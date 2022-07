Sprinters nog eens aan zet of zijn er kapers op de kust in Calais?

Zoals gezegd: in deze streek waait het altijd (al dachten we dat ook in Denemarken) en in de laatste 25 kilometer glijdt het peloton langs de kustlijn. Iedereen zal bij de pinken moeten zijn.

08 uur 53. Waaiers, bollen en groene punten. De ritzege is uiteraard de lekkerste dagschotel, maar er zijn nog bijgerechten die aangenaam zullen smaken. Zoals gezegd: in deze streek waait het altijd (al dachten we dat ook in Denemarken) en in de laatste 25 kilometer glijdt het peloton langs de kustlijn. Iedereen zal bij de pinken moeten zijn. Magnus Cort is bergkoning met 6 op 6 punten die verdiend konden worden. In deze rit bedraagt de totale buit 6 eenheden. En Wout van Aert kan weer een flinke groeispurt nemen in zijn groene gevecht. De tussensprint ligt na 63 kilometer, maar vooral aan de finish kan Van Aert zijn slag slaan als achtervolgers zoals Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen op hun adem getrapt hebben. .

08 uur 53. 4e etappe in de Tour de France. Het peloton heeft zondagavond Denemarken verlaten en na de eerste rustdag wordt de eerste brok op Frans grondgebied geserveerd. Om 13.15 u weerklinkt het officieuze startschot in Duinkerke, een kwartiertje later wappert de vlag. Dat betekent dat u op Eén en met onze livestream (vanaf 13.30 u) geen trap hoeft te missen. 171 kilometer later finishen we in Calais nadat we 6 hellingen hebben verteerd. In deze regio spreekt de wind altijd een woordje mee en dat zal zeker zo zijn in de laatste 25 kilometer langs de Opaalkust. De laatste bult - de Côte du Cap Blanc-Nez - ligt op 10 kilometer van de finish. Kapseizen de sprinters zoals Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen ginds of kunnen ze toch meesprinten voor de zege? .