LIVESTREAM Tour: Jakob Fuglsang laat zich inlopen, kansen van Wout van Aert slinken

clock 15:42 1'58". Nog 48 kilometer en Wout van Aert valt niet stil. De 21-jarige Quinn Simmons oogt al wat grauw. Op die leeftijd zo'n inspanning leveren in het begin van de Tour, daar kun je later een prijsje voor betalen.

clock 15:35. We hebben een voorsprong van 30 minuten op het snelste schema dankzij de rugwind. Dat betekent dat we zeker voor 17 u aanmeren. Het peloton moet een jasje uitdoen, maar hun kansen schatten we toch duidelijk groter in.

clock 15:31. De voorsprong van het kopduo klimt weer naar 2'02", maar het peloton lijkt alles onder controle te hebben. Opvallend: BikeExchange heeft nog geen trap gegeven in de achtervolging en met Michael Matthews hebben zij misschien de topfavoriet aan boord. Al hebben we dat zinnetje over "Bling" al zo vaak gezegd.

clock 15:26. Wout van Aert blijft nog altijd doorrammen. Er was zonet ook overleg met de volgwagen, maar de gele trui rekt zijn inspanning.

clock 15:24. 3-1=2... Fuglsang heeft er geen zin meer in.

clock 15:23. Heeft het voor Wout van Aert nog zin om door te rijden? Renaat Schotte.

clock 15:23. Fuglsang laat zich inlopen. De discussie tussen Wout van Aert en Jakob Fuglsang was een indicatie: de Deen geeft het op en laat zich inrekenen door het peloton.

clock 15:20. Het trio wordt een duo door een plaspauze van Jakob Fuglsang. Is die samenstelling tijdelijk of definitief? Het enthousiasme van de Deen leek sowieso weg te ebben.

clock 15:17. Nog 68 kilometer en voor het eerst zakt het verschil onder de grens van 2 minuten. In het kopgroepje beginnen ze ook veel te praten. Weten ze stilaan hoe laat het is?

clock 15:14. Philipsen pakt nog een puntje weg van Jakobsen bij de tussensprint.

clock 15:13. De passage: 1. Wout van Aert

2. Jakob Fuglsang

3. Quinn Simmons

4. Jasper Philipsen

5. Fabio Jakobsen

6. Christophe Laporte Het verschil tussen Van Aert en Jakobsen in de stand: 61 punten.

clock 15:11 +20. De sprint is uiteraard geen spurt: Wout van Aert brengt zijn gele korf op liefst 198 punten. Wat er ook van zij: na de intense rit van gisteren zet hij zijn ploegmakkers nu wel in een zetel. Zij kunnen op deze manier goed herstellen voor de bergetappe van morgen.

clock 15:09 Lekke band. Peter Sagan, ritwinnaar in Longwy in 2017, kampt met een lekke band. Alberto Bettiol werd die dag 5e. Hij kan nog een extra verklaring bieden voor de arbeid van EF-EasyPost in het peloton.

clock 15:07. Jakob Fuglsang kan met wat geluk Israel-Premier Tech een bisnummer schenken. Het bejaardenclubje boekte gisteren zijn eerste ritzege in zijn Tour-geschiedenis, nota bene met een 35-jarige Australiër die pas in de winter aan boord werd gehaald. Fuglsang, 37 jaar en 107 dagen, kan de oudste ritwinnaar worden (van een rit in lijn) sinds Raymond Poulidor (38 jaar) in de Tour van 1974.

clock 15:01. Waarom werken Alpecin-Deceuninck, Bora-Hansgrohe en EF-EasyPost? Tenzij Mathieu van der Poel herboren is, gelooft de Belgische ploeg wellicht vooral in Jasper Philipsen. Bij Bora ontpopt Aleksandr Vlasov zich meer en meer tot topkandidaat op zulke finishes en EF hoopt misschien op een inzinking van Wout van Aert. Dan staat Neilson Powless klaar om de troonwissel door te voeren.

clock 14:57. Nog 85 kilometer. Over 2 uurtjes landen we in Longwy. 4 blokken bundelen hun krachten: Bora-Hansgrohe, UAE, Alpecin-Deceuninck en EF-EasyPost. Wout van Aert ontvangt over 10 kilometer 20 punten bij de tussensprint, maar verliest hij straks de kans op 50 eenheden? De druk van het peloton zal alleen maar toenemen.

clock 14:56. José De Cauwer en Sven Nys discussiëren over de ontsnapping van Van Aert.

clock 14:55. "Ik ben van mijn sokken geblazen", zegt Sven Nys over de uitleg van de Nederlandse volgwagen. "Ik heb er geen woorden voor. Hij speelt in een hogere categorie." José De Cauwer: "Die mannen spreken de waarheid niet. Het kan dat hij op deze manier de rit wint, maar als hij dit echt doet, zit hij op een andere planeet." Christophe Vandegoor: "Als dit op niets uitdraait, mag je er ook vragen bij stellen."

clock 14:52. Onze man op de motor is gaan aankloppen bij Jumbo-Visma. Wat hebben ze daar te vertellen over het tactische plan? Maarten Wynants, ploegleider, vertelt dat Wout van Aert gewoon vol voor de etappe gaat. Ritwinst, met andere woorden. Maar door de werken van Nils Politt en co is de voorsprong wel duidelijk aan het smelten: 2'45".

clock 14:50. Tadej Pogacar was gisteren ijzersterk, maar zijn ploeg was wel bijzonder kwetsbaar. Niet voor het eerst. Ook vandaag zat de Sloveen vrijwel alleen, maar Pogacar heeft zijn rust bewaard en heeft zijn formatie nu rond zich verzameld. Voorlopig is er weinig tot niets aan de hand voor de topfavoriet.

clock 14:48. Dit moet deel uitmaken van een groter plan waarvan we het fijne nog niet weten. Renaat Schotte.

clock 14:45. De klappen die Wout van Aert uitgedeeld heeft, waren pure verwennerij voor de wielerliefhebbers. Maar wat levert het straks in Longwy allemaal op? Wout van Aert zal straks 20 punten sprokkelen bij de tussensprint, maar misschien heeft hij zijn kansen op ritwinst helemaal vergooid aangezien het peloton begint te jagen. En dat daags na de kasseirit en daags voor de bergrit naar La Planche.

clock 14:42. Nog 97 kilometer en de chrono zakt naar 3'40". In de grote groep hebben verschillende blokken frisse moed gevonden. Onder meer Bora-Hansgrohe en EF-EasyPost verhogen de druk op de ketel.

clock 14:42. De performance manager van Jumbo-Visma glimlacht.

clock 14:41. "Wat is het doel?", vraagt Christophe Vandegoor over de tactiek van Wout van Aert. "Het geel zo lang mogelijk behouden? Tadej Pogacar afmatten? Tonen wie de patron is? Ik weet het eigenlijk niet. Ik kijk enorm uit naar zijn interview."

clock 14:38. Alle gelosten zitten weer veilig in het peloton. Jack Bauer en Max Walscheid bedanken elkaar voor de geleverde arbeid in de achterhoede.

clock 14:38. Onze radiocommentatoren hebben de finale grondig bestudeerd. Zal het extra klimmetje de slothelling beïnvloeden? "Zeker", antwoordt Sven Nys. "Je hebt ook nog een uitloper en het is constant draaien en keren na de voorlaatste hindernis. Je kan daar dus niet herstellen."

clock 14:34. Over 30 kilometer kan Wout van Aert zijn koffer weer vullen met groene punten. Als dat al een gevecht was, dan mag de rest de strijdbijl straks helemaal begraven.

clock 14:31 Opgave Kirsch. We flirten met de Luxemburgse grens en zo zal Alex Kirsch snel thuis zijn. De Luxemburger van Trek-Segafredo zat al enkele dagen af te zien en houdt het voor bekeken.

clock 14:30. De gele trui vooraan: zoiets zie je in zo'n etappe zelden. Of zelfs nooit. José De Cauwer.

clock 14:29. De achterstand van het peloton stagneert rond de 4 minuten. De groep gelosten - met onder meer Marc Hirschi en George Bennett - volgt nog een minuutje verder.

clock 14:27. Hopelijk is deze fiets wel een goede...

clock 14:26. Fietswissel Wout van Aert. Vertrouwt hij het mechanische akkefietje van daarnet niet? Wout van Aert krijgt een nieuwe fiets overhandigd. Of gaat het om een ander model?

clock 14:23. Voor wie pas na 2 uur inschakelt: Binche heeft voor carnaval in het peloton gezorgd, met één constant feestbeest: Wout van Aert. De gele trui ging als een bezetene tekeer en gunde zijn collega's geen seconde rust. Na meer dan 70 kilometer was zijn zoveelste aanval een schot in de roos. Van Aert rijdt nu rond met Jakob Fuglsang en Quinn Simmons. In het peloton werkt UAE om de kloof niet al te groot te laten worden, Alpecin-Deceuninck wil de kansen op ritwinst niet laten uitdoven.

clock 14:20. Gemiddelde snelheid. Gokje? Het gemiddelde na 2 uur: 50,8 km/u. Het trio spreekt nog altijd dezelfde taal: 3'57".

clock 14:14. Van Keirsbulck aan kop van het peloton, er is vertrouwen in Philipsen.

clock 14:13. Wie UAE niet helpt, dreigt natuurlijk de kans op een ritzege te vergooien. Alpecin-Deceuninck stuurt een knecht naar voren. Dat is Guillaume Van Keirsbulck.

clock 14:12. Met wie is Wout van Aert op pad? Jakob Fuglsang is 37 jaar en de Deen heeft de reputatie van altijd te rijden. De winnaar van Luik en Lombardije komt na zijn overstap van Astana naar Israel-Premier Tech weer boven water. Hij werd 3e in de Ronde van Zwitserland. Quinn Simmons is de jongste leerling in de Tour. De 21-jarige bad boy werd wereldkampioen bij de junioren in 2019, maar is al enkele keren met zijn gezicht tegen de muur gelopen.

clock 14:11. Simmons en Fuglsang zien af in het wiel van Van Aert.

clock 14:09. UAE komt op zijn stappen terug en lijkt andere teams uit te nodigen. Wie gelooft in de kansen van zijn springveer? Het is natuurlijk nog altijd 124 km tot de witte lijn in Longwy.

clock 14:08. Ik denk dat UAE straks wel steun zal krijgen. José De Cauwer.

clock 14:07. Wout van Aert pleegt overleg met zijn volgwagen. Die meldt hem dat de voorsprong snel aandikt: 3'30".

clock 14:03. UAE lijnt zijn formatie op en houdt het lanterfanten voor bekeken. "Ik zou toch eens winkelen bij Ineos", tipt José De Cauwer de ploegleiding van de Emiraten.

clock 14:00. Tadej Pogacar stuurt enkele waakhonden naar voren, maar op zich hebben zij weinig interesse om Wout van Aert in te rekenen. 10 minuten zullen ze hem niet overhandigen, maar dit scenario is niet ongunstig voor hen. Het is nu afwachten of springveren als Michael Matthews hun team wel enthousiasmeren.

clock 13:58 Côte des Mazures. Quinn Simmons, het kakkenestje in deze Tour, is eindelijk verlost van die -1 in het bergklassement na een sanctie van de jury. Hij komt als eerste boven en staat nu op +1. Intussen wandelt het peloton: 2'12".

clock 13:56. Wout van Aert sluit weer aan bij het duo. Niets gebeurd. Nog 1 kilometer tot de top.

clock 13:55.

clock 13:55 13 uur 55. Even de ketting er terug op leggen, daar kan Vingegaard nog van leren... Even de ketting er terug op leggen, daar kan Vingegaard nog van leren...

clock 13:54 Kettingprobleem voor de gele trui. Pech achtervolgt Wout van Aert. Op het eerste officiële bergje van de dag hapert zijn ketting. Hij blijft wel rustiger dan Jonas Vingegaard gisteren, stapt af en lost het euvel zelf op. . 13 uur 54. mechanical breakdown Kettingprobleem voor de gele trui Pech achtervolgt Wout van Aert. Op het eerste officiële bergje van de dag hapert zijn ketting. Hij blijft wel rustiger dan Jonas Vingegaard gisteren, stapt af en lost het euvel zelf op.

clock 13:52 13 uur 52. Ze zijn weg! Het peloton verslapt: het trio is goed en wel vertrokken. En nu? Wat wordt de boodschap in de volgwagens? Wie heeft nog zin om het peloton te dirigeren en wat worden de instructies voor de vriendjes van Wout van Aert? Mogen Jakob Fuglsang en Quinn Simmons blijven trappen? . Ze zijn weg! Het peloton verslapt: het trio is goed en wel vertrokken. En nu? Wat wordt de boodschap in de volgwagens? Wie heeft nog zin om het peloton te dirigeren en wat worden de instructies voor de vriendjes van Wout van Aert? Mogen Jakob Fuglsang en Quinn Simmons blijven trappen?

clock 13:50 13 uur 50. Het eerste bergje van de dag loert om de hoek. De voorsprong van de 3 leiders groeit niet razendsnel, maar 41 seconden doet het beste verhopen. . Het eerste bergje van de dag loert om de hoek. De voorsprong van de 3 leiders groeit niet razendsnel, maar 41 seconden doet het beste verhopen.

clock 13:48 13 uur 48. 17.15 u, dat was het aankomstuur van het snelste schema. Maar dankzij de gele stoomtrein zullen we daar ruimschoots onder duiken. Nog 140 kilometer. . 17.15 u, dat was het aankomstuur van het snelste schema. Maar dankzij de gele stoomtrein zullen we daar ruimschoots onder duiken. Nog 140 kilometer.

clock 13:48 13 uur 48. De aanhouder wint, eindelijk geraakt Van Aert weg. De aanhouder wint, eindelijk geraakt Van Aert weg

clock 13:46 13 uur 46. Enkele lieden houden het peloton in leven, maar het wordt niet evident om dit gat nog dicht te knallen. Of toch zeker niet zonder voldoende steun. . Enkele lieden houden het peloton in leven, maar het wordt niet evident om dit gat nog dicht te knallen. Of toch zeker niet zonder voldoende steun.

clock 13:43 10". Wout van Aert (Jumbo-Visma), Quinn Simmons (Trek-Segafredo) en Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) lossen elkaar af. Past het peloton? De goesting neemt er zichtbaar af. . 13 uur 43. time difference 10" Wout van Aert (Jumbo-Visma), Quinn Simmons (Trek-Segafredo) en Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) lossen elkaar af. Past het peloton? De goesting neemt er zichtbaar af.

clock 13:43 Is dit dan het moment? Van Aert krijgt eindelijk een (klein) gaatje. 13 uur 43. Is dit dan het moment? Van Aert krijgt eindelijk een (klein) gaatje

clock 13:42 13 uur 42. "Ik begrijp niet dat het peloton Wout van Aert niet laat rijden. Organiseer je nadien en dan rijdt hij zichzelf kapot", analyseert José De Cauwer. "Door te reageren maak je een sterke renner nog sterker." Wout van Aert duldt Quinn Simmons en Jakob Fuglsang nog in zijn zog. . "Ik begrijp niet dat het peloton Wout van Aert niet laat rijden. Organiseer je nadien en dan rijdt hij zichzelf kapot", analyseert José De Cauwer. "Door te reageren maak je een sterke renner nog sterker." Wout van Aert duldt Quinn Simmons en Jakob Fuglsang nog in zijn zog.

clock 13:41 13 uur 41. Renners rijden dagje door België in de Tour: "Het leeft hier wel in Binche". Renners rijden dagje door België in de Tour: "Het leeft hier wel in Binche"