LIVESTREAM Tour: Trek-Segafredo, Alpecin-Deceuninck en Lotto-Soudal werken

16 uur 14. "De dubbele misslag van Lotto-Soudal weegt toch", analyseert José De Cauwer de prominente aanwezigheid van de Belgische ploeg op kop van het peloton. Mathieu van der Poel zit ginds ook in het bolletje, al doet hij ook daar zijn praatje. De gesprekspartner in deze fase van de koers: Peter Sagan. .

16 uur 07. Philippe Gilbert stond aan de linkerkant van de weg stil. We vermoeden dat hij geen vieruurtje voor zijn verjaardag is gaan ophalen. Na het oponthoud kampeert hij weer even tussen de volgwagens. .

16 uur 05. Deze inspanningen zullen toch in de kleren kruipen. In de finale zullen sommige benen niet meer doen wat ze ervan verwacht hadden. . José De Cauwer.

4/6. Er zijn opvallend veel interventies van de volgwagens. Nu zien we Reinardt Janse van Rensburg die voet aan de grond zet. Voorin houden we de boekhouding bij: 10 op 10 voor Magnus Cort. Nog 2 hellingen wachten op de renners. . 15 uur 58.

15 uur 56. Een achtervolging tussen de volgwagens is altijd riskant. Mads Pedersen ontsnapt aan een akkefietje met zijn eigen ploegauto en gooit er een stevige Deense vloek uit. De ex-wereldkampioen is misschien wat gespannen: Calais kan zijn Kopenhagen worden. .

15 uur 53. De tempoversnelling in het peloton rendeert: de chrono stopt bij 3'35". In de colonne volgwagens spotten we Aleksandr Vlasov en Mads Pedersen na een lekke band. .

clock 15:48

ReCort. De 8 op een rij van Federico Bahamontes in de Tour van 1958 sneuvelt. De Spanjaard kwam in die Tour als eerste boven op de eerste 8 cols in die editie, kanjers in de Pyreneeën nota bene. Magnus Cort neemt het record over, maar heeft er veel minder hoogtemeters voor moeten overwinnen. Hij realiseert een drievoudige hattrick: 9 bergjes, 9 punten. . 15 uur 48.