een van zijn ploegmaats. . De ene lead-out na de andere nu. Dit keer is het Pedersen die een treintje probeert op te zetten voor een van zijn ploegmaats.

clock 13:52 13 uur 52.

clock 13:51 13 uur 51. Gianni Moscon en Mathieu van der Poel slaan een praatje. Toch hopen dat de Nederlander geen tips vraagt aan de Italiaan om te herstellen van zijn slechte vorm. In de kasseienrit kwam Moscon pas als allerlaatste binnen op een halfuur van ritwinnaar Simon Clarke. . Gianni Moscon en Mathieu van der Poel slaan een praatje. Toch hopen dat de Nederlander geen tips vraagt aan de Italiaan om te herstellen van zijn slechte vorm. In de kasseienrit kwam Moscon pas als allerlaatste binnen op een halfuur van ritwinnaar Simon Clarke.

clock 13:51 13 uur 51.

clock 13:49 13 uur 49. Duikt plots op vooraan: Thibaut Pinot. De Fransman lijkt dan toch gebrand op een goede prestatie in eigen regio. . Duikt plots op vooraan: Thibaut Pinot. De Fransman lijkt dan toch gebrand op een goede prestatie in eigen regio.

clock 13:49 13 uur 49. Nils Politt, met de mond wagenwijd open, trekt keihard door op een lang recht stuk. Hij kijkt achterom maar Max Schachmann schudt nee. Dit plannetje gaat niet door. . Nils Politt, met de mond wagenwijd open, trekt keihard door op een lang recht stuk. Hij kijkt achterom maar Max Schachmann schudt nee. Dit plannetje gaat niet door.

clock 13:47 13 uur 47. De grote vraag is of het peloton niet voor de overwinning wil gaan. Dylan Teuns. De grote vraag is of het peloton niet voor de overwinning wil gaan. Dylan Teuns

clock 13:42 13 uur 42. 27 km onderweg en UAE heeft nog geen meter kopwerk moeten doen. Pogacar en co lachen stiekem in hun vuistje met deze situatie. . 27 km onderweg en UAE heeft nog geen meter kopwerk moeten doen. Pogacar en co lachen stiekem in hun vuistje met deze situatie.

clock 13:41 Geen olympische medaille, dus Magnus Cort wordt toch wat scheef bekeken. 13 uur 41. Geen olympische medaille, dus Magnus Cort wordt toch wat scheef bekeken

clock 13:40 Een jaar geleden pakte dit trio nog elk een medaille op de Olympische Spelen... 13 uur 40. Een jaar geleden pakte dit trio nog elk een medaille op de Olympische Spelen...

clock 13:39 13 uur 39. Lennard Kämna gaat, maar het peloton beseft het gevaar en weigert toestemming te geven. . Lennard Kämna gaat, maar het peloton beseft het gevaar en weigert toestemming te geven.

clock 13:39 13 uur 39.

clock 13:33 13 uur 33. Niemand geraakt voorlopig weg. De mannen van Trek-Segafredo en EF hebben een plannetje. Mikkel Honoré probeert ook opnieuw weg te glippen. . Niemand geraakt voorlopig weg. De mannen van Trek-Segafredo en EF hebben een plannetje. Mikkel Honoré probeert ook opnieuw weg te glippen.

clock 13:33 13 uur 33. Marc Soler komt eindelijk opnieuw aansluiten in het peloton. Zijn de problemen met de fiets nu van de baan? . Marc Soler komt eindelijk opnieuw aansluiten in het peloton. Zijn de problemen met de fiets nu van de baan?

clock 13:31 13 uur 31. Opvallend: Maximilian Schachmann en Lennard Kämna rijden attent vooraan. Zij lijken dus de toestemming te krijgen van kopman Aleksandr Vlasov. . Opvallend: Maximilian Schachmann en Lennard Kämna rijden attent vooraan. Zij lijken dus de toestemming te krijgen van kopman Aleksandr Vlasov.

clock 13:28 13 uur 28. Een nieuwe fiets voor Marc Soler, maar de Spanjaard blijft klagen. Wat een gedoe. . Een nieuwe fiets voor Marc Soler, maar de Spanjaard blijft klagen. Wat een gedoe.

clock 13:26 13 uur 26. Honoré wordt terug gegrepen. Het gevecht om de vlucht kan opnieuw beginnnen. . Honoré wordt terug gegrepen. Het gevecht om de vlucht kan opnieuw beginnnen.

clock 13:26 13 uur 26. Ik denk dat ik al redelijk goed in vorm ben. . Jasper Stuyven. Ik denk dat ik al redelijk goed in vorm ben. Jasper Stuyven

clock 13:24 13 uur 24. Jasper Stuyven: "Zinnen gezet op vandaag? Zo rustig mogelijk doorkomen ja". Jasper Stuyven: "Zinnen gezet op vandaag? Zo rustig mogelijk doorkomen ja"

clock 13:19 13 uur 19. Wat heeft de mecanicien van UAE uitgespookt? Dit keer is het Marc Soler die een bezoekje brengt aan de volgwagen. . Wat heeft de mecanicien van UAE uitgespookt? Dit keer is het Marc Soler die een bezoekje brengt aan de volgwagen.

clock 13:17 13 uur 17. Een nieuwe aanval nu. Dit keer uit het kamp van Quick-Step - Alpha Vinyl. Mikkel Honoré ontsnapt in zijn eentje. . Een nieuwe aanval nu. Dit keer uit het kamp van Quick-Step - Alpha Vinyl. Mikkel Honoré ontsnapt in zijn eentje.

clock 13:17 13 uur 17.

clock 13:16 Pech voor Bennett. George Bennett kent al meteen pech in het begin van deze etappe. Hij zal straks Tadej Pogacar moeten begeleiden. . 13 uur 16. mechanical breakdown Pech voor Bennett George Bennett kent al meteen pech in het begin van deze etappe. Hij zal straks Tadej Pogacar moeten begeleiden.

clock 13:15 13 uur 15. Wat een lieve jongen die Alexey Lutsenko. De Kazach merkte een wesp op, op de rug van Dylan Teuns en voorkomt zo een mogelijke wespenbeet. . Wat een lieve jongen die Alexey Lutsenko. De Kazach merkte een wesp op, op de rug van Dylan Teuns en voorkomt zo een mogelijke wespenbeet.

clock 13:15 Dylan Teuns als eerste aanvaller, hij gaat voor een bisnummer. 13 uur 15. Dylan Teuns als eerste aanvaller, hij gaat voor een bisnummer

clock 13:14 13 uur 14. Teuns! Eerste aanvaller van de dag: Dylan Teuns. Hij probeert zijn kunststukje van in 2019 over te doen. Alexey Lutsenko wil mee. . Teuns! Eerste aanvaller van de dag: Dylan Teuns. Hij probeert zijn kunststukje van in 2019 over te doen. Alexey Lutsenko wil mee.

clock 13:14 13 uur 14.

clock 13:12 13 uur 12 match begonnen start time Start We zijn nu ook officieel vertrokken. Het tempo wordt meteen de hoogte ingejaagd.

clock 13:12 13 uur 12. Tadej Pogacar staat te voet langs de kant van de weg. De Sloveen was niet tevreden over zijn fiets, de mecaniciens moeten het probleempje oplossen en sleutelen aan zijn zadel. . Tadej Pogacar staat te voet langs de kant van de weg. De Sloveen was niet tevreden over zijn fiets, de mecaniciens moeten het probleempje oplossen en sleutelen aan zijn zadel.

clock 13:08 13 uur 08. Dylan Teuns: "Heel speciale dag, hier leerde het publiek mij kennen". Dylan Teuns: "Heel speciale dag, hier leerde het publiek mij kennen"

clock 13:03 13 uur 03. Départ fictif. We zijn vertrokken voor de 7de etappe van deze Ronde van Frankrijk. De truiendragers gaan als eerste op de pedalen staan. . Départ fictif We zijn vertrokken voor de 7de etappe van deze Ronde van Frankrijk. De truiendragers gaan als eerste op de pedalen staan.

clock 13:01 13 uur 01. Truienwissel. Schrik niet als u straks uw tv op zet. Wout van Aert draagt opnieuw de groene trui. Het geel is voor Tadej Pogacar, Tom Pidcock neemt als tweede in de stand de witte jongerentrui over. Geen truitjeswissel in het bergklassement: Magnus Cort mag opnieuw pronken met zijn bollentrui. . Truienwissel Schrik niet als u straks uw tv op zet. Wout van Aert draagt opnieuw de groene trui. Het geel is voor Tadej Pogacar, Tom Pidcock neemt als tweede in de stand de witte jongerentrui over. Geen truitjeswissel in het bergklassement: Magnus Cort mag opnieuw pronken met zijn bollentrui.

clock 12:58 12 uur 58. Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op het startpodium. Zijn ploeg UAE wordt als laatste voorgesteld aan het Franse publiek. Daarna begeven de renners zich naar de start in Tomblaine. . Tadej Pogacar blinkt in zijn vel op het startpodium. Zijn ploeg UAE wordt als laatste voorgesteld aan het Franse publiek. Daarna begeven de renners zich naar de start in Tomblaine.

clock 12:58 12 uur 58.

clock 12:51 12 uur 51. Dylan Teuns krijgt straks een opvolger op de "Super" Planche des Belles Filles. De tweevoudige Tour-ritwinnaar is de enige die winnaar sinds het steile gravelstrookje wordt opgenomen in het parcours. . Dylan Teuns krijgt straks een opvolger op de "Super" Planche des Belles Filles. De tweevoudige Tour-ritwinnaar is de enige die winnaar sinds het steile gravelstrookje wordt opgenomen in het parcours.

clock 12:47 12 uur 47. We krijgen een relatief vlakke aanloop in deze etappe. Vanuit Tomblaine zet het peloton koers richting het zuidoosten. Daar duikt met de Col de Grosse Pierre na 76 kilometer koers de eerste hindernis van de dag op. . We krijgen een relatief vlakke aanloop in deze etappe. Vanuit Tomblaine zet het peloton koers richting het zuidoosten. Daar duikt met de Col de Grosse Pierre na 76 kilometer koers de eerste hindernis van de dag op.

clock 12:45 12 uur 45. Roglic deed het niet expres, maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurde met de renners van Jumbo-Visma. Kobe Goossens. Roglic deed het niet expres, maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurde met de renners van Jumbo-Visma. Kobe Goossens

clock 12:42 12 uur 42. Kobe Goossens: "Deze etappe zit al lang in mijn hoofd". Kobe Goossens: "Deze etappe zit al lang in mijn hoofd"

clock 12:34 12 uur 34. Chris Froome heeft goede herinneringen aan La Planche des Belles Filles. De viervoudige Tourwinnaar kende zijn grote doorbraak op deze berg. In 2012 won hij er zijn eerste Tour-rit. Froome was die dag duidelijk de sterkste, maar toonde zijn capaciteiten als meesterknecht. De Brit cijferde zich helemaal weg voor zijn landgenoot Bradley Wiggins. Met succes, want die zou later zijn eerste en enige Tour winnen. . Chris Froome heeft goede herinneringen aan La Planche des Belles Filles. De viervoudige Tourwinnaar kende zijn grote doorbraak op deze berg. In 2012 won hij er zijn eerste Tour-rit. Froome was die dag duidelijk de sterkste, maar toonde zijn capaciteiten als meesterknecht. De Brit cijferde zich helemaal weg voor zijn landgenoot Bradley Wiggins. Met succes, want die zou later zijn eerste en enige Tour winnen.

clock 12:31 12 uur 31. Het is een plezier om hier terug te komen, dit is een emotionele plaats voor mij. Chris Froome. Het is een plezier om hier terug te komen, dit is een emotionele plaats voor mij. Chris Froome

clock 12:26 12 uur 26. Gevecht voor de vlucht? Krijgen we opnieuw een regen aan aanvallen zoals gisteren? Er zullen ongetwijfeld enkele klimgeiten hun zinnen hebben gezet op deze etappe. Als ze wachten tot La Planche des Belles Filles komen ze waarschijnlijk te kort om mee te spelen voor de etappezege. We denken dan in eerste instantie aan de vorige winnaar op deze berg, Dylan Teuns. Maar ook Michael Woods, Thibaut Pinot en Jakob Fuglsang zijn gevaarlijke klanten. . Gevecht voor de vlucht? Krijgen we opnieuw een regen aan aanvallen zoals gisteren? Er zullen ongetwijfeld enkele klimgeiten hun zinnen hebben gezet op deze etappe. Als ze wachten tot La Planche des Belles Filles komen ze waarschijnlijk te kort om mee te spelen voor de etappezege. We denken dan in eerste instantie aan de vorige winnaar op deze berg, Dylan Teuns. Maar ook Michael Woods, Thibaut Pinot en Jakob Fuglsang zijn gevaarlijke klanten.

clock 12:02 12 uur 02. De renners hebben wat langer kunnen uitslapen vandaag. Het startschot in Tomblaine wordt pas gegeven om 13.15 uur. U hebt dus nog een uur de tijd om je ploeg in de Sporza Tourmanager klaar te stomen voor de eerste bergetappe. . De renners hebben wat langer kunnen uitslapen vandaag. Het startschot in Tomblaine wordt pas gegeven om 13.15 uur. U hebt dus nog een uur de tijd om je ploeg in de Sporza Tourmanager klaar te stomen voor de eerste bergetappe.

clock 11:34 11 uur 34. Peeters en Lodewyck testen positief. Het coronavirus is nog niet verdwenen uit de Tour. Bij Quick Step-Alpha Vinyl hebben ook ploegleiders Wilfried Peeters en Klaas Lodewyck een positieve coronatest afgelegd. Rik Van Slycke en Geert Van Bondt zijn hun vervangers in de Tour. . Peeters en Lodewyck testen positief Het coronavirus is nog niet verdwenen uit de Tour. Bij Quick Step-Alpha Vinyl hebben ook ploegleiders Wilfried Peeters en Klaas Lodewyck een positieve coronatest afgelegd. Rik Van Slycke en Geert Van Bondt zijn hun vervangers in de Tour.

clock 11:33 11 uur 33.

clock 11:30 11 uur 30. Eerste keer Pinot? Thibaut Pinot (FDJ) is voorlopig onzichtbaar in deze Tour. Vandaag vindt de Fransman voor het eerst een etappe op zijn maat. Het zou ons niet verbazen als Pinot straks op de eerste rij zit en probeert mee te glippen in de vroege vlucht. Aan parcourskennis alvast geen gebrek: Pinot is de 'King of The Mountain' van La Planche des Belles Filles. Op Strava pronkt hij met de eerste tijd op de klim (19 minuten en 56 seconden). Een toptijd die vandaag misschien wel eens zou kunnen sneuvelen. . Eerste keer Pinot? Thibaut Pinot (FDJ) is voorlopig onzichtbaar in deze Tour. Vandaag vindt de Fransman voor het eerst een etappe op zijn maat. Het zou ons niet verbazen als Pinot straks op de eerste rij zit en probeert mee te glippen in de vroege vlucht. Aan parcourskennis alvast geen gebrek: Pinot is de 'King of The Mountain' van La Planche des Belles Filles. Op Strava pronkt hij met de eerste tijd op de klim (19 minuten en 56 seconden). Een toptijd die vandaag misschien wel eens zou kunnen sneuvelen.



clock 11:22 11 uur 22.

clock 11:00 11 uur . Pogacar op 'zijn' berg. Tadej Pogacar heeft goede herinneringen aan La Planche des Belles Filles. In 2020 kaapte hij er de eindzege weg voor de neus van landgenoot Primoz Roglic. In de legendarische tijdrit op de voorlaatste dag, knalde Pogacar naar zijn eerste Tourwinst. Vandaag hoopt hij dat kunststukje over te doen. Dat vertelde de geletruidrager gisteren na zijn ritzege in Longwy: "Ik wil opnieuw winnen." . Pogacar op 'zijn' berg Tadej Pogacar heeft goede herinneringen aan La Planche des Belles Filles. In 2020 kaapte hij er de eindzege weg voor de neus van landgenoot Primoz Roglic. In de legendarische tijdrit op de voorlaatste dag, knalde Pogacar naar zijn eerste Tourwinst. Vandaag hoopt hij dat kunststukje over te doen. Dat vertelde de geletruidrager gisteren na zijn ritzege in Longwy: "Ik wil opnieuw winnen."

clock 07:43 07 uur 43. Bekijk nog eens hoe Dylan Teuns in 2019 won op La Planche des Belles Filles. Bekijk nog eens hoe Dylan Teuns in 2019 won op La Planche des Belles Filles

