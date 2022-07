Pogacar deel Roglic tik uit in woelige kasseienrit, Clarke wint, Van Aert behoudt nipt geel

clock 17:18 17 uur 18. Pogacar kwam binnen op 51", het peloton op 1'04". . Pogacar kwam binnen op 51", het peloton op 1'04".

clock 17:16 17 uur 16. De herhaling maakt het duidelijk: de 35-jarige Simon Clarke schenkt Israel-Premier Tech een eerste zege in een grote ronde na een dag die nog lang zal nazinderen.

clock 17:15 17 uur 15. De verliezer van de dag is Primoz Roglic. Zijn aankomst: 2'59". Dat is een tweetal minuten op Tadej Pogacar.

clock 17:13 17 uur 13. En Wout van Aert redt zijn gele trui. Het verschil met Tadej Pogacar en co is een 20-tal seconden.

clock 17:13 17 uur 13. Simon Clarke (Israel-Premier Tech) wordt als ritwinnaar uitgeroepen. Geen boni voor Neilson Powless.

clock 17:12 17 uur 12. Fotofinish! Het is Van der Hoorn of Clarke. We kunnen het niet zeggen. Wat een sprint van stervende zwanen.

clock 17:12 17 uur 12. Powless verzuurt, maar ook Boasson Hagen plafonneert.

clock 17:11 17 uur 11. De Amerikaan is nog niet binnen. Edvald Boasson Hangen maakt er een eeuwige sprint van.

clock 17:11 Laatste km. Net voor de vod lanceert Neilson Powless zijn pijl. Ze loeren. Is het al bingo?

clock 17:10 17 uur 10. Als ze voorin speculeren, dan kan Wout van Aert zijn gele trui nog redden. Daarom blijft de gele trui peren als een bezetene! Ze zitten op amper 25 seconden van Jasper Stuyven en Tadej Pogacar.

clock 17:09 17 uur 09. Nog 2,5 kilometer. Gaan ze sprinten voor de ritzege? Normaal moet dat een kolfje naar de hand zijn van Edvald Boasson Hagen.

clock 17:08 17 uur 08. Jonas Vingegaard bedankt Wout van Aert. Dat is nog een understatement. De gele trui heeft zijn kas leeggereden.

clock 17:08 17 uur 08. De eerste officiële opgave is een feit: Jack Haig (Bahrain Victorious) lag bij de val met Primoz Roglic.

clock 17:07 17 uur 07. Nog 5 kilometer. Magnus Cort heeft krampen tot achter zijn oren. De ritzege is voor Neilson Powless, Taco van der Hoorn, Edvald Boasson Hagen of Simon Clarke. De achterstand van Tadej Pogacar en Jasper Stuyven bedraagt 53", die van het peloton met Jonas Vingegaard 1'31" en Primoz Roglic 2'56".

clock 17:05 17 uur 05. Gaudu, Quintana en co zitten nu in hetzelfde bedje als Vingegaard. Dat is op 40 tellen van Pogacar. Zo wordt Roglic het kind van de rekening. Voorin dreigt Cort te breken net voor het einde van de strook.

clock 17:04 Strook 1. We beginnen aan de laatste strook van deze namiddag. Neilson Powless en Edvald Boasson Hagen zijn de eerste kanshebbers voor geel. De Amerikaan zet de rest onder druk.

clock 17:02 17 uur 02. Pogacar en Stuyven verliezen terrein. Daardoor belandt Powless zowaar weer in het geel. De groep met Van Aert staat ook op het punt om Gaudu en co in te rekenen. Dan heeft hij toch een geweldige koers gereden in dienst.

clock 17:01 17 uur 01. 5 leiders Pogacar en Stuyven op 46" Vlasov, Gaudu, Philipsen, Quintana en co op 1'19" Van Aert, Vingegaard, Thomas, Martinez en co op 1'45" Roglic op 2'56"

clock 17:01 17 uur 01.

clock 17:00 17 uur . Nog 10 kilometer. Het dubbeltje valt de kant op van de 5 leiders. Tadej Pogacar en Jasper Stuyven komen geen meter dichter.

clock 16:59 16 uur 59. De 5 leiders blijven voorop. Ze hebben nog een versnelling in de benen. . José De Cauwer.

clock 16:58 16 uur 58. Voorlopig zijn er op Tadej Pogacar na alleen maar verliezers, al doen ook David Gaudu en Nairo Quintana het veel beter dan verwacht. Eindelijk knapt ook Primoz Roglic zelf wat werk op. Maar de rekening loopt steeds meer op.

clock 16:58 16 uur 58.

clock 16:56 16 uur 56. Het is van dattum: Tadej Pogacar staat virtueel in het geel, maar het duo loopt niet spectaculair in op de 5 leiders. Nog eens hun namen: Magnus Cort, Neilson Powless, Taco van der Hoorn, Simon Clarke en Edvald Boasson Hagen.

clock 16:56 Strook 2. De 5 leiders beginnen aan de voorlaatste strook. De koppeltijdrit van Jasper Stuyven en Tadej Pogacar brengt hen tot op 38 seconden.

clock 16:55 16 uur 55. Ik denk dat we 3 bladzijden met boetes krijgen als je kijkt naar de volgwagens. . José De Cauwer.

clock 16:53 16 uur 53. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zitten in erg vieze papieren, maar het duo neemt zelf geen kopbeurt voor zijn rekening. Misschien likt ook Roglic zijn wonden na de spectaculaire val op die rotonde.

clock 16:53 Een overzicht. 5 leiders Stuyven en Pogacar op 45" Van Aert, Vingegaard en co op 1'45" Roglic op 2'42" O'Connor op 3'37"

clock 16:52 16 uur 52. Jammer! Florian Vermeersch komt ten val in achtervolging van Stuyven-Pogacar.

clock 16:51 16 uur 51. Het regent valpartijen. Florian Vermeersch duikt met veel grinta een bocht in richting Jasper Stuyven en Tadej Pogacar. Te gretig, want hij ligt tegen de grond.

clock 16:50 16 uur 50. Het Sloveense zondagskind neemt gezwind over en kan met Jasper Stuyven op zoek gaan naar de spits van de koers. Nog 18 kilometer: 45". Sector 3 zit erop.

clock 16:50 16 uur 50. Wat een versnelling van Stuyven! Enkel Pogacar kan nog volgen.

clock 16:49 16 uur 49. Er zit een witte trui in het wiel van Jasper Stuyven: Tadej Pogacar. Die gaat toch niet twijfelen?

clock 16:48 Strook 3. Ook Bora-Hansgrohe kan hier zijn slag slaan. Max Schachmann flirt met een val, Jasper Stuyven begint aan zijn finale. Dit is een machtige versnelling.

clock 16:47 16 uur 47. Het verschil tussen de groep Van Aert en Pogacar blijft min of meer constant. . Renaat Schotte.

clock 16:47 16 uur 47. Pogacar blijft maar beuken.

clock 16:46 16 uur 46. Tadej Pogacar krijgt er maar niet genoeg van en maalt de stenen fijn. De Sloveen komt hier als grote winnaar uit dit controversiële gevecht.

clock 16:44 16 uur 44. De samenstelling van het eerste peloton: Mezgec, Stuyven, Küng, Gaudu, F.Vermeersch, Caruso, Schachmann, Quintana, Barguil, Fuglsang, Vlasov, Bettiol, Van Baarle, Philipsen, Cattaneo, Pogacar, Oss, Gogl en Hofstetter. Vingegaard, Thomas, Yates, Martinez en Van Aert op 1'50". Roglic op 2'33" O'Connor op 3'15". De leiders: Cort, Powless, Van der Hoorn en Boasson Hagen.

O'Connor op 3'15". De leiders: Cort, Powless, Van der Hoorn en Boasson Hagen.

clock 16:44 16 uur 44. Van Aert vlamt iedereen voorbij in dienst van de klassementsrenners.

clock 16:42 Strook 4. De 5 leiders bewaren 1'05" op het peloton met Pogacar, Philipsen, Vlasov, Gaudu, Küng, Stuyven, Quintana, Cattaneo, Bettiol, ... Van Aert en Vingegaard op 1'47".

clock 16:42 16 uur 42. Van Aert komt nu wel helemaal onder stoom en loopt enkele seconden in.

clock 16:40 16 uur 40. Ook Quintana is nog aan boord, net als volk van Groupama-FDJ en Stuyven. Ineos is ook al een zware verliezer. Op 1 minuut van het peloton doet Van Aert zijn stinkende best voor Vingegaard, Roglic zit nog altijd niet in dat pakket.

clock 16:39 16 uur 39. Wie herkennen we met zekerheid? Pogacar, Vlasov, Schachmann, Philipsen, Pedersen, Bettiol, ... Voorin blijven ze nog met z'n vijven. Gougeard zijn we kwijt.

clock 16:39 16 uur 39. Versnelling Pogacar! Hij voelt zich duidelijk goed op de kasseien.

clock 16:38 16 uur 38. Onder impuls van Tadej Pogacar en Jasper Philipsen smelt de bonus van de leiders weg: 58". Wat de Sloveen doet, is fenomenaal.

clock 16:37 16 uur 37. Alberto Bettiol toont zich niet de ideale ploegmakker van zijn 2 maats in de kopgroep. Hij geeft er nog een lel op en daagt zo Tadej Pogacar uit. De Sloveen kan hier de Tour al halvelings opeisen.

clock 16:36 16 uur 36. Over deze etappe zal heel veel inkt vloeien... Renaat Schotte.

clock 16:36 16 uur 36. Nog meer pech! Roglic gaat onderuit samen met Caleb Ewan.

clock 16:35 16 uur 35. Jumbo-Visma zit in de hoek waar de klappen vallen. Primoz Roglic is zelfs achter de groep van Jonas Vingegaard beland. Wat een ramp!

clock 16:34 16 uur 34. Val van Roglic! Het gaat van kwaad naar erger: Primoz Roglic en Caleb Ewan kunnen een strobaal niet ontwijken en liggen tegen de grond. Wat een drama!

clock 16:33 Strook 5. Nog 30 kilometer en dit is de langste strook van de dag. Hier brandt de lamp. Voor een goed begrip: de 6 leiders doen het nog altijd erg keurig.

clock 16:32 16 uur 32. Van Aert offert geel op. We krijgen sowieso een nieuwe leider. Wout van Aert laat zich nu heel duidelijk afzakken tot bij het groepje met Jonas Vingegaard. Neilson Powless, in de kopgroep, is de troonopvolger.

clock 16:32 16 uur 32. Het is een slagveld om u tegen te zeggen. Jonas Vingegaard is voorlopig de grote verliezer. Hij wordt gesteund door Tiesj Benoot.

clock 16:29 16 uur 29. Ook Wout van Aert zit niet meer in het eerste peloton. Hij moet ginds nog iets proberen te forceren voor Jonas Vingegaard. De achterstand op de concurrentie: 30".

clock 16:28 16 uur 28. Overal waar je keek, zag je renners van Jumbo-Visma. . Renaat Schotte.

clock 16:27 16 uur

clock 16:26 16 uur 26. Een fiets, een fiets, mijn koninkrijk voor een fiets! Vingegaard met materiaalproblemen. Een fiets, een fiets, mijn koninkrijk voor een fiets! Vingegaard met materiaalproblemen

clock 16:26 16 uur 26. Het is alle hens aan dek bij Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard moet zijn reservefiets krijgen, maar dat loopt niet van een leien dakje. Miserie, miserie! . Het is alle hens aan dek bij Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard moet zijn reservefiets krijgen, maar dat loopt niet van een leien dakje. Miserie, miserie!

clock 16:25 16 uur 25. Problemen voor Vingegaard. Het wordt een rampdag voor Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard moet geholpen worden en neemt de fiets aan van Christophe Laporte. Die is veel te groot. Hij kan zelfs niet op zijn zadel zitten. . Problemen voor Vingegaard Het wordt een rampdag voor Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard moet geholpen worden en neemt de fiets aan van Christophe Laporte. Die is veel te groot. Hij kan zelfs niet op zijn zadel zitten.

clock 16:24 Strook 6. De zones van de waarheid staan nog voor de deur, maar volgens de koersradio zwalpen ook Wout van Aert en Yves Lampaert. . 16 uur 24. cobble stones Strook 6 De zones van de waarheid staan nog voor de deur, maar volgens de koersradio zwalpen ook Wout van Aert en Yves Lampaert.

clock 16:24 16 uur 24. Nog geen beterschap: Mathieu van der Poel moet al vroeg lossen. Nog geen beterschap: Mathieu van der Poel moet al vroeg lossen

clock 16:23 16 uur 23. Adieu, Mathieu! Mathieu van der Poel beseft dat dit helemaal niet zijn dag is. Hij dringt niet aan en laat lopen. . Adieu, Mathieu! Mathieu van der Poel beseft dat dit helemaal niet zijn dag is. Hij dringt niet aan en laat lopen.

clock 16:23 16 uur 23. We hebben medelijden met Ben O'Connor. In deze stofwolk hinderen de wagens hem ook nog eens. . We hebben medelijden met Ben O'Connor. In deze stofwolk hinderen de wagens hem ook nog eens.

clock 16:22 16 uur 22. De afvallingskoers is volop aan de gang. Wout van Aert en Mathieu van der Poel slagen er niet in om op te schuiven. Een kwestie van schade en benen, gokken we. . De afvallingskoers is volop aan de gang. Wout van Aert en Mathieu van der Poel slagen er niet in om op te schuiven. Een kwestie van schade en benen, gokken we.

clock 16:22 16 uur 22. O'Connor zal stof mogen vreten wil hij nog terugkeren. O'Connor zal stof mogen vreten wil hij nog terugkeren

clock 16:20 Strook 7. In de eerste gelederen van het peloton gaan ze tegen de grond. Het is een ploegmakker van Tadej Pogacar: George Bennett. De kopman zit zelf keurig in 3e positie na Dylan van Baarle en Geraint Thomas. Ze vreten stof. . 16 uur 20. cobble stones Strook 7 In de eerste gelederen van het peloton gaan ze tegen de grond. Het is een ploegmakker van Tadej Pogacar: George Bennett. De kopman zit zelf keurig in 3e positie na Dylan van Baarle en Geraint Thomas. Ze vreten stof.

clock 16:19 16 uur 19. De kopgroep is toch gevaarlijk als zij nog iets overhouden. . José De Cauwer. De kopgroep is toch gevaarlijk als zij nog iets overhouden. José De Cauwer

clock 16:18 16 uur 18. Zitten in de groep van O'Connor: Meintjes, Ganna, Sénéchal en Sagan. . Zitten in de groep van O'Connor: Meintjes, Ganna, Sénéchal en Sagan.

clock 16:18 O'Connor en Meintjes lijken tijd te zullen verliezen. 16 uur 18. O'Connor en Meintjes lijken tijd te zullen verliezen

clock 16:16 16 uur 16. Ben O'Connor beweegt hemel en aarde, maar wil het alleen doen. Dat is vragen om een oplawaai. Hij telt al een achterstand van een minuut. . Ben O'Connor beweegt hemel en aarde, maar wil het alleen doen. Dat is vragen om een oplawaai. Hij telt al een achterstand van een minuut.

clock 16:15 Strook 8. Einde van de 4e portie voor de koplopers, het peloton stormt er nu op af. Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte mennen, Wout van Aert is nog altijd afwezig. Tadej Pogacar - zonder ploegmakkers - staat zijn mannetje. . 16 uur 15. cobble stones Strook 8 Einde van de 4e portie voor de koplopers, het peloton stormt er nu op af. Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte mennen, Wout van Aert is nog altijd afwezig. Tadej Pogacar - zonder ploegmakkers - staat zijn mannetje.

clock 16:14 16 uur 14. Wanty-renner komt ten val, Sénéchal moet even stoppen. Wanty-renner komt ten val, Sénéchal moet even stoppen

clock 16:13 16 uur 13. Wie zijn gelost? Woods, Mollema, Sagan, O'Connor, Sénéchal, Kristoff, Wellens. Dat lijkt al een groep der geslagenen. In het peloton doet Nairo Quintana het voortreffelijk met zijn bende. . Wie zijn gelost? Woods, Mollema, Sagan, O'Connor, Sénéchal, Kristoff, Wellens. Dat lijkt al een groep der geslagenen. In het peloton doet Nairo Quintana het voortreffelijk met zijn bende.

clock 16:11 16 uur 11. Pechmomenten. Op de derde strook van de dag kiest Trek-Segafredo voor een strak tempo. De zichtbaarheid is beperkt, maar we spotten Caleb Ewan in de tweede positie. Alexander Kristoff staat stil met pech, ook Florian Sénéchal moet een pitstop inlassen. . Pechmomenten Op de derde strook van de dag kiest Trek-Segafredo voor een strak tempo. De zichtbaarheid is beperkt, maar we spotten Caleb Ewan in de tweede positie. Alexander Kristoff staat stil met pech, ook Florian Sénéchal moet een pitstop inlassen.

clock 16:08 16 uur 08. Ben O'Connor wordt al op een minuut gemeld. Dit kan een calvarietocht worden voor de Australiër. En plots zit Mathieu van der Poel helemaal achteraan. Ook al geen goed signaal. . Ben O'Connor wordt al op een minuut gemeld. Dit kan een calvarietocht worden voor de Australiër. En plots zit Mathieu van der Poel helemaal achteraan. Ook al geen goed signaal.

clock 16:08 Strook 9. Het groepje met Mathieu van der Poel en co is al bij de lurven gevat, maar de Nederlander is wel ontwaakt. Gebeurt er iets op strook 9? . 16 uur 08. cobble stones Strook 9 Het groepje met Mathieu van der Poel en co is al bij de lurven gevat, maar de Nederlander is wel ontwaakt. Gebeurt er iets op strook 9?

clock 16:06 16 uur 06. Wordt ook bij de gelosten gemeld: Peter Sagan. Ook hij maakte al kennis met het asfalt. Zo vallen ze snel weg. . Wordt ook bij de gelosten gemeld: Peter Sagan. Ook hij maakte al kennis met het asfalt. Zo vallen ze snel weg.

clock 16:05 16 uur 05. De tandarts heeft werk om de eerste gaatjes te dichten. Het duurt erg lang voor we een glimp opvangen van Wout van Aert. Dat is een veeg teken. Heeft hij toch last van die val? Ben O'Connor heeft een nieuw wiel nodig. De Australische podiumkandidaat zit al in de penarie. . De tandarts heeft werk om de eerste gaatjes te dichten. Het duurt erg lang voor we een glimp opvangen van Wout van Aert. Dat is een veeg teken. Heeft hij toch last van die val? Ben O'Connor heeft een nieuw wiel nodig. De Australische podiumkandidaat zit al in de penarie.

clock 16:03 16 uur 03. Kasper Asgreen en zijn ploegmaat Mikkel Honoré doen het peloton ontvlammen. Willen mee: Jasper Stuyven, Alberto Bettiol en Mathieu van der Poel. . Kasper Asgreen en zijn ploegmaat Mikkel Honoré doen het peloton ontvlammen. Willen mee: Jasper Stuyven, Alberto Bettiol en Mathieu van der Poel.

clock 16:03 16 uur 03. De wolven vallen aan, Van Aert zit ver. De wolven vallen aan, Van Aert zit ver

clock 16:02 16 uur 02. Michael Morkov draait zijn gashendel helemaal open. Kasper Asgreen neemt over. Wout van Aert zoekt een ander traject en probeert posities te winnen. . Michael Morkov draait zijn gashendel helemaal open. Kasper Asgreen neemt over. Wout van Aert zoekt een ander traject en probeert posities te winnen.

clock 16:02 16 uur 02. De helikopter moet erg lang zoeken naar Wout van Aert. Dat is toch opmerkelijk! Renaat Schotte. De helikopter moet erg lang zoeken naar Wout van Aert. Dat is toch opmerkelijk! Renaat Schotte

clock 16:01 16 uur 01. De kopgroep is al verlost van deze strook in dalende lijn en kan verder aftellen. In het peloton zit Filippo Ganna veel te ver, Mathieu van der Poel is wel opgeschoven. . De kopgroep is al verlost van deze strook in dalende lijn en kan verder aftellen. In het peloton zit Filippo Ganna veel te ver, Mathieu van der Poel is wel opgeschoven.

clock 16:00 16 uur . Ben O'Connor ontsnapt aan valpartij op de eerste rij. Ben O'Connor ontsnapt aan valpartij op de eerste rij

clock 15:58 Strook 10. Vooruit met de geit. Vanaf nu valt het niet meer stil, want we krijgen de ene stapel na de andere. De kloof tussen de 6 leiders en het peloton is nog altijd 3'13". In het peloton trekt rode lantaarn Anthony Turgis de pech aan. Hij komt ten val. . 15 uur 58. cobble stones Strook 10 Vooruit met de geit. Vanaf nu valt het niet meer stil, want we krijgen de ene stapel na de andere. De kloof tussen de 6 leiders en het peloton is nog altijd 3'13". In het peloton trekt rode lantaarn Anthony Turgis de pech aan. Hij komt ten val.

clock 15:58 15 uur 58. Ben O'Connor verontschuldigt zich na een zwieper. Tadej Pogacar zit vlak achter hem. Ook dat duo heeft een goeie engelbewaarder! . Ben O'Connor verontschuldigt zich na een zwieper. Tadej Pogacar zit vlak achter hem. Ook dat duo heeft een goeie engelbewaarder!

clock 15:56 15 uur 56. Een nieuwe val! Vooral tussen de kasseistroken is het opletten geblazen. Een nieuwe val! Vooral tussen de kasseistroken is het opletten geblazen

clock 15:55 15 uur 55. Je kunt de stress aflezen op de gezichten van de renners. . Renaat Schotte. Je kunt de stress aflezen op de gezichten van de renners. Renaat Schotte

clock 15:50 15 uur 50. De helikopter registreert perfect hoe je in één seconde 10 tot 20 posities verliest. Een tik aan de remmen van één collega is voldoende om naar achteren geslingerd te worden. De stieren schuiven stilaan op naar de tweede rode lap. . De helikopter registreert perfect hoe je in één seconde 10 tot 20 posities verliest. Een tik aan de remmen van één collega is voldoende om naar achteren geslingerd te worden. De stieren schuiven stilaan op naar de tweede rode lap.

clock 15:49 De gele trui goed en wel op de kasseien, al rijdt hij wel op een reservefiets. 15 uur 49. De gele trui goed en wel op de kasseien, al rijdt hij wel op een reservefiets

clock 15:48 15 uur 48. Mads Pedersen en Jack Bauer gebruiken hun verstand nu Quick Step-Alpha Vinyl werkt. Ze worden ingerekend. . Mads Pedersen en Jack Bauer gebruiken hun verstand nu Quick Step-Alpha Vinyl werkt. Ze worden ingerekend.

clock 15:46 15 uur 46. Als je dan toch pech kent, is dit geen slecht moment. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) schuift aan. Bij het zestal staan de neuzen nog altijd in dezelfde richting. Nog 9 kilometer tot de volgende strook, eentje in dalende lijn. . Als je dan toch pech kent, is dit geen slecht moment. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) schuift aan. Bij het zestal staan de neuzen nog altijd in dezelfde richting. Nog 9 kilometer tot de volgende strook, eentje in dalende lijn.

clock 15:45 Nog 67 kilometer. 6 leiders Pedersen en Bauer op 3'09" peloton op 3'22" . 15 uur 45. time difference Nog 67 kilometer 6 leiders Pedersen en Bauer op 3'09" peloton op 3'22"

clock 15:42 15 uur 42. Pechvogels zoals Van Hooydonck pikken weer aan. Intussen heeft Pedersen met Bauer 20 seconden verzameld. Nog ruim 10 kilometer tot zone 10. . Pechvogels zoals Van Hooydonck pikken weer aan. Intussen heeft Pedersen met Bauer 20 seconden verzameld. Nog ruim 10 kilometer tot zone 10.

clock 15:41 15 uur 41. De rode lantaarn van het peloton is in handen van Chris Froome. Hij heeft nare herinneringen aan deze regio. . De rode lantaarn van het peloton is in handen van Chris Froome. Hij heeft nare herinneringen aan deze regio.

clock 15:39 15 uur 39. Pedersen. Mads Pedersen denkt nu al aan anticiperen. De Deen glipt mee met Jack Bauer en wil in dit decor het peloton ontvluchten. Dat doen ze op 3'05" van de tête de la course. . Pedersen Mads Pedersen denkt nu al aan anticiperen. De Deen glipt mee met Jack Bauer en wil in dit decor het peloton ontvluchten. Dat doen ze op 3'05" van de tête de la course.

clock 15:39 15 uur 39. Daar zijn de eerste kasseien! Favorieten houden zich nog koest. Daar zijn de eerste kasseien! Favorieten houden zich nog koest

clock 15:38 15 uur 38. Einde van de eerste sector, waar er niet te veel gebeurd is. Zoals verwacht ook, want nu hebben we een intermezzo van zo'n 15 kilometer op asfalt. De volgende pechvogels: Stake Laengen en Van Hooydonck. . Einde van de eerste sector, waar er niet te veel gebeurd is. Zoals verwacht ook, want nu hebben we een intermezzo van zo'n 15 kilometer op asfalt. De volgende pechvogels: Stake Laengen en Van Hooydonck.

clock 15:37 15 uur 37. Krijgen we al een klein statement? Tadej Pogacar wil de koppositie van Alberto Bettiol overnemen, maar de Italiaan blijft dirigeren. Het peloton rijdt op een lint, breuken zijn er niet. Wout van Aert bekijkt het ergens rond positie 40. . Krijgen we al een klein statement? Tadej Pogacar wil de koppositie van Alberto Bettiol overnemen, maar de Italiaan blijft dirigeren. Het peloton rijdt op een lint, breuken zijn er niet. Wout van Aert bekijkt het ergens rond positie 40.

clock 15:37 15 uur 37. Sagan schuift onderuit net voor de eerste kasseistrook. Sagan schuift onderuit net voor de eerste kasseistrook

clock 15:36 15 uur 36. Wie zien we vooraan? Laporte, Roglic, Lampaert, Pedersen en Thomas. Helemaal achteraan: Sagan. Een valpartij, zo blijkt. Hij zat helemaal vooraan, maar glijdt weg in een bocht. . Wie zien we vooraan? Laporte, Roglic, Lampaert, Pedersen en Thomas. Helemaal achteraan: Sagan. Een valpartij, zo blijkt. Hij zat helemaal vooraan, maar glijdt weg in een bocht.

clock 15:35 15 uur 35. Deze secteur - genoemd naar streekman Adrien Petit - is niet de belangrijkste van het pak. De Fransman van Intermarché-Wanty-Gobert wil als eerste opdraaien. . Deze secteur - genoemd naar streekman Adrien Petit - is niet de belangrijkste van het pak. De Fransman van Intermarché-Wanty-Gobert wil als eerste opdraaien.

clock 15:34 15 uur 34. De gele trui zit nog vrij diep in de groep. . Renaat Schotte. De gele trui zit nog vrij diep in de groep. Renaat Schotte

clock 15:34 Daar zijn de eerste kasseien! 15 uur 34. Daar zijn de eerste kasseien!

clock 15:33 Strook 11. De deuren van het festival staan nu wagenwijd open. Het zestal danst met een kleine stofwolk als 7e leider. . 15 uur 33. cobble stones Strook 11 De deuren van het festival staan nu wagenwijd open. Het zestal danst met een kleine stofwolk als 7e leider.

clock 15:32 15 uur 32. Door de rugwind gaat het razendsnel. 65 km/u zegt de grafiek van de Franse televisie Christophe Laporte dirigeert Primoz Roglic. . Door de rugwind gaat het razendsnel. 65 km/u zegt de grafiek van de Franse televisie Christophe Laporte dirigeert Primoz Roglic.

clock 15:29 15 uur 29. Nog 80 kilometer. Als waren het de braadworsten tijdens de Gentse Zesdaagse: het peloton ruikt de kasseien en begint aan de voorbereiding van de massasprint. . Nog 80 kilometer Als waren het de braadworsten tijdens de Gentse Zesdaagse: het peloton ruikt de kasseien en begint aan de voorbereiding van de massasprint.

clock 15:28 15 uur 28. Er zijn signalen gestuurd door de kopmannen. Tadej Pogacar laat zijn mannen werken. Marc Hirschi fietst rond met een indrukwekkend verband rond zijn knie. . Er zijn signalen gestuurd door de kopmannen. Tadej Pogacar laat zijn mannen werken. Marc Hirschi fietst rond met een indrukwekkend verband rond zijn knie.

clock 15:26 15 uur 26. De kilometers tikken snel weg. Met dit tempo landen we rond 17.15 u. Of toch de eerste duiven, want dit moet en zal een slagveld opleveren. . De kilometers tikken snel weg. Met dit tempo landen we rond 17.15 u. Of toch de eerste duiven, want dit moet en zal een slagveld opleveren.

clock 15:24 4'07". We mogen vooral ook ons zestal niet vergeten. Door de akkefietjes met Wout van Aert hebben ze intussen 4'09" ontvangen. Nog eens de namen: Cort, Powless, Van der Hoorn, Clarke, Boasson Hagen en Gougeard. . 15 uur 24. time difference 4'07" We mogen vooral ook ons zestal niet vergeten. Door de akkefietjes met Wout van Aert hebben ze intussen 4'09" ontvangen. Nog eens de namen: Cort, Powless, Van der Hoorn, Clarke, Boasson Hagen en Gougeard.

clock 15:22 15 uur 22. De gele trui heeft nog geen zin in de spits van de koers en kaart na met zijn volgwagen. Is alles tiptop in orde met het lichaam en het materiaal? . De gele trui heeft nog geen zin in de spits van de koers en kaart na met zijn volgwagen. Is alles tiptop in orde met het lichaam en het materiaal?

clock 15:19 15 uur 19. Aansluiting. Na het hectische intermezzo sluit Wout van Aert weer aan in het peloton. Even op adem komen en dan naar voren stormen. Nog 15 kilometer tot de kasseien. . Aansluiting Na het hectische intermezzo sluit Wout van Aert weer aan in het peloton. Even op adem komen en dan naar voren stormen. Nog 15 kilometer tot de kasseien.

clock 15:18 Wat een reflex! 15 uur 18. Wat een reflex!

clock 15:16 15 uur 16. "Dit gaat toch in het kopje kruipen", zegt ons duo na het tweede incident in enkele minuten tijd. Wout van Aert heeft de volgwagen lichtjes geraakt, hopelijk is er ook geen materiële schade. . "Dit gaat toch in het kopje kruipen", zegt ons duo na het tweede incident in enkele minuten tijd. Wout van Aert heeft de volgwagen lichtjes geraakt, hopelijk is er ook geen materiële schade.

clock 15:16 15 uur 16.

clock 15:15 15 uur 15. Dit was echt wel door het oog van de naald! Renaat Schotte. Dit was echt wel door het oog van de naald! Renaat Schotte

clock 15:15 15 uur 15. Bijna een nieuwe val! Wout van Aert kruipt door het allerkleinste gaatje. Hij ontsnapt ternauwernood aan een aanrijding met de volgwagen van DSM. Van Aert, in overleg met Steven Kruijswijk, scheert langs de auto. . Bijna een nieuwe val! Wout van Aert kruipt door het allerkleinste gaatje. Hij ontsnapt ternauwernood aan een aanrijding met de volgwagen van DSM. Van Aert, in overleg met Steven Kruijswijk, scheert langs de auto.

clock 15:15 15 uur 15.

clock 15:15 15 uur 15. Wat scheelt het! Van Aert kan maar net botsing met volgauto vermijden. Wat scheelt het! Van Aert kan maar net botsing met volgauto vermijden

clock 15:14 15 uur 14. Met gebarentaal brengt Nathan Van Hooydonck enkele collega's op de hoogte dat de gele trui gevallen is. Zijn kopman zit intussen weer tussen de sliert volgwagens. . Met gebarentaal brengt Nathan Van Hooydonck enkele collega's op de hoogte dat de gele trui gevallen is. Zijn kopman zit intussen weer tussen de sliert volgwagens.

clock 15:13 15 uur 13. Over de val: bij een bocht naar rechts is er een kleine opstropping aan een eilandje. Wout van Aert lijkt pardoes tegen Steven Kruijswijk te rijden, maar op wat schrammen na valt het mee. Er is nooit een goed moment om te vallen, maar beter nu dan straks bij de eerste kasseizone. . Over de val: bij een bocht naar rechts is er een kleine opstropping aan een eilandje. Wout van Aert lijkt pardoes tegen Steven Kruijswijk te rijden, maar op wat schrammen na valt het mee. Er is nooit een goed moment om te vallen, maar beter nu dan straks bij de eerste kasseizone.