LIVESTREAM Tour: Kopgroep met Dylan Teuns spat uit elkaar, ploegmakkers van Pogacar controleren

clock 15:48 15 uur 48. Stilte voor de storm voorlopig. De situatie lijkt voorlopig even vast te liggen. Onze commentatoren José De Cauwer en Renaat Schotte hebben zo de tijd om over koetjes en kalfjes te praten. En dat mag u zelfs letterlijk nemen. . Stilte voor de storm voorlopig. De situatie lijkt voorlopig even vast te liggen. Onze commentatoren José De Cauwer en Renaat Schotte hebben zo de tijd om over koetjes en kalfjes te praten. En dat mag u zelfs letterlijk nemen.

clock 15:43 15 uur 43. We zijn bijna weer beneden na de Col de Gros Pierre. Voor we naar de Planche des Belles Filles trekken, moeten de renners eerst nog de Col des Croix verteren. . We zijn bijna weer beneden na de Col de Gros Pierre. Voor we naar de Planche des Belles Filles trekken, moeten de renners eerst nog de Col des Croix verteren.

clock 15:37 15 uur 37. De vijf koplopers lijken elkaar helemaal gevonden te hebben. In de afdaling proberen Imanol Erviti en Cyril Barthe nog terug te komen. . De vijf koplopers lijken elkaar helemaal gevonden te hebben. In de afdaling proberen Imanol Erviti en Cyril Barthe nog terug te komen.

clock 15:33 Geschke pakt de punten. Simon Geschke is de enige die geïnteresseerd is in de punten voor de bergprijs. De Duitser pakt de twee punten op de top van de Col de Grosse Pierre. Magnus Cort hoeft zich dus nog geen zorgen te maken. . 15 uur 33. mountain Geschke pakt de punten Simon Geschke is de enige die geïnteresseerd is in de punten voor de bergprijs. De Duitser pakt de twee punten op de top van de Col de Grosse Pierre. Magnus Cort hoeft zich dus nog geen zorgen te maken.

clock 15:30 15 uur 30. Straffe putsch van Bora-Hansgrohe. Vlak voor de voet van de Col de Grosse Pierre (3 km aan 6.4%), vielen ze plots met z'n twee aan. Daardoor dikt de voorsprong op het peloton wel weer aan tot 2'30". . Straffe putsch van Bora-Hansgrohe. Vlak voor de voet van de Col de Grosse Pierre (3 km aan 6.4%), vielen ze plots met z'n twee aan. Daardoor dikt de voorsprong op het peloton wel weer aan tot 2'30".

clock 15:30 15 uur 30. De putsch van Bora die de kopgroep doet uiteen spatten. De putsch van Bora die de kopgroep doet uiteen spatten

clock 15:29 15 uur 29. Simon Geschke (Cofidis) dicht het gat, Dylan Teuns hangt op een tiental meter. . Simon Geschke (Cofidis) dicht het gat, Dylan Teuns hangt op een tiental meter.

clock 15:27 15 uur 27. Imanol Erviti en Kasper Asgreen zijn de volgende die de rol moeten lossen. . Imanol Erviti en Kasper Asgreen zijn de volgende die de rol moeten lossen.

clock 15:27 15 uur 27. Ciccone plafonneert. Wat krijgen we nu? Giulio Ciccone moet als eerste lossen. Ploegmaat Mads Pedersen heeft een hele tijd voor niks op kop gereden. . Ciccone plafonneert Wat krijgen we nu? Giulio Ciccone moet als eerste lossen. Ploegmaat Mads Pedersen heeft een hele tijd voor niks op kop gereden.

clock 15:26 15 uur 26. Dylan Teuns probeert het gaatje dicht te rijden. . Dylan Teuns probeert het gaatje dicht te rijden.

clock 15:25 15 uur 25. Aanval BORA-Hansgrohe. Lennard Kämna en Max Schachmann maken gebruik van een afdaling om aan te vallen uit de kopgroep. Ze willen het kaf van het koren scheiden. Alleen Luke Durbridge glipt mee. . Aanval BORA-Hansgrohe Lennard Kämna en Max Schachmann maken gebruik van een afdaling om aan te vallen uit de kopgroep. Ze willen het kaf van het koren scheiden. Alleen Luke Durbridge glipt mee.

clock 15:24 15 uur 24. Een opmerkelijk beeld van vroeg in de rit: Lutsenko helpt Teuns met een wesp. Een opmerkelijk beeld van vroeg in de rit: Lutsenko helpt Teuns met een wesp

clock 15:22 15 uur 22. Wout van Aert dikt zijn voorsprong op Fabio Jakobsen aan tot 63 punten. De Nederlander lijkt de enige te zijn die Van Aert nog zou kunnen bedreigen. . Wout van Aert dikt zijn voorsprong op Fabio Jakobsen aan tot 63 punten. De Nederlander lijkt de enige te zijn die Van Aert nog zou kunnen bedreigen.

clock 15:22 15 uur 22. Mørkøv maakt er een pittige tussensprint van, maar Van Aert loopt uit. Mørkøv maakt er een pittige tussensprint van, maar Van Aert loopt uit

clock 15:21 15 uur 21. Jakobsen buigt het hoofd. Het is Van Aert die de tussenspurt in het peloton wint. Laporte pakt nog wat extra punten weg. . Jakobsen buigt het hoofd. Het is Van Aert die de tussenspurt in het peloton wint. Laporte pakt nog wat extra punten weg.

clock 15:20 15 uur 20. Van Aert zit klaar voor de tussenspurt, ook Jakobsen en Groenewegen zitten in zijn buurt. . Van Aert zit klaar voor de tussenspurt, ook Jakobsen en Groenewegen zitten in zijn buurt.

clock 15:19 Sprint. Wout van Aert kan nog maximum 5 punten meegraaien in zijn strijd voor de groene trui. Mads Pedersen pakt met 20 punten de volle buit aan de tussenspurt. Al wordt er niet eens echt gesprint in de kopgroep. . 15 uur 19. sprint point Sprint Wout van Aert kan nog maximum 5 punten meegraaien in zijn strijd voor de groene trui. Mads Pedersen pakt met 20 punten de volle buit aan de tussenspurt. Al wordt er niet eens echt gesprint in de kopgroep.

clock 15:16 15 uur 16. Tadej Pogacar gaat opnieuw voor ritwinst. Tadej Pogacar gaat opnieuw voor ritwinst

clock 15:08 15 uur 08. Primoz Roglic steekt zijn hand in de lucht. De Sloveen vraagt hulp aan de ploegleiding terwijl hij een flesje water over zich heen spuit. . Primoz Roglic steekt zijn hand in de lucht. De Sloveen vraagt hulp aan de ploegleiding terwijl hij een flesje water over zich heen spuit.

clock 15:02 Brandon McNulty. Fietswissel voor Brandon McNulty. Hij moet even uit het treintje van Pogacar. . 15 uur 02. mechanical breakdown Brandon McNulty Fietswissel voor Brandon McNulty. Hij moet even uit het treintje van Pogacar.

clock 15:00 15 uur . Vreemde vogels. Kasper Asgreen, Luke Durbridge, Imanol Erviti en Mads Pedersen zijn mee in de ontsnapping in een rit met aankomst bergop. In het verleden scoorden zij vooral goed op de Vlaamse wegen, ritwinst pakken zal dus niet lukken. . Vreemde vogels Kasper Asgreen, Luke Durbridge, Imanol Erviti en Mads Pedersen zijn mee in de ontsnapping in een rit met aankomst bergop. In het verleden scoorden zij vooral goed op de Vlaamse wegen, ritwinst pakken zal dus niet lukken.

clock 14:57 14 uur 57. David Gaudu: "Het is een beklimming die me moet liggen". David Gaudu: "Het is een beklimming die me moet liggen"

clock 14:52 14 uur 52. Vegard Stake Laengen laat zich uitzakken. Vegard Stake Laengen laat zich uitzakken

clock 14:51 14 uur 51. Laengen lost. Stake Laengen (UAE) wordt teruggeroepen uit de kopgroep. Hij moet op kop van het peloton gaan werken voor Tadej Pogacar. De ploegleiding stopt hem nog wat drinkbussen toe. . Laengen lost Stake Laengen (UAE) wordt teruggeroepen uit de kopgroep. Hij moet op kop van het peloton gaan werken voor Tadej Pogacar. De ploegleiding stopt hem nog wat drinkbussen toe.

clock 14:48 2'00". De ploegmakkers van Tadej Pogacar houden het verschil beperkt tot 2 minuten. De geletruidrager lijkt dus zelf te azen op ritwinst en wil zijn leiderstrui absoluut behouden. . 14 uur 48. time difference 2'00" De ploegmakkers van Tadej Pogacar houden het verschil beperkt tot 2 minuten. De geletruidrager lijkt dus zelf te azen op ritwinst en wil zijn leiderstrui absoluut behouden.

clock 14:43 14 uur 43. De eerste vluchter van de dag? De hypergemotiveerde Dylan Teuns uiteraard. De eerste vluchter van de dag? De hypergemotiveerde Dylan Teuns uiteraard

clock 14:42 14 uur 42. Overleg tussen Tadej Pogacar en meesterknecht Rafal Majka. Hebben ze met hardrijder Vegard Stake Laengen het verkeerde mannetje meegestuurd in de vlucht? Nu moeten Marc Soler en Mikkel Bjerg al vroeger dan voorzien aan de bak. . Overleg tussen Tadej Pogacar en meesterknecht Rafal Majka. Hebben ze met hardrijder Vegard Stake Laengen het verkeerde mannetje meegestuurd in de vlucht? Nu moeten Marc Soler en Mikkel Bjerg al vroeger dan voorzien aan de bak.

clock 14:41 14 uur 41. Mijn rol in deze Tour is duidelijk, ik ben hier alleen voor de ploeg. Amaury Capiot. Mijn rol in deze Tour is duidelijk, ik ben hier alleen voor de ploeg Amaury Capiot

clock 14:37 14 uur 37. Amaury Capiot: "Nairo is in vorm, dat geeft ons vertrouwen". Amaury Capiot: "Nairo is in vorm, dat geeft ons vertrouwen"

clock 14:35 14 uur 35. Wout van Aert en Mathieu van der Poel slaan een babbeltje. Wat zouden we nu graag een vlieg zijn. . Wout van Aert en Mathieu van der Poel slaan een babbeltje. Wat zouden we nu graag een vlieg zijn.

clock 14:34 2'27". Het peloton houdt de voorsprong van de vluchters binnen de perken. Ze krijgen voorlopig niet meer dan 2'30". . 14 uur 34. time difference 2'27" Het peloton houdt de voorsprong van de vluchters binnen de perken. Ze krijgen voorlopig niet meer dan 2'30".

clock 14:29 14 uur 29. Schachmann heeft virtueel geel. Max Schachmann (BORA-Hansgrohe) heeft zijn virtuele gele trui beet. De Duitser staat 23e in het klassement op 2'07" van Tadej Pogacar. . Schachmann heeft virtueel geel Max Schachmann (BORA-Hansgrohe) heeft zijn virtuele gele trui beet. De Duitser staat 23e in het klassement op 2'07" van Tadej Pogacar.

clock 14:27 14 uur 27. Kobe Goossens en Mikaël Chérel probeerden het nog, maar zij beseffen al snel dat hun poging zinloos is. De elf leiders zijn definitief weg, maar vechten zij straks ook om de etappezege? . Kobe Goossens en Mikaël Chérel probeerden het nog, maar zij beseffen al snel dat hun poging zinloos is. De elf leiders zijn definitief weg, maar vechten zij straks ook om de etappezege?

clock 14:25 De elf vluchters in een beeld. 14 uur 25. De elf vluchters in een beeld

clock 14:24 14 uur 24. Elf leiders. Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Max Schachmann en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Giulio Ciccone en Mads Pedersen (Trek), Dylan Teuns (Bahrain) en Cyril Barthe (B&B). . Elf leiders Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Max Schachmann en Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick Step), Imanol Erviti (Movistar), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Giulio Ciccone en Mads Pedersen (Trek), Dylan Teuns (Bahrain) en Cyril Barthe (B&B).

clock 14:21 14 uur 21. Live op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer loodsen u vanaf nu door de finale van de eerste bergetappe in deze Tour. U kan de rit live volgen op Eén of via de livestream op deze pagina. . Live op Eén Renaat Schotte en José De Cauwer loodsen u vanaf nu door de finale van de eerste bergetappe in deze Tour. U kan de rit live volgen op Eén of via de livestream op deze pagina.

clock 14:16 14 uur 16. Herhaling van 2019. Dylan Teuns kijkt achterom en ziet Giulio Ciccone in zijn wiel zitten. De twee hebben goede herinneringen aan La Planche des Belles Filles. Teuns pakte destijds de ritwinst, het geel was voor Ciccone. . Herhaling van 2019 Dylan Teuns kijkt achterom en ziet Giulio Ciccone in zijn wiel zitten. De twee hebben goede herinneringen aan La Planche des Belles Filles. Teuns pakte destijds de ritwinst, het geel was voor Ciccone.

clock 14:15 De twee achtervolgers. 14 uur 15. De twee achtervolgers

clock 14:14 14 uur 14. Cort en Woods proberen samen de oversteek te maken. Het groepje Teuns heeft al een voorsprong van 44 seconden op het peloton. . Cort en Woods proberen samen de oversteek te maken. Het groepje Teuns heeft al een voorsprong van 44 seconden op het peloton.

clock 14:13 14 uur 13. Ook Team UAE probeert mee te springen, maar dat mag niet van Jumbo-Visma. Dit is slecht nieuws voor Dylan Teuns en co. . Ook Team UAE probeert mee te springen, maar dat mag niet van Jumbo-Visma. Dit is slecht nieuws voor Dylan Teuns en co.

clock 14:13 14 uur 13. We zijn nog niet klaar met aanvallen: nu is het Florian Vermeersch. Hij krijgt een mannetje van B&B mee. . We zijn nog niet klaar met aanvallen: nu is het Florian Vermeersch. Hij krijgt een mannetje van B&B mee.

clock 14:12 14 uur 12. Michael Woods wil er in zijn eentje naartoe springen. Hij springt weg uit het peloton net als ...Magnus Cort. . Michael Woods wil er in zijn eentje naartoe springen. Hij springt weg uit het peloton net als ...Magnus Cort.

clock 14:09 14 uur 09. Teuns is mee. Een groepje met een tiental renners ontsnapt, onder meer Kämna, Teuns, Pedersen en Schachmann zijn mee. Zij lijken een vrijgeleide te krijgen van het peloton. . Teuns is mee Een groepje met een tiental renners ontsnapt, onder meer Kämna, Teuns, Pedersen en Schachmann zijn mee. Zij lijken een vrijgeleide te krijgen van het peloton.

clock 14:07 14 uur 07. Het botert niet tussen Ganna en Geschke. Zou de Italiaanse hardrijder teruggefloten zijn door de ploegleiding? Geschke trekt het zich niet aan, en gaat er dan maar alleen vandoor. . Het botert niet tussen Ganna en Geschke. Zou de Italiaanse hardrijder teruggefloten zijn door de ploegleiding? Geschke trekt het zich niet aan, en gaat er dan maar alleen vandoor.

clock 14:07 14 uur 07. Van Aert test hoeveel drinkbussen in zijn groene plunje passen. Van Aert test hoeveel drinkbussen in zijn groene plunje passen

clock 14:06 14 uur 06. Waterdrager Van Aert. Van gele trui naar waterdrager. Wout van Aert ontpopt zich tot de ideale knecht en stopt zoveel mogelijk drinkbussen achter zijn truitje. . Waterdrager Van Aert Van gele trui naar waterdrager. Wout van Aert ontpopt zich tot de ideale knecht en stopt zoveel mogelijk drinkbussen achter zijn truitje.

clock 14:04 14 uur 04. Tom Pidcock: "Vandaag nog niet met plannetjes werken". Tom Pidcock: "Vandaag nog niet met plannetjes werken"

clock 14:01 14 uur 01. Simon Geschke kan een gat slaan. Hij krijgt niemand minder dan Filippo Ganna mee. Een plannetje van de Ineos Grenadiers? . Simon Geschke kan een gat slaan. Hij krijgt niemand minder dan Filippo Ganna mee. Een plannetje van de Ineos Grenadiers?

clock 13:57 Ook bollenman Cort heeft, uiteraard, weer zin in de vlucht. 13 uur 57. Ook bollenman Cort heeft, uiteraard, weer zin in de vlucht

clock 13:55 13 uur 55. De ene lead-out na de andere nu. Dit keer is het Pedersen die een treintje probeert op te zetten voor een van zijn ploegmaats. . De ene lead-out na de andere nu. Dit keer is het Pedersen die een treintje probeert op te zetten voor een van zijn ploegmaats.

clock 13:51 13 uur 51. Gianni Moscon en Mathieu van der Poel slaan een praatje. Toch hopen dat de Nederlander geen tips vraagt aan de Italiaan om te herstellen van zijn slechte vorm. In de kasseienrit kwam Moscon pas als allerlaatste binnen op een halfuur van ritwinnaar Simon Clarke. . Gianni Moscon en Mathieu van der Poel slaan een praatje. Toch hopen dat de Nederlander geen tips vraagt aan de Italiaan om te herstellen van zijn slechte vorm. In de kasseienrit kwam Moscon pas als allerlaatste binnen op een halfuur van ritwinnaar Simon Clarke.

clock 13:49 13 uur 49. Duikt plots op vooraan: Thibaut Pinot. De Fransman lijkt dan toch gebrand op een goede prestatie in eigen regio. . Duikt plots op vooraan: Thibaut Pinot. De Fransman lijkt dan toch gebrand op een goede prestatie in eigen regio.

clock 13:49 13 uur 49. Nils Politt, met de mond wagenwijd open, trekt keihard door op een lang recht stuk. Hij kijkt achterom maar Max Schachmann schudt nee. Dit plannetje gaat niet door. . Nils Politt, met de mond wagenwijd open, trekt keihard door op een lang recht stuk. Hij kijkt achterom maar Max Schachmann schudt nee. Dit plannetje gaat niet door.

clock 13:47 13 uur 47. De grote vraag is of het peloton niet voor de overwinning wil gaan. Dylan Teuns. De grote vraag is of het peloton niet voor de overwinning wil gaan. Dylan Teuns

clock 13:42 13 uur 42. 27 km onderweg en UAE heeft nog geen meter kopwerk moeten doen. Pogacar en co lachen stiekem in hun vuistje met deze situatie. . 27 km onderweg en UAE heeft nog geen meter kopwerk moeten doen. Pogacar en co lachen stiekem in hun vuistje met deze situatie.

clock 13:41 Geen olympische medaille, dus Magnus Cort wordt toch wat scheef bekeken. 13 uur 41. Geen olympische medaille, dus Magnus Cort wordt toch wat scheef bekeken

clock 13:40 Een jaar geleden pakte dit trio nog elk een medaille op de Olympische Spelen... 13 uur 40. Een jaar geleden pakte dit trio nog elk een medaille op de Olympische Spelen...

clock 13:39 13 uur 39. Lennard Kämna gaat, maar het peloton beseft het gevaar en weigert toestemming te geven. . Lennard Kämna gaat, maar het peloton beseft het gevaar en weigert toestemming te geven.

clock 13:33 13 uur 33. Niemand geraakt voorlopig weg. De mannen van Trek-Segafredo en EF hebben een plannetje. Mikkel Honoré probeert ook opnieuw weg te glippen. . Niemand geraakt voorlopig weg. De mannen van Trek-Segafredo en EF hebben een plannetje. Mikkel Honoré probeert ook opnieuw weg te glippen.

clock 13:33 13 uur 33. Marc Soler komt eindelijk opnieuw aansluiten in het peloton. Zijn de problemen met de fiets nu van de baan? . Marc Soler komt eindelijk opnieuw aansluiten in het peloton. Zijn de problemen met de fiets nu van de baan?

clock 13:31 13 uur 31. Opvallend: Maximilian Schachmann en Lennard Kämna rijden attent vooraan. Zij lijken dus de toestemming te krijgen van kopman Aleksandr Vlasov. . Opvallend: Maximilian Schachmann en Lennard Kämna rijden attent vooraan. Zij lijken dus de toestemming te krijgen van kopman Aleksandr Vlasov.

clock 13:28 13 uur 28. Een nieuwe fiets voor Marc Soler, maar de Spanjaard blijft klagen. Wat een gedoe. . Een nieuwe fiets voor Marc Soler, maar de Spanjaard blijft klagen. Wat een gedoe.

clock 13:26 13 uur 26. Honoré wordt terug gegrepen. Het gevecht om de vlucht kan opnieuw beginnnen. . Honoré wordt terug gegrepen. Het gevecht om de vlucht kan opnieuw beginnnen.

clock 13:26 13 uur 26. Ik denk dat ik al redelijk goed in vorm ben. . Jasper Stuyven. Ik denk dat ik al redelijk goed in vorm ben. Jasper Stuyven

clock 13:24 13 uur 24. Jasper Stuyven: "Zinnen gezet op vandaag? Zo rustig mogelijk doorkomen ja". Jasper Stuyven: "Zinnen gezet op vandaag? Zo rustig mogelijk doorkomen ja"

clock 13:19 13 uur 19. Wat heeft de mecanicien van UAE uitgespookt? Dit keer is het Marc Soler die een bezoekje brengt aan de volgwagen. . Wat heeft de mecanicien van UAE uitgespookt? Dit keer is het Marc Soler die een bezoekje brengt aan de volgwagen.

clock 13:17 13 uur 17. Een nieuwe aanval nu. Dit keer uit het kamp van Quick-Step - Alpha Vinyl. Mikkel Honoré ontsnapt in zijn eentje. . Een nieuwe aanval nu. Dit keer uit het kamp van Quick-Step - Alpha Vinyl. Mikkel Honoré ontsnapt in zijn eentje.

clock 13:16 Pech voor Bennett. George Bennett kent al meteen pech in het begin van deze etappe. Hij zal straks Tadej Pogacar moeten begeleiden. . 13 uur 16. mechanical breakdown Pech voor Bennett George Bennett kent al meteen pech in het begin van deze etappe. Hij zal straks Tadej Pogacar moeten begeleiden.

clock 13:15 13 uur 15. Wat een lieve jongen die Alexey Lutsenko. De Kazach merkte een wesp op, op de rug van Dylan Teuns en voorkomt zo een mogelijke wespenbeet. . Wat een lieve jongen die Alexey Lutsenko. De Kazach merkte een wesp op, op de rug van Dylan Teuns en voorkomt zo een mogelijke wespenbeet.

clock 13:15 Dylan Teuns als eerste aanvaller, hij gaat voor een bisnummer. 13 uur 15. Dylan Teuns als eerste aanvaller, hij gaat voor een bisnummer

clock 13:14 13 uur 14. Teuns! Eerste aanvaller van de dag: Dylan Teuns. Hij probeert zijn kunststukje van in 2019 over te doen. Alexey Lutsenko wil mee. . Teuns! Eerste aanvaller van de dag: Dylan Teuns. Hij probeert zijn kunststukje van in 2019 over te doen. Alexey Lutsenko wil mee.

clock 13:12 13 uur 12 match begonnen start time Start We zijn nu ook officieel vertrokken. Het tempo wordt meteen de hoogte ingejaagd.