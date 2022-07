LIVESTREAM Tour: Nog voor de eerste kasseistrook valt Wout van Aert

clock 15:15 15 uur 15. Dit was echt wel door het oog van de naald! Renaat Schotte. Dit was echt wel door het oog van de naald! Renaat Schotte

clock 15:15 15 uur 15. Bijna een nieuwe val! Wout van Aert kruipt door het allerkleinste gaatje. Hij ontsnapt ternauwernood aan een aanrijding met de volgwagen van Movistar. . Bijna een nieuwe val! Wout van Aert kruipt door het allerkleinste gaatje. Hij ontsnapt ternauwernood aan een aanrijding met de volgwagen van Movistar.

clock 15:14 15 uur 14. Met gebarentaal brengt Nathan Van Hooydonck enkele collega's op de hoogte dat de gele trui gevallen is. Zijn kopman zit intussen weer tussen de sliert volgwagens. . Met gebarentaal brengt Nathan Van Hooydonck enkele collega's op de hoogte dat de gele trui gevallen is. Zijn kopman zit intussen weer tussen de sliert volgwagens.

clock 15:13 15 uur 13. Over de val: bij een bocht naar rechts is er een kleine opstropping aan een eilandje. Wout van Aert lijkt pardoes tegen Steven Kruijswijk te rijden, maar op wat schrammen na valt het mee. Er is nooit een goed moment om te vallen, maar beter nu dan straks bij de eerste kasseizone. . Over de val: bij een bocht naar rechts is er een kleine opstropping aan een eilandje. Wout van Aert lijkt pardoes tegen Steven Kruijswijk te rijden, maar op wat schrammen na valt het mee. Er is nooit een goed moment om te vallen, maar beter nu dan straks bij de eerste kasseizone.

clock 15:11 15 uur 11. Wout van Aert wordt opgewacht door Steven Kruijswijk en wordt bijgestaan door zijn volgwagen. Na het eerste schrikmomentje laat hij de benen weer draaien. Schaafwonden zijn ook niet meteen waarneembaar. . Wout van Aert wordt opgewacht door Steven Kruijswijk en wordt bijgestaan door zijn volgwagen. Na het eerste schrikmomentje laat hij de benen weer draaien. Schaafwonden zijn ook niet meteen waarneembaar.

clock 15:11 15 uur 11. Even opschudding, maar het lijkt mee te vallen. . José De Cauwer. Even opschudding, maar het lijkt mee te vallen. José De Cauwer

clock 15:09 Val Van Aert. En plots is er een domper op de feestvreugde: vlakbij een rotonde komt Wout van Aert ten val. Hij grijpt naar zijn zij en grimast, maar wordt weer op gang geduwd. . 15 uur 09. fall Val Van Aert En plots is er een domper op de feestvreugde: vlakbij een rotonde komt Wout van Aert ten val. Hij grijpt naar zijn zij en grimast, maar wordt weer op gang geduwd.

clock 15:06 15 uur 06. In zijn geel snelpak - een aero-outfit in één stuk - haalt Wout van Aert nog een bidon op. Over 25 kilometer is het big business. . In zijn geel snelpak - een aero-outfit in één stuk - haalt Wout van Aert nog een bidon op. Over 25 kilometer is het big business.

clock 15:05 Dikke duim voor de gele trui vanuit de wagen van Quick Step-Alpha Vinyl. 15 uur 05. Dikke duim voor de gele trui vanuit de wagen van Quick Step-Alpha Vinyl

clock 15:04 15 uur 04. DSM, Alpecin-Deceuninck, TotalEnergies, Movistar, Bora-Hansgrohe en Groupama-FDJ palmen de eerste rij in. Het tempo is al bij al rustig. . DSM, Alpecin-Deceuninck, TotalEnergies, Movistar, Bora-Hansgrohe en Groupama-FDJ palmen de eerste rij in. Het tempo is al bij al rustig.

clock 15:01 15 uur 01. Om de sterkte van de kopgroep te illustreren: enkel Neilson Powless heeft nog een blanco blad in de grote rondes. De Amerikaan won wel al de Clasica San Sebastian. Ploegmakker Magnus Cort (1) en Edvald Boasson Hagen (3) wonnen al etappes in de Tour. . Om de sterkte van de kopgroep te illustreren: enkel Neilson Powless heeft nog een blanco blad in de grote rondes. De Amerikaan won wel al de Clasica San Sebastian. Ploegmakker Magnus Cort (1) en Edvald Boasson Hagen (3) wonnen al etappes in de Tour.

clock 15:01 De zes avonturiers op een rijtje. 15 uur 01. De zes avonturiers op een rijtje

clock 15:00 15 uur . Ik hoop dat Wout van Aert zijn ding mag doen. Daar heeft hij recht op. . Sven Nys (Radio 1). Ik hoop dat Wout van Aert zijn ding mag doen. Daar heeft hij recht op. Sven Nys (Radio 1)

clock 14:57 2'42". Nog 30 kilometer tot de kasseien. Het zestal ontvangt geen extra seconden meer en ze zullen sowieso nog veel tijd verspelen door de stormloop in het peloton. . 14 uur 57. time difference 2'42" Nog 30 kilometer tot de kasseien. Het zestal ontvangt geen extra seconden meer en ze zullen sowieso nog veel tijd verspelen door de stormloop in het peloton.

clock 14:55 14 uur 55. Wie vandaag verkend heeft, is Sven Nys, cocommentator op Radio 1. Met de fiets nam hij een kijkje op 5 stroken. "Het zal stoffig worden. Ik vond vooral sector 3 moeilijk door de bochten en de slechte stenen. De laatste zone - Pont Gibus - was makkelijk. Nadien stond de wind in het voordeel richting de finish", is zijn conclusie. . Wie vandaag verkend heeft, is Sven Nys, cocommentator op Radio 1. Met de fiets nam hij een kijkje op 5 stroken. "Het zal stoffig worden. Ik vond vooral sector 3 moeilijk door de bochten en de slechte stenen. De laatste zone - Pont Gibus - was makkelijk. Nadien stond de wind in het voordeel richting de finish", is zijn conclusie.

clock 14:54 Wat kan de Franse kampioen Sénéchal op zijn thuiswegen? 14 uur 54. Wat kan de Franse kampioen Sénéchal op zijn thuiswegen?

clock 14:51 14 uur 51. Ons duo heeft de kasseien 2 weken geleden verkend. Toen lagen de stenen er vettig bij, vandaag wacht een droge hel. De renners zullen door de gunstige weersomstandigheden geneigd zijn om de zijpaden op te zoeken, maar met steengruis en grind kan dat ook miserie veroorzaken. . Ons duo heeft de kasseien 2 weken geleden verkend. Toen lagen de stenen er vettig bij, vandaag wacht een droge hel. De renners zullen door de gunstige weersomstandigheden geneigd zijn om de zijpaden op te zoeken, maar met steengruis en grind kan dat ook miserie veroorzaken.

clock 14:49 14 uur 49. Vive le Vélo. De tafel van Karl Vannieuwkerke staat vanavond in Binche. Bert De Backer, José De Cauwer en Hannes Tahon, rechterhand in de commentaarcabine, zijn de gasten. . Vive le Vélo De tafel van Karl Vannieuwkerke staat vanavond in Binche. Bert De Backer, José De Cauwer en Hannes Tahon, rechterhand in de commentaarcabine, zijn de gasten.

clock 14:48 14 uur 48. Op 30 kilometer van de finish krijg je 3 stroken kort na elkaar. Dat wordt bepalend voor de koers. Als er daar iets gebeurt, heb je weinig tijd om dat recht te zetten. . José De Cauwer. Op 30 kilometer van de finish krijg je 3 stroken kort na elkaar. Dat wordt bepalend voor de koers. Als er daar iets gebeurt, heb je weinig tijd om dat recht te zetten. José De Cauwer

clock 14:46 14 uur 46. Voor wie al zit te watertanden: over dik 40 kilometer krijgen we een massasprint richting secteur 11. De Franse regie heeft veel aandacht voor Mathieu van der Poel, die als een stevige magneet blijft peddelen in de achterste regionen van de grote groep. . Voor wie al zit te watertanden: over dik 40 kilometer krijgen we een massasprint richting secteur 11. De Franse regie heeft veel aandacht voor Mathieu van der Poel, die als een stevige magneet blijft peddelen in de achterste regionen van de grote groep.

clock 14:46 14 uur 46. De tussensprint met de usual suspects Jakobsen, van Aert en Sagan. De tussensprint met de usual suspects Jakobsen, van Aert en Sagan

clock 14:45 Sprint. Bij de tussensprint is de volle pot voor Taco van der Hoorn. Het peloton sprint voor plek 7. Fabio Jakobsen is sneller dan Wout van Aert. De Nederlander komt 1 punt dichter. De kloof: 60 eenheden. . 14 uur 45. sprint point Sprint Bij de tussensprint is de volle pot voor Taco van der Hoorn. Het peloton sprint voor plek 7. Fabio Jakobsen is sneller dan Wout van Aert. De Nederlander komt 1 punt dichter. De kloof: 60 eenheden.

clock 14:40 14 uur 40. Aangezien dit toch de Tour der Lage Landen is, verdient Taco van der Hoorn nog meer aandacht. De 28-jarige Rotterdammer is de opvolger van Thomas De Gendt als ontsnappingskoning. Vorig jaar won hij een rit in de Giro, een maand geleden was hij de primus in de Brussels Cycling Classic. In Parijs-Roubaix verdween hij na pech uit de spits, maar werd hij toch nog 16e. . Aangezien dit toch de Tour der Lage Landen is, verdient Taco van der Hoorn nog meer aandacht. De 28-jarige Rotterdammer is de opvolger van Thomas De Gendt als ontsnappingskoning. Vorig jaar won hij een rit in de Giro, een maand geleden was hij de primus in de Brussels Cycling Classic. In Parijs-Roubaix verdween hij na pech uit de spits, maar werd hij toch nog 16e.

clock 14:36 14 uur 36. Het zestal ontvangt 2'36". Dat is niet onaardig voor deze sterke kopgroep, maar in de grote groep zie je nu toch al hoe de blokken zachtjes wringen. Het wordt een zenuwslopende dag tot in Arenberg. . Het zestal ontvangt 2'36". Dat is niet onaardig voor deze sterke kopgroep, maar in de grote groep zie je nu toch al hoe de blokken zachtjes wringen. Het wordt een zenuwslopende dag tot in Arenberg.

clock 14:34 14 uur 34. Jasper Stuyven: "Slechts 3 à 4 stroken liggen er slecht bij". Jasper Stuyven: "Slechts 3 à 4 stroken liggen er slecht bij"

clock 14:32 14 uur 32. Magnus Cort duwt zijn 6e versnelling in voor ploegmakker Neilson Powless. De 25-jarige Amerikaan was in 2020 de eerste Native American, oftewel inheemse Amerikaan, ooit in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Hij werd 4e in een onthoofde Ronde van Zwitserland. . Magnus Cort duwt zijn 6e versnelling in voor ploegmakker Neilson Powless. De 25-jarige Amerikaan was in 2020 de eerste Native American, oftewel inheemse Amerikaan, ooit in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Hij werd 4e in een onthoofde Ronde van Zwitserland.

clock 14:29 14 uur 29. Yellow. De kopgroep telt toch enkele stevige hardrijders. Taco van der Hoorn wrijft in zijn handen, Edvald Boasson Hagen wil zich nog eens tonen, Alexis Gougeard trapt altijd, Magnus Cort kijkt ook al niet om en Neilson Powless (+1'13") is de virtuele gele trui. . Yellow De kopgroep telt toch enkele stevige hardrijders. Taco van der Hoorn wrijft in zijn handen, Edvald Boasson Hagen wil zich nog eens tonen, Alexis Gougeard trapt altijd, Magnus Cort kijkt ook al niet om en Neilson Powless (+1'13") is de virtuele gele trui.

clock 14:27 14 uur 27. Nog ruim 50 kilometer tot de eerste kasseien. Het peloton maakt zich breed en er wordt nu wel met seconden gegooid. 1'21" is de voorlopige marge. . Nog ruim 50 kilometer tot de eerste kasseien. Het peloton maakt zich breed en er wordt nu wel met seconden gegooid. 1'21" is de voorlopige marge.

clock 14:25 14 uur 25. Ik krijg meer en meer bewondering voor Magnus Cort. Het is geweldig wat hij doet. . José De Cauwer. Ik krijg meer en meer bewondering voor Magnus Cort. Het is geweldig wat hij doet. José De Cauwer

clock 14:24 14 uur 24. We krijgen 6 leiders. Magnus Cort (EF-EasyPost) Neilson Powless (EF-EasyPost) Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Alexis Gougeard (B&B) Simon Clarke (Israel-Premier Tech) . We krijgen 6 leiders Magnus Cort (EF-EasyPost)

Neilson Powless (EF-EasyPost) Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Alexis Gougeard (B&B) Simon Clarke (Israel-Premier Tech)

clock 14:23 14 uur 23. De aanvallers in de grote groep hangen aan de leiband, maar het peloton denkt ook niet aan lanterfanten. Wout van Aert en Yves Lampaert vullen intussen elkaars dagboek in. . De aanvallers in de grote groep hangen aan de leiband, maar het peloton denkt ook niet aan lanterfanten. Wout van Aert en Yves Lampaert vullen intussen elkaars dagboek in.

clock 14:20 14 uur 20. Richting Cysoing hangt er een samensmelting tussen de twee trio's in de lucht. Het peloton begraaft min of meer de strijdbijl: 1'02" . Richting Cysoing hangt er een samensmelting tussen de twee trio's in de lucht. Het peloton begraaft min of meer de strijdbijl: 1'02"

clock 14:17 14 uur 17. Walscheid met een weinig sierlijke salto. Walscheid met een weinig sierlijke salto

clock 14:16 14 uur 16. Max Walscheid kent deze wegen, want hij won dit voorjaar de GP Denain. Zijn dag begint minder vrolijk met een val op een verkeersdrempel. De boomlange Duitser wacht op zijn reservefiets. . Max Walscheid kent deze wegen, want hij won dit voorjaar de GP Denain. Zijn dag begint minder vrolijk met een val op een verkeersdrempel. De boomlange Duitser wacht op zijn reservefiets.

clock 14:16 De verschillen. 3 leiders (Van der Hoorn, Boasson Hagen, Cort) 3 achtervolgers (Clarke, Powless en Gougeard) op 27" peloton op 44" . 14 uur 16. time difference De verschillen 3 leiders (Van der Hoorn, Boasson Hagen, Cort) 3 achtervolgers (Clarke, Powless en Gougeard) op 27" peloton op 44"

clock 14:14 14 uur 14. Het peloton laat niet begaan, maar zal dat überhaupt gebeuren? . Renaat Schotte. Het peloton laat niet begaan, maar zal dat überhaupt gebeuren? Renaat Schotte

clock 14:12 14 uur 12. Mathieu van der Poel wacht - vrij logisch - deze debatten af in de staart van het peloton. Hij staat ook nog altijd 5e in het klassement en kan in deze fase niet manoeuvreren. Met z'n drieën jagen ze nu op de tête de la course: Neilson Powless, Alexis Gougeard en Simon Clarke. . Mathieu van der Poel wacht - vrij logisch - deze debatten af in de staart van het peloton. Hij staat ook nog altijd 5e in het klassement en kan in deze fase niet manoeuvreren. Met z'n drieën jagen ze nu op de tête de la course: Neilson Powless, Alexis Gougeard en Simon Clarke.

clock 14:10 14 uur 10. Het koptrio blijft ronddraaien, de achtervolgers zwemmen op 15 seconden. Ook onder meer Rigoberto Uran en Neilson Powless sluiten aan, maar het peloton geeft geen toestemming. . Het koptrio blijft ronddraaien, de achtervolgers zwemmen op 15 seconden. Ook onder meer Rigoberto Uran en Neilson Powless sluiten aan, maar het peloton geeft geen toestemming.

clock 14:08 14 uur 08. Een omvangrijk pakket wil aandelen kopen voor de vroege vlucht. We zien onder meer Stan Dewulf, Tim Wellens, Jasper Philipsen, Marc Hirschi en Anthony Turgis. . Een omvangrijk pakket wil aandelen kopen voor de vroege vlucht. We zien onder meer Stan Dewulf, Tim Wellens, Jasper Philipsen, Marc Hirschi en Anthony Turgis.

clock 14:05 14 uur 05. José De Cauwer vreest dat de vogels al gaan vliegen zijn, maar in de spits van het peloton is het nog altijd hommeles. Op deze manier kunnen we de Superstrijdlust in Parijs al invullen. . José De Cauwer vreest dat de vogels al gaan vliegen zijn, maar in de spits van het peloton is het nog altijd hommeles. Op deze manier kunnen we de Superstrijdlust in Parijs al invullen.

clock 14:05 14 uur 05. Cort, Van der Hoorn en Boasson Hagen willen snel bij de kasseien zijn. Cort, Van der Hoorn en Boasson Hagen willen snel bij de kasseien zijn

clock 14:04 14 uur 04. Het drietal vecht voor een handvol seconden. Veel renners willen de overzetboot nemen, maar met een motor als Taco van der Hoorn is dat geen evidente opdracht. . Het drietal vecht voor een handvol seconden. Veel renners willen de overzetboot nemen, maar met een motor als Taco van der Hoorn is dat geen evidente opdracht.

clock 14:03 14 uur 03. Florian Vermeersch: "Wij zijn vrijbuiters en we hebben niets te verliezen vandaag". Florian Vermeersch: "Wij zijn vrijbuiters en we hebben niets te verliezen vandaag"

clock 14:02 14 uur 02. Wij moeten aanvallend koersen en lef tonen. . Florian Vermeersch (Lotto-Soudal). Wij moeten aanvallend koersen en lef tonen. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal)

clock 14:01 14 uur 01. Magnus Cort (EF) voelt zijn benen niet en slaat de handen in elkaar met Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Aantrekkelijk trio! . Magnus Cort (EF) voelt zijn benen niet en slaat de handen in elkaar met Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies). Aantrekkelijk trio!

clock 13:59 13 uur 59. On y va! De kilometerteller smelt vanaf nu. Bij B&B lanceren ze de eerste golven, maar er is nog geen ruimte. De belangstelling is groot en ook Magnus Cort is weer bij de pinken, ook al kan hij vandaag niets sprokkelen. . On y va! De kilometerteller smelt vanaf nu. Bij B&B lanceren ze de eerste golven, maar er is nog geen ruimte. De belangstelling is groot en ook Magnus Cort is weer bij de pinken, ook al kan hij vandaag niets sprokkelen.

clock 13:59 13 uur 59. Niet onbelangrijk vandaag is de volgorde van de volgwagens: Jumbo-Visma Quick Step-Alpha Vinyl UAE Trek-Segafredo Alpecin-Deceuninck Groupama-FDJ BikeExchange Bora-Hansgrohe Lotto-Soudal ... . Niet onbelangrijk vandaag is de volgorde van de volgwagens: Jumbo-Visma

Quick Step-Alpha Vinyl

UAE

Trek-Segafredo

Alpecin-Deceuninck

Groupama-FDJ

BikeExchange

Bora-Hansgrohe

Lotto-Soudal

...

clock 13:57 13 uur 57. "We zitten nog in de neutrale zone, maar er is toch al behoorlijk veel stress", ziet José De Cauwer. "We zullen een spervuur aan aanvallen krijgen: het wordt geen eenzaam verhaal zoals met Magnus Cort." . "We zitten nog in de neutrale zone, maar er is toch al behoorlijk veel stress", ziet José De Cauwer. "We zullen een spervuur aan aanvallen krijgen: het wordt geen eenzaam verhaal zoals met Magnus Cort."

clock 13:54 13 uur 54. Nog voor kilometerpaal 0 zijn er al wat schermutselingen. Kevin Vermaerke (DSM) staat stil aan een verkeerseiland, Ben O'Connor (AG2R-Citroën) zit ook tussen de volgwagens. . Nog voor kilometerpaal 0 zijn er al wat schermutselingen. Kevin Vermaerke (DSM) staat stil aan een verkeerseiland, Ben O'Connor (AG2R-Citroën) zit ook tussen de volgwagens.

clock 13:51 13 uur 51. Renners zijn klaar voor Tourritje over kasseien. Renners zijn klaar voor Tourritje over kasseien

clock 13:49 13 uur 49. Na 80 kilometer bereiken we de eerste lading kasseien. Nog interessant: na 37 kilometer volgt de tussensprint. Verschijnen we daar met een compact peloton of is er ginds al een (ruime) kopgroep geboetseerd? . Na 80 kilometer bereiken we de eerste lading kasseien. Nog interessant: na 37 kilometer volgt de tussensprint. Verschijnen we daar met een compact peloton of is er ginds al een (ruime) kopgroep geboetseerd?

clock 13:48 13 uur 48. Het heeft niet geregend. Dat moet de kans op valpartijen toch verkleinen. . Carl Berteele (Radio 1) op de motor. Het heeft niet geregend. Dat moet de kans op valpartijen toch verkleinen. Carl Berteele (Radio 1) op de motor

clock 13:46 13 uur 46. Nog zo'n 7 kilometer tot de départ réel. Filippo Ganna en Peter Sagan hebben hun volgwagen al opgeroepen. Normaal moeten zij straks ook in het wedstrijdverhaal opduiken. . Nog zo'n 7 kilometer tot de départ réel. Filippo Ganna en Peter Sagan hebben hun volgwagen al opgeroepen. Normaal moeten zij straks ook in het wedstrijdverhaal opduiken.

clock 13:44 13 uur 44. Mathieu van der Poel is eerlijk over zijn mindere vorm in deze Tour. Mathieu van der Poel is eerlijk over zijn mindere vorm in deze Tour

clock 13:40 13 uur 40. Het duurt nog wel een poosje voor we het stadscentrum van Lille doorkruist hebben. De zon is er weer op de afspraak. Van modder zal dan ook geen sprake zijn op de stenen. . Het duurt nog wel een poosje voor we het stadscentrum van Lille doorkruist hebben. De zon is er weer op de afspraak. Van modder zal dan ook geen sprake zijn op de stenen.

clock 13:38 Fotograaf Tadej Pogacar. . 13 uur 38. Fotograaf Tadej Pogacar.

clock 13:35 13 uur 35. We zijn vertrokken, maar het duurt nog een tijdje voor de koers echt begint. Het peloton staat voor een parade van liefst 13,3 kilometer. . We zijn vertrokken, maar het duurt nog een tijdje voor de koers echt begint. Het peloton staat voor een parade van liefst 13,3 kilometer.

clock 13:35 13 uur 35 match begonnen start time Start



clock 13:35 13 uur 35. Wout van Aert: "Ik ben nog steeds aan het nagenieten". Wout van Aert: "Ik ben nog steeds aan het nagenieten"

clock 13:33 13 uur 33. De handtekeningen zijn gezet, de renners begeven zich naar de start. Polesitter Wout van Aert - weer volledig in het geel - stond al klaar, maar maakt nu toch nog een move tegen de rijrichting in. . De handtekeningen zijn gezet, de renners begeven zich naar de start. Polesitter Wout van Aert - weer volledig in het geel - stond al klaar, maar maakt nu toch nog een move tegen de rijrichting in.

clock 13:28 13 uur 28. Om te kunnen winnen moet je in eerste instantie de juiste benen hebben en die moeten dan toch een stuk beter zijn dan gisteren. Het was duidelijk dat ik niet kon volgen. Het is frustrerend, maar ik kan er niets aan veranderen. Ik heb er geen uitleg voor. . Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Om te kunnen winnen moet je in eerste instantie de juiste benen hebben en die moeten dan toch een stuk beter zijn dan gisteren. Het was duidelijk dat ik niet kon volgen. Het is frustrerend, maar ik kan er niets aan veranderen. Ik heb er geen uitleg voor. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:27 Van Aert krijgt nog aanmoedigingen voor de start. 13 uur 27. Van Aert krijgt nog aanmoedigingen voor de start

clock 13:20 13 uur 20. De rol van Wout van Aert . Ook de gele trui heeft zijn zegje gedaan. "Wat mijn rol wordt? Dat zal de koers uitwijzen", liet Wout van Aert het achterste van zijn tong niet zien. "Ik zal iets meer rekening moeten houden met Primoz en Jonas dan de voorbije dagen, maar dit blijft een rit waarin mijn rol normaal pas diep in de finale zal zijn." "Met deze ploeg moet ik ook mijn eigen koers kunnen rijden. Maar we hebben altijd een strak plan gehad en we proberen ook vandaag een slag te slaan." . De rol van Wout van Aert Ook de gele trui heeft zijn zegje gedaan. "Wat mijn rol wordt? Dat zal de koers uitwijzen", liet Wout van Aert het achterste van zijn tong niet zien. "Ik zal iets meer rekening moeten houden met Primoz en Jonas dan de voorbije dagen, maar dit blijft een rit waarin mijn rol normaal pas diep in de finale zal zijn." "Met deze ploeg moet ik ook mijn eigen koers kunnen rijden. Maar we hebben altijd een strak plan gehad en we proberen ook vandaag een slag te slaan."

clock 13:13 13 uur 13. Dylan van Baarle: "We hadden niet verwacht dat Jumbo-Visma "een Parijs-Niceje" zou doen". Dylan van Baarle: "We hadden niet verwacht dat Jumbo-Visma "een Parijs-Niceje" zou doen"

clock 13:04 13 uur 04. Dylan van Baarle is zonet bij onze reporter gestopt. De Nederlander won dit voorjaar Parijs-Roubaix, maar moet zich nu ontfermen over de 3 kopmannen van Ineos Grenadiers. Van Baarle: "In principe moet ik hen beschermen. Gelukkig kan Geraint Thomas over kasseien rijden, maar we moeten voor alle kopstukken zorgen. Ritwinst? Die kans is klein, denk ik." . Dylan van Baarle is zonet bij onze reporter gestopt. De Nederlander won dit voorjaar Parijs-Roubaix, maar moet zich nu ontfermen over de 3 kopmannen van Ineos Grenadiers. Van Baarle: "In principe moet ik hen beschermen. Gelukkig kan Geraint Thomas over kasseien rijden, maar we moeten voor alle kopstukken zorgen. Ritwinst? Die kans is klein, denk ik."

clock 12:51 12 uur 51. De ranke Ben O'Connor heeft geen ervaring met kasseiritten in de Tour. "Ik ben gespannen", vertelde hij zonet op het podium. "Ik heb een paar keer verkend met Oli (Naesen) en dat was plezant, maar vandaag wordt het iets anders." De Australiër, vorig jaar 4e, staat op 1'26" van Wout van Aert. . De ranke Ben O'Connor heeft geen ervaring met kasseiritten in de Tour. "Ik ben gespannen", vertelde hij zonet op het podium. "Ik heb een paar keer verkend met Oli (Naesen) en dat was plezant, maar vandaag wordt het iets anders." De Australiër, vorig jaar 4e, staat op 1'26" van Wout van Aert.

clock 12:40 12 uur 40. Ik krijg vandaag misschien een beetje vrijheid. . Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Ik krijg vandaag misschien een beetje vrijheid. Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

clock 12:40 12 uur 40. Tour Van Armstrong tot Froome: kasseien in de Tour zijn de kwelduivel voor klassementsrenners

clock 12:13 12 uur 13. Herstellende Jonas Rickaert: "Ik mis het heel hard en ik kijk elke dag van start tot finish". Herstellende Jonas Rickaert: "Ik mis het heel hard en ik kijk elke dag van start tot finish"

clock 12:03 12 uur 03. Bij de bus van Alpecin-Deceuninck loopt Jonas Rickaert rond. De loods is buiten strijd na een operatie aan zijn liesslagader. Hij verwacht dat ploegmakker Jasper Philipsen een rol zal spelen en kijkt uiteraard uit naar Mathieu van der Poel. "Ik hoop dat hij een superdag heeft en kan doen wat Wout van Aert gisteren heeft gedaan. Mathieu is Mathieu: soms kan hij raar uit de hoek komen. Het kan zo'n dag zijn", zegt Rickaert. . Bij de bus van Alpecin-Deceuninck loopt Jonas Rickaert rond. De loods is buiten strijd na een operatie aan zijn liesslagader. Hij verwacht dat ploegmakker Jasper Philipsen een rol zal spelen en kijkt uiteraard uit naar Mathieu van der Poel. "Ik hoop dat hij een superdag heeft en kan doen wat Wout van Aert gisteren heeft gedaan. Mathieu is Mathieu: soms kan hij raar uit de hoek komen. Het kan zo'n dag zijn", zegt Rickaert.

clock 11:57 11 uur 57. De toppers laten niets aan het toeval over. Yves Lampaert kwam in januari een kijkje nemen en heeft naar eigen zeggen nog een beetje opfrissing nodig, Florian Vermeersch toerde hier een tiental dagen geleden rond, Dylan van Baarle en zijn Ineos-maats gingen daags na de Ronde van Zwitserland op inspectie en Tadej Pogacar speelde hier daags na de Ronde van Vlaanderen. Ook Jumbo-Visma heeft deze wegen meermaals met een vergrootglas bestudeerd. . De toppers laten niets aan het toeval over. Yves Lampaert kwam in januari een kijkje nemen en heeft naar eigen zeggen nog een beetje opfrissing nodig, Florian Vermeersch toerde hier een tiental dagen geleden rond, Dylan van Baarle en zijn Ineos-maats gingen daags na de Ronde van Zwitserland op inspectie en Tadej Pogacar speelde hier daags na de Ronde van Vlaanderen. Ook Jumbo-Visma heeft deze wegen meermaals met een vergrootglas bestudeerd.

clock 11:56 11 uur 56. RETRO 2018: John Degenkolb klopt gele trui Greg Van Avermaet en Belgisch kampioen Yves Lampaert. RETRO 2018: John Degenkolb klopt gele trui Greg Van Avermaet en Belgisch kampioen Yves Lampaert

clock 11:56 11 uur 56. Ex-winnaars. Deze kasseirit raakt nog niet aan de enkels van Parijs-Roubaix, maar dit peloton telt wel enkele ex-winnaars: John Degenkolb (2015), Peter Sagan (2018), Philippe Gilbert (2019) en Dylan van Baarle (2022). Degenkolb won tevens de laatste kasseirit in de Tour. Dat was in 2018. . Ex-winnaars Deze kasseirit raakt nog niet aan de enkels van Parijs-Roubaix, maar dit peloton telt wel enkele ex-winnaars: John Degenkolb (2015), Peter Sagan (2018), Philippe Gilbert (2019) en Dylan van Baarle (2022). Degenkolb won tevens de laatste kasseirit in de Tour. Dat was in 2018.

clock 11:52 Weer taart. Gisteren waren Alexander Kristoff en Philippe Gilbert de feestvarkens, vandaag zijn Ruben Guerreiro (28) en Christopher Juul-Jensen (33) jarig. . 11 uur 52. birthday Weer taart Gisteren waren Alexander Kristoff en Philippe Gilbert de feestvarkens, vandaag zijn Ruben Guerreiro (28) en Christopher Juul-Jensen (33) jarig.

clock 11:49 11 uur 49. Nog ruim anderhalf uur tot de start in Lille. Bij de teams zal de bedrijvigheid nog groter zijn dan anders, want zowat elk blok heeft extra personeel opgeroepen en trekt ook met een koffer vol wielen op pad. Sommige teams opteren ook voor een andere fiets. Die logistieke puzzel kan iets makkelijker gelegd worden aangezien veel ploegen hun service course, zeg maar hun depot, in deze buurt hebben. . Nog ruim anderhalf uur tot de start in Lille. Bij de teams zal de bedrijvigheid nog groter zijn dan anders, want zowat elk blok heeft extra personeel opgeroepen en trekt ook met een koffer vol wielen op pad. Sommige teams opteren ook voor een andere fiets. Die logistieke puzzel kan iets makkelijker gelegd worden aangezien veel ploegen hun service course, zeg maar hun depot, in deze buurt hebben.

clock 08:53 08 uur 53. Roglic en Vingegaard zijn de echte tegenstanders voor Pogacar om de gele trui binnen te halen. De groene trui van Van Aert staat relatief safe, Jumbo Visma kan zich dus veroorloven om Van Aert vast te ketenen aan Roglic en Vingegaard. Want het is belangrijk dat die zo veilig mogelijk over de kasseien komen. Sorry, Vlaanderen. Benji Naesen van podcast Lanterne Rouge in Vive le Vélo. Roglic en Vingegaard zijn de echte tegenstanders voor Pogacar om de gele trui binnen te halen. De groene trui van Van Aert staat relatief safe, Jumbo Visma kan zich dus veroorloven om Van Aert vast te ketenen aan Roglic en Vingegaard. Want het is belangrijk dat die zo veilig mogelijk over de kasseien komen. Sorry, Vlaanderen. Benji Naesen van podcast Lanterne Rouge in Vive le Vélo

clock 08:47 08 uur 47. "Als je alleen fietst, is het geen probleem". De 2e kasseistrook gaat in dalende lijn, daar kan je met 60 km/u aankomen. "Als je alleen fietst, is het geen probleem. Als je 3 renners voor, 3 renners achter en 3 renners naast je hebt die daar ook even snel willen zijn, dan wordt het moeilijk en gevaarlijk", schetst Bert De Backer het gevaar van de kasseien in Vive le Vélo. . "Als je alleen fietst, is het geen probleem" De 2e kasseistrook gaat in dalende lijn, daar kan je met 60 km/u aankomen. "Als je alleen fietst, is het geen probleem. Als je 3 renners voor, 3 renners achter en 3 renners naast je hebt die daar ook even snel willen zijn, dan wordt het moeilijk en gevaarlijk", schetst Bert De Backer het gevaar van de kasseien in Vive le Vélo.