LIVESTREAM Tour: Van Aert is zeer actief, Van der Poel ziet duidelijk af

clock 12:34 12 uur 34. De gele trui zit geen seconde stil en zet zo altijd de ploeg van Tadej Pogacar aan het werk. Of hij prikkelt hen alleszins. De snelheid is waanzinnig hoog. . De gele trui zit geen seconde stil en zet zo altijd de ploeg van Tadej Pogacar aan het werk. Of hij prikkelt hen alleszins. De snelheid is waanzinnig hoog.

clock 12:34 12 uur 34. Wanneer één vroege vlucht tot het eind geraakt, groeit het geloof bij andere aanvallers. . Renaat Schotte. Wanneer één vroege vlucht tot het eind geraakt, groeit het geloof bij andere aanvallers. Renaat Schotte

clock 12:33 12 uur 33. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) en Tom Skujins (Trek-Segafredo) gaan op pad. Kevin Vermaerke (DSM) wil mee, maar ontvangt een kaartje retour. . Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) en Tom Skujins (Trek-Segafredo) gaan op pad. Kevin Vermaerke (DSM) wil mee, maar ontvangt een kaartje retour.

clock 12:32 12 uur 32. Veel renners happen al even naar adem, maar dan is er nog altijd Taco van der Hoorn. Op de grote molen rijdt hij weg met enkele speelkameraden. . Veel renners happen al even naar adem, maar dan is er nog altijd Taco van der Hoorn. Op de grote molen rijdt hij weg met enkele speelkameraden.

clock 12:30 12 uur 30. Jumbo-Visma probeert het misschien tactisch te spelen, maar Tadej Pogacar is wakker en sluipt naar de groep van Wout van Aert. Daardoor valt het weer wat stil. . Jumbo-Visma probeert het misschien tactisch te spelen, maar Tadej Pogacar is wakker en sluipt naar de groep van Wout van Aert. Daardoor valt het weer wat stil.

clock 12:28 12 uur 28. Ben O'Connor voelt dat de wind strak in de flank staat. De Australiër wil opschuiven, maar begaat een misslag. Gelukkig zonder averij deze keer. Wout van Aert legt er intussen nog eens de pees op. Het dreigt te scheuren! . Ben O'Connor voelt dat de wind strak in de flank staat. De Australiër wil opschuiven, maar begaat een misslag. Gelukkig zonder averij deze keer. Wout van Aert legt er intussen nog eens de pees op. Het dreigt te scheuren!

clock 12:28 Van Aert sleurt het peloton in stukken. 12 uur 28. Van Aert sleurt het peloton in stukken

clock 12:26 12 uur 26. Terwijl MVDP de staart van de groep weer aantikt, blijft Wout van Aert bij de pinken. Wil de gele trui met een kopgroep naar Longwy? Geen enkele aanval is voorlopig levensvatbaar. . Terwijl MVDP de staart van de groep weer aantikt, blijft Wout van Aert bij de pinken. Wil de gele trui met een kopgroep naar Longwy? Geen enkele aanval is voorlopig levensvatbaar.

clock 12:25 'Arrière du' Peloton voor Van der Poel, dat maakt de Nederlander niet vaak mee. 12 uur 25. 'Arrière du' Peloton voor Van der Poel, dat maakt de Nederlander niet vaak mee

clock 12:24 12 uur 24. Van der Poel hangt aan de rekker. Mathieu van der Poel geeft geen teken van beterschap. Het gaat razendsnel en de Nederlander komt nu al in de problemen. Op deze manier hangt een opgave in de lucht. . Van der Poel hangt aan de rekker Mathieu van der Poel geeft geen teken van beterschap. Het gaat razendsnel en de Nederlander komt nu al in de problemen. Op deze manier hangt een opgave in de lucht.

clock 12:24 12 uur 24. Het is alsof de renners België zo snel mogelijk willen verlaten. . José De Cauwer. Het is alsof de renners België zo snel mogelijk willen verlaten. José De Cauwer

clock 12:23 De gele trui kijkt eens achterom. Wat is zijn plan? 12 uur 23. De gele trui kijkt eens achterom. Wat is zijn plan?

clock 12:22 12 uur 22. Het zijn geen kleine garnalen die aanschuiven voor het buffet. Alexander Kristoff heeft honger en wie zien we daar? De gele trui himself! . Het zijn geen kleine garnalen die aanschuiven voor het buffet. Alexander Kristoff heeft honger en wie zien we daar? De gele trui himself!

clock 12:20 12 uur 20. BikeExchange lijkt niet aan te sturen op een sprint met Michael Matthews. De Australische ploeg valt gretig mee aan. . BikeExchange lijkt niet aan te sturen op een sprint met Michael Matthews. De Australische ploeg valt gretig mee aan.

clock 12:20 Nieuwe val bij TotalEnergies. De dag van Mathieu Burgaudeau begint slecht. Een zwieper naar rechts bij wat verkeersmeubilair dwingt de Fransman op de knieën. Voorin tonen ze geen genade: Mads Pedersen en Brent Van Moer roeren zich. . 12 uur 20. fall Nieuwe val bij TotalEnergies De dag van Mathieu Burgaudeau begint slecht. Een zwieper naar rechts bij wat verkeersmeubilair dwingt de Fransman op de knieën. Voorin tonen ze geen genade: Mads Pedersen en Brent Van Moer roeren zich.

clock 12:19 12 uur 19. Nervositeit vanaf de start, Burgaudeau komt ten val. Nervositeit vanaf de start, Burgaudeau komt ten val

clock 12:18 12 uur 18. Alexis Vuillermoz is de eerste aanvaller, maar Taco van der Hoorn trekt het peloton tot bij de Fransman. Ook Quinn Simmons is alert. . Alexis Vuillermoz is de eerste aanvaller, maar Taco van der Hoorn trekt het peloton tot bij de Fransman. Ook Quinn Simmons is alert.

clock 12:16 De camera zoekt, en vindt, Mathieu van der Poel. Waar zouden zijn gedachten zitten? 12 uur 16. De camera zoekt, en vindt, Mathieu van der Poel. Waar zouden zijn gedachten zitten?

clock 12:16 12 uur 16. Kilometerpaal 0 doemt op. In principe wordt dit het meest pittige gevecht voor de ontsnapping tot dusver in deze Tour. . Kilometerpaal 0 doemt op. In principe wordt dit het meest pittige gevecht voor de ontsnapping tot dusver in deze Tour.

clock 12:11 12 uur 11. Ik won hier in 2017, maar deze slotfase is veel lastiger met meer klimmetjes. Het is ook een zeer lange dag. Ik verwacht dan ook een ontsnapping. . Peter Sagan (TotalEnergies). Ik won hier in 2017, maar deze slotfase is veel lastiger met meer klimmetjes. Het is ook een zeer lange dag. Ik verwacht dan ook een ontsnapping. Peter Sagan (TotalEnergies)

clock 12:09 12 uur 09. Bij de start hielden sommige renners rekening met waaiergevaar in de aanvangsfase. Combineer dat gegeven met veel interesse voor de vlucht en het zal een spetterend openingsuur worden. . Bij de start hielden sommige renners rekening met waaiergevaar in de aanvangsfase. Combineer dat gegeven met veel interesse voor de vlucht en het zal een spetterend openingsuur worden.

clock 12:05 12 uur 05. We zijn vertrokken voor 5 kilometer neutralisatie. Binche is wielergek en is de komende jaren het decor van heel wat BK's. . We zijn vertrokken voor 5 kilometer neutralisatie. Binche is wielergek en is de komende jaren het decor van heel wat BK's.

clock 12:03 12 uur 03. Primoz Roglic staat met een glimlach na te kaarten bij de start met enkele collega's. De Sloveen is een taaie kerel, maar de klap van gisteren zal toch in het lichaam hangen. De hellingen in de finale zullen een gesel zijn voor zijn schouder. . Primoz Roglic staat met een glimlach na te kaarten bij de start met enkele collega's. De Sloveen is een taaie kerel, maar de klap van gisteren zal toch in het lichaam hangen. De hellingen in de finale zullen een gesel zijn voor zijn schouder.

clock 11:59 11 uur 59. Het peloton trekt naar de startlijn, waar ze om 12.05 u mogen uitbreken. Wout van Aert volgt Tom Boonen op: hij was de laatste Belg in het geel bij een Tourstart op Belgische bodem. Boonen veroverde op de Cauberg het geel in de Tour van 2006 en was daags nadien de koning bij de départ in Hoei. . Het peloton trekt naar de startlijn, waar ze om 12.05 u mogen uitbreken. Wout van Aert volgt Tom Boonen op: hij was de laatste Belg in het geel bij een Tourstart op Belgische bodem. Boonen veroverde op de Cauberg het geel in de Tour van 2006 en was daags nadien de koning bij de départ in Hoei.

clock 11:56 De crash van Caleb Ewan en Primoz Roglic. . 11 uur 56. De crash van Caleb Ewan en Primoz Roglic.

clock 11:55 11 uur 55. Mathieu van der Poel vertelde gisteren dat hij in de Giro eigenlijk al geen goed gevoel had. Verrassend of niet? Ploegmanager Philip Roodhooft: "Het verwonderde ons dat niemand die analyse al gemaakt had. Hij won er de eerste rit, maar een Mathieu in supervorm zou meer succes gehad hebben. Wij hadden het wel al door, maar er was geen behoefte om dat uit te roepen." . Mathieu van der Poel vertelde gisteren dat hij in de Giro eigenlijk al geen goed gevoel had. Verrassend of niet? Ploegmanager Philip Roodhooft: "Het verwonderde ons dat niemand die analyse al gemaakt had. Hij won er de eerste rit, maar een Mathieu in supervorm zou meer succes gehad hebben. Wij hadden het wel al door, maar er was geen behoefte om dat uit te roepen."

clock 11:43 11 uur 43. Het enthousiasme in Binche bereikt een climax wanneer Wout van Aert zich meldt. "Ik ga er extra van genieten", zegt hij over zijn Belgische dag in het geel. "Het zal toch raar zijn als ik deze trui niet meer kan aandoen." . Het enthousiasme in Binche bereikt een climax wanneer Wout van Aert zich meldt. "Ik ga er extra van genieten", zegt hij over zijn Belgische dag in het geel. "Het zal toch raar zijn als ik deze trui niet meer kan aandoen."

clock 11:42 11 uur 42. Of ik veel bedankingen heb ontvangen? Te weinig. Ik heb het klassement van Jonas (Vingegaard) gered, maar ook andere favorieten heb ik mee in koers gehouden. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Of ik veel bedankingen heb ontvangen? Te weinig. Ik heb het klassement van Jonas (Vingegaard) gered, maar ook andere favorieten heb ik mee in koers gehouden. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 11:40 Binche is klaar voor de start van de 6e rit. 11 uur 40. Binche is klaar voor de start van de 6e rit

clock 11:37 11 uur 37. Eén en livestream. Om 11.50 u gaat de uitzending al van start op Eén. Tijdens Het Journaal van 13 u nemen Renaat Schotte en José De Cauwer u mee naar Canvas, rond 13.30 u zijn we weer thuis op Eén. De rit is dus ook van start tot finish met livestream te bekijken. . Eén en livestream Om 11.50 u gaat de uitzending al van start op Eén. Tijdens Het Journaal van 13 u nemen Renaat Schotte en José De Cauwer u mee naar Canvas, rond 13.30 u zijn we weer thuis op Eén. De rit is dus ook van start tot finish met livestream te bekijken.

clock 11:27 11 uur 27. Michael Matthews, in 2017 2e in Longwy, is einde contract bij BikeExchange en wordt het hof gemaakt door B&B Hotels. De kleine ploeg van Jérôme Pineau heeft een nieuwe sponsor vastgelegd en zou zijn budget aanzienlijk opkrikken. Het flirt met Matthews, maar die zou ook in de belangstelling staan van Intermarché-Wanty-Gobert. "Dat is het eerste wat ik daar van hoor", reageerde hij vanmorgen. . Michael Matthews, in 2017 2e in Longwy, is einde contract bij BikeExchange en wordt het hof gemaakt door B&B Hotels. De kleine ploeg van Jérôme Pineau heeft een nieuwe sponsor vastgelegd en zou zijn budget aanzienlijk opkrikken. Het flirt met Matthews, maar die zou ook in de belangstelling staan van Intermarché-Wanty-Gobert. "Dat is het eerste wat ik daar van hoor", reageerde hij vanmorgen.

clock 11:20 Eddy Merckx krijgt nog een gele trui voor in zijn collectie. 11 uur 20. Eddy Merckx krijgt nog een gele trui voor in zijn collectie

clock 11:17 11 uur 17. Ook Intermarché-Wanty-Gobert ontvangt veel vocale steun in Binche, de thuishaven van sponsor Wanty. De Belgische ploeg zal sowieso meedrummen voor de ontsnapping; . Ook Intermarché-Wanty-Gobert ontvangt veel vocale steun in Binche, de thuishaven van sponsor Wanty. De Belgische ploeg zal sowieso meedrummen voor de ontsnapping;

clock 11:10 11 uur 10. De Belgen in deze Tour worden uiteraard druk gesolliciteerd in Luik. Vooral Philippe Gilbert jaagt de decibelmeter de hoogte in. "Het peloton zal na de hectische kasseidag even op adem willen komen. Dit is dus een kans voor de vluchters", zegt de 40-jarige Gilbert. . De Belgen in deze Tour worden uiteraard druk gesolliciteerd in Luik. Vooral Philippe Gilbert jaagt de decibelmeter de hoogte in. "Het peloton zal na de hectische kasseidag even op adem willen komen. Dit is dus een kans voor de vluchters", zegt de 40-jarige Gilbert.

clock 11:07 11 uur 07. Ik zou heel graag in de ontsnapping willen zitten. Ik heb graag etappes zoals die van vandaag: lastig, maar niet te lastig. . Tim Wellens (Lotto-Soudal) werd in 2017 13e in Longwy. Ik zou heel graag in de ontsnapping willen zitten. Ik heb graag etappes zoals die van vandaag: lastig, maar niet te lastig. Tim Wellens (Lotto-Soudal) werd in 2017 13e in Longwy

clock 10:47 3 opgaves. Voor aanvang van de 6e etappe zijn we 3 renners verloren na de kasseirit. Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck): sleutelbeenbreuk Daniel Oss (TotalEnergies): halswervelbreuk Jack Haig (Bahrain Victorious): breukje in pols . 10 uur 47. give up 3 opgaves Voor aanvang van de 6e etappe zijn we 3 renners verloren na de kasseirit. Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck): sleutelbeenbreuk Daniel Oss (TotalEnergies): halswervelbreuk Jack Haig (Bahrain Victorious): breukje in pols

clock 10:37 Primoz Roglic bijt op zijn tanden en verschijnt straks aan de start. . 10 uur 37. Primoz Roglic bijt op zijn tanden en verschijnt straks aan de start.

clock 10:27 10 uur 27. Wout van Aert krijgt straks een Belgisch feestje in het geel, ei zo na was Neilson Powless echter de eerste Amerikaanse geletruidrager sinds 2006. Vanuit de kopgroep deed Powless een gooi naar het geel, maar in zijn poging om de schade voor Jonas Vingegaard te beperken, redde Van Aert ook zijn hachje. Al bleef Powless misschien ook met lege handen achter door ploegmaat Alberto Bettiol. De Italiaan van EF-EasyPost ging af en toe als een stier tekeer op de stenen. Vreemd, aangezien hij 2 ploegmaats in de kopgroep had en zo ook telkens Tadej Pogacar dichter bij de vluchters en het geel bracht. "Ik wilde gewoon het peloton scheuren", verdedigde Bettiol zijn versnellingen. Ploegmanager Jonathan Vaughters: "Alberto werd een beetje te enthousiast omdat hij na veel fysiek leed nog eens goeie benen heeft. Maar dat Van Aert nog in het geel staat, is zijn eigen verdienste. Hij verdient die trui." . Wout van Aert krijgt straks een Belgisch feestje in het geel, ei zo na was Neilson Powless echter de eerste Amerikaanse geletruidrager sinds 2006. Vanuit de kopgroep deed Powless een gooi naar het geel, maar in zijn poging om de schade voor Jonas Vingegaard te beperken, redde Van Aert ook zijn hachje. Al bleef Powless misschien ook met lege handen achter door ploegmaat Alberto Bettiol. De Italiaan van EF-EasyPost ging af en toe als een stier tekeer op de stenen. Vreemd, aangezien hij 2 ploegmaats in de kopgroep had en zo ook telkens Tadej Pogacar dichter bij de vluchters en het geel bracht. "Ik wilde gewoon het peloton scheuren", verdedigde Bettiol zijn versnellingen. Ploegmanager Jonathan Vaughters: "Alberto werd een beetje te enthousiast omdat hij na veel fysiek leed nog eens goeie benen heeft. Maar dat Van Aert nog in het geel staat, is zijn eigen verdienste. Hij verdient die trui."

clock 09:58 09 uur 58. De Belgische wielerfans trekken naar de start in Binche.

clock 09:46 09 uur 46. In vergelijking met de finale van 2017 is de Côte de Pulventeux toegevoegd aan de route. Die trampoline op 5 kilometer van de finish vormt dus een tweetrapsraket met de Côte des Religieuses. 5 jaar geleden had je aan de finish nog een mix tussen punchers en klassementsmannen, maar die laatste categorie zal vermoedelijk focussen op La Super Planche des Belles Filles van morgen. Met andere woorden: in onze Tourmanager zouden wij onze kopman selecteren uit het kransje vrijbuiters zoals Bauke Mollema, Matej Mohoric of Alberto Bettiol. . In vergelijking met de finale van 2017 is de Côte de Pulventeux toegevoegd aan de route. Die trampoline op 5 kilometer van de finish vormt dus een tweetrapsraket met de Côte des Religieuses. 5 jaar geleden had je aan de finish nog een mix tussen punchers en klassementsmannen, maar die laatste categorie zal vermoedelijk focussen op La Super Planche des Belles Filles van morgen. Met andere woorden: in onze Tourmanager zouden wij onze kopman selecteren uit het kransje vrijbuiters zoals Bauke Mollema, Matej Mohoric of Alberto Bettiol.

clock 09:39 Rugwind. Het peloton rijdt ruim 60 kilometer op Belgische wegen en schakelt dan over naar de Franse Ardennen. De wind lijkt een bondgenoot te zijn voor vluchters, want die blaast in het voordeel. Het kan dus net als gisteren een zeer snelle etappe worden. Als de kopgroep geboren is en snel enkele minuten vangt, dan is de kans groot dat het peloton hen pas na de finish weer kan groeten. . 09 uur 39. wind Rugwind Het peloton rijdt ruim 60 kilometer op Belgische wegen en schakelt dan over naar de Franse Ardennen. De wind lijkt een bondgenoot te zijn voor vluchters, want die blaast in het voordeel. Het kan dus net als gisteren een zeer snelle etappe worden. Als de kopgroep geboren is en snel enkele minuten vangt, dan is de kans groot dat het peloton hen pas na de finish weer kan groeten.

De top 10 in Longwy in 2017. 1. Peter Sagan 2. Michael Matthews 3. Dan Martin 4. Greg Van Avermaet 5. Alberto Bettiol 6. Arnaud Démare 7. Jakob Fuglsang 8. Geraint Thomas 9. Chris Froome 10. Rafal Majka

clock 09:36 09 uur 36. Kans voor kopgroep? Daags na de kasseirit wordt het peloton niet gespaard met de langste rit in deze Tour: 220 kilometer over golvende wegen. Vooraf had iedereen Mathieu van der Poel aangekruist in een onderonsje tussen klassementsmannen en explosieve types op de Citadel van Longwy, maar wellicht past Alpecin-Deceuninck voor de controlemodus door de zwakke benen van de Nederlander. Ook Jumbo-Visma lijkt na de hectiek van gisteren vooral baat te hebben bij een rustige koers. Misschien offeren ze zelfs het geel van Wout van Aert op? Dat biedt perspectieven voor een sterke kopgroep die het tot in Longwy zou kunnen uitzingen. . Kans voor kopgroep? Daags na de kasseirit wordt het peloton niet gespaard met de langste rit in deze Tour: 220 kilometer over golvende wegen. Vooraf had iedereen Mathieu van der Poel aangekruist in een onderonsje tussen klassementsmannen en explosieve types op de Citadel van Longwy, maar wellicht past Alpecin-Deceuninck voor de controlemodus door de zwakke benen van de Nederlander. Ook Jumbo-Visma lijkt na de hectiek van gisteren vooral baat te hebben bij een rustige koers. Misschien offeren ze zelfs het geel van Wout van Aert op? Dat biedt perspectieven voor een sterke kopgroep die het tot in Longwy zou kunnen uitzingen.

clock 09:01 09 uur 01. De Tour is de graal van het wielrennen. Omdat we goed en professioneel gewerkt hebben in 2019, komen ze terug. Burgemeester Laurent Devin van Binche. De Tour is de graal van het wielrennen. Omdat we goed en professioneel gewerkt hebben in 2019, komen ze terug. Burgemeester Laurent Devin van Binche

clock 07:12 07 uur 12. Wint Belgische puncher vandaag? De rit van vandaag is er eentje voor punchers. De omloop gaat heel de tijd op en neer, op een 40-tal km na. We krijgen een colletje van 3e categorie (na 87 km), eentje van 4e (na 162,2 km) en nog eentje van 3e (op 6 km van de streep). Die Côte de Pulventeux is maar 800 meter lang, maar gaat wel gemiddeld 12,3 procent omhoog. En dan moet de finish nog komen: die ligt op een niet-gecatalogeerde puist. De Côte des Religieuses is 1,6 km lang aan gemiddeld 5,8 procent. Het lijkt een rit voor Van Aert, maar hoe is de man in het geel hersteld van zijn val en inspanningen gisteren? . Wint Belgische puncher vandaag? De rit van vandaag is er eentje voor punchers. De omloop gaat heel de tijd op en neer, op een 40-tal km na. We krijgen een colletje van 3e categorie (na 87 km), eentje van 4e (na 162,2 km) en nog eentje van 3e (op 6 km van de streep).



Die Côte de Pulventeux is maar 800 meter lang, maar gaat wel gemiddeld 12,3 procent omhoog.



En dan moet de finish nog komen: die ligt op een niet-gecatalogeerde puist. De Côte des Religieuses is 1,6 km lang aan gemiddeld 5,8 procent.



Het lijkt een rit voor Van Aert, maar hoe is de man in het geel hersteld van zijn val en inspanningen gisteren?

clock 06:57 06 uur 57. Live op Sporza, rit integraal op tv en stream. U kunt de 6e rit volgen op deze pagina met tekstupdates, vanaf 11.50 uur begint de uitzending op Eén. We brengen de rit integraal in beeld. De officieuze start is om 12.05 uur, officieel beginnen de renners er om 12.15 uur aan. De aankomst wordt om 17.15 uur in Longwy verwacht. Om 12.55 uur gaan we naar Canvas om ruimte te maken voor het Journaal op Eén, vanaf 13.30 uur keren we terug naar Eén. Het tv-commentaar is van Renaat Schotte en José De Cauwer. Ook op Radio 1 hoeft u niks te missen van de Tour: vanaf 13 uur zorgen Christophe Vandegoor en Sven Nys voor de deskundige commentaar. . Live op Sporza, rit integraal op tv en stream U kunt de 6e rit volgen op deze pagina met tekstupdates, vanaf 11.50 uur begint de uitzending op Eén. We brengen de rit integraal in beeld. De officieuze start is om 12.05 uur, officieel beginnen de renners er om 12.15 uur aan. De aankomst wordt om 17.15 uur in Longwy verwacht.



Om 12.55 uur gaan we naar Canvas om ruimte te maken voor het Journaal op Eén, vanaf 13.30 uur keren we terug naar Eén. Het tv-commentaar is van Renaat Schotte en José De Cauwer.



Ook op Radio 1 hoeft u niks te missen van de Tour: vanaf 13 uur zorgen Christophe Vandegoor en Sven Nys voor de deskundige commentaar.

