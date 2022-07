LIVESTREAM Tour: Nog 1 leider, het peloton ruikt de laatste cruciale helling

clock 17:01 17 uur 01. Nog 25 kilometer. Status quo bij het volgende meetpunt: 1'01". In het peloton kleuren Jumbo-Visma, Lotto-Soudal, Ineos Grenadiers, TotalEnergies, DSM, BikeExchange en Bora-Hansgrohe het scherm. . Nog 25 kilometer Status quo bij het volgende meetpunt: 1'01". In het peloton kleuren Jumbo-Visma, Lotto-Soudal, Ineos Grenadiers, TotalEnergies, DSM, BikeExchange en Bora-Hansgrohe het scherm.

clock 16:59 16 uur 59. Er liggen veel verborgen klimmetjes op dit terrein. . Renaat Schotte.

clock 16:58 16 uur 58. In het peloton is het niet gemakkelijk om posities te winnen. De eerste rijen zijn gebetonneerd. Nog ruim 25 kilometer tot de finish, maar ook deze stroken matten de renners af.

clock 16:55 16 uur 55. Een doortocht op het podium kan Anthony Perez niet meer ontglippen, maar de Fransman wil zijn strijdlust in de verf zetten. Hij bevriest zijn voorsprong: 1'04".

clock 16:52 Over 30 kilometer rinkelt de kassa. . 16 uur 52.

clock 16:52 16 uur 52. Het opstootje met Van Hooydonck.

clock 16:51 16 uur 51. Vingertjes. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) zoekt de ideale lijn in een bocht, maar krijgt het aan de stok met Jack Bauer (BikeExchange). Onze landgenoot blijft stoïcijns bij de vingergebaren van de Nieuw-Zeelander à la Sagan.

clock 16:51 De grote ploegen komen naar voor, de nervositeit stijgt in het peloton. 16 uur 51.

clock 16:50 16 uur 50. Het peloton houdt zich niet aan de snelheidsbeperking in de bebouwde kom. Het spandoek van de laatste 30 kilometer hangt in de verte en de schouders worden wat breder gemaakt.

clock 16:48 16 uur 48. De ploegmakkers van Tadej Pogacar moeten toch nog een inhaalbeweging maken. Brandon McNulty, Marc Hirschi en Mikkel Bjerg zitten geenszins in de cockpit.

clock 16:46 16 uur 46. Bij een wegversmalling staat Louis Meintjes stil, zonder erg. De Zuid-Afrikaan verprutste zijn degelijke tijdrit zondag en staat 1'21" in het krijt. Maar Meintjes geeft nooit af en duikt vroeg of laat toch weer in de top 10 op.

clock 16:44 16 uur 44. Quick Step-Alpha Vinyl en Jumbo-Visma steken hun neus nog altijd niet aan het venster. De blauwe bende bidt dat Fabio Jakobsen overleeft, de gele mannetjes kunnen in de diepe finale nog eens een rake linkse verkopen.

clock 16:40 Nog 40 kilometer. De finale staat voor de deur. Met Anthony Perez is er nog een eenzaat die het peloton wat aan de praat houdt. 1'25" zegt de chrono. . 16 uur 40. time difference

clock 16:38 16 uur 38. Magnus Cort wordt opgeslokt door het peloton met een reusachtige musette op zijn rug. Hij overhandigt links en rechts nog een bidon.

clock 16:37 16 uur 37. We hebben het gisteren al geschreven: met 3 2e plaatsen op een rij evenaarde Wout van Aert Alfredo Binda in de Tour van 1930. De Italiaan werd in de 4e etappe 4e. Hij zou in die editie uiteindelijk de 8e en 9e rit winnen.

clock 16:35 16 uur 35. Je moet elkaar iets gunnen. Het zou mooi zijn als iedereen dat begreep. . José De Cauwer met een levensles.

clock 16:35 Perez gaat er alleen vandoor. 16 uur 35.

clock 16:34 16 uur 34. Perez voor de strijdlust. Het kopduo respecteert elkaar en speelt het proper. Anthony Perez plaatst een tussensprint, Magnus Cort haakt af en gunt zijn Franse broeder de prijs voor de strijdlust straks.

clock 16:34 16 uur 34. Nog een uurtje en dan meren we aan in Calais. Ook BikeExchange laat de bel rinkelen. Mocht Dylan Groenewegen sneuvelen, dan is Michael Matthews hun plan B.

clock 16:30 5/6 en 11/11. Het wordt afgezaagd, want onze plaat blijft hangen: Magnus Cort zet zijn puntentotaal op 11. De voorlaatste bult van de dag was nog voor de kopgroep, de laatste op 10 kilometer van de finish wordt een ander verhaal. . 16 uur 30. hill

clock 16:26 De voorbije dagen zagen we vooral een relaxte Van der Poel. Ook vandaag heeft hij weer veel babbeltjes gedaan. 16 uur 26.

clock 16:25 16 uur 25. De snelheidsmeter in het peloton zal nu niet meer zakken. Steeds meer teams zetten druk naar voren. Ook Groupama-FDJ, UAE en Bahrain Victorious stralen meer grinta uit.

clock 16:23 16 uur 23. Mathieu van der Poel: "Ik denk dat de klim niet lastig genoeg is om de echte sprinters te lossen".

clock 16:22 16 uur 22. Ik zal vandaag iets vroeger vooraan moeten zitten. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).

clock 16:22 16 uur 22. Morgen. Voor wie niet kan wachten op de kasseirit van morgen: we zijn er woensdag van start tot finish bij op Eén (13.30 u). Rond 15.30 u beginnen we aan de tocht over de stenen.

clock 16:19 16 uur 19. Het voorlaatste bergje doemt bijna op. Met een bonus van 1'52" wordt dat nog een speeltuin voor Magnus Cort en Anthony Perez, maar daarna zal hun rijk uit zijn. Het peloton is hongerig.

clock 16:14 16 uur 14. "De dubbele misslag van Lotto-Soudal weegt toch", analyseert José De Cauwer de prominente aanwezigheid van de Belgische ploeg op kop van het peloton. Mathieu van der Poel zit ginds ook in het bolletje, al doet hij ook daar zijn praatje. De gesprekspartner in deze fase van de koers: Peter Sagan.

clock 16:08 Voorlopig was het vooral genieten voor de start bij Gilbert. 16 uur 08.

clock 16:07 16 uur 07. Philippe Gilbert stond aan de linkerkant van de weg stil. We vermoeden dat hij geen vieruurtje voor zijn verjaardag is gaan ophalen. Na het oponthoud kampeert hij weer even tussen de volgwagens.

clock 16:05 16 uur 05. Deze inspanningen zullen toch in de kleren kruipen. In de finale zullen sommige benen niet meer doen wat ze ervan verwacht hadden. . José De Cauwer.

clock 16:04 16 uur 04. De alliantie tussen de teams van Mads Pedersen, Jasper Philipsen en Caleb Ewan laat geen adempauze toe. Nog 65 kilometer en het verschil kalft af: 2'22".

clock 15:58 4/6. Er zijn opvallend veel interventies van de volgwagens. Nu zien we Reinardt Janse van Rensburg die voet aan de grond zet. Voorin houden we de boekhouding bij: 10 op 10 voor Magnus Cort. Nog 2 hellingen wachten op de renners. . 15 uur 58. hill

clock 15:57 15 uur 57. Dat was nipt! Pedersen krijgt bijna duw van eigen volgauto.

clock 15:56 15 uur 56. Een achtervolging tussen de volgwagens is altijd riskant. Mads Pedersen ontsnapt aan een akkefietje met zijn eigen ploegauto en gooit er een stevige Deense vloek uit. De ex-wereldkampioen is misschien wat gespannen: Calais kan zijn Kopenhagen worden.

clock 15:53 15 uur 53. De tempoversnelling in het peloton rendeert: de chrono stopt bij 3'35". In de colonne volgwagens spotten we Aleksandr Vlasov en Mads Pedersen na een lekke band.

clock 15:51 15 uur 51. Ik denk dat vooral Trek-Segafredo en Alpecin-Deceuninck straks een streep op de carrosserie van Fabio Jakobsen en co willen trekken. . José De Cauwer.

clock 15:48 ReCort. De 8 op een rij van Federico Bahamontes in de Tour van 1958 sneuvelt. De Spanjaard kwam in die Tour als eerste boven op de eerste 8 cols in die editie, kanjers in de Pyreneeën nota bene. Magnus Cort neemt het record over, maar heeft er veel minder hoogtemeters voor moeten overwinnen. Hij realiseert een drievoudige hattrick: 9 bergjes, 9 punten. . 15 uur 48. hill

clock 15:43 Geraint Thomas was vrijdag de schlemiel in de tijdrit in Kopenhagen. De ex-winnaar reed er nog rond met een extra jasje. Thomas benut het grapje nu: hij heeft zijn trui weggegeven aan een fan en hoopt dat het kleinood elke dag van eigenaar verandert. De eindhalte moet dan Parijs worden. . 15 uur 43.

clock 15:43 15 uur 43.

clock 15:42 15 uur 42. Het feestvarken staat even stil: Philippe Gilbert roept zijn volgwagen op na een mechanisch defect.

clock 15:40 De gele trui haalt zelf zijn bidons bij de wagen. 15 uur 40.

clock 15:39 15 uur 39. Wout van Aert heeft al meermaals een bezoekje gebracht aan zijn volgwagen. Jumbo-Visma zegt dat er niets aan de hand is. Van Aert heeft gewoon al wat mechanische problemen gehad en besprak ook de ploegtactiek. Voorlopig houdt Jumbo-Visma zich afzijdig.

clock 15:38 15 uur 38. Er zijn nog meer arbeiders opgestaan: ook Trek-Segafredo doet zijn duit in het zakje. Mads Pedersen gelooft in zijn kansen.

clock 15:33 15 uur 33. Oliver Naesen: "De kasseien zijn gemakkelijker dan in Parijs-Roubaix, maar de stress zal groot zijn".

clock 15:32 15 uur 32. Morgen wordt een speciale dag. Ik hoop dat onze kopman Ben O'Connor niets overkomt en dat ik iets moois kan doen aan de finish. . Oliver Naesen (AG2R-Citroën).

clock 15:32 6'50". De onderhandelingen zijn achter de rug: het werk wordt in de handen van Alpecin-Deceuninck en Lotto-Soudal geschoven. Nog 84 kilometer. . 15 uur 32. time difference

clock 15:28 15 uur 28.

clock 15:27 15 uur 27. Peter Sagan zit weer goed in zijn vel. Hij dolt even met ouwe getrouwe Imanol Erviti: Sagan gesticuleert met zijn ellebogen, een knipoog naar de voorbije sprints?

clock 15:24 15 uur 24. Alpecin-Deceuninck. Het derde Belgische blok klopt dan maar op de deur. Magnus Cort, die echt wel meer werk verzet dan Anthony Perez, mag je niet onderschatten. Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel zetten een eerste lijfwacht in.

clock 15:21 15 uur 21. 7'27": Quick Step-Alpha Vinyl houdt zich nu afzijdig, Lotto-Soudal neemt dan toch maar zijn verantwoordelijkheid. Eventjes maar, want het blok gaat er weer op.

clock 15:19 Benieuwd hoe lang deze jonge

clock 15:18 15 uur 18. Iedereen heeft de mond vol van de Côte du Cap Blanc-Nez, maar ook richting die laatste helling ligt er al een molshoop die niet over het hoofd mag worden gezien. Die tweetrapsraket kan de sprinters in de problemen brengen, gokt Sven Nys. "Ik zie meer kansen voor mannen als Mads Pedersen, Jasper Philipsen en Wout van Aert." "En ook Mathieu van der Poel zal geprikkeld worden door de aard van het parcours. Ik sluit een aanval niet uit", voorspelt Christophe Vandegoor. . Iedereen heeft de mond vol van de Côte du Cap Blanc-Nez, maar ook richting die laatste helling ligt er al een molshoop die niet over het hoofd mag worden gezien. Die tweetrapsraket kan de sprinters in de problemen brengen, gokt Sven Nys. "Ik zie meer kansen voor mannen als Mads Pedersen, Jasper Philipsen en Wout van Aert." "En ook Mathieu van der Poel zal geprikkeld worden door de aard van het parcours. Ik sluit een aanval niet uit", voorspelt Christophe Vandegoor.

clock 15:15 15 uur 15. Je moet echt wel duwen in deze streek. Dat laatste klimmetje en de aanloop zijn lastig. Na de top ga je met een rotvaart naar Calais, al lijken het veilige wegen. . Sven Nys (Radio 1). Je moet echt wel duwen in deze streek. Dat laatste klimmetje en de aanloop zijn lastig. Na de top ga je met een rotvaart naar Calais, al lijken het veilige wegen. Sven Nys (Radio 1)

clock 15:12 15 uur 12. Magnus Cort zit met een glimlach aan tafel, ploegmakker Ruben Guerreiro allerminst. De Portugees was een kandidaat voor de top 10, maar staat na een val zaterdag voorlaatste op 16'16" van Wout van Aert. De klimmer - bliksemsnel op de Mont Ventoux enkele weken geleden - ziet ook af. Kamergenoot Neilson Powless ontfermt zich in het hotel over zijn maatje en probeert wat extra geduld te tonen. "Samen uit, samen thuis", ook al schuiven ze dan een beetje later aan bij hun tafelgenoten. . Magnus Cort zit met een glimlach aan tafel, ploegmakker Ruben Guerreiro allerminst. De Portugees was een kandidaat voor de top 10, maar staat na een val zaterdag voorlaatste op 16'16" van Wout van Aert. De klimmer - bliksemsnel op de Mont Ventoux enkele weken geleden - ziet ook af. Kamergenoot Neilson Powless ontfermt zich in het hotel over zijn maatje en probeert wat extra geduld te tonen. "Samen uit, samen thuis", ook al schuiven ze dan een beetje later aan bij hun tafelgenoten.

clock 15:09 Côte de Remilly-Wirquin. Op 100 kilometer van de finish schrijft Magnus Cort 8 op 8 op zijn rapport. Anthony Perez schudt met zijn hoofd: hij past voor een tweede sprintje. . 15 uur 09. hill Côte de Remilly-Wirquin Op 100 kilometer van de finish schrijft Magnus Cort 8 op 8 op zijn rapport. Anthony Perez schudt met zijn hoofd: hij past voor een tweede sprintje.

clock 15:06 15 uur 06. Enkel Jakobsen, Van Aert en Sagan zijn geïnteresseerd in de tussensprint. Enkel Jakobsen, Van Aert en Sagan zijn geïnteresseerd in de tussensprint

clock 15:05 15 uur 05. Uitslag bij de tussensprint. 1. Anthony Perez 2. Magnus Cort 3. Fabio Jakobsen 4. Wout van Aert 5. Michael Morkov 6. Peter Sagan 7. Christophe Laporte 8. Caleb Ewan 9. Brent Van Moer 10. Florian Vermeersch . Uitslag bij de tussensprint 1. Anthony Perez

2. Magnus Cort

3. Fabio Jakobsen

4. Wout van Aert

5. Michael Morkov

6. Peter Sagan

7. Christophe Laporte

8. Caleb Ewan

9. Brent Van Moer

10. Florian Vermeersch

clock 15:04 Jakobsen komt twee puntjes dichter bij groen. 15 uur 04. Jakobsen komt twee puntjes dichter bij groen

clock 15:03 15 uur 03. Peloton bij de tussensprint. Het is met de handrem op: Fabio Jakobsen klopt Wout van Aert, die niet echt aandringt. Michael Morkov blijft nog voor Peter Sagan. De man in het gelegenheidsgroen loopt 2 punten in op de gele trui: 120-105. . Peloton bij de tussensprint Het is met de handrem op: Fabio Jakobsen klopt Wout van Aert, die niet echt aandringt. Michael Morkov blijft nog voor Peter Sagan. De man in het gelegenheidsgroen loopt 2 punten in op de gele trui: 120-105.

clock 15:02 15 uur 02. Op naar de sprint, die wordt ingeleid door een lastige springplank. Christophe Laporte ment Wout van Aert. . Op naar de sprint, die wordt ingeleid door een lastige springplank. Christophe Laporte ment Wout van Aert.

clock 15:01 15 uur 01. Mathieu van der Poel en Tom Pidcock moeten stilaan een droge keel hebben. Het duo zit achteraan voortdurend te keuvelen met Jan en alleman. . Mathieu van der Poel en Tom Pidcock moeten stilaan een droge keel hebben. Het duo zit achteraan voortdurend te keuvelen met Jan en alleman.

clock 15:01 15 uur 01. Er is wel wind, maar die staat - eens te meer - niet in de juiste richting voor waaiergevaar. . Renaat Schotte. Er is wel wind, maar die staat - eens te meer - niet in de juiste richting voor waaiergevaar. Renaat Schotte

clock 14:58 14 uur 58. Nog enkele minuten tot de passage van het peloton aan de groene boog. Peter Sagan, Caleb Ewan en Wout van Aert zitten goed voorin. . Nog enkele minuten tot de passage van het peloton aan de groene boog. Peter Sagan, Caleb Ewan en Wout van Aert zitten goed voorin.

clock 14:56 Lumbres. Anthony Perez staat niet met lege handen straks. Hij krijgt de tussensprint. Niet onbelangrijk: de bergpuntenmissie van Magnus Cort trekt veel publiciteit, maar levert als leider ook enkele UCI-punten op. En die heeft zijn werkgever EF-EasyPost broodnodig om te overleven in de WorldTour. . 14 uur 56. sprint point Lumbres Anthony Perez staat niet met lege handen straks. Hij krijgt de tussensprint. Niet onbelangrijk: de bergpuntenmissie van Magnus Cort trekt veel publiciteit, maar levert als leider ook enkele UCI-punten op. En die heeft zijn werkgever EF-EasyPost broodnodig om te overleven in de WorldTour.

clock 14:53 14 uur 53. We naderen de tussensprint. 15 punten is de buit voor de snelste klant in het peloton. . We naderen de tussensprint. 15 punten is de buit voor de snelste klant in het peloton.

clock 14:48 Vandaag is rood... de kleur van de vluchters. 14 uur 48. Vandaag is rood... de kleur van de vluchters

clock 14:47 6'10". In geen tijd is de voorsprong van ons kopduo bijna verdubbeld tot de oorspronkelijke maximale bonus. Voor wie het gemist heeft: Magnus Cort peddelt met zijn rode rugnummer weer voorin. Anthony Perez is zijn compagnon de route. . 14 uur 47. time difference 6'10" In geen tijd is de voorsprong van ons kopduo bijna verdubbeld tot de oorspronkelijke maximale bonus. Voor wie het gemist heeft: Magnus Cort peddelt met zijn rode rugnummer weer voorin. Anthony Perez is zijn compagnon de route.

clock 14:43 14 uur 43. Haller, Politt, Majka, Bodnar, Ganna en Castroviejo: enkele grote motoren bevolken de voorposten van het peloton, maar de groep wordt geenszins op een lint getrokken. Het zijn bewakers voor mocht er ergens brand gesticht worden. . Haller, Politt, Majka, Bodnar, Ganna en Castroviejo: enkele grote motoren bevolken de voorposten van het peloton, maar de groep wordt geenszins op een lint getrokken. Het zijn bewakers voor mocht er ergens brand gesticht worden.

clock 14:42 14 uur 42. Jasper Philipsen: "Ik denk dat ik - net als de meeste sprinters - wel over die laatste helling geraak". Jasper Philipsen: "Ik denk dat ik - net als de meeste sprinters - wel over die laatste helling geraak"

clock 14:41 14 uur 41. Ik maak me niet druk: op een dag zal het wel eens raak zijn. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Ik maak me niet druk: op een dag zal het wel eens raak zijn. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 14:38 14 uur 38. De Vlaamse kermis rond de Casselberg heeft voor een leuk intermezzo gezorgd, maar intussen is het weer wapenstilstand in het peloton. Nog 120 kilometer tot in Calais. . De Vlaamse kermis rond de Casselberg heeft voor een leuk intermezzo gezorgd, maar intussen is het weer wapenstilstand in het peloton. Nog 120 kilometer tot in Calais.

clock 14:35 14 uur 35. Na het eerste uur - 44,6 km/u - lopen Magnus Cort en Anthony Perez weer wat uit: 4'46". In het peloton is er nu wel tijd voor een plasje, een lachende Peter Sagan zit daar op de eerste rij. . Na het eerste uur - 44,6 km/u - lopen Magnus Cort en Anthony Perez weer wat uit: 4'46". In het peloton is er nu wel tijd voor een plasje, een lachende Peter Sagan zit daar op de eerste rij.

clock 14:28 3'25". De volgwagens sluiten weer aan bij het peloton: iedereen zit weer waar hij moet zitten. Door de stroomstoot is het verschil van Magnus Cort en Anthony Perez al gezakt tot 3'34". . 14 uur 28. time difference 3'25" De volgwagens sluiten weer aan bij het peloton: iedereen zit weer waar hij moet zitten. Door de stroomstoot is het verschil van Magnus Cort en Anthony Perez al gezakt tot 3'34".

clock 14:28 14 uur 28.

clock 14:27 14 uur 27. Dit is een signaal: het kan overal gebeuren. . José De Cauwer. Dit is een signaal: het kan overal gebeuren. José De Cauwer

clock 14:25 14 uur 25. De wake-upcall voor Mathieu van der Poel, Thibaut Pinot en Guillaume Martin blijft zonder gevolgen. Michael Morkov en co hebben de overzetboot nog niet kunnen nemen. . De wake-upcall voor Mathieu van der Poel, Thibaut Pinot en Guillaume Martin blijft zonder gevolgen. Michael Morkov en co hebben de overzetboot nog niet kunnen nemen.

clock 14:25 Het waaiert... eventjes toch. 14 uur 25. Het waaiert... eventjes toch

clock 14:24 14 uur 24. MVDP. Ook Mathieu van der Poel betaalt een prijsje voor zijn geliefkoosde positie in de staart van het peloton, zo meldt de wedstrijdradio. Nog niet iedereen is teruggekeerd. . MVDP Ook Mathieu van der Poel betaalt een prijsje voor zijn geliefkoosde positie in de staart van het peloton, zo meldt de wedstrijdradio. Nog niet iedereen is teruggekeerd.

clock 14:23 14 uur 23. In de laatste tros zitten ook Steven Kruijswijk en Marc Hirschi. De supersub van Matteo Trentin sukkelt met knieproblemen. . In de laatste tros zitten ook Steven Kruijswijk en Marc Hirschi. De supersub van Matteo Trentin sukkelt met knieproblemen.

clock 14:22 14 uur 22. Quick Step heeft onder meer loods Morkov geslachtofferd, maar het valt stil. We zien een drietal groepen die zo meteen weer aan elkaar gelast zullen worden. "Maar dit zal wel de waakzaamheid verhogen", ziet José De Cauwer. . Quick Step heeft onder meer loods Morkov geslachtofferd, maar het valt stil. We zien een drietal groepen die zo meteen weer aan elkaar gelast zullen worden. "Maar dit zal wel de waakzaamheid verhogen", ziet José De Cauwer.