Kassei-alarm in Tour: Wout van Aert en co. moeten 11 stroken over in Paris-Roubaix-rit

clock 07:21 07 uur 21. De stroken liggen er echt slecht bij. Renaat Schotte en José De Cauwer na de verkenning 2 weken geleden. De stroken liggen er echt slecht bij. Renaat Schotte en José De Cauwer na de verkenning 2 weken geleden

clock 07:20 07 uur 20. 19,4 kilometer kasseien. De rit vandaag is een sleutelrit. De kasseirit wordt een droom of een nachtmerrie voor de deelnemers. Het gaat om een pakket van 19,4 kilometer kasseien. Die zijn verdeeld over 11 stroken, waarvan slechts een handvol abonnees van Parijs-Roubaix. Op 80 kilometer van de aankomst begint het stenenfestijn, de laatste strook treffen we op zo'n 5 kilometer van de witte lijn (die vlakbij het Bos van Wallers ligt). . 19,4 kilometer kasseien De rit vandaag is een sleutelrit. De kasseirit wordt een droom of een nachtmerrie voor de deelnemers.



clock 07:15 07 uur 15. Een Van der Poel in topvorm was altijd mee geweest met Van Aert gisteren. Maar na de kasseirit praten we misschien weer heel anders. Sven Nys. Een Van der Poel in topvorm was altijd mee geweest met Van Aert gisteren. Maar na de kasseirit praten we misschien weer heel anders. Sven Nys