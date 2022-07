Kassei-alarm in Tour: Wout van Aert en co. moeten 11 stroken over in Parijs-Roubaix-rit

clock 10:35 10 uur 35.

clock 08:53 08 uur 53. Roglic en Vingegaard zijn de echte tegenstanders voor Pogacar om de gele trui binnen te halen. De groene trui van Van Aert staat relatief safe, Jumbo Visma kan zich dus veroorloven om Van Aert vast te ketenen aan Roglic en Vingegaard. Want het is belangrijk dat die zo veilig mogelijk over de kasseien komen. Sorry, Vlaanderen. Benji Naesen van podcast Lanterne Rouge in Vive le Vélo.

clock 08:47 08 uur 47. "Als je alleen fietst, is het geen probleem". De 2e kasseistrook gaat in dalende lijn, daar kan je met 60 km/u aankomen. "Als je alleen fietst, is het geen probleem. Als je 3 renners voor, 3 renners achter en 3 renners naast je hebt die daar ook even snel willen zijn, dan wordt het moeilijk en gevaarlijk", schetst Bert De Backer het gevaar van de kasseien in Vive le Vélo.

clock 08:46 08 uur 46. De laatste 4 kasseienritten in de Tour: valpartijen, opgaves en heroïek. De laatste 4 kasseienritten in de Tour: valpartijen, opgaves en heroïek

clock 07:21 07 uur 21. De stroken liggen er echt slecht bij. Renaat Schotte en José De Cauwer na de verkenning 2 weken geleden. De stroken liggen er echt slecht bij. Renaat Schotte en José De Cauwer na de verkenning 2 weken geleden

clock 07:20 07 uur 20. 19,4 kilometer kasseien. De rit vandaag is een sleutelrit. De kasseirit wordt een droom of een nachtmerrie voor de deelnemers. Het gaat om een pakket van 19,4 kilometer kasseien. Die zijn verdeeld over 11 stroken, waarvan slechts een handvol abonnees van Parijs-Roubaix. Op 80 kilometer van de aankomst begint het stenenfestijn, de laatste strook treffen we op zo'n 5 kilometer van de witte lijn (die vlakbij het Bos van Wallers ligt).



Het gaat om een pakket van 19,4 kilometer kasseien. Die zijn verdeeld over 11 stroken, waarvan slechts een handvol abonnees van Parijs-Roubaix.



Op 80 kilometer van de aankomst begint het stenenfestijn, de laatste strook treffen we op zo'n 5 kilometer van de witte lijn (die vlakbij het Bos van Wallers ligt).

clock 07:15 07 uur 15. Een Van der Poel in topvorm was altijd mee geweest met Van Aert gisteren. Maar na de kasseirit praten we misschien weer heel anders. Sven Nys. Een Van der Poel in topvorm was altijd mee geweest met Van Aert gisteren. Maar na de kasseirit praten we misschien weer heel anders. Sven Nys