LIVESTREAM Tour: Bergkoning Cort krijgt nu wel een gezel mee richting Calais

clock 14:00 Magnus Cort en Perez krijgen een flinke bonus van het peloton. 14 uur . Magnus Cort en Perez krijgen een flinke bonus van het peloton

clock 13:55 13 uur 55. "Dit is een etappe die alle kanten uitkan", schetst José De Cauwer. "We tellen 1.800 hoogtemeters, het is draaien en keren. Het is perfect mogelijk dat Jumbo-Visma steun krijgt van enkele ploegen om de snelle mannen uit te schakelen." . "Dit is een etappe die alle kanten uitkan", schetst José De Cauwer. "We tellen 1.800 hoogtemeters, het is draaien en keren. Het is perfect mogelijk dat Jumbo-Visma steun krijgt van enkele ploegen om de snelle mannen uit te schakelen."

clock 13:53 13 uur 53. Gele trui. Aangezien de bonus is aangekoekt tot 5'56", is Anthony Perez de virtuele gele trui. Over zo'n 15 kilometer kunnen de 2 vluchters bikkelen voor het eerste bergpunt. Magnus Cort kan er zijn abonnement al verlengen, want morgen zijn er geen heuvels. . Gele trui Aangezien de bonus is aangekoekt tot 5'56", is Anthony Perez de virtuele gele trui. Over zo'n 15 kilometer kunnen de 2 vluchters bikkelen voor het eerste bergpunt. Magnus Cort kan er zijn abonnement al verlengen, want morgen zijn er geen heuvels.

clock 13:52 13 uur 52. Tour De Tour staat stil bij de schietpartij in Kopenhagen met minuut applaus

clock 13:48 13 uur 48. Het peloton bezet de volledige breedte van de weg. Er wordt nog geen jacht georganiseerd bij dit stralend zonnetje. Chauffeurs als Jasper Stuyven gunnen de 2 aanvallers 5'03". . Het peloton bezet de volledige breedte van de weg. Er wordt nog geen jacht georganiseerd bij dit stralend zonnetje. Chauffeurs als Jasper Stuyven gunnen de 2 aanvallers 5'03".

clock 13:45 13 uur 45. De Tour is voorspelbaar: je valt aan en je krijgt ruimte. . Renaat Schotte. De Tour is voorspelbaar: je valt aan en je krijgt ruimte. Renaat Schotte

clock 13:44 13 uur 44. Met ons kopduo trekken we - evenwijdig met de Belgische grens - richting de Côte de Cassel. Anthony Perez en Magnus Cort ruiken ook de gezonde lucht van Steenvoorde, de thuisbasis van Cédric Vasseur, Perez' ploegmanager. . Met ons kopduo trekken we - evenwijdig met de Belgische grens - richting de Côte de Cassel. Anthony Perez en Magnus Cort ruiken ook de gezonde lucht van Steenvoorde, de thuisbasis van Cédric Vasseur, Perez' ploegmanager.

clock 13:44 Het sleutelmoment: de knik op 10 kilometer van het einde. . 13 uur 44. Het sleutelmoment: de knik op 10 kilometer van het einde.

clock 13:39 13 uur 39. Eén en livestream. Na de rustdag staan Renaat Schotte en José De Cauwer ook weer paraat. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Na de rustdag staan Renaat Schotte en José De Cauwer ook weer paraat. Veel kijkplezier!

clock 13:39 13 uur 39. Perez en de bolletjestrui, ze hebben een verleden. In de Tour van 2020 was Perez in de 3e etappe op weg naar het shirt, maar hij moest zowaar opgeven na een botsing met zijn eigen volgwagen in een afdaling. Hij ontving enkele maanden later het virtuele shirt dat hij nooit gedragen had, maar misschien volgt straks een herkansing. . Perez en de bolletjestrui, ze hebben een verleden. In de Tour van 2020 was Perez in de 3e etappe op weg naar het shirt, maar hij moest zowaar opgeven na een botsing met zijn eigen volgwagen in een afdaling. Hij ontving enkele maanden later het virtuele shirt dat hij nooit gedragen had, maar misschien volgt straks een herkansing.

clock 13:36 13 uur 36. Magnus Cort en Perez vertrekken meteen voor dagje in de spits. Magnus Cort en Perez vertrekken meteen voor dagje in de spits

clock 13:35 13 uur 35. Voor de gele trui is er geen gevaar. Anthony Perez staat op 5'16", Magnus Cort op 12'10". Dat klassement is niet onbelangrijk. Mocht Perez 6 keer als eerste bovenkomen vandaag, dan komt hij op gelijke hoogte van Cort, die eveneens 6 punten telt. Maar dankzij zijn betere positie in de stand zou Perez dan het shirt mogen opeisen. . Voor de gele trui is er geen gevaar. Anthony Perez staat op 5'16", Magnus Cort op 12'10". Dat klassement is niet onbelangrijk. Mocht Perez 6 keer als eerste bovenkomen vandaag, dan komt hij op gelijke hoogte van Cort, die eveneens 6 punten telt. Maar dankzij zijn betere positie in de stand zou Perez dan het shirt mogen opeisen.

clock 13:35 13 uur 35. Fabio Jakobsen: "Ik wil graag nog een keer sprinten om revanche te nemen". Fabio Jakobsen: "Ik wil graag nog een keer sprinten om revanche te nemen"

clock 13:34 13 uur 34. Ik heb gisteren de laatste 45 kilometer verkend. Of ik meekan? Het hangt af van de wind en het peloton. Ik moet bijten, maar de top ligt op 9 kilometer en dat is toch nog een eind. . Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik heb gisteren de laatste 45 kilometer verkend. Of ik meekan? Het hangt af van de wind en het peloton. Ik moet bijten, maar de top ligt op 9 kilometer en dat is toch nog een eind. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl)

clock 13:33 13 uur 33. Terwijl EF-ploegmaat Owain Doull na zijn valpartij toch de wedstrijddokter opzoekt, vangen Magnus Cort en Anthony Perez al 1'11" van de kudde. . Terwijl EF-ploegmaat Owain Doull na zijn valpartij toch de wedstrijddokter opzoekt, vangen Magnus Cort en Anthony Perez al 1'11" van de kudde.

clock 13:31 13 uur 31. Anthony Perez (Cofidis) en Magnus Cort (EF) zoeken elkaars gezelschap op. Dit is de thuisbasis van Perez' sponsor, Cort wil zijn bollen verstevigen en denkt misschien nu al aan de Superstrijdlust in Parijs. . Anthony Perez (Cofidis) en Magnus Cort (EF) zoeken elkaars gezelschap op. Dit is de thuisbasis van Perez' sponsor, Cort wil zijn bollen verstevigen en denkt misschien nu al aan de Superstrijdlust in Parijs.

clock 13:29 13 uur 29. Hier gaan we! Met de wind in de rug wordt de eerste aanval gelanceerd. Het is een klant van Cofidis en Magnus Cort reageert onmiddellijk. . Hier gaan we! Met de wind in de rug wordt de eerste aanval gelanceerd. Het is een klant van Cofidis en Magnus Cort reageert onmiddellijk.

clock 13:27 13 uur 27. In de neutrale zone is er een kleine hapering van Owain Doull. Niks aan de hand voor de Brit van EF-EasyPost. . In de neutrale zone is er een kleine hapering van Owain Doull. Niks aan de hand voor de Brit van EF-EasyPost.

clock 13:26 13 uur 26. Ik ben niet zeker dat de laatste helling lastig genoeg is om de sprinters te lossen. . Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert). Ik ben niet zeker dat de laatste helling lastig genoeg is om de sprinters te lossen. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

clock 13:25 13 uur 25. Renners houden minuut applaus voor slachtoffers van schietpartij in Kopenhagen. Renners houden minuut applaus voor slachtoffers van schietpartij in Kopenhagen

clock 13:22 13 uur 22. Simmons. Er staat een tweede man in het bergklassement, weliswaar met -1 achter zijn naam. Het gaat om Quinn Simmons, de ruige Amerikaan van Trek-Segafredo. Simmons heeft in het puntenklassement bovendien -40 laten noteren. Hoe dat komt? Door een sanctie van de wedstrijdjury nadat Simmons een eindje het gras had gemaaid om posities te winnen. Simmons deed dat uiteraard (extreem)rechts van zijn collega's. . Simmons Er staat een tweede man in het bergklassement, weliswaar met -1 achter zijn naam. Het gaat om Quinn Simmons, de ruige Amerikaan van Trek-Segafredo. Simmons heeft in het puntenklassement bovendien -40 laten noteren. Hoe dat komt? Door een sanctie van de wedstrijdjury nadat Simmons een eindje het gras had gemaaid om posities te winnen. Simmons deed dat uiteraard (extreem)rechts van zijn collega's.

clock 13:17 13 uur 17. Grappig moment aan de bus van Alpecin-Deceuninck. "Misschien doet Mathieu (van der Poel) nog wel een verrassingsaanval op dat laatste klimmetje", knipoogde Jasper Philipsen. Hallo, MVDP? "Een bommetje op dat bergje? Neen dat is niet de bedoeling. We willen Jasper zo goed mogelijk naar de finish brengen." . Grappig moment aan de bus van Alpecin-Deceuninck. "Misschien doet Mathieu (van der Poel) nog wel een verrassingsaanval op dat laatste klimmetje", knipoogde Jasper Philipsen. Hallo, MVDP? "Een bommetje op dat bergje? Neen dat is niet de bedoeling. We willen Jasper zo goed mogelijk naar de finish brengen."

clock 13:14 13 uur 14. De 176 deelnemers aan deze 109e Tour laat de strandstoelen in Duinkerke links liggen. De laatste départ in Duinkerke bracht het peloton in 2007 naar Gent. Daar klopte Gert Steegmans zijn kopman Tom Boonen. . De 176 deelnemers aan deze 109e Tour laat de strandstoelen in Duinkerke links liggen. De laatste départ in Duinkerke bracht het peloton in 2007 naar Gent. Daar klopte Gert Steegmans zijn kopman Tom Boonen.

clock 13:12 13 uur 12. Applaus in Duinkerke. Zoals aangekondigd herdenkt het peloton de slachtoffers van de incidenten in Kopenhagen. De truidragers en de Denen staan op de eerste rij en applaudisseren. . Applaus in Duinkerke Zoals aangekondigd herdenkt het peloton de slachtoffers van de incidenten in Kopenhagen. De truidragers en de Denen staan op de eerste rij en applaudisseren.

clock 13:08 13 uur 08. Wout van Aert: "Woensdag moet ik iets meer omkijken, maar ik draag ook het geel. De voorbije dagen ging dat hand in hand". Wout van Aert: "Woensdag moet ik iets meer omkijken, maar ik draag ook het geel. De voorbije dagen ging dat hand in hand"

clock 12:59 12 uur 59. Of wij de finale hard zullen maken? Dat hangt meer af van hoe zwaar het onderweg al geweest is. Daar is geen strak plan over gemaakt. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Of wij de finale hard zullen maken? Dat hangt meer af van hoe zwaar het onderweg al geweest is. Daar is geen strak plan over gemaakt. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

clock 12:51 12 uur 51. Kanarie Van Aert. Wout van Aert laat zich zien in de startzone. Onze landgenoot heeft voor een maillot jaune XL gekozen. Ook zijn koersbroek is nu geel. . Kanarie Van Aert Wout van Aert laat zich zien in de startzone. Onze landgenoot heeft voor een maillot jaune XL gekozen. Ook zijn koersbroek is nu geel.

clock 12:46 12 uur 46. "Joyeux anniversaire": Philippe Gilbert kan op veel vocale steun rekenen in Duinkerke. Al demonstreren de Fransen enkele tellen later nog eens hoe populair Thibaut Pinot is. Ook de Fransman krijgt een stevige ode aan de start. . "Joyeux anniversaire": Philippe Gilbert kan op veel vocale steun rekenen in Duinkerke. Al demonstreren de Fransen enkele tellen later nog eens hoe populair Thibaut Pinot is. Ook de Fransman krijgt een stevige ode aan de start.

clock 12:31 12 uur 31. Nog 45 minuten tot de start in Duinkerke, waar het zonnig is en de Franse fans massaal op post zijn. Het Deense applaus voor Jonas Vingegaard en co wordt ingewisseld voor kreten richting Romain Bardet en consoorten. . Nog 45 minuten tot de start in Duinkerke, waar het zonnig is en de Franse fans massaal op post zijn. Het Deense applaus voor Jonas Vingegaard en co wordt ingewisseld voor kreten richting Romain Bardet en consoorten.

clock 11:35 11 uur 35. Jumbo-Visma. Jumbo-Visma heeft een equipe samengesteld die op papier brokken zou kunnen maken in de eerste week. Vandaag is zo'n kans, al wordt het door een gebrek aan wind eerder een kansje. Onze radioverslaggever Christophe Vandegoor stelde tijdens zijn verkenning vast dat de wind vooral in het nadeel blaast. De geelhemden zullen Tadej Pogacar en de andere favorieten normaal geen klap kunnen uitdelen, maar een strak tempo kan ook in de kaart spelen van Wout van Aert. Met zijn genen moet hij frisser uit deze finale komen dan Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Maar is Jumbo-Visma bereid om de koers nu wel hard te maken? . Jumbo-Visma Jumbo-Visma heeft een equipe samengesteld die op papier brokken zou kunnen maken in de eerste week. Vandaag is zo'n kans, al wordt het door een gebrek aan wind eerder een kansje. Onze radioverslaggever Christophe Vandegoor stelde tijdens zijn verkenning vast dat de wind vooral in het nadeel blaast. De geelhemden zullen Tadej Pogacar en de andere favorieten normaal geen klap kunnen uitdelen, maar een strak tempo kan ook in de kaart spelen van Wout van Aert. Met zijn genen moet hij frisser uit deze finale komen dan Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Maar is Jumbo-Visma bereid om de koers nu wel hard te maken?

clock 10:57 De klim, veelal een scherprechter in de Vierdaagse van Duinkerke, kan het kasseigevoel al ontvlammen. . 10 uur 57. De klim, veelal een scherprechter in de Vierdaagse van Duinkerke, kan het kasseigevoel al ontvlammen.

clock 10:42 10 uur 42. Nu wel aanvalslust? De Deense ritten zaten dankzij het enthousiaste thuispubliek in een festivaljasje, maar de podiumacts stelden toch wat teleur. Op Magnus Cort na was er bijna niemand geïnteresseerd in de vroege vlucht. Vandaag hopen we op meer animo. De rit telt ruim 1.700 hoogtemeters, toch duidelijk meer dan de tweedaagse op Deens grondgebied. Dat biedt dus net iets meer perspectieven en er zijn ook 6 bergpunten die verdiend kunnen worden, maar de kasseirit van morgen kan een stoorzender zijn. Misschien denken veel ploegen aan hun energieniveau en willen ze alles opsparen voor de helletocht van woensdag. . Nu wel aanvalslust? De Deense ritten zaten dankzij het enthousiaste thuispubliek in een festivaljasje, maar de podiumacts stelden toch wat teleur. Op Magnus Cort na was er bijna niemand geïnteresseerd in de vroege vlucht. Vandaag hopen we op meer animo. De rit telt ruim 1.700 hoogtemeters, toch duidelijk meer dan de tweedaagse op Deens grondgebied. Dat biedt dus net iets meer perspectieven en er zijn ook 6 bergpunten die verdiend kunnen worden, maar de kasseirit van morgen kan een stoorzender zijn. Misschien denken veel ploegen aan hun energieniveau en willen ze alles opsparen voor de helletocht van woensdag.

clock 10:40 10 uur 40. Er komen zeker nog kansen voor Jasper Philipsen, want hij kan iets overleven. Ook de rit van vandaag is een kans als de wedstrijd normaal verloopt. Met deze vorm moet dat haalbaar zijn. Jasper is meer dan een sprinter. Christoph Roodhooft (ploegleider Alpecin-Deceuninck). Er komen zeker nog kansen voor Jasper Philipsen, want hij kan iets overleven. Ook de rit van vandaag is een kans als de wedstrijd normaal verloopt. Met deze vorm moet dat haalbaar zijn. Jasper is meer dan een sprinter. Christoph Roodhooft (ploegleider Alpecin-Deceuninck)

clock 10:37 Zet het waaieralarm maar af. "Les organisateurs proposent, les coureurs disposent, la météo impose." De formule van parcoursbouwer Thierry Gouvenou werd zaterdag op de Grote Beltbrug al ingevuld en ook vandaag zullen de potentiële valkuilen niet echt nuttig zijn. Er is een duidelijk gebrek aan windkracht, waardoor we een waaierslag uit ons hoofd moeten zetten. Al wil dat niet zeggen dat het niet kan of zal scheuren, alleen al door de nervositeit op de glooiende wegen en de druk op de ketel bij meerdere ploegen. . 10 uur 37. wind Zet het waaieralarm maar af "Les organisateurs proposent, les coureurs disposent, la météo impose."

De formule van parcoursbouwer Thierry Gouvenou werd zaterdag op de Grote Beltbrug al ingevuld en ook vandaag zullen de potentiële valkuilen niet echt nuttig zijn. Er is een duidelijk gebrek aan windkracht, waardoor we een waaierslag uit ons hoofd moeten zetten. Al wil dat niet zeggen dat het niet kan of zal scheuren, alleen al door de nervositeit op de glooiende wegen en de druk op de ketel bij meerdere ploegen.

clock 10:01 10 uur 01. Minuut applaus. De Tour staat straks stil bij de tragische gebeurtenissen van zondagavond in Kopenhagen. Er zal een minuut applaus weerklinken en de Deense renners zullen postvatten op de eerste rij. . Minuut applaus De Tour staat straks stil bij de tragische gebeurtenissen van zondagavond in Kopenhagen. Er zal een minuut applaus weerklinken en de Deense renners zullen postvatten op de eerste rij.

clock 09:57 09 uur 57. We finishen vandaag in Calais. De laatste visite van de Tour aan Calais dateert van 2001. Toen vertrok ginds de rit naar Antwerpen, waar Marc Wauters won en het geel pakte. Wauters zit vandaag in de volgwagen van Lotto-Soudal, de ploeg van Philippe Gilbert. Die won in mei dan weer de Vierdaagse van Duinkerke, waar we om 13.15 u van start gaan. En zo komt alles in de Tour samen. . We finishen vandaag in Calais. De laatste visite van de Tour aan Calais dateert van 2001. Toen vertrok ginds de rit naar Antwerpen, waar Marc Wauters won en het geel pakte. Wauters zit vandaag in de volgwagen van Lotto-Soudal, de ploeg van Philippe Gilbert. Die won in mei dan weer de Vierdaagse van Duinkerke, waar we om 13.15 u van start gaan. En zo komt alles in de Tour samen.

clock 09:56 09 uur 56. Retro: Marc Wauters won in 2001 de rit tussen Calais en Antwerpen. Retro: Marc Wauters won in 2001 de rit tussen Calais en Antwerpen

clock 09:54 Ook taart voor Kristoff. Naast Philippe Gilbert (40) viert ook Alexander Kristoff (35) zijn verjaardag. Kristoff is vandaag zeker niet kansloos, al kwam hij er in de voorbije sprints niet aan te pas en moet hij rekenen op een lange en harde finale. Als jarige winnen in de Tour, het gebeurt zelden. Enkel Erik Zabel is er al in geslaagd. Op 7 juli 1995 boekte Zabel zijn eerste ritzege in de Tour op zijn 25e verjaardag. . 09 uur 54. birthday Ook taart voor Kristoff Naast Philippe Gilbert (40) viert ook Alexander Kristoff (35) zijn verjaardag. Kristoff is vandaag zeker niet kansloos, al kwam hij er in de voorbije sprints niet aan te pas en moet hij rekenen op een lange en harde finale. Als jarige winnen in de Tour, het gebeurt zelden. Enkel Erik Zabel is er al in geslaagd. Op 7 juli 1995 boekte Zabel zijn eerste ritzege in de Tour op zijn 25e verjaardag.

clock 09:54 Het peloton telt vandaag een veertiger: Philippe Gilbert is jarig. . 09 uur 54. Het peloton telt vandaag een veertiger: Philippe Gilbert is jarig.

clock 08:53 08 uur 53. Waaiers, bollen en groene punten. De ritzege is uiteraard de lekkerste dagschotel, maar er zijn nog bijgerechten die aangenaam zullen smaken. Zoals gezegd: in deze streek waait het altijd (al dachten we dat ook in Denemarken) en in de laatste 25 kilometer glijdt het peloton langs de kustlijn. Iedereen zal bij de pinken moeten zijn. Magnus Cort is bergkoning met 6 op 6 punten die verdiend konden worden. In deze rit bedraagt de totale buit 6 eenheden. En Wout van Aert kan weer een flinke groeispurt nemen in zijn groene gevecht. De tussensprint ligt na 63 kilometer, maar vooral aan de finish kan Van Aert zijn slag slaan als achtervolgers zoals Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen op hun adem getrapt hebben. . Waaiers, bollen en groene punten De ritzege is uiteraard de lekkerste dagschotel, maar er zijn nog bijgerechten die aangenaam zullen smaken. Zoals gezegd: in deze streek waait het altijd (al dachten we dat ook in Denemarken) en in de laatste 25 kilometer glijdt het peloton langs de kustlijn. Iedereen zal bij de pinken moeten zijn. Magnus Cort is bergkoning met 6 op 6 punten die verdiend konden worden. In deze rit bedraagt de totale buit 6 eenheden. En Wout van Aert kan weer een flinke groeispurt nemen in zijn groene gevecht. De tussensprint ligt na 63 kilometer, maar vooral aan de finish kan Van Aert zijn slag slaan als achtervolgers zoals Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen op hun adem getrapt hebben.

clock 08:53 08 uur 53. We starten en finishen op zeeniveau, maar de sprinters zullen zich toch zorgen maken over de glooiende wegen tussen Duinkerke en Calais. . Tourbaas Christian Prudhomme. We starten en finishen op zeeniveau, maar de sprinters zullen zich toch zorgen maken over de glooiende wegen tussen Duinkerke en Calais. Tourbaas Christian Prudhomme

