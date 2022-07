LIVE Tour: Vandaag kasseirit, "Mathieu is Mathieu: hij kan raar uit de hoek komen"

clock 12:51 12 uur 51. De ranke Ben O'Connor heeft geen ervaring met kasseiritten in de Tour. "Ik ben gespannen", vertelde hij zonet op het podium. "Ik heb een paar keer verkend met Oli (Naesen) en dat was plezant, maar vandaag wordt het iets anders." De Australiër, vorig jaar 4e, staat op 1'26" van Wout van Aert. . De ranke Ben O'Connor heeft geen ervaring met kasseiritten in de Tour. "Ik ben gespannen", vertelde hij zonet op het podium. "Ik heb een paar keer verkend met Oli (Naesen) en dat was plezant, maar vandaag wordt het iets anders." De Australiër, vorig jaar 4e, staat op 1'26" van Wout van Aert.

clock 12:40 12 uur 40. Ik krijg vandaag misschien een beetje vrijheid. . Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Ik krijg vandaag misschien een beetje vrijheid. Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

clock 12:40 12 uur 40. Tour Van Armstrong tot Froome: kasseien in de Tour zijn de kwelduivel voor klassementsrenners

clock 12:13 12 uur 13. Herstellende Jonas Rickaert: "Ik mis het heel hard en ik kijk elke dag van start tot finish". Herstellende Jonas Rickaert: "Ik mis het heel hard en ik kijk elke dag van start tot finish"

clock 12:03 12 uur 03. Bij de bus van Alpecin-Deceuninck loopt Jonas Rickaert rond. De loods is buiten strijd na een operatie aan zijn liesslagader. Hij verwacht dat ploegmakker Jasper Philipsen een rol zal spelen en kijkt uiteraard uit naar Mathieu van der Poel. "Ik hoop dat hij een superdag heeft en kan doen wat Wout van Aert gisteren heeft gedaan. Mathieu is Mathieu: soms kan hij raar uit de hoek komen. Het kan zo'n dag zijn", zegt Rickaert.

clock 11:57 11 uur 57. De toppers laten niets aan het toeval over. Yves Lampaert kwam in januari een kijkje nemen en heeft naar eigen zeggen nog een beetje opfrissing nodig, Florian Vermeersch toerde hier een tiental dagen geleden rond, Dylan van Baarle en zijn Ineos-maats gingen daags na de Ronde van Zwitserland op inspectie en Tadej Pogacar speelde hier daags na de Ronde van Vlaanderen. Ook Jumbo-Visma heeft deze wegen meermaals met een vergrootglas bestudeerd.

clock 11:56 11 uur 56. RETRO 2018: John Degenkolb klopt gele trui Greg Van Avermaet en Belgisch kampioen Yves Lampaert. RETRO 2018: John Degenkolb klopt gele trui Greg Van Avermaet en Belgisch kampioen Yves Lampaert

clock 11:56 11 uur 56. Ex-winnaars. Deze kasseirit raakt nog niet aan de enkels van Parijs-Roubaix, maar dit peloton telt wel enkele ex-winnaars: John Degenkolb (2015), Peter Sagan (2018), Philippe Gilbert (2019) en Dylan van Baarle (2022). Degenkolb won tevens de laatste kasseirit in de Tour. Dat was in 2018.

clock 11:52 Weer taart. Gisteren waren Alexander Kristoff en Philippe Gilbert de feestvarkens, vandaag zijn Ruben Guerreiro (28) en Christopher Juul-Jensen (33) jarig. . 11 uur 52. birthday Weer taart Gisteren waren Alexander Kristoff en Philippe Gilbert de feestvarkens, vandaag zijn Ruben Guerreiro (28) en Christopher Juul-Jensen (33) jarig.

clock 11:49 11 uur 49. Nog ruim anderhalf uur tot de start in Lille. Bij de teams zal de bedrijvigheid nog groter zijn dan anders, want zowat elk blok heeft extra personeel opgeroepen en trekt ook met een koffer vol wielen op pad. Sommige teams opteren ook voor een andere fiets. Die logistieke puzzel kan iets makkelijker gelegd worden aangezien veel ploegen hun service course, zeg maar hun depot, in deze buurt hebben. . Nog ruim anderhalf uur tot de start in Lille. Bij de teams zal de bedrijvigheid nog groter zijn dan anders, want zowat elk blok heeft extra personeel opgeroepen en trekt ook met een koffer vol wielen op pad. Sommige teams opteren ook voor een andere fiets. Die logistieke puzzel kan iets makkelijker gelegd worden aangezien veel ploegen hun service course, zeg maar hun depot, in deze buurt hebben.

clock 08:53 08 uur 53. Roglic en Vingegaard zijn de echte tegenstanders voor Pogacar om de gele trui binnen te halen. De groene trui van Van Aert staat relatief safe, Jumbo Visma kan zich dus veroorloven om Van Aert vast te ketenen aan Roglic en Vingegaard. Want het is belangrijk dat die zo veilig mogelijk over de kasseien komen. Sorry, Vlaanderen. Benji Naesen van podcast Lanterne Rouge in Vive le Vélo. Roglic en Vingegaard zijn de echte tegenstanders voor Pogacar om de gele trui binnen te halen. De groene trui van Van Aert staat relatief safe, Jumbo Visma kan zich dus veroorloven om Van Aert vast te ketenen aan Roglic en Vingegaard. Want het is belangrijk dat die zo veilig mogelijk over de kasseien komen. Sorry, Vlaanderen. Benji Naesen van podcast Lanterne Rouge in Vive le Vélo

clock 08:47 08 uur 47. "Als je alleen fietst, is het geen probleem". De 2e kasseistrook gaat in dalende lijn, daar kan je met 60 km/u aankomen. "Als je alleen fietst, is het geen probleem. Als je 3 renners voor, 3 renners achter en 3 renners naast je hebt die daar ook even snel willen zijn, dan wordt het moeilijk en gevaarlijk", schetst Bert De Backer het gevaar van de kasseien in Vive le Vélo. . "Als je alleen fietst, is het geen probleem" De 2e kasseistrook gaat in dalende lijn, daar kan je met 60 km/u aankomen. "Als je alleen fietst, is het geen probleem. Als je 3 renners voor, 3 renners achter en 3 renners naast je hebt die daar ook even snel willen zijn, dan wordt het moeilijk en gevaarlijk", schetst Bert De Backer het gevaar van de kasseien in Vive le Vélo.

clock 08:46 08 uur 46. De laatste 4 kasseienritten in de Tour: valpartijen, opgaves en heroïek. De laatste 4 kasseienritten in de Tour: valpartijen, opgaves en heroïek

clock 07:21 07 uur 21. De stroken liggen er echt slecht bij. Renaat Schotte en José De Cauwer na de verkenning 2 weken geleden. De stroken liggen er echt slecht bij. Renaat Schotte en José De Cauwer na de verkenning 2 weken geleden

clock 07:20 07 uur 20. 19,4 kilometer kasseien. De rit vandaag is een sleutelrit. De kasseirit wordt een droom of een nachtmerrie voor de deelnemers. Het gaat om een pakket van 19,4 kilometer kasseien. Die zijn verdeeld over 11 stroken, waarvan slechts een handvol abonnees van Parijs-Roubaix. Op 80 kilometer van de aankomst begint het stenenfestijn, de laatste strook treffen we op zo'n 5 kilometer van de witte lijn (die vlakbij het Bos van Wallers ligt).



Het gaat om een pakket van 19,4 kilometer kasseien. Die zijn verdeeld over 11 stroken, waarvan slechts een handvol abonnees van Parijs-Roubaix.



Op 80 kilometer van de aankomst begint het stenenfestijn, de laatste strook treffen we op zo'n 5 kilometer van de witte lijn (die vlakbij het Bos van Wallers ligt).