De eerste aankomst bergop: Tour trekt straks naar La Planche des Belles Filles

RETRO: Dylan Teuns triomfeert in 2019 op de flanken van La Planche des Belles Filles

07 uur 43. Bekijk nog eens hoe Dylan Teuns in 2019 won op La Planche des Belles Filles.

QUIZ: 10 vragen over La Planche des Belles Filles

07 uur 34. Eerste aankomst bergop. Het Tour-peloton snijdt vandaag de Vogezen aan, met een 176 km lange etappe die aankomt op La Planche des Belles Filles, waar Dylan Teuns in 2019 het zegegebaar mocht maken. Het startschot wordt om 13.15 uur gegeven in Tomblaine en we volgende de koers hier uiteraard op de voet. Vanaf 14.15 uur start ook de livestream en de tv-uitzending op Eén. .